Dha Yurt Bülteni -16

Kaynak: DHA

Bakan Kurum: 'Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek' (2)BAKAN KURUM: CHP TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTISI HDP İLE HAREKET EDİYORKonya'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, baba ocağı Karapınar'ı da ziyaret etti. AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Bakan Kurum, CHP'nin seçim manifestosunu eleştirdi. Kurum, şöyle konuştu:"Ülke tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığımız bu süreçte tek millet, tek bayrak, tek devlet ilkesi etrafında buluşan herkesle birlikte yol yürümeye hazırız. Diğer tarafta da illet ittifakı vardır. CHP, terör örgütünün uzantısıyla, HDP ile birlikte hareket ediyor. CHP genel başkanı, yerel seçim manifestosunu açıkladı. Slogan olarak diyorlar ki 'Mart'ın sonu bahar gelecek' bu ülke, bu şehirler, CHP döneminde hangi baharı görmüş ki gelecekte görsün."KARAPINAR'DA 1.7 MİLYAR KİLOVAT ELEKTRİK ÜRETİLECEKKarapınar'da kurulacak güneş enerji santraline de değinen Bakan Kurum, "Karapınar'ımız, inşallah, Türkiye'nin güneş enerjisi teknolojisinde üretim üssü olacak. 600 hektarlık devasa bir alana, toplam gücü bin megavat olan bir güneş enerjisi santralini bu topraklarda kuruyoruz. Böylece 1 milyar doların üzerinde bir yatırımı Karapınar'ımıza kazandırmış oluyoruz. Santralden elde edilecek olan 1.7 milyar kilovatlık elektrik, 600 bin evin, tüm Konya'nın ihtiyacını karşılayacak. Karapınarı'mız başka ilçelere, beldelere de faydalı olacak. Ayrıca bu santral 2 binin üzerinde vatandaşımıza da istihdam sağlayacak. Karapınar, tarım, hayvancılık ve enerji merkezi olacak. Üretimin yanı sıra bu alanlardaki eğitimin de markası haline gelecek." diye konuştu.MEKE GÖLÜ'NÜN KURTULMASI İÇİN PROJEDünya'nın nazar boncuğu, olarak bilinen ve kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına gelen Meke Gölü 'nün kurtarılması için de proje başlatılacağını duyuran Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:"Karapınar'ımızda tarımsal sulama sorununu en aza indirecek çözümleri getireceğiz. Karapınar'da bulunan dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü'müz, yeryüzünün ender güzelliklerinden biri. Volkanik olma özelliği taşıyan Meke Gölü'nü, tabiat anıtı ve doğal sit alanı olarak ilan ettik. Yine Acıgöl de, doğal sit alanı kapsamında. Hem Meke Gölü, hem de Acıgöl koruma amaçlı imar planları sonrasında bu tabiat ve kültür varlıklarını da inşallah Karapınar'ımızın turizmine kazandırmış olacağız. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü, üniversitelerle işbirliği içinde çalışıyor ve Meke Gölü'nün kurtarılması için yapılması gereken projeyi hazırlayacaklar. Biz de önümüzdeki süreçte bu projeyi Karapınar'ımıza kazandırmış olacağız."Görüntü Dökümü-------------Bakan Kurum'un konuşmasıGenel ve detayHaber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU KONYA DHA))==============Baldıza cinsel istismar davasında kavgaKarabük'te, Ö.T.'nin 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla görülen mahkemenin ardından tarafların yakınları arasında çıkan kavgayı polis ayırdı.Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ö.T.'nin, 15 yaşındaki baldızı S.E.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla görülen mahkemede hakim davayı ileri bir tarihe erteledi. Adliye çıkışında tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Adliyede bulunan polis ekiplerinin ayırmaya çalıştığı kavga büyüyünce takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı önlerken, tarafları polis aracıyla adliyeden uzaklaştırdı. Kavga eden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.Görüntü Dökümü--------Polisler adliye önünde beklerken-Polislerin kavgayı ayırmaya çalışması-Taraflardan kişinin polis aracıyla uzaklaştırılmasıSüre: (01.41) Boyutu: (186 MB.)Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,===============Cezaevinden izinli çıktı, evinde eşinin gözü önünde vurulduKaraman'da bir kişinin öldürüldüğü cinayet olayında, 'azmettirmek' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Altınbilek (28), evinde gelen saldırganlar tarafından eşi Ayşe Altınbilek'in gözü önünde dövülüp, başından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Altınbilek, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gözyaşları içinde ifade vermek için polis merkezine giden Ayşe Altınbilek'in ise eşini kurtarmak isterken saldırganların şiddetine uğradığı öğrenildi.Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 249 Sokakta meydana geldi. 2016 yılındaki bir cinayetle ilgili azmettirme suçundan hükümlü bulunduğu Ereğli Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan Mehmet Altınbilek, evinde eşi Ayşe Altınbilek ile oturduğu sırada kapısının zili çaldı. İddiaya göre eve gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı açan Altınbilek'e saldırıp dövdü. Durumu fark eden eşi Ayşe Altınbilek de, eşini saldırganların elinden kurtarmak istedi. Saldırganlar, Ayşe Altınbilek'i de itekleyerek dövdü. Ardından Mehmet Altınbilek'in başına tabancayla bir el ateş edip kaçtı. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Mehmet Altınbilek, eşinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altınbilek, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Gözyaşları içinde ifade vermek için polis merkezine giden Ayşe Altınbilek'in ise eşini kurtarmak isterken saldırganların şiddetine uğrağı öğrenildi. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü----------------Yaralının ambulansa alınmasıPolisin inceleme yapmasıAyşe Altınbelik, polis merkezine götürülmesiHaber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))=================Binali Yıldırım'a memleketinde karşılama kuyruğuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak üzere memleketi Erzincan'a gelen TBMM Eski Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı karşılamak isteyen hemşehrileri havalimanında yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Teker teker hemşehrileri ile görüşen Yıldırım'ın karşılama töreni yaklaşık 2 saat sürdü.TBMM Eski Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak üzere öğle saatlerinde hava yolu ile Erzincan'a geldi. Hemşehrilerinin büyük ilgisi gösterdiği Yıldırım'ı bürokratlar, siyasilerin yanı sıra yüzlerce vatandaş karşıladı. Yaklaşık iki saat süren karşılama merasimimin ardından Yıldırım Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'ne geçerek burada vatandaşlara seslendi. Yıldırım, memleketinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Yıldırım konuşmasında AK Parti öncesi İstanbul'una da değinerek; "Verilmeyen hizmetler şehrin korkulu rüyası, kabusu haline gelir. 1994'ü Hatırlayın, İstanbul'da neler olduğunu hatırlayın, çamur, çukur, çöp. Hava kirliliği, Haliç'in müşkül kokuları, Ne oldu 27 Mart 1994'te o geldi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan geldi, İstanbul'u ayağa kaldırdı. Bugün artık İstanbul'da çöp te konuşulmuyor, çamurda konuşulmuyor, hava kirliliği de konuşulmuyor. Hayat devam ediyor, sorunların şekli değişiyor. Şimdi İstanbullular ne istiyor, trafik sorunu çözün diyor, İstanbullular ne diyor araba çok, otopark az, otopark yapın diyor. Daha çok yeşil alan yapın diyor, depreme karşı tedbir alın diyor. Gençlere kadınlara belediye de daha çok yer verin, geleceğin İstanbul'unda yerini alsın diyor. Akmayan suyundan, çöp dolu sokaklarından, hava kirliliğinden Elhamdülillah İstanbul'da eser yok" diye konuştu.Erzincan'a yapılan yatırımları görmeyenler olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi:"Erzincan'a yapılan yatırımlar hakkında bilgiler vererek, "16 Yıldır Erzincan'da biz iktidardayız. Kulağıma şöyle laflar geliyor, İşte başbakanımız oldu, bakanımız oldu, milletvekilimiz oldu, milyarlarca yatırım yaptı diyor, nerede bu yatırımlar. Biz bunları göremiyoruz diyenler varmış buna çok üzüldüm. Benim hemşerilerim görüyor, sizler görüyorsunuz ama görmeyenlere hatırlatalım. Türkiye'nin en modern hava limanına bakın Erzincan Havalimanı. Çevre yoluna baktığınız da yaptığımız eserleri