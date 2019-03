Dha Yurt Bülteni-16

Kaynak: DHA

Metro otoparkındaki göçükte can veren bekçiye son görev (2)DİĞER BEKÇİ DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Halkapınar Semti'nde yapmayı planladığı, 115 metro vagonu kapasiteli 2 katlı yeraltı parkı inşaatında, geçen çarşamba günü meydana gelen göçükte enkaz altında kalıp, yaşamını yitiren bekçilerden Mehmet Çiftçi (69) için, Karşıyaka'da bulunan Soğukkuyu Kabristan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Uzun süre lokantacılık yaptığı son dönemlerde de bekçiliğe başladığı öğrenilen Çiftçi'nin torunları tabutun başını beklerken, oğulları Habip Çiftçi ve Yıldırım Çiftçi de taziyeleri kabul etti. Çiftçi'yi arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerinden 2 kişi de camiye gelerek, aileye baş sağılığı dileklerini iletti. Törene, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan da katıldı. Mehmet Çiftçi, ikindide kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hafif yağmur altında gerçekleşen mitingde Karamollaoğlu, Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısını kınayarak sözlerine başladı. Müslümanların birlik olması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Dünyada birtakım hadiseler oluyor. Dün cuma namazı esnasında Yeni Zelanda'da 49 Müslüman kardeşimiz hunharca, canice katledildi. Dün kınadım, bugün de kınarız, yarın da kınarız. Ama kınamakla problemlerimiz çözülmüyor. Orada bir cani, bir vahşi, insanlıktan nasibi olmayan bir insan, caminin içinde ibadetle meşgul olan insanları katletti. Ama bugün dünyanın dört bir yanında Müslümanlar katlediliyor. Filistin'de, Keşmir'de, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de Müslümanlar katlediliyor. Arakan'da, Afganistan'da katliam var. Bunlar ne yazık ki bütün Müslüman aleminin gözlerinin içine bakarak gerçekleşiyor. Bir tane çözüm var, o da; Müslümanlar bir araya gelecekler, el birliği edecekler, bütün bu yanlış gidişlerle el birliği ile mücadele edecekler" diye konuştu.'O MESAJLARINIZ BİZE SÖKMEZ'Temel Karamollaoğlu, dünyanın bir çok yerinde Müslümanların katledildiğini, bunlara seyirci kalmak yerine Müslümanların bir araya gelmeye ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Yarın birisi çıkar, 'Bu 49 insanın kan bedelini ödeyeceğim, bizi affedin' der. Ne olacak, çözülecek mi bu Müslüman düşmanlığı? Hayır. İcraat gerektirir. Bizler iktidarda olmadığımız için sadece fikirlerimizi beyan edebiliriz. Ama iktidarlara düşen bizim gibi protesto etmek değildir. Adım atmak, icraatta bulunmak, İslam ülkelerinin tamamını bir araya getirmektir. Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye mesaj verenlere sesleniyorum. O mesajlarınız bize sökmez. Biz sizin gibilerle karşı karşıya geldiğimizde, onlarla karşılaştığımızda Türkiye'de kucaklaşmasını biliriz. Böyle şartlar meydana geldiği zaman kimse size pabuç bırakmaz. O zaman herkes bilir ki Cumhurbaşkanı da bizim Cumhurbaşkanımızdır, bu devletin tamamı da bizim devletimizdir" dedi.'AK PARTİ YORULDU'Yerel seçimlerle ilgili konuşan Temel Karamollaoğlu, ülkede herhangi bir beka sorunu bulunmadığını söyledi. Karamollaoğlu şöyle devam etti:"Bizim geleceğimiz, bekamız tehlike altındaymış gibi kanaat oluşturulmaya çalışılıyor. Biz bunun gerçekçi olmadığını söyledik. Ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten bu zamana kadar dış güçlerin gözündedir, tehdidi altındadır. Elbette biz bunu biliriz ve buna karşı nasıl tedbir almamız gerektiğiniz de biliriz. Bugün ne yazık ki iktidarda bulunan arkadaşlarımız kendi bekalarını ülkenin bekasıymış gibi göstermeye kalkıyor. Bu doğru değildir. Bunları tekrar tekrar söyledik. Hatta kendileri de itiraf ettiler. Teşkilatlarında, belediyelerinde, bakanlıklarında metal yorgunluğu olduğunu kendileri söylediler. Biz de diyoruz ki doğru söylediniz. Doğru bir teşhiste bulundunuz ama bir eksiğiniz var. Bu sadece sizin teşkilatlarınızda, belediyelerinizde, bakanlıklarınızda değil; genel merkezinizde. AK Parti yoruldu, artık ülkenin problemlerine çözüm üretemiyor. Biz bunu dile getiriyoruz."'SEÇİMLERE TEK BAŞINA GİREN TEK PARTİYİZ'Seçimlere tek başına girdiklerini ve bir ittifak içinde olmadıklarını hatırlatan Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:"Bugün bizi farklı şekillerde itham etmeye çalışıyorlar. Bizim derdimiz başka. Biz ortaya çıkarken, bu seçimler için ayağa kalkarken prensiplerimizi belirledik. Bütün belediye başkan adaylarımız bunları dile getiriyorlar. Herkes biliyor, siz de duydunuz. Biz bir ittifak içinde değiliz. Saadet Partisi olarak, Türkiye'nin dört bir yanında seçimlere tek başına giren tek partiyiz. 'Biz seçime gireceğiz ama size başkaları oy vermesin'; hadi oradan. Sen onların oyuna talipsen ben de talibim. Ne demek yani başkaları oy vermesin? Biz bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz. Aynen AK Parti'nin, aynen MHP'nin, aynen CHP'nin, İYİ Parti'nin yaptığı gibi. Biz elbette bu ülkede yaşayan her insanın oyuna talibiz. Başka türlü iktidara mı gelinir? Size oy verdikleri zaman iyi, bize oy verdikleri zaman terörist. Bırakın şu mantığı Allah aşkına. Memlekete huzur böyle gelmez. Onun için biz başkayız, biz kucaklarız."Konuşmasının ardından Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na SP İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Demir Grup Sivasspor forması ve İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından tablo hediye edildi.Mitingin sonunda Karamollaoğlu, SP Sivas Belediye Başkan Adayı Melih Seçilmiş, ilçe ve belde belediye başkan adayları birlikte partilileri selamladı.Görüntü Dökümü:-Miting görüntüleri-Karamollaoğlu konuşma-DetaylarHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,===============Bakan Koca: Dünyanın topyekun mücadeleye geçmesi gerek (2)'YURT DIŞINDAN HASTALAR ÜLKEMİZE GELİYOR'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında 50 yataklı Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı. Protokol ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Koca'ya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen eşlik etti. Temel atma töreni öncesi konuşan Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyada her geçen gün önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Koca, "Daha önceleri yurt dışına tedavi için gidildiği dönemden artık yurt dışından yoğun hastanın Türkiye'ye geldiği ve hasta turizminde dünyada önemli bir paya sahip olduğumuz bir dönemdeyiz. Afyonkarahisar'da sağlık turizminde her geçen gün üzerinde yoğun çalışarak özellikle termal sağlık turizmini önemli kılarak 'Tematik Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin de varlığıyla her geçen gün sağlık turizminde önemli bir pay alacağını düşünüyorum. Bu noktada üzerimize düşeni yapacağımızdan emin olun" dedi.Şehir hastanelerinin önemine de değinen Bakan Koca, şöyle dedi:"Özellikle sağlıkta geldiğimiz noktada 2 gün önce 9. hastanemiz olan Bilkent Şehir Hastanesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede özellikle son noktada artık hastanın oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla, insan şartlarıyla ileri teknolojisi ile son noktada hizmet veren hastaneler olacak. Bu şehir hastanelerinin varlığı özellikle sağlık turizmi içinde önemli birer kuruluş olacak. Ben bu ülkenin Türklerine kefilim, ben bu ülkenin Kürtlerine kefilim, ben bu ülkenin Alevilerine kefilim, ben bu ülkenin Sunnilerine, Şafilerine kefilim, ben bu ülkenin sağcılarına kefilim, ben bu ülkenin solcularına kefilim, ben bu ülkenin başı kapalılarına kefilim, ben