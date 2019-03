Dha Yurt Bülteni -16

Kaynak: DHA

ÖLÜM, BAGAJINA ALIŞVERİŞ POŞETİ YERLEŞTİRİRKEN GELDİANTALYA'da hastaya gitmek için yola çıkan özel hastaneye ait ambulans, otomobile çarptıktan sonra devrilip, aracının bagajına alışveriş poşetleri yerleştiren Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ambulans ile kendi aracı arasında sıkışan Efeoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Termesos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caner Duran'ın kullandığı 34 LM 7112 plakalı ambulans, 2 paramedik ile birlikte hasta almak için yola çıktı. Ancak trafik ışıklarına geldiği anda sol taraftan gelen Emine Çelebi'nin kullandığı 07 MPV 32 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ambulans, park halindeki 34 BR 2344 plakalı otomobilinin bagajına alışveriş poşetlerini yerleştiren Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ambulansla kendi otomobili arasında sıkışan Efeoğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Efeoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.Kazanın ardından ambulanstan kendi imkanları ile çıkan sürücü Caner Duran ve iki paramedik ise uzun süre sakinleştirilemedi.Polis, ambulans sürücüsü Caner Duran ve Emine Çelebi'yi ifadesine başvurmak, üzere polis merkezine davet etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Kazaya karışan ambulansın görüntüsüSürücüsünün yan yatan ambulanstan çıkarken görüntüsüKaza yerinden görüntüKazaya karışan beyaz aracın görüntüsüAmbulans yaralıyı hastaneye götürürken görüntüsüAmbulans sürücüsü polise bilgi verirken ve alkol muayenesi yapılırken görüntüsüAmbulans personeli bayanların ağlarken görüntüsüTrafik polisi kaza ölçümü yaparken görüntüsüKazaya karışan beyaz aracın sürücüsü kadın polise bilgi verirken görüntüsü (Başörtülü)Ambulansın kaza yerinden kaldırılmasıDetaylarHaber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,=====================ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E: UTAN UTAN, SEN NE TERBİYEDEN MUAFSIN YACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile Denizli'de ortak miting yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kendisine yönelik sözleri üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyor muşum. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Utan utan, sen ne terbiyeden muafsın ya? Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Asla ve katta. Benim işim yöneticilerle, halkımla değil. Bunlar kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak" dedi.Partisinin mitingine katılmak üzere öğle saatlerinde Mardin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanında Vali Mustafa Yaman, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Buradan otobüsle kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar vatandaşların sevgi gösterisi eşliğinde geldi. Yol boyunca kendisini bekleyenlere el sallayıp selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.Mitingin yapıldığı alana yaklaşık 1 saatte ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda çalınan 'Haydi Türkiye' isimli seçim şarkısına eşlik etti. Mardin'den övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaderi kaderimiz, yarası yaramız, sevinci sevincimiz olan Mardin. 'Camiler, kiliseler, yarim geldi deseler. Tende bir canım kaldı verim isteseler.' İşte böyle diyen vefalı Mardin'i yürekten selamlıyorum. Artuklu'yu, Dargeçit'i, Derik'i, Kızıltepe'yi, Mazıdağı'nı, Midyat'ı, Nusaybin'i, Ömerli'yi, Savur'u, Yeşilli'yi selamlıyorum. 