göreceksiniz, üst geçidine bakın, Çağlayan Kavşağı'na bakın, Kelkit Kavşağı'na bakın, 25 bin öğrencinin okuduğu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bakın. Hemen karşısında olan 25 bin polis adayının yetiştiği Polis Meslek Yüksek Okulu kampüsüne bakın modern otobüs terminaline bakın Akyazı'da Kızılay Maden Suyu Fabrikası'na bakın. Olmadı güneye dönün Ergan Dağı'na bakın Ergan Kayak Tesisleri'ne bakın olmadı değerli kardeşlerim bin kişinin çalıştığı ASİST Çağrı Merkezi'ne bakın, tavuk kombinesine bakın yetmedi Erzurum'dan Erzurum'a 6 saatte gidiliyordu o Sansa Derelerine bakın üç tane Fırat üzerine gem vurduğumuz köprülere bakın."TBMM Eski Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım daha sonra kent merkezinde düzenlenen yemekte hemşehrileri ile buluştu.Görüntü Dökümü--------Karşılama kuyruğundan genel detay görüntü-Binali Yıldırım'ın karşılanması ve vatandaşlarla tokalasması-Binali Yıldırım'ın konuşmasıHaber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -==================Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıBursa'nın İznik ilçesinde aşırı hız nedeniyle takla atan otomobiin sürücüsü Rafet Y. (45) ağır yaralandı.Kaza, İznik-Sakarya karayolunun 1'inci kilometresinde bugün medana geldi. Rafet Yavuz yönetimindeki 16 FDH 78 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak takl attı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince sıkştığı yerden çıkarılarak, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Kaza yerinden görüntü-DetaylarSüre: 26 sn-Boyut: 48,9 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA/DHA==================Hırsızlık şüphelileri yakalandıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 iş yerine girerek, para ve değerli eşyalarla kayıplara karışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.Olay, pazartesi gecesi Gazipaşa Milli Egemenlik Bulvarı'nda restoran ve marketlerin olduğu 8 iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. İş yerlerinden para ve değerli eşyaları alarak kayıplara karışan 2 şüphelinin eşkali belirleyen polis, kaldıkları evi de tespit etti.Polis şüpheliler U.K. (19) ve A.K.'yi (22) kaldıkları eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. İşlemleri devam eden şüphelilerden U.K.'nin olay günü cezaevinden çıktığı belirtildi.Görüntü Dökümü------------Polis aracının gelişiŞüphelilerin araçtan indirilişiŞüphelilerin adliye binasına götürülüşü46.3 MB/// 00.45"Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,==================Aşırı yağış alan İzmir'de, AFAD'ın doğal afet tatbikat senaryosu da değiştiİzmir'in bu yıl aldığı rekor yağışlardan sonra sık sık sel felaketi, heyelan gibi doğal afet yaşanması üzerine, AFAD'ın planlı tatbikatında da geçen yılların aksine değişiklik yapıldı. İzmir'in yanı sıra 6 ilden gelen takviye AFAD ekipleri ile ilgili kurumların desteklediği tatbikatta, sel suları altında kalan bölgede temsili kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Helikopterin de kullanıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.Türkiye Afet Müdahale Planı gereğince, doğal afetlerde ya da acil durumlarda hayat kurtarmak için yapılacak faaliyetler, oluşturulan senaryo üzerinden tatbikatla canlandırılıyor. Bu kapsamda İzmir'de de tatbikat yapıldı. Geçmiş yıllarda deprem tatbikatlarının yapıldığı İzmir'de, bu yıl yoğun yağış sonrasında sık sık sel felaketinin ve heyelanların yaşanması üzerine, senaryoda değişikliğe gidildi. AFAD İzmir İl Müdürlüğü'nün koordinesinde hazırlanan senaryoya göre, aşırı yağışlardan sonra Gediz Nehri'nin taşmasıyla oluşan sel sonrası kurtarma çalışmaları yapıldı.İKİ SAFHADA GERÇEKLEŞTİRİLDİSenaryo gereği selin yaşanmasından sonra AFAD İl Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezinde, atılacak adımlar belirlendi. Bunun sonrasında ise bölgeye kentteki kurtarma ekiplerinin yanı sıra Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Balıkesir illerinden de takviye ekipler kaydırıldı. AFAD'ın yanı sıra İtfaiye, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi 26 farklı yerel kurumdan da destek alındı.GERÇEĞİNİ ARATMADIFırtına ve sel felaketinin yaşandığı bölgede bir yandan araçların üzerine devrilen ağaçlar kaldırıldı. Diğer yandan da sel suları altında kalan yerleşim yerlerinden kurtarma çalışmaları yürütüldü. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, temsili olarak sular altında kalan evlerinin çatılarına çıkan vatandaşlar zodyak botlarla bulundukları yerlerden alındı. Yine suda mahsur kalan evcil hayvanlar da teknelerle kurtarıldı. Teknelerin gidemediği bölgedeki vatandaşlar için ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter devreye girdi. Bunların yanı sıra tatbikatta hem suda hem de karada gidebilen Argo isimli araç kullanıldı. Ayrıca sel sularının yayılmasının engellenmesi için de bariyerler kuruldu.Tatbikat sonrasında açıklama yapan AFAD İl Müdürü Osman Metin Saroğlu, "Biz geçen yıl deprem tatbikatı yapmıştık, ancak bu yıl sellerin yaşanması, toprak kaymalarının olmasından dolayı senaryoyu değiştirdik. Sel suları altında kalan bölgeden kurtarma çalışması yaptık. Sabahki ilk bölüm çok başarılı geçti. İkinci bölümde de ekiplerimiz diğer illerden gelen takviye ekiplerle birlikte kendilerinden istenenleri başarılı bir şekilde yerine getirdi. Burada bu tür olaylara hazır olmanın yanında hem yeni araçları ve yöntemleri kullanmak hem de kurumların birbiriyle koordinesini sağlamış olduk" dedi.Görüntü Dökümü-------------Kurtarma çalışmalarından görüntü.-Ekiplerin sudaki faaliyetlerinden görüntü.-Helikopterle kurtarma çalışmasından görüntü.-İl müdürüyle röportaj.Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR====================Tekirdağ'da 'muhacir evi müzesi' açıldıTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Muhacir Evi Müzesi düzenlenen törenle açıldı.Çorlu'daki Cemaliye Mahallesi'nde bulunan ve 3 yıl önce Çorlu Belediyesi tarafından kamulaştırma kanunu çerçevesinde Ercan Malik Doğanca'dan alınarak müze haline getirilen tarihi Muhacir Evi Müzesi açılışı yapıldı. Törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve vatandaşlar katıldı.Açılışta konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ genelinde bin 53 adet tarihi yapı olduğunu ve bunların arasında 40'ın üzerindeki tarihi yapının Çorlu ilçesinde olduğunu söyledi.Bu müzenin Çorlu ve Tekirdağ için önemli bir simge olacağını kaydeden Albayrak, "Çorlu'da böyle bir müzenin açılmasından dolayı son derece mutluyuz. Çorlu Belediyesine, Tekirdağ Valiliğine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki, burası bölgemize hareketlilik getirecek" dedi.Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'ta, "Müzemizi kısa bir sürede restore ederek tarihi dokusuna kavuşturduk. İçine de tarihi değeri olan, yatak, yorgan, eski elektronik malzemeler, tarihi eşyalar koyarak koruma altına aldık. Bu eşyaları etraftaki vatandaşlarımızdan gönüllülük esasına göre topladık. Bize yardımcı olan herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.Evi Çorlu belediyesine verilmesinin ardından tarihi müzeye çevrilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Ercan Melik Doğanca, "Bizim bugün mutlu günümüz. Gerçekten büyüdüğümüz bu evin bu kadar güzel restorasyonu yapılıp müze olarak hizmet verecek olmasından beni ailemi çok mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorumö dedi.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçiler müzeyi gezdi.Görüntü Dökümü-----------Evden görüntü-Evin içinden görüntü-Çorlu Belediye başkanı Ahmet Sarıkurt Konuşması-Açılış yapılması-Evin içinden görüntü-Genel ve detaylarHaber- Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-=================Kerç Boğazı'ndaki yangında ölen iki denizcinin adı Yalova'da parka verildiKerç Boğazı'ndaki gemi yangınında yaşamını yitiren Türk denizciler Sinan Karabulut(22) ve Yüce Karanki'nin(33) isimleri, parka verildi. Park açılışında duygu dolu anlar yaşandı.21 Ocak'ta Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nda, Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen Türk mürettebattan Sinan Karabulut ve Yüce Karanki'nin isimleri, memleketleri Yalova'da açılan parkta yaşatılıyor. İsmetpaşa Mahallesi Karasu Sokak'taki park için düzenlenen açılışa Sinan Karabulut'un kardeşleri Enes ve Beyzun Karabulut, Yüce Karanki'nin de amcası Vejdi Karandki katıldı. Açılışta Enes Karabulut, "Ağabeyimizi 21 Ocak'ta kaybettik. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Şu an burada yapılan çalışmalar için başkanımız Vefa Salman'a, Yalova Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Burada her geldiğimizde, her gördüğümüz çocuğun o güler yüzünde ağabeyimi hatırlamak bizi çok gururlandıracak. Abi seni çok seviyoruzö dedi. Yüce Karanki'nin amcası Vejdi Karanki de, "Acı, çok acı. Gönül isterdi ki o iki gencecik fidan ismiyle yaşasın, koca çınar olsunlar. Ama ömürleri bu kadarmış. Bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi. O fidanların yerine ekilen bu fidanlar, o çiçekler, burada oynayan cıvıl cıvıl çocuklar, onlar büyüdükçe, yaşadıkça onlar da yaşayacaklar. Naaşların alınmasından gelinmesinden bu ana kadar bizleri yalnız bırakmayan, ismiyle müsemma sevgili Vefa Salman kardeşime sonsuz teşekkürler. Sağ ol, var ol kardeşim. Bizi en iyi o anlıyor. Genç yaşta çocuğunu toprağa vermenin ne demek olduğunu, acısını biliyor. Bizleri hiç yalnız bırakmadı. Yalova'nın böyle bir insana ihtiyacı var. Ne olur onu da sizler yalnız bırakmayın. Her şey için sağ olunö diye konuştu.Duygu dolu anlar yaşayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise, "Benim için de zor bir konuşma. Herhalde açtığımız parklar içerisinde yaptığım konuşmaların en zoru olacak. Cemal Süreya diyor ki; Her ölüm erken ölümdür. Bu iki evladımızın ölümü Cemal Süreya'nın dediğinden daha da erken bir kayıp oldu. Burada çocukların gülerek, oynayacak olması ikisinin de ruhunu şadedecek. Ben bu isimleri verirken tabii ki ailelerin acılarını tazelemek gibi bir derdim yok. Onların duygularını tekrar tekrar acıyı yaşatmak gibi bir düşünce yaşamıyorum. Aksine bir ders çıkartılması lazım hayattan. Bir gün hepimizin gideceği yer kara toprak. Birbirimizi kırmadan, üzmeden, dünyanın maddiyatına fazla takılmadan bu yaşamda önemli olan iyi bir iz bırakabilmek. Ne olursa olsun iki evladımızın iyi bir iz bıraktığına yürekten inanıyorum. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin. Gerek İsmetpaşa mahallemize gerekse Yalovamıza hayırlı uğurlu olsunö dedi.Konuşmaların ardından iki denizcinin isminin yer aldığı tabela açıldı. Oyun parkında futbol sahası ve oyun alanının yanı sıra üzerinde 'Sinan ve Yüce' yazılı tekne de yer alıyor.Görüntü Dökümü-------Parktan genel görüntü-Sinan Karabulut'un kardeşi konuşma-Yüce Karanki'nin amcası konuşma-Yalova Belediye Başkanı konuşma-Parkın açılışıGörüntünü Süre: 4.38 dk Boyut: 519 mbHaber: Süheyla GÖZDERELİLER/ Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA===================Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı (Yeniden)Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralanırken, teknede de hasar oluştu. Balıkçılar saldırının uluslararası karasularda yapıldığını belirtirken, olay anı ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Olay, 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, iddiaya göre uluslararası karasularda, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açtı. Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu. Plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline gerçek mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı. Bir süre sonra Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, geri çekildi. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, 8 kişilik tayfası ile İstanbul'a döndü.OLAY ANI KAMERADARomanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tayfanın panik yaşadığı o anlarda İsa Memiş'in elinden yaralandığı, bazı balıkçıların ise tekbir getirdiği görülüyor.GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİHaber: Ahmet BAYRAK/ORDU,=======================