bu ülkenin başı açıklarına kefilim, 82 milyona kefilim. Hiç kime ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Bizim bağımsızlığımızın iki sembolü vardır. Biri bayrağımızdır, öbürü ezanımızdır. İkisi bağımsızlığımızın simgesidir. Ezan Müslümanlar için namaza bir çağrı olduğu gibi bağımsızlığımızın da simgesidir. İnce, İstanbul'da 8 Mart'ta kadınların gösterisinde ezanın ıslıklandığı tartışmalarını hatırlatarak, şunları söyledi:"Orada polis önlerini kesiyor, gaz sıkıyor. Polisle bir arbede içerisine giriyorlar. ve kadınlar polisleri protesto ediyor, ıslık çalıyorlar. Orada ezan okunuyor, kadınlar ezanın okunduğunun farkında bile değil. Şimdi bunu alıp, 'ezanı yuhaladılar' diye anlatıyorlar. Ben bu ülkenin Türklerine kefilim, ben bu ülkenin Kürtlerine kefilim, ben bu ülkenin Alevilerine kefilim, ben bu ülkenin Sunnilerine, Şafilerine kefilim, ben bu ülkenin sağcılarına kefilim, ben bu ülkenin solcularına kefilim, ben bu ülkenin başı kapalılarına kefilim, ben bu ülkenin başı açıklarına kefilim, 82 milyona kefilim. Hiç kime ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Bizim bağımsızlığımızın iki sembolü vardır. Biri bayrağımızdır, öbürü ezanımızdır. İkisi bağımsızlığımızın simgesidir. Ezan Müslümanlar için namaza bir çağrı olduğu gibi bağımsızlığımızın da simgesidir. Üç, beş zibidi çıkabilir, ona bir şey diyemem ama bu topraklarda hiç kimse ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Yuhalayacak olan bir babayiğit çıkarsa da onun alnını karışlarız hep birlikte. Ama olmamış şeyleri meydanlarda anlatarak, insanların dini duygularıyla oynamamak lazım." Cizre'de 'Yap ama bozma' adıyla ilk kez düzenlenen yapboz yarışmasında birinciye 800 TL, ikinciye 700 TL ve üçüncüye 600 TL para ödülü verildi.Etkinlik ile ilgili bilgi veren Kızılay Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Kamile Canbay, "Bu yarışma Cizre'de ilk kez düzenleniyor. Özel bir ismi var 'Yap ama bozma' sevgi bizim sembolümüz olsun. Cizre'ye özel bir manası var. Ama bence Türkiye'ye özel bir manası var. İsmi kurgularken Cizre gerçeklerini ve ülkemizin güzelliğine konsantre olmaya çalıştık. Bozmak kolay yapmak zordur. İlerlemek için sürekli yapmak lazım. O yüzden de biz yap ama bozma dedik. Sevgi birleştiren bir şey ve bir sevgi bin sevgiyi getirir. Sonrada gelse bile o bin sevgi o bir sevginin kapısını açar. Bugün bu yarışma ile yüzlerce genci bir araya getirip bunu adeta bütün ülkemize ve dünyaya haykıran ve bunu bir yarışma konsepti ile kuran bir kurgu kurdu. İnşallah bundan sonra da Cizre merkezinde bütün bölgeyi ve ülkeyi içine alabilecek şekilde halkayı genişleterek ilerleyecek" dedi.Cizre Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Av. Elif Tüzün ise "Cizre kökleri Hz. Nuh'a kadar uzanan, tufanın bittiği Cudi Dağı karşısındaki ova da yer alan beşeriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş bir şehirdir. Asırlar boyu kenarında kadim medeniyetlerin yer aldığı Dicle Nehri'nin incisi, Sümer ve Asur destanlarının odağı, İskender ordularının ve İpekyolu'nun güzergahı olan Cizre, Roma ve Pers gibi iki dev imparatorluğun paylaşılmayan sınır kalesi olmuştur. Tarihten bugün Cizre bilim adamları ilk İslam bilim adamı olan İsmail Ebu'l-iz El Cezeri'nin memleketi olan Cizre, onun gibi nice alimler yetiştirmiş bir şehirdir. Sayısız evliyalar bulunan Cizre, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek yaşanmış gerçek aşk hikayesinin yaşandığı şehirdir. Mem-u Zin'in destansı aşklarını yerden başlayıp gökten biten Mem-u Zin aşkının yaşandığı şehir olarak tarih literatüründe yerini bulmuş bir şehirdir" diye konuştu.
Yarışmada birinci olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Evin Öncel de çok heyecanlı olduğunu ve parçaları birleştirmenin kendisine ayrı bir heyecan verdiğini söyledi.