Dha Yurt Bülteni-16

Kaynak: DHA

Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı (2)ANTALYA'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu anda 2 yaşında olan Rüzgar bebek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Başsavcılık, Rüzgar bebeğin velayetinin anne babasından alınması için dava açtı. Başsavcılık ayrıca Rüzgar bebek için acil koruma kararı alıp, baba R.A. (28) ile anne B.A. (24) hakkında soruşturma başlattı.Kepez ilçesinde oturan R.A.(28), 2014 yılında tanıştığı B.A.(24) ile 2 yıl sonra evlendi. Evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan çift, bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez girişimde bulunsa da başarılı olamadı. Hamile kalan B.A. bu dönemde de uyuşturucu kullanmaya devam etti. Çiftin, 3 Ocak 2017 tarihinde Rüzgar E.A. adını verdikleri erkek bebekleri bağımlı olarak dünyaya geldi.Anneanne Gülnar T., doktorların tavsiyesi üzerine torununu kızından aldı. Anneannesinin bakımını ve tedavisini üstlendiği Rüzgar bebek, haftalarca ağlama krizine girdi. Anne sütünden de mahrum kaldı.Demirören Haber Ajansı , çiftin ve bebeğin dramını 'Bebekleri de uyuşturucu bağımlısı doğan çiftin feryadı: Lütfen bizi kurtarın' başlığıyla duyurdu.Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla R.A. ve B.A. çifti, tedavileri yapılmak üzere Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne davet edildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ön tetkikleri yapılan çift, 26 Mayıs 2017'de Aşır Aksu Yerleşkesi'ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüldü.1 GÜN SONRA KAÇTILARTedavileri Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından üstlenilen R.A. ve B.A. çifti, hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra kaçtı. Rüzgar E.A.'nın velayetini almak isteyen anneanne Gülnar T., de 1,5 yıl önce mahkemeye başvurdu. Gülnar T., dava dilekçesinde kızı B.A. ve damadı R.A'nın uyuşturucu bağımlısı olduklarını, kızının tüm uyarılarına rağmen hamileliği döneminde de uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini anlatarak, "Torunum bağımlı doğdu. Tedavisi sürüyor, düzenli kontrole götürüyorum. Basın aracılığıyla yaptığımız yardım çağrısını yetkililer duydu. Kızım ve kocasının, tedavi olmaları için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'ne yatışları yapıldı. Ancak hastanede sadece bir gece kaldılar" dedi.ANNEANNE TORUNUNUN VELAYETİNİ İSTEDİAntalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada anneanne, torununun uyuşturucu bağımlısı olan bir aileyle yaşaması halinde bağımlı olacağını belirterek, velayetin davalılardan alınarak kendisine verilmesini talep etti. Anneanne Gülnar T., torununa iyi bir gelecek hazırlamak istediğini belirtti.TALEP KABUL EDİLMEDİAncak mahkeme, geçen ay verdiği kararla, anneannenin talebini reddetti. Mahkeme gerekçeli kararında, 'küçük çocuğun anne babasının reşit olduğunu, velayet hakkını kullanamayacakları yönünde herhangi bir hak ve ehliyetten yoksun olma durumunda bulunmadıklarını' belirtilerek, "Velayet altındaki küçüğe vasi tayin edilemeyeceğinden talebin reddine karar verilmiştir" dedi.BAŞSAVCILIK DAVA AÇTI, ANNE VE BABA HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDIAntalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Rüzgar E.A.'nın velayetinin anne babasında bırakılması yönündeki kararın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kolları sıvadı. Başsavcılık, küçük çocuğun velayetinin anne babasından alınması için dava açtı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan açıklamada, "28 Şubat 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine velayetin anne ve babasından kaldırılması için davası açılmıştır. Ayrıca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi sonrası Antalya Nöbetçi Çocuk Mahkemesi tarafından korunmaya ihtiyacı olan Rüzgar E.A. hakkında 'Acil Koruma Kararı' uygulanmasına, ilgili yönetmeliğinin 7/1 maddesi gereğince Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce gerekli önlemlerin alınmasına, Rüzgar E.A.'nın anneannesi Gülnar T.'nin bakımında bırakılması şeklinde koruyucu tedbir kararı verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, uyuşturucu kullandıkları iddia edilen anne baba hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlal Suçu'ndan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.'