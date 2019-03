Dha Yurt Bülteni-16

Kaynak: DHA

Bakan Selçuk: Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada (2)'İŞVERENLERİMİZE 149 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da mesleki eğitim ve kişisel beceri kurs öğrencileri ve usta öğreticilerinin hazırladığı el işi ürünlerin yer aldığı sergi programına katıldı. Bakan Selçuk sergiyi gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılar ile bir araya gelen Bakan Selçuk daha sonra Ömer Halis Demir salonu'da düzenlenen 'İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra Samsun ValiSİ Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, uygulamaya konulan pek çok reformla ve teşvikle iş dünyasının yanında olduklarını gösterdiklerini belirterek "Son olarak attığımız adımlarla da iş insanlarımızın finansmana erişimi kolaylaştırdık. Değer üreten yerli ve milli üretimde atılım yapan bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz reformlarımızın sonuçlarının uluslararası göstergelere de yansıdığını da görmekteyiz. Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksi var. Burada kredi alma, işe başlama ve yatırımcıların korunması gibi birçok alt göstergede bütün dünyadaki ülkeleri kıyaslıyor. Biz burada hem prosedür sayıları hem süreleri hem de maliyeti gibi kıstaslar üzerinden son 15 yılda aldığı en iyi rekoru alarak 190 ülke içinde 43'üncü sıraya kadar yükseldi. Biz diyoruz ki her geçen gün Türkiye'de iş yapmak daha da kolaylaşıyor. İşverenlerimiz daha kolay bir iş ortamında, daha kolay bir çalışma ortamında iş yapma olasılığına kavuşuyor. 190 ülke arasında 43'üncü ülke olmak geldiğimiz yer son 15 senenin en iyi rekoruö dedi.Teşvikleri anlatan Bakan Selçuk, "Tüm bu teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayımızda gün geçtikçe artıyor. Bakanlık olarak yeni teşvikimizle beraber toplamda 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile bu gün 1,7 milyona yakın işverenimizin ve 11 milyondan fazla sigortalımızın yanındayız. Pirim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana da biz işverenlerimize 149 milyar liralık bir destek sağladık. Bu da ekonomimizin ve Türkiye'mizin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi aynı zamandıö diye konuştu.TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da "Samsun iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Bu fırsatlardan bu tarihi desteklerden faydalanın. İstihdam kampanyasına muhakkak katılın. Hedefimiz çok büyük ama biliyorsunuz insan ancak çalıştığını elde eder. Bize düşen de bu. Gayret bizden takdir Allah'tan. Zaten ilk gelen sinyallerde biz bu işe hep beraber devlet millet sahip çıktık ilk gelen rakamlar da olumlu. İstihdamda pozitif ivmeyi başlattık. Devamı da gelecek inşallah. En az bir işsiz vatandaşımızı bir işe alarak işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu biz hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğizö şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-------------------------Programlardan detaylar-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasıHaber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,==========Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (2)VATANDAŞ VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akhisar'daki programı kapsamında Zeytinliova Mahallesi'ni ziyaret edip halka seslendi. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, iki eksenli bir seçim süreci yaşadıklarını belirterek, "Birinci eksende 24 Haziran'da biz sizden bir vize aldık. O vize Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi, 2023 yılına kadar yönetsin diyeydi. Bu vizenin devamı ve tasdiki için bu seçim çok önemli. Yoksa oy oranlarında herhangi bir erozyon olursa, muhalefet partileri hemen önümüze seçim kozunu koyacak. Türkiye'nin yeni bir genel seçime ihtiyacı yok" dedi. Bakan Pakdemirli, daha sonra şehir merkezinde Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde esnaf ziyareti yapıp, Akhisar Ziraat Odası'na misafir oldu. AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık'ın da eşlik ettiği ziyarette; ev sahibi Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, günün anısına Bakan Pakdemirli'ye, zeytin ve zeytinyağlarından oluşan bir hediye sepeti sundu.MANİSA ÜZÜMÜNÜN TESCİLLENDİĞİNİ DUYURDUAkhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, "Manisa'dan, bizim topraklarımızdan birisinin bakan olması büyük bir şanstır. Kendisinden güzel havadisler aldık. Özellikle Zeytinliova Mahallesi ziyaretimizde edindiğim bilgiler ışığında, tarımcı sizden biraz daha bir şeyler istiyor. Bu zeytin primi olmayabilir ama desteklerle ilgili birkaç açıklama daha yaparsanız daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi. Akhisar'da olmaktan dolayı mutlu hissettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli ise, "Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu konularla ilgili beklentileri aldık. Bunları bir çalışalım, biraz matematiğini yapalım, inşallah hallederiz diye düşünüyorum. Zeytin üreticisi bizim için önemli. Tabii ki tüm üreticilerimiz önemli ama zeytin üreticimiz özellikle bizim için önemli. Ben bu vesileyle ziraat odaları gibi anlamlı bir yerde ziyaret etmişken bir şey söyleyeyim, Manisa üzümü ile ilgili coğrafi işaret alınmıştır. Bunu da buradan hem Manisalılarımıza hem de Akhisarlılarımıza ve tüm kamuoyumuza müjdelemek istiyorum. Artık bundan sonra sadece üzüm diyarı, 'Manisa Üzümü' olarak coğrafi işaretimiz alınmıştır. Manisa'mıza, Akhisar'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Katkı koyan tüm arkadaşlarımıza bu konuda teşekkür ediyorum ve değerli milletvekillerimize, başkanımıza, herkese teşekkür ediyorum" dedi.Bakan Pakdemirli ve ekibi, basına kapalı yapılan kısa toplantının ardından Gölmarmara ilçesine hareket ederek Akhisar'da ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Bakan Pakdemirli'nın vatandaş ve asnafı ziyaretiBakan Pakdemirli'nin Ziraat Odası ziyaretiBakan Pakdemirli'nin Manisa üzümünün tescillendiğini açıkladığı konuşmaGenel ve detay görüntüHaber- Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),=============================Muharrem İnce: Belediye başkanlığı seçimleri beka problemi olamazCUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) geçen 24 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı konuşmada, "Belediye başkanlığı seçimleri bir beka problemi olamaz" dedi.CHP'li Muharrem İnce, seçim çalışmaları için geldiği Saruhanlı girişinde partililer tarafından karşılandı. İnce, ardından araç konvoyu ile Saruhanlı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na geçti. Burada platforma çıkan İnce, halkı selamladı. Daha sonra Millet İttifakı'nın belediye meclis üyeleri sahneye çağrıldı. Millet İttifakı'nın CHP'li Saruhanlı Belediye Başkan adayı Zeki Bilgin, selamlama konuşması yaptı. Ardından İnce kalabalığa seslendi.Konuşmasına her partilinin bu milletin bireyi olduğunu hatırlatarak başlayan İnce, "Belediye başkanlığı seçimleri bir beka problemi olamaz. Milletin bir kısmı Millet İttifakı'nda bir kısmı Cumhur İttifakı'nda. AK Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer, İYİ Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer de, Saadet Partililer de bu milletinin bir evladıdır. Kimsenin milletinin bir bölümüne zillet demeye, illet demeye hakkı yoktur, haddi de yoktur. İnsanlarımız 31 Mart tarihinde belediye başkanlarını seçecek. Belediye başkanları ne yapacak? Parklara bakacak, suyumuza bakacak, imar planlarımıza bakacak, bu tür hizmetleri yapacak. Belediye başkanları neden zillet olsun? Sen neden bu millete zillet, illet diyorsun? Sen Cumhur İttifakı'yım diyorsun. Biz sana 'çamur ittifakı' diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.'BEKA' ELEŞTİRİSİ"2002 yılında bu milletin beka sorunu var mıydı? Yoktu" diye konuşmasına devam eden İnce, "17 yıl Türkiye'yi yönettikten sonra eğer 'Beka sorunu var' diyorsan o sorunu sen ortaya çıkarmışsın, senin yüzünden olmuş demektir. Sen getirdiysen bu hale o zaman düzeltme şansı sende olmaz. Bırakın beka oyunlarını. Milletin aklıyla dalga geçmeyin" dedi.'ZENGİN ADAM SOĞAN KUYRUĞUNA GİRER Mİ?'Tanzim satışlara da değinen İnce, "Eğer birisi 10 yıl önce, 'Bu ülkede soğan kuyrukları olacak' deseydi, hepimiz gülerdik değil mi? Bu seçimin sloganı ne biliyor musunuz; 'Yiğit muhtaç oldu bir kuru soğana.' Et bitti, Sırbistan'dan alıyoruz. Süt, yağ, patates, biber hepsi bitti. 