7 bin yıllık tarihi, 7 ayrı kültürü, 7 ayrı dili, 7 ayrı inancı bünyesinde ahenkle barındıran bu şehir, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın gözbebeğidir. Bütün kavimlerin, dinlerin, inançların, renklerin, desenlerin birlikte yaşadığı, kader ortaklığı yaptığı bu şehrin, bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Sadece son 1 yılda 3'üncü defadır Mardin'e geliyor, sizlerle kucaklaşıyor, hasbıhal ediyoruz. Bugüne kadar bırakın Cumhurbaşkanını, kim 1 yılda 3 defa Mardin'e gelip sizlerle gönül birliği, söz birliği yaptı? Var mı? Biz Mardin'i aşkla seviyoruz aşkla. Biz Mardinli kardeşlerimizi muhabbetle seviyoruz. Onun için de her fırsatta yare koşar gibi size koşuyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanın ön bölümünde yüksek sesle "Seni seviyorum" diyen bir vatandaşa, "Ben de seni seviyorum. Seviyorum be. Menfaat için değil ha, Allah için seviyorum. Beni yaradan Allah, sizleri yarattığı için seviyorum" diye cevap verdi.'17 YILDA MARDİN'E 28 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK'Mardin'e yapılan ve yapımı devam eden yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimde 'gönül belediyeciliği'ne destek isteyerek, şöyle konuştu:"Gelin kardeşliğimizi Mardin'de en yüceye çıkaralım. Gelin Mardin'i maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı haline getirelim. Mardin, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere dersini veriyor musun? Mardin, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor musun? Mardin, 31 Mart'ta tavazzuh, samimiyet ve gayretle, memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta mührü, gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Maşallah, mübarekallah. Kardeşlerim, biz Mardin'i sadece çok sevmekle kalmadık. Aynı zamanda son 17 yılda Mardin'e aşkla hizmet ettik. Son 17 yılda Mardin'e 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 863 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitim aldığı Artuklu Üniversitesi'ni biz kurduk. Üniversitemiz, Yaşayan Diller Enstitüsü ile Kürt Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Edebiyatı bölümleriyle medeniyetimizin birikimlerini genç nesillerimize aktarıyor. Yükseköğrenim öğrencileri için 2 bin 566 kişilik yurt binaları açtık. Mardin'e gençlik merkezi, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, Derik'e spor salonu, Kızıltepe'ye, Midyat'a, Mazıdağı'na gençlik merkezleri kazandırdık. Yeşilli'ye, Dargeçit'e, Nusaybin'e gençlik merkezleri, Mardin merkeze de atletizm takımı yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplamda 3,6 katrilyon kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1124 yataktan oluşan 14 hastaneden 34 tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlar arasında merkezde yaptığımız 300 ve 150 yataklı 2 devlet hastanesi, 200 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi ve 150'şer yataklı Midyat ve Nusaybin devlet hastaneleri de yer alıyor. 8 bin 781 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla Mardin'de 39 bin vatandaşımızın sıkıntısını çözdük."'VATANDAŞIMA HAYATINI ZEHİR ETTİLER'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütünün tahrip ettiği bölgeleri yeniden inşa ettiklerini anlattı. Terör örgütü PKK'nın desteklediği HDP'li yöneticilerin, vatandaşa hayatı zehir edip, yaşam hakkını elinden aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Bu terörle olmuyor. Bu teröristlerin destek vermiş olduğu HDP ile olmuyor. Bunlar, buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Yaptıkları hizmet hiç. Ama bak kayyuma devrettikten sonra şu Mardin'in çevresi nasıl değişti görüyorsunuz değil mi? 60 bin metrekare Millet Bahçesi'ni de yaptık mı? Benim Mardinli kardeşime bunlar yakışır da onun için. Şimdi anne, baba ve yavrularımızı alıp oralarda eğleneceksiniz, dinleneceksiniz. Bu sizin hakkınızdı. Ama terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP'li belediyeler, çukur kazdılar, çukur. İş makineleriyle kanal açtılar, kanal. Niçin? Benim vatandaşıma hayatını zehir ettiler, vatandaşımın yaşam hakkını elinden aldılar. ve zehir ettiler onlara hayatı. Birçoğunu zaten öldürerek onlara hayatı dar etmenin maalesef şu şehirlerde çok acımazsız imtihanını verdiler. Çukur eylemleri esnasında Nusaybin'de, Dargeçit'te, Derik'te belediye ağında bulunan toplam 240 kilometrelik tahrip edilmiş cadde ve sokağı yeniden biz yaptık biz. Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları, tekrar ayağa kaldırdık. İl genelinde 28 köprü, kavşak ve üstgeçit inşa ettik. Midyat- Nusaybin yolunu, Batman- Hasankeyf- Gercüş- Midyat yolunu, Kızıltepe köprülü kavşağını ve Mazıdağı şehir geçişini bu yıl tamamlıyoruz."GÜNEY HIZLI TREN PROJESİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Hızlı Tren Projesi ile Mardin'i Ankara ve İstanbul ile bağlayacaklarını aynı hattın Diyarbakır'dan da geçeceğini açıklayarak, şunları söyledi:"Mardin- Yeşilli- Ömerli- Midyat yolu ile bağlantı yolunu ise birkaç yıla kadar tamamlıyoruz. Gaziantep, Karkamış, Nusaybin demiryolunu ve Şenyurt, Mardin arasını komple yeniledik. Yapımı süren Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projemiz, Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e, oradan Habur'a kadar uzanacak. Ayrıca bu hattı Diyarbakır ile de bağlayacağız. Güney Hızlı Tren Projesi olarak hayata geçireceğimiz bu projemizde hızlı trenle Mardin'i, Ankara ve İstanbul'la buluşturmuş olacağız. Diyarbakır Mazıdağı Demiryolu İltisak Hakkı projemizi bu yıl içinde yapımına başlıyoruz. Mardin Lojistik Merkezimizin birinci etabını tamamlayıp, işletmeye açtık. İkinci etabının ihale süreci devam ediyor. Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası yaparak havalimanımızı büyütüp, modernize ettik. Nasıl memnun musunuz, güzel mi? Havalimanımızın 2003 yılında 19 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 715 bine yükseldi. Nereden nereye? Kendi sınıfında dünya çapında bir eser olan Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni 8 buçuk milyar lira maliyetle inşa ediyoruz. Ilısu Barajı yıllık ortalama 4,1 milyar kilovat saat enerji üreterek milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. İnşaatında yüzde 98 fiziki gerçekleşmeye ulaştığımız bu barajımızda inşallah 10 Haziran'da su tutmaya başlıyoruz. Bakın terör ortadan kalkınca turist geliyor mu? Daha fazla gelecek. Turistin gelmesi demek, buradaki esnafımızın ticaretinin, para kazanması demek. Mardin'in bacası sanayi dediğimiz turizme hak ettiği kazancı elde etmesi için her türlü yatırımı yapıyor, her türlü çabayı gösteriyoruz. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Çünkü terörün olduğu yere ne turist gelir, ne yatırımcı. Mardin'i endüstri bölgesi ilan ediyoruz. Yüksek katma değerli üretim, Mardin'in gücüne güç katacak. Çünkü onların derdi, sizin derdiniz değildi. Ama biz dertliyiz. Biz, George, Hans neyi kullanıyorsa, neyi bu noktada modern olmak için kullanıyorsa benim vatandaşım da burada onu kullanacak."'UTAN UTAN, SEN NE TERBİYEDEN MUAFSIN YA?'Cumhurbaşkanı Erdoğan, oluşturdukları 'Millet İttifakı' kapsamında Denizli'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ilk kez dün ortak miting yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de kendisine yönelik sözleri nedeniyle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"Biz ülkemizi kardeşlikle, birlikle, beraberlikle, dayanışmayla, muhabbetle, güçlendirmeye çalıştıkça birileri ısrarla bölücülük fitnesini içimize sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. İşte biliyorsunuz ülkemizde 1984 yılından beri eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Bu örgüt, bugüne kadar en başta Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını, camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğinin peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerimizin, polisimizin korucularımızın karşılarında tutunamayanlar, silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi olmamıştır. Şimdi bir yalan uydurdular. Ne biliyor musunuz? Ben güya HDP'ye oy veren Kürt'leri terörist ilan ediyor muşum. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Meral Hanım da dün Denizli'de utanmadan, sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan, sen ne terbiyeden muafsın ya? Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Asla ve katta. Benim işim yöneticilerle halkımla değil. ve yöneticilerle derken ekranlarda bakın şimdi teröristler burada."'