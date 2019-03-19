Dha Yurt Bülteni -16

Kaynak: DHA

Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)'ODANIN KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"Yeniz Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın kaldığı 4 yıldızlı otelin Genel Koordinatörü Fatih Akkün, "Şahıs 18-19 Eylül tarihlerinde otelimizde bir gün konaklamış. Kale manzaralı bir oda tercih etmiş. Kaleyi gezip, Tokat'ta bulunarak, otelimizden ayrıldı. Müslümanlara karşı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bu durumu öğrendikten sonra odayı kimseye vermedik. Odanın komple konseptini, yataklarını, yorganlarını, boyasına varana kadar her şeyi değiştirip, yeni bir konsept ile hizmete sunmayı düşünüyoruz" dedi.Görüntü Dökümü----------Otel ve odanın görüntüsü-Otel görevlisinin açıklamasıTOKAT,====================Bursa'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstüBursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi kazdıkları çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Şükraniye Mahallesi Karanlık Dere mevkinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Jandarma ekipleri olay yerine geldiklerinde dere yatağında park halinde bir minibüs buldu. Yapılan araştırmada dere yatağında havuz şeklinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda M.G.,R.D.,Ö.A.,H.H. ve Z.K. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suç üstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet jeneratör,1 adet su motoru,dalgıç dinamo, 1 adet dış kabı sökülmüş kaynak makinesi, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet manivela, 1 adet balyoz, 50 metre uzatma kablosu, 1 adet hilti, 2 adet baret, 10 metre su tahliye hortumu ele geçirildi. Kaçak kazı yapan kişilerin jandarma ekipleri tarafından suçüstü olarak yakalanması kameralar tarafından görüntülendi. 5 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-------Jandarmanın kazı yapılan alanı basması-Kazılan bölgeden görüntülerSüre: 0.58 Boyut: 109 MBHaber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLIK,================İzmir koruyucu aile sayısında liderİzmir Gönül Elçileri Projesi Koordinatörü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, İzmir'in koruyucu aile sayısında Türkiye ikincisi iken engelli çocuklara sahiplenen aile sayısında ise birinci olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi doktor Dilek Didem Ayyıldız tarafından sürdürülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında İzmir Gönül Elçileri Merkez Buluşması gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kaymakam eşleri, İzmir'in iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok kişi ve çok sayıda gönül elçisinin katıldığı toplantıda konuşan Dilek Didem Ayyıldız, Gönül Elçileri Projesi'nin yaklaşık 10 yıl önce Emine Erdoğan himayesinde başlatıldığını hatırlatarak, kuruluş amaçlarının koruma altındaki çocuklara uygun koruyucu aileler bulup onları sıcak aile ortamına kavuşturmak olduğunu ifade etti. İşleyişin ve çalışmalardaki manevi hazzın farkına vardıktan sonra projeye yeni başlıklar eklediklerini anlatan Ayyıldız, şöyle dedi:"Biz gönül elçileri olarak merkezdeki projelerin ilimizde takipçiliğini yapıp duyarlılığı arttırmaya çalışırken ilimizin ihtiyaçlarına yönelik valilik olarak projeler yaparak çalışmalara devam ediyoruz. Koruyucu aile projemizde toplam 154 ailemiz var. 154 ailenin yanında 400 çocuk kalıyor. 65 engelli çocuğumuzu koruyucu aile ile buluşturduk. İzmir'de devlet koruması altındaki 52 sevgi evinde kalan 309 çocuk var. İzmir ili olarak koruyucu aile sayısında Türkiye ikincisiyiz. Engelli çocuk aile sayısı olarak ise Türkiye birincisiyiz. Gönül Elçileri Projesi kapsamında Bereket Ormanları oluşturduk. 2016- 2017 yılları arasında 20 bin 814 fidan dikildi. 2017-2018 yıllarında ise en yeşil il olmayı hedefledik. 1 milyona ulaştı fidan sayımız. Okullarımız, hastanelerimiz meyve ağaçlarıyla dolsun istiyoruz. En fazla çiçek diken gönül elçileri olduk. 30 ilçemizde çiçekler diktik. Bu yıl diktiğimiz fidanların bulunduğu orman alanlarına piknik günleri düzenleyeceğiz."'OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN ORANI YÜZDE 1'İzmir Gönül Elçileri olarak öğrenmenin hayat boyu devam edeceğine inandıklarını ifade eden Ayyıldız, halk eğitim kurslarına verdikleri öneme dikkat çekerek "Okuma yazma kurs ve kursiyer sayısında son 3 yılda yüzde 100 artış sağlandı. Son 10 yılın rekorunu kırdık. Okuma yazma seferberliğine önem verdik. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı ilimizde yüzde 1. Bu bizim için yeterli değil. Bu oranı daha da aşağı düşürmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Sıfır Atık Projesi'ni 2016 yılında 30 okulda geri dönüşüm projesi olarak uyguladıklarını kaydeden Dilek Didem Ayyıldız, 18 yaşın altındaki çocukların evlilik yapmaları ve çocuk işçi olarak çalıştırılmalarıyla ilgili olarak da şunları ifade etti:"Bu çocuklarımızın yapacakları en büyük iş, annelerine yardım etmek için tabaklarını mutfağa götürmek olmalıdır. Çocuk işçiliği konusunda 2019 yılında farkındalığı arttırarak buna neden olan faktörleri araştırıp çözüme ulaştırmak konusunda faaliyetler göstereceğiz. 2019'daki ilk hedefimiz, çocuk işçiliğiyle mücadele. Mobil KETEM Destek Projesi'nde sağlıklı toplum için yola çıktık. 9 ilçede sabit KETEM var. Mobil KETEM Sağlık Bakanlığı tarafından merkeze çekildi. İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçıları Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile Valilik desteğiyle yeni bir TIR alındı. Pembe il olduk. İzmir olarak kendimizle yarışıyoruz."'KORUYUCU AİLELER SÜPER KAHRAMANLARDIR'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da İzmir Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aile bölümünün çok dikkatini çektiğini dile getirdi. Türk kültürü ve medeniyetinin dünyanın en eski medeniyetleri arasında yer aldığına dikkat çeken Ersoy, "Ortak yüksek kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bizler Anadolu'da farklı mimari estetik anlayış ve inançlarla uyum içinde yaşadık. Dünyanın en eski medeniyeti arasında Türk kültürü yer alıyor. Aile hayatımız bizi birlik içinde tutan en önemli şeydir. Yoksulluk, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile kuşakların uyumu da sosyal yaşantımızda çok önemli bir yere sahip. Bu proje kapsamında sahip olduğumuz değerlerin günümüzde korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması hedefleniyor" diye konuştu. Koruyucu aileleri süper kahramanlar olarak nitelendirdiğini ifade eden Ersoy, bu aileleri tebrik etti.'SOSYAL ZORUNLULUK DEĞİL SOSYAL SORUMLULUK'Bir öğretmen ve anne olarak sosyal sorumluluğun önemini hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ise şöyle konuştu:"Bir dokunuşun kaç hayatı kurtardığına defalarca şahit oldum. Bu sosyal seferberliğin dokunduğu alanlara bakıyorum aile, tabiat, dezavantajlı gruplar. Önümüzdeki dönemlerde refakatsiz çocuklar ülkemizde sorun oluşturabilir. Bu çocuklara yönelik sağlıklı bir destek sunulmazsa ülke olarak biz zarar görürüz. Ne mutlu ki koruyucu aile çalışmalarında İzmir'in öncü il olduğunu memnuniyetle öğrendim. Tabiatın zaman zaman hor kullanılıyor. Doğa da insanla hesaplaşıyor. Siz bu emanete yeniden sahip çıkmak için girişimde bulundunuz. Ülkemize yeni ağaçlar dikilerek hem tabiata hem ekonomimize katkı sağlanıyor. Sosyal sorumluluk çalışmalarını sosyal zorunluluk olarak görmemeliyiz. Sosyal sorumluluk çalışmalarında en ufak bir çıkar düşünürsek işin ahlakına ters düşer. Bizim medeniyetimizden gelen muaazzam mirası sürdürmeliyiz."'ÇOCUK İŞÇİ ORANI YÜZDE 5.9'AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ekonomik eşitsizliklerin, göçlerin ve işsizliğin artması ile çocuk işçiliğinin yaygınlaşma riskine karşı Türkiye'de ve dünyada sistemli bir mücadele verildiğini söyledi. Türkiye olarak bu konudaki mücadeleden hiçbir zaman taviz vermediklerini anlatan Çankırı, "Türkiye 2006 yılında çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından örnek ülke olarak seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çocuk işçilikle mücadele etmek ve çocuk işçiliği durdurmak için Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı hazırlamış ve 2018 yılını Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı ilan etmişti. Ülkemizde 1994 yılında yüzde 15 olan 5-17 yaş oranı 2012 yüzde 5.9'a düşmüştür. İnşallah bu oran sıfıra düşecektir" dedi.Toplantıda konuşmaların ardından İzmir Gönül Elçileri Projesi'ne destek veren bazı kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür belgeleri verildi.Görüntü Dökümü----------Toplantıdan genel ve detay görüntü,-Dilek Didem Ayyıldız'ın konuşmasından görüntü,-Konuşmalardan görüntü.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,=================Jandarma ve öğrenciler birlikte fidan diktiÇorum'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü nedeniyle asker ve öğrenciler bir araya gelip fidan dikti.Kentte, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kapsamında, Orman İşletme Müdürlüğüne ait Çatak yolu üzerindeki alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğine askerlerin yanı sıra, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi de katıldı. Orman işletme müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere nasıl fidan dikileceğe konusunda uygulamalı eğitim verdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, eğitimin ardından jandarma personeli ile birlikte 180 