2 kilo patates almak için vatandaş kuyrukta. Onlar varlık kuyruğuymuş. Hiç zengin adam soğan için kuyruğa girer mi?" diye konuştu.'EZAN BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİDİR'İstanbul Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü sırasında ezanın ıslıklandığı iddialarına tepki gösteren İnce, şunları kaydetti:"Size bir soru; Saruhanlı'da bir düğün var. Davullar zurnalar çalıyor, millet oynuyor. O sırada da ezan okunsa, ilk bölümü bazı kesim duymayabilir ama birisi işaret eder 'Ezan okunuyor' der ve müzik durdurulur. Şimdi soruyorum; Ezanın ilk bölümünde davul zurna çaldığı zaman orada oynayanlar ezana saygısızlık mı yapmış olur? Tabii ki hayır. Duymamışlar, duyunca da gereken saygıyı göstermişler. Ben bu milletin 82 milyonuna kefilim, kimse ezana saygısızlık yapmaz. Ezan, Müslümanlar için namaza çağrıdır ve aynı zamanda bağımsızlığımızın bir simgesidir."Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Partili Orkun Şıktaşlı ile CHP'nin Saruhanlı Belediye Başkan adayı Zeki Bilgin'e destek isteyen Muharrem İnce, konuşmasının ardından İzmir'deki programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Muharrem İnce'nin alana gelişi-Muharrem İnce'nin halkı selamlaması-Muharrem İnce'nin konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Cemil SEVAL/ SARUHANLI (Manisa),====================Diyarbakır'a 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteğiDİYARBAKIR'da Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programları düzenlenen toplantıyla açıklandı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği vereceğini söyledi.Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programları tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Divan otel kongre salonunda düzenlenen toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, kurum müdürleri ile iş insanları katıldı. 2009 yılında kurulan ve 823 projeyle 287 milyon lira destek veren ajans, bu yıl 21,5 milyon TL hibe desteği sağlayacak.İş insanları ve çalışanlarına yönelik hibe, destek ve projeler konusunda bilgilerin yer verildiği toplantıda Vali Hasan Basri Güzeloğlu konuşma yaptı. Kentin gelişiminde kanaat önderlerinin büyük rol aldığını belirten Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın insanlık tarihinin en köklü, en güçlü, en birikimli, öğreten bir kent olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği vereceğini ifade ederek, "2023 hedeflemesinde Diyarbakır'ın hedefi hiç de mütevazı değildir. Hiç de bölgesel bir liderlik değildir. Diyarbakır bölgesinin ötesinde iddiasını küresel ölçekte koyacak bir derinlik ve birikimin adıdır. Bugün sunulan Kalkınma Ajansı'nın desteği, 21 milyon 500 bin Türk Lirası. Dört ana başlıkta lütfen bunu çok iyi kullanın. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzun ortaya koyduğu gerçekten müthiş fırsatlar 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje destekleriyle geliyoruz. Amaç bir tek şey; burası Diyarbakır. 'Burada iş de var' diyen sloganıyla, Diyarbakır'da iş de var, AŞ da var, gelecek de var, barış da var, huzur da var. Amacımız bu. Birilerine inat bu kent, ekonomiyi, kalkınmayı, gelişmeyi, huzuru, barışı koruyacak ve yaşatacak. Kadim geçmişini anan değil, o geçmişten güç alan kent olacak. 21'inci yüzyılın marka, dinamik ve derinlikli çok özel bir kenti olacak biz bunu hak ediyoruz ve istiyoruz" diye konuştu.Toplantıya katılanlar daha sonra proje, hibe ve destek konularında uzmanlardan bilgi aldı.Görüntü Dökümü-----------Programa katılanlar- İstiklal Marşı- SunumVali Güzeloğlu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,==========================Sivas'ın içme suyu ihtiyacı için baraja takviyeSİVAS Belediyesi, kentin ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki seviyenin yetersizliği nedeniyle, başka bir bölgeden 5 kilometre borularla getirdiği ilave suyu, sisteme dahil etti.Sivas Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi üzerine yaklaşık 5 kilometre ötedeki Tavra Deresi'nden sisteme su takviyesi yapılması için çalışma başlattı. 5 kilometrelik borularla taşınan su, kente barajdan içme suyu veren arıtma tesisine ulaştırıldı. Paşabahçe Mesire Alanı'ndan taşınan su artık arıtıldıktan sonra sisteme dahil edilerek kent merkezinin ihtiyacını karşılaşacak. Kent halkının daha kaliteli su içmesini amaçlayan projenin açılışı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen törenle bugün gerçekleştirildi. Su Arıtma Tesisi'nde düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.Sivas Valisi Salih Ayhan, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Altyapı anlamında, temel insanı ihtiyaçlar anlamında ve şehircilik mimarisi anlamında Sivas harika bir durumda. Eksiğimiz tabi ki var. Yeter ki beraberlik ve birlik olsun. Suyun tarifi önemini anlatmak çok anlamsızdır. Su en temel insanı ihtiyaçtır. Su giderse hayat biter. Bugüne denk gelmesi çok anlamlı olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.SİVAS SAĞLIKLI VE KALİTELİ SUYA KAVUŞTUSivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "4 Eylül Barajı maalesef kuraklığın etkisiyle 2016'dan itibaren şehrin tamamını besleyecek potansiyele sahip olmadı. Şehrimizin yıllık yaklaşık 30 milyon metreküp su ihtiyacı var. Burası daha fazla potansiyel olmasına rağmen sürekli suyu azalan ve artmayan bir konuma geldi. Şu an barajda su neredeyse yok denecek kadar az. Biz, vatandaş mağdur olmasın diye Sivas'ın tamamına yetecek şekilde Paşabahçe suyunu arıtma tesisine ulaştıralım istedik. Ne kadar ihtiyaç olursa takviye yaptığımız zaman şehrin tamamı arıtmadan geçen bu suyu kullansın dedik ve bu çalışmayı başlattık. Ayrıca Tavra Deresi'nin suyunun sertliğinin minimize edilmesi içinde bir çalışma başlattık. İnşallah önümüzdeki süreçte o da olacak. İşte o zaman hem yumuşak hem kaliteli, hem de sağlıklı suya Sivas kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Tavra Deresi ile su arıtma tesisini birbirine bağlayacak vananın açılışı gerçekleştirildi.Görüntü Dökümü:-Programdan görüntü-Konuşmalar-Vanaların açılmasıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(206 mb)=======================Söylenen sayı kadar havlayıp, yiyeceği alıyorBALIKESİR'de 'Efe' isimli köpek, çarşı esnafının söylediği sayı kadar havlayıp, ödül olarak verilen yiyeceği yiyor.Balıkesir'de Golden cinsi 'Efe' isimli köpek, çarşı esnafının maskotu haline geldi. Her sabah esnafın yanına gelen köpek, havlayarak yiyecek bekliyor. Çarşı esnafının söylediği sayı kadar havlayan köpek, ödül olarak verilen yiyecekleri tüketiyor. Efe'yi 1,5 aylıkken sahiplendiğini belirten Gürkan Ege, "Yemeği çok sevdiği için ona ödül mamalarıyla sayı saymayı öğrettim. Bir rakam söylediğimizde o kadar havlıyor. Bu yöntemle esnafımızdan yiyecek alıyor. 1'den 10'a kadar sayılarda havlıyor" dedi.Efe'ye her sabah yiyecek verdiğini söyleyen Murat Yılmaz ise, "Her sabah gelir benden sucuğunu ya da salamını alır. Kapının önünde durur, kapı kapalı ise patisi ile açar, havlar. 3 derim, 3 kez havlar, yemeğini alır. Bir şey vermezseniz havlamazö dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKöpekten detaylarKöpeğin esnaftan mama istemesiEsnafın köpeğe sayı saydırması.Köpeğin sahabi ve esnafla röportajKöpeğin motora binmesiHaber-Kamera: Abdülkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR,========================