İNŞALLAH 31 MART BUNLARIN SONU OLACAK'Konuşması sırasında HDP'li milletvekilleri ile terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin konuşmalarını içeren görüntüleri alandakilere dev ekrandan izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:"Ne diyor; 'Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz ama batıda da AK Parti'yi ve MHP'yi yok edeceksiniz' Kim bunu söyleyen? HDP'nin eş başkanı. Değerli kardeşlerim soruyorum sizlere? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ha bu adam çok meraklıysa Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Ama benim ülkemde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara bölgemiz var. Ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Bu nedir bu? Bu, bölücülüktür. Ne diyor; Bizim arkamızda YPG var, PYD var, PKK var.' Yahu bu şimdi terörist değil mi? Ben bunları söylüyorum. Peki bizim arkamızda? Mardinli var. Bizim arkamızda Allah'ımız var Allah'ımız. Diyor, 'Eğer 1 Temmuz'a kadar terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapınızda'. Kim bu? İşte bu da terörist. Hani ne oldu? Sıkıysa gel çık meydana. Şu anda Gabar'da, Tendürek'te bunları inlerine gömdük mü? Benim milletimi rahatsız edenlerin biz her zaman karşısındayız. Benim için Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gücü'süyle, Abaza'sıyla, Arap'ıyla, sizler benim kardeşimsiniz. ve ben hiçbir ayrım yapmaksızın yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum. Şimdi Meral Hanım utanmadan sıkılmadan bu yalanı söylüyor. Benim Denizlili kardeşlerim onlara nasıl hitap ettiğimi biliyor. Şimdi bunlar kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Onun için çok çalışacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından alandakilere kenevir torbasında Rize çayı dağıttı.Görüntü Dökümü:---------------Mitingden genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mücahit YOLCU-Canan ALTINTAŞ-Emrah KIZIL- Emrah KIZIL- Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -GÖRÜNTÜ BOYUTU: 315 MB======================================================CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İLMEK ATTIĞI TÜRK BAYRAKLI HALI, KENT MEYDANINA KURULDUCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Isparta mitinginde ilmek attığı Türk bayrağı motifi işlenecek halı, Kaymakkapı Meydanı'na kuruldu. Tamamlandıktan sonra şehit aileleri yararına satışa çıkarılacak halıya, Ispartalı vatandaşlar ilmek atmaya başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Şubat'ta Isparta'da düzenlediği miting sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Güneykent beldesi kadınlarından oluşan Gülderen Kadın Kooperatifi tarafından dokunan halı tezgahına ilmek attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ilmek attığı ve kirkitle dokuduğu Türk bayrağı motifi işlenen halı tamamlandıktan sonra şehit aileleri yararına satılacak. 80 bin ilmekten oluşacak halı kök boyalı ve yün ipten dokunacak ve 120x70 santim ebatında olacak.Ispartalı vatandaşların da ilmek atması için halı bugün AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kaymakkapı Meydanı'na kurulan çadıra yerleştirildi. Halıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, genç yaşlı birçok vatandaş halıyı tamamlamak için ilmek atıp, kirkitle dokudu. Halı tamamlandıktan sonra temizliği yapılacak ve satışa çıkarılacak.AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilmek attığı halıya özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Yaşlılarımız özlem gideriyor. Gençlerimiz ise meraklı bakışlarla izliyor. Onlara da ilmek attırıyoruz. Yoldan geçen vatandaşlarımız çadırımızı ziyaret ederek birer birer ilmek atıyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Halıya ilmek atan vatandaşlarHalıdan detayVatandaşlardan detayHABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,================================KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MERAL AKŞENER İKİNCİ ORTAK MİTİNGİ AYDIN'DA YAPTICUMHURBAŞKANI'NA 'MİLLİYETÇİLİK' ELEŞTİRİSİ YAPTILARCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, Millet İttifakı'nın ikinci ortak mitingi için Aydın'da vatandaşların karşısına çıkıp, alandakileri birlikte selamladı. İki lider ittifakın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi. İki genel başkan da konuşmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yönelik milliyetçilik eleştirilerine yanıt verdi.Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, kurdukları Millet İttifakı ile bazı bölgelerde ortak aday çıkartan CHP ile İYİ Parti'nin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Denizli'den sonra Aydın'da düzenlenen ortak miting ile vatandaşların karşısına çıktı. Ortak miting öncesinde Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu geldikleri Aydın kent merkezinde partilerinin yöneticileri tarafından karşılandı.BİRLİKTE SELAMLADILARAydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki ortak miting alanına CHP ve İYİ Parti'nin liderlerinin fotoğrafları ve parti bayraklarının yanı sıra büyük boyutlardaki Türk bayrağı ile Atatürk posterleri asıldı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve bazı adayların fotoğrafları da alanda yer aldı. Liderlerin konuştuğu sahnenin arka bölümünde ise Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanında partilerin seçim sloganları olan 'Derman belediyeciliği', 'Mart'ın sonu bahar' ile 'Hep birlikte iyi olalım' yazıları bulundu. Alana beraber giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, kürsüye de birlikte çıkıp alandaki vatandaşları selamladı. İki liderin selamlamasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.İLK KONUŞAN MERAL AKŞENER OLDUAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açılış konuşmasından ve projelerini anlatmasından sonra sahneye ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı. "Gençliğin umudu" anonsuyla çağırılan Meral Akşener konuşmasına "Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyarı Aydınlılar, nasılsınız? İyi misiniz? Cumhurbaşkanının terörist dediği domates üreticileri nasılsınız? İyi misiniz? Emekli kardeşlerim, EYT'liler nasılsınız? İyi misiniz? Rahmetli Menderes'in, o kibar, zarif insanın hemşerileri nasılsınız? İyi misiniz" sözleriyle başladı. "Dün Denizli'den böyle bir soru sordum. Sayın cumhurbaşkanı çok kızmış" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Genel Başkanım 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastedip) sizden çok bana kızmış. Size 'Bay Kemal' diyor ya. Bana 'Bu kadın' dedi. (alandan yükselen yuh sesleri üzerine) Yuhlamak yok. Onun istediğini yapmayacağız. Biz bir yerel seçime gidiyoruz. İnşallah Özlem'i ve bütün belediye başkan adaylarını seçeceğiz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı önce kendileri yaptılar. İki parti bir ittifak. Sonra biz yaptık bir ittifak, ama sonuçta biz olduk terörist, çete. Bize oy verenler oldu terörist. Bize niye kızdı? 11 milyon oy almış ana muhalefet partisine oy vermiş insan var. İyi Parti'ye 5 milyon insan. Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ne 1 milyon oy var. 18 milyon seçmene, çoluğuyla çocuğuyla 30 milyon insana 'terörist' diyen insana sözlerini hatırlattığımız için çok kızdı" dedi.CUMHURBAŞKANI'NIN GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMALARINI İZLETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki açıklamalarını büyük ekrandan alandakilere izleten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kızmasını anlıyorum sorun yok ama bir soru sordu bana, kimin doğru kimin yalan söylediğini bu aziz millet bilir elbet. 'Türkiye'de Kürdistan bölgesi var mı Meral Hanım cevap ver' dedi. Böyle bir şey yok. Beri gel efendi bizim dönemimizde 'Irak'ın kuzeyi' derdik. Kuzey Irak bile demezdik. Irak'ın kuzeyi derdik. Bu arkadaşın İçişleri Bakanı'nın iki günde onayladığı Kürdistan Sosyalist Partisi var. Nereninmiş, kimin zamanındaymış. Bu arkadaşın zamanındaymış. Ortağı anlatır dedim ama anlatmamış. Sesliden tarih dinlediği için böyle oluyor. O fotoğraflarda gördüğünüz 'defolun gitsinler' diyen Cumhurbaşkanı Irak'ın kuzeyindeki o bölge kadim Türkmen elidir. 2.5 milyon Türkmen yaşardı. Nereye gitti? Sen orada bir devlet kurulmasına ön ayak oldun ve o devleti tanıdın. Ama Barzani'nin kafasındaki konfetileri temizlerken anlayamamış garip. Bir ülkenin cumhurbaşkanı 18 milyon seçmene terörist dedi mi demedi mi? Yüzüne vurunca zoruna gitti. Ama bu aziz milletin evlatları bizler, Cumhur İttifakı'na oy veren herkesi kardeşimiz görürüz. AK Parti de MHP seçmeni de kardeşimizdir. Bana 'Bu kadın' dedi ya. Ben ona 'Bu adam' demeyeceğim. Sayın Erdoğan'a kulak asmayın. O bir çukur kazıyor, ikimizi birden o çukura düşürmeye çalışıyor. Bir yumak atıyor, ikimizin o yumağa sarılmasını bekliyor. Bu yerel seçimde biz oylanmayacağız. Ama İstanbul gidiyor, asabiyet ondan. Ankara gitti, asabiyet ondan. Aydın gitmiş, asabiyet ondan. Bakın bunlar her türlü çirkin sözü söyleyip iş koltuk bekasına gelince, anında yan yana oldular. Şimdi ben onun sorusunu cevapladım. Benim de Sayın Cumhurbaşkanı'na bir sorum var. Beri bak efendi! Ülkücüler Fatiha bilmezdi. Ülkücüler Fatiha öğrendi mi? Türk milletçiliğini ayağının altına almıştın. Ayağını Türk milliyetçiliğinin üzerinden kaldırdın mı" diye konuştu.'BİZ EKONOMİ KONUŞACAĞIZ'Sözlerine "Biz ekonomiyi konuşacağız" diyerek devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Çünkü ekonomi maalesef çok kötü durumda. İşçi perişan. Türkiye'nin her yerine bu tanzim satışları açmalı, varlık kuyrukları. Ama içerisinde mazot olmalı, gübre olmalı. Bakın o zaman benim çiftçim kaça üretiyor. Dün içinizden birisiydi, milletin adamıydı. Bugün kibir abidesi. Ama ne demişler, kibirlenme padişahım senden büyük Allah var. Kulağı çekin, kızarsın. Anneler, değerli kız kardeşlerim birer anne terliği fırlatın. 31 Mart akşamı ne olacak? Sonuçlar belli olacak. Aydın zaten öyle hadi onu konuşmayalım. Balıkesir, Adana, Antalya, Bursa, Samsun, İstanbul, Ankara gitmiş ve göreceksiniz ne yapacak? Bana diyor ya televizyonda 'Beni iyi tanır iyi bilir' diye. Benden çok çiftçi, emekli senin ne olduğunu biliyor. Torpil bariyerine takılmış gençler biliyor. Eğitimin içine tükürdünüz, lise ve üniversite öğrencileri biliyor. Tencereyi zor kaynatan kadınlar biliyor. Ne olduğunu iyi bilmeyle 31 Mart'ta karşı karşıya kalacak. Çıkacak saat yarımda diyecek ki 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım' diyecek. Damat gidecek attaya, ilk iş damat gidecek. Ardından ekonomi yönetimi gidecek. Sonra kongre olacak. Dönüp sizin gözlerinizin içine bakacak ve sizin taleplerinizi görmeye başlayacak. Bize güç verin. Muhalefet olmasa EYT'lilerin haklarını kimse bilmezdi. Biz olmasaydık asgari ücret 2 bin 20 liraya çıkmazdı. Biz olmasaydık 3 bin 600'ü söylemezdi. Kulağını çekin ki seçmenin adamı olsun. Milletin adamıydı ya 300 tane araç var şimdi."'UÇAĞINI SAT' ÇAĞRISI YAPTISakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın Katarlılardan geri alınmasını da isteyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu damat var ya şaka gibi. 2.5 milyon kişiyi istihdam edecekmiş. Hayhay. Tank Palet Fabrikası var. Onu Katarlılara sattılar. Sayın Erdoğan buradan öneriyorum. Kaç tane uçağın var. Birisini biliyoruz. Sen şu uçağını 500 milyona sat. Katarlılardan fabrikayı al. Biz millet olarak üzerini tamamlayacağız. O fabrika millet için çalışacak. Ben de emekli maaşı alıyorum, ilk üç aylık emekli maaşımı ben bağışlayacağım. Haydi sat uçağı. İstihdam yaratacakmış. Milletin dişinden tırnağından yarattığı fabrikaları sattı. Bugün bunları yapmaya çalışsanız 250 - 300 milyar dolar. İstihdam yaratacakmış. Yahu sizin bacanaklardan, damatlardan fırsat mı kalacak. Tersi olursa 1 Nisan'dan sonra canınıza okunur, zam yağmuru altında inim inim inlersiniz. Elektrik, su parası, doğalgaz ödemekte zorluk çekenler, yarım kilo kıyma alamayanların