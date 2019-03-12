Dha Yurt Bülteni - 16

Kaynak: DHA

Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdirMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri polis ve jandarmasıyla sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor. Bizim tek hedefimiz altını özellikle çiziyorum sadece ve sadece teröristlerdir. Kimdir bunlar PKK'dır, YPG'dir, DEAŞ'tır, FETÖ'dür ve El Kaide'dir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Akar, daha sonra Valilik tarafından bir otelde düzenlenen 'Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması' yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONDAN SESLENDİŞehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Bakan Akar, burada şehit ailelerine hitap etmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonundan aradı. Şehit aileleri ve gazilerle birlikte olduğunu Erdoğan'a söyleyen Bakan Akar, daha sonra telefonu kürsüdeki mikrofona yaklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit aileleri ve gazilere hitap etti.'YA GAZİ OL YA ŞEHİT'Afyonkarahisar'da Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin de katıldığı etkinliğin anıların tazelenmesi açısından önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle medeniyetimizin, dinimizin bize yüklediği çok önemli görevler var. Bunların başında şüphesiz ki vatan, millet sevgisi, din sevgisi Allah'a gerçek manada kul olma bilinci, bunlar bizim için çok önemli. Onun için büyüklerimiz hep askere giderken 'Git oğlum git, ya gazi ol ya şehit' der ve kınaları yakarlardı" dedi.'ÇANAKKALE'DE YEDİ DÜVELE KARŞI SAVAŞI KAZANDIK'Askere gidenler için kullanılan 'Kınalı kuzu' lakabının da buradan geldiğini belirten Erdoğan, "Biz işte bu kınalı kuzularla Çanakkale'de yedi düvele karşı savaşı kazandık" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'nin gelen yedi düvelin en güçlü kadrolarına, gemilerine, teknolojik imkanlarına karşı savunulduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:"En son 15 Temmuz'da yapılanlarda yine aynı şekilde milletimiz el ele verdi. Bir çağrımızla milletimiz meydanlara döküldü ve bu FETÖ denilen alçağın beslemelerine gereken dersi meydanlarda verdi. Sizler şehitlerimizin yakınlarısınız, gazilerimizsiniz, onların yakınlarısınız. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."'TSK, HAİN 3 BİN DEAŞ'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla şehit aileleri ve gazilere hitabının ardından konuşan Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Mehmetçiklerin DEAŞ'lılarla göğüs göğse çarpıştığını söyledi. Bakan Akar, "Burada bizim üzerimize ne düşerse ve ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapmak için gece gündüz demeden azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri hain 3 bin DEAŞ'lı ile göğüs göğüse çarpışarak etkisiz hale getirdi. Bunun ardından Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeyi özgür hale getirdi. Oradaki insanların rahat ve huzura kavuşmasını sağladı. Hiçbir masuma zarar verilmedi. Hiçbir tarihi yapıya zarar verilmedi. Atalarımıza yaraşır bir şekilde görevimizi tamamladık" dedi.'BİZİM TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERDİR'Özellikle sivillerle ve hiçbir etnik kökenle problemin olmadığına dikkati çeken Akar, "Burada bir hususun altına özellikle çizmek istiyorum. Bizim masum sivillerle hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun veya hangi dinden olursa olsun hiçbir kimseyle dün problemimiz olmadığı gibi bugün de problemimiz olmadı. Bizim problemimiz bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri polis ve jandarmasıyla sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor. Bizim Kürt kardeşlerimize yönelik saldırımız asla ve kata söz konusu değildir. Bizim hedefimizde Kürt kardeşlerimiz olamaz. Yurt içinde veya yurt dışında. Bizim tek hedefimiz altını özellikle çiziyorum sadece ve sadece teröristlerdir. Kimdir bunlar PKK'dır, YPG'dir, DEAŞ'tır, FETÖ'dür ve El Kaide'dir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir" diye konuştu.'MEHMETÇİĞİMİZİN SIRTI YERE GELMEZ'Mehmetçiğin 3 kıtada adalet ve barış için mücadele ettiğini söyleyen Bakan Akar, şöyle devam etti:"Yurt içi ve yurt dışında Mehmetçik gerçekten 3 kıtada halk için, adalet için, barış için, huzur için at koşturan atalarına yaraşır bir biçimde sadece askeriyle değil milli ve manevi değerlerine bağlı, insanlık değerlerine bağlı, insanlığı koruması ve kollaması ile de gerçekten bütün insanlığa ve buradakilere mücadelesiyle örnek olmuştur. Bundan dolayı da Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyorum. Mehmetçik o kadar güçlü ki bu hareket esnasında yaralandılar ve tedavi gördüler. Tedavi gören bazı askerlerimize doktorlar istirahat verdi. Bu arkadaşlarımızdan 67 gazimiz tüm rahatsızlıklarına rağmen ısrar ve inatla 'Arkadaşlarımız operasyondayken biz burada yatamayız' diyerek alana giderek operasyona katıldı. Dolayısıyla Mehmetçiğimizin sırtı yere gelmez. Allah'ın izniyle başaramayacağımız bir şey yoktur."Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra Bakan Akar şehit ve gazi çocuklarına hediyeler dağıtarak fotoğraf çektirdi. Akar ve beraberindekiler daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Akar'ın masasından detayAkar'dan detaySalondan detayGenel detaylarBakan Akar Cumhurbaşkanı telefonla konuşurkenCumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine hitap ederkenBakan Akar'ın konuşmasıAkar çocuklara hediye dağıtırkenHaber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,===================Bakan Yardımcısı Ersoy: Ülkemiz terörle etkin bir mücadele içindeİçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemiz terör anlamında çok yoğun ve etkin bir mücadele içindedir. Huzurumuzu, asayişimizi sağlamak noktasında fedakarca görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz" dedi.Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle yoğun ve etkin bir mücadele içinde olduğunu söyledi. Siirt'te oluşan huzur ve güven ortamının devam edeceğini anlatan Ersoy, "Ülkemiz terör anlamında çok yoğun ve etkin bir mücadele içindedir. Huzurumuzu, asayişimizi sağlamak noktasında fedakarca görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Bu anlamda valimizi ziyaret ettik. Valimiz hem terör açısından hem de Siirt'in sorunları ile yakından ilgilenen birisidir. Çok güzel çalışmalar yapmaktadır. Bugün hizmetle buluşmuş, hizmetle tanışmış Siirt halkımızın ve ilçelerimizin aynı hassasiyetle bizlere destek olacağını ve yine de bu yakaladığımız güven ortamını devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.Bakan Yardımcısı Ersoy, valilik ziyaretinin ardından Eruh ilçesine hareket etti.Görüntü Dökümü:----------Bakan Yardımcısını Valiliğe gelmesiKarşılamadan görüntüBakan Yardımcısının Valilik Defterini imzalamasıBakan Yardımcısının geliş amacı ile ilgili açıklamasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 129 MBHaber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,==================CHP'li Özel: Ezana saygısızlık yapanın karşısında biz varızCHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Ezana saygısızlık yapanın karşısında biz varız; ama öyle bir olay yok ortada. Yaşanılan tamamen 'AK Parti seçim kazansın' diyen bazı trollerin provokasyonudur. Son derece ayıptır" dedi.CHP Grup Başkan Vekili Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, İl Başkanı Kamil Gülmez ve CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ile görüştü. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla İstanbul Taksim'de gösteri yapan bir grubun, ıslık çalarak, ezanı protesto ettiği iddiasına değindi. Türkiye'de herkesin birbirine saygısının bulunduğunu ve ezanın, toplumun tüm kesimlerince saygıyla karşılandığını belirten Özel, şunları kaydetti:"8 Mart'ta tüm dünyada kadınlar yürüyor, maalesef bir tek İstanbul'da yasak. Kadınlar yürürken önlerine TOMA koydular. Polis evlatlarımızın kalkanlarını dizdirdiler, gaz ve su sıktırdılar. Kadınlar buna karşı 15- 20 dakika süreyle bu engelleme ve haksızlığı ıslıklarla düdüklerle protesto ettiler. 15 dakikanın sonunda kadınlar ıslık ve düdük çalarken ezan başlıyor, duyulması mümkün olmayan gürültü içinde. Buna 'ezana protesto' denilmesi ne büyük bir yalan. 