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılan 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Büşra Yalçın 'Ağaç neden dikilir?' sorusuna "Ağaçlar öncelikle ormana fayda sağlıyor. Ağaçları kesmeyelim sulayıp büyütelim. Hatta ağaçların kurumuş dallarını da budayalım ve ağaçlarımız mutlu mutlu hep birlikte büyüsünler" yanıtını vermesi, çevredekilerin takdirini topladı.'AĞAÇLAR ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİDİR'Etkinliğe destek veren Emine Düşkün (50) ise " Ağaçlar çocuklarımızın geleceğidir. Depremi önler ve daha da pek çok faydası vardırö diyerek fidan dikiminin önemli olduğunu vurguladı.Görüntü Dökümü-------------Jandarma ve öğrencilerin fidan dikimiÖğrenci Büşra Yalçın ağacın önemini anlatmasıDiğer Röp.DetaylarHaber-Kamera: Serkan Barış-/ÇORUM,=================Başkan Bozbey'den Karacabey'de tarım ve üretim vurgusuKaracabey'i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye başkanı Mustafa Bozbey, bereketli topraklara sahip ilçede tarımı tekrar canlandıracaklarını söyledi. Karacabey'in değerlerine dikkat çeken Bozbey, "Artık silkelenmemiz gerek. Sanayi ve tarım bakımından kendi özümüze dönmeliyiz" dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına gün boyu Karacabey'de devam etti. Mustafa Bozbey ilk olarak Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur ile birlikte Karacabey Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Naci Güncü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Mustafa Bozbey, sorunları dinledi.Yaptıkları çalışmaları Mustafa Bozbey ile paylaşan Güncü, Karacabey'de tarımın azaldığına dikkat çekti. Büyük marketlerin esnafa verdiği zararlara da dikkat çeken Naci Güncü, kent içinde ulaşım konusunda da halkın büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.'ARTIK SİLKELENMEMİZ GEREK'Karacabey'in değerleri ve özellikleriyle, Bursa için önemini bildiklerini ifade eden Mustafa Bozbey, "Karacabey, sanayi ve tarım bakımından çok zengin bir bölge. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizde el ele vererek, tarımı yeniden hareketli hale getireceğiz. Sanayi ve tarım bakımından kendi özümüze dönmeliyiz. Süreç böyle devam ederse gelecekte bizleri zor şartlar bekliyor. Köylü, çiftçi üretmiyor. Artık silkelenmemiz gerek. Var olan potansiyeli, değerleri koruyup üretime dönüştürmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak üreten çiftçinin yanında olacağız. Karacabey'i birlikte gülümseteceğiz."'KARACABEY'İ MUHTARLARLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'Başkan Bozbey, Karacabey Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret etti. Dernek Başkanı Kemalettin Vural ve muhtarlarla buluşan Bozbey, Nilüfer'deki çalışmaları paylaştı. Karacabey'i muhtarlarla birlikte yönetip gülümseteceklerini söyleyen Bozbey, sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur da ilçe olarak 5 yıl kaybettiklerini savunarak, "Karacabey'i hak ettiği değere ulaştırmak ve ihya etmek için yola çıktık. Mustafa Bozbey ile birlikte el ele vererek, ilçemizi muhtarlarla birlikte yöneteceğiz" diye konuştu. Karacabey Muhtarlar Derneği Başkanı Kemalettin Vural da, Mustafa Bozbey'e çiçek vererek ziyaret için teşekkür etti.BOZBEY KADINLARA YÖNELİK PROJELERİ ANLATTIMustafa Bozbey daha sonra Karacabey Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Eğitim gören kadınlar Mustafa Bozbey'e, ürettikleri ürünleri pazarlayamadıklarını söyledi. Mustafa Bozbey de bunun üzerine, kadınlara yönelik Nilüfer'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bozbey, Nilüfer'deki anlayışın 31 Mart sonrası Bursa'nın bütün ilçelerine yayılacağını ve kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Mustafa Bozbey daha sonra pazar alanını gezdi ve esnaf ziyareti yaptı. Bozbey'den beklentilerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdikleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.Görüntü Dökümü-------------Bozbey'in vatandaşla buluşmaası-Bozb ey Konuşması-Vatandaşın Bozzbey'e ilgisi-DetaylarSüre: 5 dk 10 sn-Boyut: 578 mbHaber-Kamera: Yasin KESKİN/ BURSA;=================Dargeçit'te çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü, 3 asker yaralı (2)VALİLİK: TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDEMardin Valiliği, Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik saklandıkları mağaraya düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde gri kateforide bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"Mardin ili Dargeçit ilçesi Kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağarada yapılan operasyon neticesinde, 1 erkek terörist, bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen 'Reber' kod adlı, gri listede aranan 'Dilxwaz' kod adlı ve 'Rezzan' kod adlı 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."MARDİN,