üzerine gerçekten balyoz gibi iner zamlar" dedi.'HAK, HUKUK, ADALET MÜCADELESİNİN LİDERİ'Meral Akşener'den sonra kürsüye "Hak, hukuk, adalet mücadelesinin lideri" sözleriyle anons edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasına "Efeler diyarı. Hakkı ve hukuku ve adaleti beraber gerçekleştireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, vatanımız için, bayrağımız için, birlikte mücadele edeceğiz. Aydın aynı zamanda Kuvayi Milliye'nin kaynağı, doğduğu yer. Siz nasıl mücadele ettiklerini benden daha iyi bilirsiniz. Sizlerin dedeleri bizim için, güzel bir Türkiye için mücadele ettiler. Biz de onlardan aldığımız mirası çocuklara daha güzel devredeceğiz" sözleriyle başladı.BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZMeral Akşener'i kast edip "Sayın Genel Başkanı dikkatli dinlediniz. Ben de dinledim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikte mücadele edeceğiz. Demokrasi içinde mücadelenin kendilerine göre artıları var. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin inancını sorgulanmadan hizmet etmek istiyoruz. İnsana hizmete edeceğiz, birilerine değil. Çocuklarımızın geleceği için birlikte hizmet edeceğiz. Onlara yapılan hizmet hakka yapılan hizmettir. Ben böyle biriyim. Demokrasi mücadelesi vereceksek, sandığa gideceğiz. Sandıkta gerekli dersi vereceğiz. Yanlış yapana yanlış yaptığını hatırlatacağız. Kavgadan uzak duracağız. Biz olmasak Erdoğan'ın konuşacağı konu kalmayacak. Kardeşinize 'Bay Kemal' diyerek, beni kendine muhatap edecek. Benim muhatap olacağım kişi dürüst, namuslu olacak. Bay Kemal olmak için mal varlığını tapu gibi açıklayacak. Dürüst olacak. Bay Kemal olmak için oğluna 'Oğlum kasaları sıfırladın mı' demeyecek. Oğlunu bedelli askere göndermeyecek. Bana söylediği zaman onu bir komedi filmi izler gibi izliyorum. 'Bay Kemal' dediği zaman dürüst adam, namuslu adam, kimsenin işine aşına göz dikmeyen, malı götürmeyen bir adam. Biliyorsunuz malı götürmeye çok meraklı" dedi.'KENDİLERİNE ŞU SORUYU SORSUNLAR'Alandakilere ve AK Parti ile MHP'li seçmenlere seslendiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şu soruyu kendinize sorun? Öncelikle AK Parti ve MHP'li kardeşlerime soruyorum vicdanınıza sorun. Soru şu; 17 yıldır tek başına memleketi yönetiyor. İstedikleri kanunları çıkardılar, kararnameler çıkardılar, istedikleri kişileri bakan, paşa, vali, rektör yaptılar. İstediği kişiyi aldı. İstediği sarayı yaptı. Uçan sarayı var, yazlık sarayı var, kışlık sarayı var. AK Parti ve MHP'li kardeşlerimin verdiği oylarla her şeyi yaptı. Asıl soru şu; 17 yılın sonunda nasıl olur da bu güzel ülke soğan kuyruğuna mahkum olur? Eğer bu soruyu sorarsanız vicdanınızın sesine oy verirsiniz. Sonra da adına 'varlık kuyruğu' diyorsunuz. Yahu varlık kuyruğu olsa önce sen giresin kuyruğa, malı kimseye bırakmazsın. Sizin Man Adası'nda ticaretiniz var. Bir kuruş vergi vermemek için Man Adası'nda beyler şirket kurdular. Milyon dolarları getirdiler. Sizler kefen bezi için vergi verirsiniz. Bu beyler milyon dolarları getirir tek kuruş vergi vermezler. Beyler, size de müjdem var. İki hafta önce bir kararnameyle kürkten alınan vergiyi sıfırladılar. Gözünüz aydın. Artık bu mitinden sonra gidip hanımınıza bir kürk alabilirsiniz. Soru şu; AK Parti, MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Sen sevgili vatandaşım otobüse binerken, su içerken, sakız alırken, kefen bezi alırken vergi veriyorsun. Elektriği yakarken, doğalgazı yakarken vergi veriyorsun. Sen vergi veriyorsun onlara kürkten vergiyi kaldırıyor, bu mu adalet? Sandığa gideceksin ve demokrasiyi güçlendireceksin. Milletin yanında olmak ayrı sarayın yanında olmak ayrı. Milletin yanında olmak, milletin derdine derman olmak demektir. Sorunu çözmek demektir. Sarayın yanında olurken milleti unutuyorsun. Sayın Genel Başkan 300 polis derken, bir sıfır atladı. 3 bin polisle dolaşıyor. 