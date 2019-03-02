Dha Yurt Bülteni -16

AV TÜFEĞİYLE OYNARKEN YAŞLI ADAMI ENSESİNDEN VURDU
KÜTAHYA'da çay ocağı işleten Rıdvan Nazlı (36), elinde namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle oynarken kazayla tetiğe dokununca, silahtan çıkan saçmaların ensesine isabet ettiği Hakkı Gültekin (74) ağır yaralandı. Şüpheli Nazlı polis tarafından gözaltına alındı.
Paşamsultan Mahallesi, Samanpazarı caddesindeki Sarraf
Çarşısı'nda çay ocağını işleten Rıdvan Nazlı, işyerinin önünde otururken oynadığı namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle iddiaya göre yanlışlıkla ateş etti. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar çarşıda çakmak satarak geçimini sağlayan Hakkı Gültekin'in ensesine isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gültekin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Rıdvan Nazlı ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Nazlı, işyerinin önünde tüfekle oynarken yanlışlıkla ateş aldığını öne sürürken, ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sarraf çarşısı
- Polis
ekipleri
-Olay yeri ve çay ocağı
-Polisin tüfeği kontrol etmesi
-Tüfek detay
-Yaralanan Hakkı Gültekin fotosu
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-
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TUNCELİ İL BAŞKANI ÇELİK İSTİFA ETTİ
CHP Tunceli
İl Başkanı Yılmaz Çelik
, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çelik açıklamasında şöyle dedi:
"9 yaşında üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi
'nde 42 yaşında İl Başkanlığı onurunu yaşarken parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen ben ne olacağım kavgaları sebebiyle ve bugün de genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım. Bundan sonrada partimin başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ilke ve inkılaplarını kendisine hedef koymuş bir partili olarak mücadelen asla vazgeçmeyeceğimi, partimin her daim hizmetinde olmaya devam edeceğimi bilinmesini isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Haber: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,
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TARİHİ EVE ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KARABÜK'ün Safranbolu
ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki 2 katlı eve çarptı. Kazada sürücü yaralandı, evde hasar oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Hüseyin Çelebi
Mahallesi Çelik Gülersoy
Caddesi'nde meydana geldi. Safranbolu Belediyesi'ne ait, Burhan Esirgeyen yönetimindeki 34 AE 6700 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyon, yol kenarındaki 2 katlı eve çarptı. Kazada sürücü Esirgeyen yaralanırken, ev sahibi Şenol Özgüven panik içinde dışarı çıktı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
Evde hasara yol açan kamyon, belediyeye ait vinçle önce yol kenarına kaldırıldı. Daha sonra belediyeye ait başka bir kamyonla araç çekildi. Bu sırada kepçe ile kamyonun arka tekerleklerinin havaya kaldırılıp itilmesi ilginç görüntü oluşturdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yeri
-Kamyonun vinçle kaldırılması
-Kaza yapan kamyonun başka bir kamyonla ve kepçe yardımıyla götürülmesi
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ SAFRANBOLU (Karabük
),
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Düğün davetiyesi dağıtmaya giderken dereye uçan çift yaralandı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen kazada Kayseri
'den Bursa'ya düğün davetiyesi dağıtmak üzere yola çıkan çiftin bulunduğu cip dere yatağına uçtu. Ters dönen araçtaki sürücü Emre Tokel ile nişanlısı Fatma Nur
Can yaralandı.
Kaza Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana geldi. Kayseri'den Bursa'ya düğün davetiyesi dağıtmak üzere yola çıkan sürücü Emre Tokel(37) yönetimindeki 40 LE 222 plakalı cip İnegöl ilçesinin Kınık
kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerleri de aşıp dere yatağına düşüp ters durdu. Kaza sonucunda sürücü ile nişanlısı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis
Ambulansında görevli sağlık ekipleri ve İnegöl İtfaiye
ekiplerince kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Araç
çekici yardımıyla dere yatağından kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaralı çiftten görüntüler
-Takla atan dereye uçan araçtan görüntüler
Düğün davetiyelerinin bulunmasından görüntüler
Haber- Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),
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Bursa'da 4 araç birbirine girdi 1 yaralı
Bursa İnegöl- Alanyurt
yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kaza da 4 araç birbirine girdi,1 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl İlçesinin Alanyurt bölgesinde meydana geldi. Alanyurt bölgesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Hüseyin Öziş yönetimindeki 16 YC 462 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal Karakaş yönetimindeki 41 UH 426 plakalı otomobile, ardından Turgay Alkal yönetimindeki 16 KIT 93 plakalı otomobile, son olarak ise Ozan Karakuş yönetimindeki 16 RG 538 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucunda yolcu Muharrem Güne yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Kaza yapan araçların çekilmesi
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa)
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BURSA SMMMO'DAN BURUK KUTLAMA
BURSA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), '1-7 Mart Muhasebe Haftası
' nedeniyle düzenlenen törende Atatürk
anıtına çelenk bıraktı.
Törende açıklamalarda bulunan Bursa TMMMO Başkanı Ahmet Hikmet
Sönmez görevleri başında hayatını kaybeden meslektaşlarını anarak " Gelişmiş batı ülkelerinde yüz yıl önce ülkemizde ise ancak otuz yıl önce yasal statüsüne kavuşan ve geçen bu süre zarfında dünya ile farklarını gideren, ülke ekonomisine önemli katkılar sunan mesleğimiz ve meslektaşlarımız ile beraber, Muhasebe Haftası
'nı hüzünle karşılıyoruz" dedi.
Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende bir araya gelen SMMMO üyeleri Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez ve çok sayıda muhasebecinin katıldığı törende yaşamını yitiren muhasebeciler anıldı. 'Muhasebe Haftası'nı hüzünle karşıladıklarının vurgulayan Sönmez " Meslektaşlarımız ağır iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeler. Yaşadığımız sorun ve sıkıntılar maalesef son zamanlarda birçok meslektaşımızı görevi başında kaybetmemize neden oldu. İşleri başında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız Mersin
SMMM Odamızdan İbrahim Bilsel, Serkan
Serpin, Eskişehir
SMMM Odamızdan Cemal Pekcan, Süleyman Özmen
Korç, Halil Hancı ve Ankara
SMMM Odamızdan Veyis Biçer'in ailelerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Hasta olmaya bile hakkımız yok"
Sönmez, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizerek çalışma şartları ve sürelerine sitemde bulundu. Sönmez sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Görüyoruz ki; meslek mensupları olarak sorumluluklarımız çok fazla ve hasta olmaya bile hakkımız yok. Hepimizin bildiği gibi 3568 sayılı meslek yasamız, 30 yıl önce çıkmış ve artık güncelliğini yitirmiştir. Sürekli değişen mevzuatla asla dinlenme fırsatı olmayan bizlerin; hiçbir tatili ve mücbir sebebi bulunmamaktadır. Yasalaşması için büyük mücadele verdiğimiz mali tatil olarak çıkan düzenlemenin bile bizlere hiçbir katkısı yoktur.Meslektaşımız birçok sorunla baş başa bırakılmış, angaryalara boğulmuş, bu emeğine karşılık kamudan hiçbir gelir elde edemediği gibi personelini, kirasını, bilişim, yazılım, kırtasiye vb. giderlerini dahi karşılayabilmek için yoğun çalışma temposuna girmiştir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Törene katılanlardan detay
-Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez detay
-Sömnmez'in konuşması
-Detay
Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,
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İnegöl, Kütahya, Güncel
Kaynak: DHA