17 yıldır iktidar olan partinin başındaki Recep Tayyip Erdoğan bu yalanı sahiplenmiştir. İttifak ortağı Devlet Bahçeli de bu yalanı sahiplenmiştir. Ayıptır, yazıktır. Bu memlekete günahtır ve kadınlarımıza karşı yapılan büyük bir saygısızlıktır. Ezana saygısızlık yapanın karşısında biz varız; ama öyle bir olay yok ortada. Yaşanılan tamamen 'AK Parti seçim kazansın' diyen bazı trollerin provokasyonudur. Son derece ayıptır."Patates ve kuru soğanda gümrük vergisinin sıfırlanması ile ilgili CHP'li Özel, "Şubat ayı sonunda itibaren piyasaya verilecek patates ve soğanların bulunduğu depoları bunlar karaborsacıymış gibi basıp, 'Bize ihbar edin' diyenler bugünkü durumu hazırladı. Bugün depodan çıkması gereken patates ve soğan o gün devlet zoruyla çıkarıldığı için piyasaya arz edilecek patates soğan kalmadı. Tedbir olarak da 1 ay süreyle patatesin Türkiye'ye ithalatında vergiyi sıfırlıyor. Kim kazanıyor? Patates ithalatı yapacak olanlar, patatesi getirdikleri ülkenin çiftçisi kazanıyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-----------Özgür Özel'in konuşması-Genel detaySüre: 5.48-390mbNEVŞEHİR,==================Kuzenini öldürdü, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildiBursa'da, dün gece husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'yi tabancayla vurup öldüren Tolga Çiftçi, adliyeye sevk edildi. Çelek yelek giydirilip, zırhlı araçla adliyeye getirilen Çiftçi'nin saklandığı sevgilisinin evinde gözaltına alındığı bildirildi. Çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Çiftçi ile alacak- verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen amcasının oğlu Tolga Çiftçi arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tolga Çiftçi, belinden çıkardığı tabanca ile Gökhan Çiftçi'ye 7 el ateş etti. Bir internet haber sitesinin de sahibi olan Tolga Çiftçi kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.SEVGİLİSİNİN EVİNDE YAKALANDIAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tolga Çiftçi'yi yakalamak için çalışma başlattı. Doğanbey Mahallesi'nde oturan sevgilisi A.Z.'nin evine baskın düzenleyen ekipler, Tolga Çiftçi'yi gözaltına aldı. Çiftçi, ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Tolga Çiftçi, "Aramızda 4-5 yıldır borç meselesi yüzünden husumet var. Sürekli arkamdan konuşup bana çevremdeki insanlarla haber yolluyordu. Benim de canıma tak etti. Olay günü aradım ve buluşalım dedim. Buluşma yerine geldiğimde, yine bana hakaret etmeye başladı. Bende öldürmek için silahımdaki tüm mermileri sıktım" dedi.ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ, ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜİfadesinin ardından Tolga Çiftçi, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Çiftçi, zırhlı araçla adliyeye götürüldü. Bu sırada polis ekiplerinin adliye önünde otomatik silahlarla önlem aldığı görüldü. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Tolga Çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDIBu arada cinayet anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Tolga Çiftçi'nin kullandığı beyaz bir araçla, sokakta bekleyen Gökhan Çiftçi'nin yanına geldiği, çıkan tartışmada da silahını çekip peş peşe ateş ettiği görüldü.Görüntü Dökümü-------------------Zanlının çelik yelekli ve zırhlı araçla adliyeye sevk olması-Olay anı güvenlik kamerasıSüre: 0.56 Boyut: 104 MBHaber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,==================Antalya'da 3 ayrı kaza: 21 yaralıAntalya'da meydana gelen biri zincirleme, 3 ayrı trafik kazasında, 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bugün saat 11.00 sıralarında kent merkezine doğru giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 FCU 04 plakalı kamyon, kavşaktan dönüş yapmak istedi. Bu sırada kamyon, kasasının köprülü kavşağa çarpması sonucu devrildi. Yan yatan kamyonun şoförü, çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan şoför, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.SPORCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTIİkinci kaza da saat 12.30 sırasında Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine giden 07 UR 344 plakalı kamyonun şoförü S.Ş., yaya geçidinden geçen yayayı görünce yavaşladı. Arkadan gelen Koç Üniversitesi erkek masa tenisi takımını taşıyan K.G. yönetimindeki 07 BDA 60 plakalı minibüs, kamyona çarptı. Minibüse ise aynı yöne giden A.D. yönetimindeki 34 FD 8621 plakalı otomobil çarptı. Kazada minibüs ve otomobilin ön tarafı hurdaya döndü. Otomobil ve minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü.Kaza sonrası Gazi Bulvarı'nda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. Yolda kalan minibüsü, polis ve vatandaşlar iterek kenara çekti. Koç Üniversitesi Erkek Masa Tenisi Takımı'nın, Kemer'de düzenlenen Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katılmak için İstanbul'dan Antalya'ya geldikleri kaydedildi.YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİÜçüncü kaza ise saat 14.