3 bin polisle nasıl halkın arasına gideceksin. Geldin Ankara'da Keçiören'de mütevazı bir evde oturdun. Milletvekili konutlarını kapattın. Bir şey dilen oldu mu? Onları yapan adam neden bu hale geldi? Hangi gerekçeyle? Bunların hepsini sormak zorundasınız" diye konuştu.'ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİM, MİLLİYETÇİLİK FARKLIDIR'"Ülkücü kardeşlerime de ayrı bağlamda seslenmek istiyorum" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletçilik farklıdır. Milliyetçilik bayrağa bağlılıktır. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği Türkiye'dir. Rahmetli Ecevit ne diyordu 'Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazdık' diyordu. Ne yaptılar? Papazı serbest bıraktılar. Kimin talimatıyla? Trump'ın isteği üzerine. Bu mu milliyetçilik? Şimdi bana milliyetçilik dersi veriyor. Sen ki düne kadar milliyetçiliği ayaklar altına alıyordun. Şimdi bana dersini veriyorsun. Kendi ordusunun silah fabrikalarını yabancı orduya satanlara milliyetçi denmez. Gayrı millidir onlar. Tank Palet Fabrikası niye Katarlılara satılıyor. Fırtına obüsleri orada yapılıyor. Ne karşılığında sattılar. Katar Emiri uçak verdi, beyefendi buradan fabrika verdi. Bir ülkenin en tepe noktasındaki kişisi, başka bir ülkenin en tepesindeki kişinin verdiği uçağa binmez. İhanettir bu. Çiftçi, esnaf, hal esnafı ne durumda biliyor musun? Binlerce çocuk yatağa aç giriyor, biliyor musunuz? Biliyorsunuz, bilmeyen kim? Sayardakiler. Halktan koptular. Belediye başkanından iki şey istiyorum. Seçildiğin andan itibaren hiçbir ayrım yapmadan başkanlık yapacaksın. Bütün Aydın'ı kucaklayacaksın. İkincisi belediye başkanları para harcarlar. Kimin parası, bu sizlerin ödediği para. İstediğim ikinci şey yaptığı her kuruş harcamanın hesabını millete vermektir. Ayrımcılık yok sadece bir konuda ayrımcılık yapabilirsiniz diyoruz. Eğer bir mahalle fakirse oraya pozitif ayrımcılık yapabilirsiniz. Düşünerek sandığa gidin. Ülke bizim ülkemiz" dedi.İki lider daha sonra kürsüye çağrılan belediye başkan adaylarıyla birlikte vatandaşları selamlayıp, kentten ayrıldı.Görüntü Dökümü:---------------İki liderin gelmesinden görüntüSelamlamadan görüntü.Genel ve detay görüntü-Konuşmalardan görüntülerHaber: Taylan YILDIRIM - Burhan CEYHAN - Mustafa KÖPRÜLÜ -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ AYDIN=================================================KARLIOVA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ (EK)MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER VE KÖYLÜLER KURTARILDIKarlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Taşlıçay köyü ve Yeniköy köylerinde mahsur kalanlar için Karlıova Belediyesi çalışma başlattı. Öğrenciler ve köylülerin yollarda mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. 4 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarıldı. Kurtarılan öğrenci ve köylüler belediye ekiplerine teşekkür etti.Görüntü Dökümü-----------Mahsur kalan öğrenci ve köylülerin kurtarılmasıKöylülerin konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(BİNGÖL),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 109 MB===============================================HARPUT HOLDİNG, KADINLARI UNUTMADIHarput Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile bünyesinde çalışan kadınların rol aldığı 'Mutlu Kadın, Mutlu Türkiye' başlıkı bir video klip çekti. Kimya, gıda, turizm ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Harput Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile, bünyesinde çalışan kadınların rol aldığı 'Mutlu Kadın, Mutlu Türkiye' başlıklı bir video klip çekti. 10 farklı fabrikada, kadın işçilerin oyunculuğu ile çekilen video klip büyük beğeni topladı. Kadının iş hayatına katılmasının, hem ailenin, hem de ülkemizin kalkınması açısından son derece önemli olduğunun altının çizildiği klipte, toplam istihdamın neredeyse yarısını oluşturan kadınların üretimden planlamaya şirketin her kademesinde omuz omuza çalıştığına vurgu yapıldıGörüntü Dökümü:----------------Klipten görüntülerSüre 1.00 Boyut: 73 MBHaber: Serkan AKKUŞ/BURSA,Kamera: BURSA,