ÇOK MUTLUYUM'Başsavcılığın dava açtığı haberini gazetecilerden alan anneanne Gülnar T., "Çok mutluyum, gerçekten. Aylardır sürünüyordum. Konu medyaya yansıyınca beş dakikada halloldu. Elime belgesi geçince daha da rahat nefes alacağım. Artık bebeğin resmi tüm işlemlerinde zorlanmayacağım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİSüleyman EKİN/ANTALYA, -==============Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (2)'YORULDUK ARTIK BU TERÖR İŞİNDEN'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşmasının ardından, beraberindekilerle Eğil ilçesindeki Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabir örtülerinin değişim törenine katıldı. Burada cuma namazı da kılan Bakan Soylu, AK Parti Eğil Belediye Başkan Adayı Mehmet Karakaş'ın seçim bürosunun açılışına geçti.İlçe meydanında hazırlanan platformda konuşan Bakan Soylu, Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki belediyelere kayyumlar atandıktan sonra hizmet geldiğini söyledi. Soylu, "Diyarbakır, sadece Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun bir şehri değildir. Diyarbakır, bütün bölge coğrafyamızın, Orta Doğu'muzun, etrafımızdaki bütün coğrafyamızın en nadide tarihin bize bıraktığı, medeniyetimizin mirasıdır. Yorulduk artık bu terör işinden, yorulduk artık, yorulduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin, buradaki insanlarımızın hayatının her döneminde bunları konuşmasından yorulduk artık. Bunu yakamızdan sıyırıp, atmak istiyoruz. Dünyanın en güçlü memleketi olmak istiyoruz. Tarihin, son 30 yılın terör örgütüne katılımın en düşük yılı olduğu yılı yaşadık 2018'de. Mücadele ettik, gayret gösterdik ama bundan rahatsız oluyorlar, egemenlik kurmak istiyorlar. Bu coğrafyayı fukaralaştırmak istiyorlar. Terör örgütüyle, milletimizin arasına fitne sokmak istiyorlar. Güçleri yetmeyecektir" dedi.'BİZ ONLARIN HAKKINDAN GELİRİZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetiminden gitmesi halinde bölgenin tamamında yarına dair umutsuzluk olacağını ifade eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Size bir şey söylemek istiyorum; Allah muhafaza Tayyip Erdoğan'ın, bunu da ilk kez söylüyorum, Tayyip Erdoğan, Allah muhafaza bu ülkenin yönetiminden giderse, bilmenizi istiyorum ki bu bölgelerin tamamında, bırakın özlenen tabloları, bu bölgenin tamamında yarına ait umutsuzluk olur. Bu meselelere kimse cesaretle el koyamaz, kimse bu milleti kucaklayamaz, kimse bu cesur adımları atamaz. Ne olursunuz şunlara yüz vermeyin, gelecek nesillerimiz için. Siz merak etmeyin, terörle mücadele meselesini bizlere bırakın. Biz onların hakkından geliriz. Siz işinize bakın, siz çocuklarınızın eğitimini devam ettirin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 15 bin terörist vardı, dağlarda 700 tane kaldı. Siz hiç merak etmeyin, sizin başınıza musallat olanlarla mücadele bizim görevimiz. Biz onların hakkından geliriz."Görüntü Dökümü:------------Bakan Soylu'nun gelişiBakan Soylu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,=============Destici: "HDP Eş Başkanının dokunulmazlığının kaldırılması için adım atacağız"BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP EŞ Başkanı Sezai Temelli'nin grup toplantısında "Kürdistan'ı kazanacağız. Batıda AKP ve MHP'yi kaybettireceğiz" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bu sözlerin HDP'nin kapatılmasına yeterli olacağını ifade eden Destici, "Alenen bölücülük yapıyor. Türkiye'nin bir bölgesini bölüyor ve ona ayrı bir isim veriyor. Bu bile o partinin kapatılması ve o kişiyle ilgili hukuki sürecin başlamasına yeterde artar. Şimdi mecliste bütün milletvekillerine, gruplarına sesleniyorum. Ne duruyorsunuz kardeşim? Biz Büyük Birlik Partisi olarak, onun dokunulmazlığının kaldırılması ve yargı önüne çıkartılması için gerekli adımları atacağız. Bakalım ne yapacaklar hepimiz göreceğiz." dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda partililerine seslenen Destici, seçimlerde kazanabilecekleri belediyelerden aday gösterdiklerini ve diğer partiler gibi hazineden seçim yardımı almadıkları için kıt kanaat seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Daha önce yapılan çözüm sürecini eleştiren Destici, bugün de bazı hataların yapıldığını ve Kürtlerin, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin tuzağına düşürüldüğünü belirtti. Bunun için önlemler alınması gerektiğini ifade eden Destici, şunları söyledi:"Bugünde yapılan hatalar ve eksiklikler var. Bir kere, oradaki kardeşlerimizin, özellikle Kürt kökenli kardeşlerimizin, PKK'nın siyasi bölücülerinin tuzağına düşmemesi, onların yanında yer almaması için ciddi önlemler paketi açıklanmalı, uygulanmaya konulmalı ve tedbirler alınmalı. En önemlisi de o bölgedeki insanlar şunun farkına varmalı; ne bugün, ne yarın asla ve kat'a terör örgütünün uzantısı siyasi bölücülere, bu ülkede hak tanınmayacak ve dolayısıyla devlet buna müsaade etmeyecek. Oradaki vatandaşlarımızın bunu bilmesi lazım. Bunun çok açık ve net bir şekilde her ortamda vurgulanması lazım. Gelecekle ilgili o bölgede yaşayan insanlarımız hiçbir endişesi olmaması lazım. Yarın, bugün belediyeyi PKK'nın siyasi uzantısı kazanırsa, iş için, AŞ için, bir takım gereksinimler için onlara gitmek zorunda kalırızı, aklından çıkaracak ya da devlet gün gelir, bunlarla geçmişte olduğu gibi masaya oturur dedirtmeyeceğiz. Yok kardeşim böyle bir şey asla olmayacak."Terör örgütünün belinin kırıldığını ve bundan sonra hepsinin temizlenmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Ya terörden vazgeçecek, ya terörü desteklemekten vazgeçecek, ya da yok olacak." dedi.HDP'NİN KAPATILMASI VE TEMELLİ'NİN DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASIDestici, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin grup toplantısında "Kürdistan'ı kazanacağız. Batıda AKP ve MHP'yi kaybettireceğiz" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.Temelli'nin dokunulmazlığının kaldırılması için adım atacaklarını ifade eden Destici, şöyle konuştu:"Bakın aslında, şu anda PKK'nın siyasi uzantısı olan siyasi partinin Türkiye'de faaliyette olmaması lazım. Çünkü açıktan terörü destekliyor. Açıktan teröristlerle birlikte olduğunu ifade ediyor. Çıkıyor eş başkanları ne diyor; 'Kürdistan'ı kazanacağız. Batı bölgelerde Cumhur İttifakı'nın karşısında en güçlü kim varsa onları desteleyeceğiz' diyor. Alenen bölücülük yapıyor. Türkiye'nin bir bölgesini bölüyor ve ona ayrı bir isim veriyor. Bu bile o partinin kapatılması ve o kişiyle ilgili hukuki sürecin başlamasına yeterde artar. Şimdi mecliste bütün milletvekillerine, gruplarına sesleniyorum. Ne duruyorsunuz kardeşim? Biz Büyük Birlik Partisi olarak, onun dokunulmazlığının kaldırılması ve yargı önüne çıkartılması için gerekli adımları atacağız. Bakalım ne yapacaklar hepimiz göreceğiz."Görüntü Dökümü---------------------Destici'nin salona gelişiDestici'den detayDestici'nin konuşmasıHaber- kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))==============AK Parti'li Sarıeroğlu: 16 yılda kadın konusunda devrim yapıldıAK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, kadın konusunda AK Parti olarak önemli başarıya imza atıklarını kaydederek, "Bir devrim yapıldı aslında kadın konusunda 16 senede, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan ve İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur ile birlikte Kahramanmaraş'ta partisinin İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadınlar buluşuyor toplantısına katıldı. Burada konuşan Sarıeroğlu, ekonomisti olduğunu, sendikal hareket içerisinde de yer aldığını ve partisinin kadınlara önem verdiğini belirterek, "16 yıllık AK Parti iktidarında gerçekten kadın konusunda güçlü bir hikaye var. Bir devrim yapıldı aslında kadın konusunda 16 senede, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde. Şu an AK Parti olarak 53 tane milletvekilimiz var, mecliste sayımız 100'ü aşmış durumda. Gerçekten bu rakamlar yetersiz bile olsa bundan 10 sene önce hayal olarak değerlendirebileceğimiz rakamlar" diye konuştu.'2002'DE 4 BİN KADIN, 2018'DE İSE 453 BİN KADIN İŞE YERLEŞTİRİLDİ'Jülide Sarıeroğlu, 53 milletvekilinin yüzde 80'nin Kadın Kolları teşkilatından geldiğini vurgulayarak, "Diğer taraftan siyasetin yanında çalışma hayatına, işgücü piyasasına girişte son 16 yılda Türkiye bir başarı hikayesi yakalamıştır. Buraya gelmeden önce yine rakamlara baktım 2002'de yılında İŞKUR tarafından 4 bin kadın işe yerleştirilirken, bugün geldiğimiz aşamada 2018 yılında 453 bin kadın işe yerleştirildi. Aslında bu başarı hikayesinin temelinde yatan konu; kadınlar güçlü olursa, ailenin güçlü olacağına, Türkiye'nin güçlü olacağına inanıyoruz. Güçlü kadının, mutlu kadının, pozitif kadının hayatın her alanına yansımalarının güçlü bir şekilde olacağına inanıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Cesur'un Sarıeroğlu'na çiçek vermesiJülide Sarıeroğlu'nun konuşmasıToplantayı katılanlarSarıeroğlu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)======================Uzman doktorlar, vatandaşların sorularını yanıtladıBOLU'da, Güven Sağlık Grubu uzmanları Prof. Dr. Serdar Özbaş, Prof. Dr. Deniz Yamaç, Op. Dr. Sedat Cömert ve Bolu'da özel bir hastanede çalışan diyetisyen Dilehan Kaya tarafından düzenlenen seminerle, katılımcıların Onkoloji hastalıkları ve tüp bebek tedavileri ile ilgili soruları yanıtlandı.Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen seminere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Seminer kapsamında Güven Sağlık Grubu Uzmanları Prof. Dr. Serdar Özbaş, Prof. Dr. Deniz Yamaç, Op. Dr. Sedat Cömert ve Bolu'da özel bir hastanede çalışan Diyetisyen Dilehan Kaya vatandaşların merak ettikleri soruları yanıtladı. Seminer öncesi toplantı ile ilgili bilgiler veren Meme Hastalıkları ve Endokrin Cerrahı Prof. Dr. Serdar Özbaş, "Daha çok kadın sağlığı üzerinde soru-cevap şeklinde tartışalım istedik. Ben biraz meme hastalıkları, meme kanserinin tedavisiyle ilgili ağırlıklı olarak bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Onkolojik gelişmeler konusunda bilgi vermeye çalışacağız." dedi.Toplantıda hem kadın sağlığı hem de tüp bebekle üreme sağlığı ile ilgili bilgiler vereceğini ifade eden Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sedat Cömert ise şunları söyledi:"Ben de kendimce hem kadın sağlığı tartışmalarına katkıda bulunmaya çalışacağım. Hem de tüp bebekle üreme sağlığı ile ilgili konuları cevaplamaya çalışacağız. Bu tarz toplantılar halkla direkt interaktif şekilde uygulanabildiği ölçüde daha başarılı oluyor. Onun için bunu direkt konferans şeklinde değil de karşılıklı sohbet programı olması şeklinde planladık. Umarım herkes için faydalı olur. Öncelikle tüp bebek konusuyla ilgili yardım istememekten çekinmemelerini isterim. Çünkü biliyorsunuz bu konular hala toplumumuzda biraz mahrem konular. Bazen sorun yaşayan insanlar aile içerisinde çözümlemeye çalışıyorlar. Oysa ülkemizde sağlık sektörüne ulaşım oldukça kolay. Uzman hekimlere ulaşabilir. Bu konuda her türlü şeyi sorabilirler. Hatta online platformlardan bile bir çok konuda bilgi almaları mümkün oluyor. Çekingen olmamalarını öneririm. Çözüm aradıkça bulunuyor."Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç da kanser tedavisinde erken teşhisin önemine değinerek, "Kanserin ilaç tedavisi yönüyle anlatmaya çalışacağız bugün. Kanser bütün dünyada çok önemli bir sorun bugün için. Adı bile duyulduğunda çok korkulan bir durum. İnsanların kendilerinde fark ettikleri değişiklikleri korktukları için geciktirdiklerini görüyoruz. Bu korkunun yenilmesi lazım. Bilgilendirmeler her zaman çok faydalı. Kanser tedavisinde şu anda gerçekten erken teşhise gidebilirsek çok iyi bir noktadayız. Dünya ile aynı noktadayız." diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Röportajlar(Yazım sırasıyla)-Toplantıdan görüntüler-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,===========Eskişehir'de senfoni konseri kuyruğuESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde vereceği konser öncesinde biletler satışa çıkarken, gişe önünde metrelerce kuyruk oluştu.2002 yılında kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde düzenleyeceği konser biletleri 2 Eylül Caddesi üzerindeki Turgut Özakman Gişesi'nde satışa çıktı. Biletler için saat 11.00'den itibaren gişe önüne gelenler uzun kuyruk oluşturdu. Senfoni konserleri ve tiyatrolara gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Senforock konserini daha önce 2 kez düzenledik. Ancak gerçekten büyük bir talep vardı. Biz de hemşehrilerimizi kırmadık ve 9-10 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde tekrar sanatseverlerle buluşturuyoruz. 2000'li yılların başında büyük emeklerle kurduğumuz Orkestramız ve Şehir Tiyatrolarımız bugün biletler için kuyruklar oluşturan kurumlar haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Eskişehirlilere" dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konser biletleri öğrenciler için 5 liradan, halk için 7,5 liradan satılıyor.Görüntü Dökümü:-Bilet satış nokası-Kuyrukta bekleyenler-Konseri bileti almak isteyenlerle röp:-Sıraya girenler-Genel görüntülerHaber-Kamera: ESKİŞEHİR, -==================