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Antalya'ya doğru giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 21 FS 535 plakalı Yeni Diyarbakır Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüsteki yolculardan 14'ü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.Görüntü Dökümü------------Kaza yapan otobüsPolis ekipleri detay-Yaralıların fotoğraflarıHaber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Halim AKCA/ANTALYA-DHA)===================Van'da balkon penceresine sıkışan martıyı itfaiye kurtardıVan'da, 6 katlı apartmanın en üst katındaki balkon penceresine sıkışan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Olay, bugün öğle saatlerinde Merkez İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'ndeki Ali Paşa Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katındaki boş dairenin balkonundan gelen kuş sesinin kesilmemesi üzerine, komşular itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekibindeki görevli, merdivenle balkona çıktı. Burada martının açık kalan balkon penceresine sıkıştığı belirlendi. Pencerenin çerçevesi kırılarak, martı kurtarıldı.Ayağından yaralanan martı, tedavi için Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimine götürüldü. Martının tedaviden sonra bırakılacağı belirtildi.Görüntü Dökümü---------İtfaiye aracı-İtfaiye merdiveni ile apartmanın balkonuna çıkan ekipler-Kurtarılan martıBOYUT: 334 MBSÜRE: 2 DK 46 SNHaber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -===============Marketi soyan 2 kişi güvenlik kamerasındaKayseri'de, gece girdikleri markette kasadaki 6 bin lirayı alıp kaçan 2 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, merkez Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Gece marekte giren kimliği belirsiz 2 kişi, kasadaki 6 bin lira ile raftaki sigaraları alarak kaçtı. Sabah geldiğinde durumu fark eden market sahibi Galip Güler, polise haber verdi. Gelen ekipler, markete kapıyı kırıp girerken ve kasadaki paraları alırken güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin kimlik ve eşkallerini belirlemek için çalışma başlattı. 27 saniyede soygunu gerçekleştirdikleri saptanan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Galip Güler, 30 yıldır esnaflık yaptığını ve ilk defa başına böyle bir şey geldiğini söyleleyerek şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini belirtti.Görüntü Dökümü--------------Hırsızlığın yaşandığı market görüntüsüMarket içindeki güvenlik kameralarının görüntüsüMarket sahibi ile röportajMarket sahibinin hırsızlık yapılan alanı anlatmasıHırsızlığın güvenlik kamerasıDiğer görüntülerSüre: 6.48 Boyut: 763 MBHaber -Kamera: -İsmet KÖZELO/KAYSERİ, DHA================Öğrenci velisinin bıçaklayıp, istismarla suçladığı öğretmen beraat ettiBursa'da, Necla K.'nin, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi kızıyla ilgilenmediği gerekçesiyle bıçaklayarak yaraladığı, ardından da çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü öğretmen, beraat etti.Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi İhsan Dikmen İlkokul'unda 22 Eylül 2017 günü meydana gelen olayda Necla K. (44), ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi kızı S.K.'nin öğretmeni Tolga Daştan'ı (40), çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla çıkan tartışmada bıçakladı. Sırtından ve bacağından yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı. Adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılan anne Necla K. ifadesinde, öğretmenin çocuğununa cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Tolga Daştan hakkında 'cinsel istismar' suçundan Bursa 1.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.TANIKLIK YAPAN VELİLER: "ÇOK İYİ BİR İNSANöDavanın karar duruşmasında küçük kız ile annesinin avukatı Burak Esener ve tutuksuz sanık Tolga Daştan'ın avukatı Sibel Güçlü hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen diğer veliler, Daştan'ın herkese iyi davrandığını, çok iyi bir insan olduğunu, suçlamaya maruz kalacak hareket yapacak biri olmadığını söyledi. Cumhuriyet savcısı da annenin, cinsel istismar suçlamasını yaralama olayından sonra dile getirmesi ile tanık ifadelerinin dikkate alınarak, sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, öğretmen Tolga Daştan'ı delil yetersizliğinden beraat ettirdi.Öte yandan anne Necla K.'nin Bursa 14.'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'yaralama' suçundan yargılanması devam ediyor.Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -