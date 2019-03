Dha Yurt Bülteni-16

Kaynak: DHA

Tokat'a şehit ateşi düştü (2)CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİPiyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi otopsinin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini hava alanında Vali Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu il protokolü, şehidin Babası Nurettin Gazi Uygun ile yakınları karşıladı. Bekar olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un 7 ay önce göreve başladığı öğrenildi.Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Uygun'un cenazesi Turhal ilçesinde yarın öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle toprağa verilecek.Görüntü Dökümü:-Havalanından görüntü-Uçağın gelişi-Cenazenin alınması ve cenaze aracına taşınması-DetaylarHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, DHA=====================3 uzman onbaşının hayatını kaybettiği kaza, araç kamerasında (3)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKastamonu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren uzman onbaşı İsmail Doğan için memleketi Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi. İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene annesi Ümmühan ve babası Salih Doğan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, siyasi parti temsilcileriyle belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İsmail Doğan, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, futbolcular ve kulüp idarecileri de katıldı. İsmail Doğan'ın ağabeyi Cihan Doğan'ın Afjet Afyonspor kulübü çalışanı olduğu belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Cenazenin askerlerin omuzlarında İmaret camiine getirilirken detayAilesinin taziyeleri kabul ederken detayTeknik Direktör Yusuf Şimşek ve futbolcular taziyede bulunurken detayGenel detaylarCenaze namazı kılırken detayCenaze omuzlarda cenaze aracına götürülürken detayHABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,=================Rumen mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiROMANYA Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, saat 16.00 sıralarında, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girdi. Gemi, saat 17.20'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen mayın arama gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜRumen mayın arama gemisinin geçişinden genel detay görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,===================TBMM Başkanı Şentop: Türkiye her zor süreçten başarıyla çıkmıştırTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülke haline geldiğini belirterek, "Türkiye'yi bugünlere taşıyan siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı. Türkiye bugüne kadar her zor süreçten başarıyla çıkmıştır" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından bir otelde onuruna verilen yemeğe katıldı. Programda konuşan Şentop, "Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye muhabbetini, ilgisini, alakasını eskiden beri bilen birisiyim. 1983 yılından beri kendisi ile hukukumuz var. O belediye başkanı iken buralara olan ilgisini alakasını hepimiz biliyoruz. 24 Haziran seçimlerinin sonuçları üzerine kendisini memnun eden bir ilgi gördüğü için şahsıma böyle bir teveccühte bulundu. Şimdi teveccüh gösterme sırası yeniden Tekirdağ'da. Tekirdağ'dan, Cumhurbaşkanımızın bu büyük yürüyüşünde kendisini mahcup etmeyecek bir gayret bekliyoruz. Üstümdeki çok mesuliyetli bir görev. Yeni yaptığımız hükümet sistemi değişikliğinde yasama ve yürütme organlarını birbirinden ayırdık. Hem yasama hem yürütme ortamını daha güçlü bir hale getireceğiz dedik. Sadece kanun değişikliği ile bir sistem değişikliği gerçekleşmiyor, bunun uygulamaya geçmesi lazım. Bunun için de siyasi aktörlerin, görevlilerin yeni sistemin tüm kurumlara yerleşmesi için gayret göstermesi gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni sistemde de gücünü muhafaza etmesi için gayret göstereceğiz" dedi.Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülke haline geldiğini söyleyen Şentop, "Türkiye'yi bugünlere taşıyan siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı. Daha önce devletin, milletin değerlerini, arzularını, taleplerini dikkate almayan yaklaşımları vardı hükümetlerimizin. O yüzden uzun ömürlü olmadılar, devam etmediler, bunun için bir seçimde kazanan diğer seçimde kaybedip gitti. 2002'den bu yana devam eden milletle devletin bütünleşmesi. Cumhurbaşkanımızın temel meselesi milletimizin arzularını, taleplerini yerine getirmek, sorunlarını çözmek.Türkiye bugüne kadar her zor süreçten başarıyla çıkmıştır" diye konuştu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de istikranın 17 yıl sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:"Bu millet-devlet bütünleşmesi de milletin güvenini kazanmakla ilgili bir husus. Bu güven nasıl kazanılıyor? Önce söz vereceksiniz, sözünüzü tutacaksınız, sonra bir şey yapmasını istiyorsanız milletten onu önce siz yapacaksınız. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız ne dedi televizyona bağlandı? 'Bu Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı, darbe girişimine karşı sokaklara inin.' O zaman mücadele edin. Milletimiz sokaklara indi mi? İndi. Türkiye daha önce de bu tür darbelerle karşılaştı ama bu tür çağrı yapabilen bile olmadı. Ama Tayyip Erdoğan bunu söyleyince milletimiz sokaklara indi. Niye? Herkes biliyor ki bu sözü söyleyen Tayyip Erdoğan önce kendisi sokağa inecektir. Nitekim de öyle oldu. O şartlar altında havaalanına inmiştir. Millete sokağa çıkın derken ilk kendisi çıkmıştır. O gece kaybolan kaçacak yer arayan çağırsaydı kimse arkasından gitmezdi. Sen yürümezsen kimse arkandan yürümez. Devlet millet bütünleşmesinde önemli bir unsurdur. Tayyip Erdoğan ne kadar güçlü ve arkasında ne var diyor. Milletimiz zor zamanlarda kritik dönemlerde her zaman ülkenin yanında olmuştur. İstiklal harbinde gördük. Milletimiz zor zamanda milletin geleceği için isabetli kararlar vermiştir. Bu bakımdan milletimize güveniyoruz, güçlü bir Türkiye olacağını inanıyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Şentop'un gelişi ve karşılanmasıYemekten detaylarŞentop'un konuşmasıYemeğe katılanlarŞentop'a hediye verilmesiDetaylarHaber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),==================Çavuşoğlu, Avrupa'yı uyardı: Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak (3)'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ MİLLİ DAVAMIZIN FAYDASINADIR'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da, gün boyu Gündoğmuş, İbradı ve Akseki ilçelerinde halka hitap etti. Akseki ilçesindeki sinema salonunu dolduran kalabalığa seslenen Bakan Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'yla daha güçlü hale gediklerini ve terörle mücadele güçlerinin arttığını söyledi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada zorluklar, tehditler ve terör olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin büyümesi ancak teröristlerin ve bize karşı hain planlar yapanların zararına olur. Milli davamıza, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın faydasınadır. Çok büyük sorumluluklarımız var. O yüzden 'cumhur ittifakı'nı kurduk" dedi.AK Parti ve MHP tarafından İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge de değinen Çavuşoğlu, "Rekor üstüne rekor kırıyoruz. Ne coşku ne kalabalık. Artık meydanlara sığmıyoruz. Bu gücümüzü görenler ne yapıyor? Onlar da ittifak kuruyor. Biz halkla milletle ittifak kurduk. 'Zillet ittifakı' kimle ittifak kurdu? Aksekililer, siz söyleyin. İşte siz de dediniz, PKK ile ittifak kurdu bunlar. Neden kurdunuz bu ittifakı? Millet düşmanlığı mı, Türkiye düşmanlığı mı, AK Parti, MHP düşmanlığı mı? Öyle ya PKK, Türkiye düşmanıdır" diye konuştu.'EN BÜYÜK DERSİ CHP TABANI VERECEK'İYİ Parti'nin 'milliyetçi parti' olarak nitelendirilmesini eleştiren Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz seçimde milliyetçi geçinen o parti de bugün o ittifakın içinde. İki oy uğruna yıllardır savunduğunuz değerleri ayaklar altına nasıl alıyorsunuz? Öyle bir ders vereceğiz ki bunlardan dışarıdaki güçler de nasibini alacak. Bu seçim çok kritik bir seçim olacak" dedi.Yerel seçimde 'millet ittifakı'nın büyük ders alacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim CHP'lilerin vatan sevgisinden şüphemiz yok ama oy verdikleri partiye soruyoruz. Bunlar el ele oldukları PKK'ya 'terör örgütü' diyemiyorlar. PKK, Türkiye için bir tehdittir ve beka sorunudur. Saadet Partisi Adıyaman'da PKK ile ittifak yapıyor. Onlara ne oldu, bu ittifakın içine girdiler? Millet öyle bir ders verecek ki bunlara. En büyük dersi de CHP tabanı verecek" diye konuştu.CHP'li belediyelerde proje üretilemediğini savunan Bakan Çavuşoğlu, "Ben çobanlık da yaptım, bunlara 2 kuzu emanet etsen 1'ini kaybeder, öbürünü de kurda kaptırırlar. Keçi demiyorum; keçiyi gütmek zordur, kuzuyu bile güdemezler" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanmasıBakan Çavuşoğlu'nun vatandaşla selamlaşmasıVatandaşlardan detayBakan Çavuşoğlu'ndan görüntüBakan Çavuşoğlu'nun konuşmasıHABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,========================Ordu'da 2 katlı evde yangın paniğiORDU'da 2 katlı boş evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, saat 16.30 sıralarında Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde Dursun Demirhan'a ait 2 katlı boş evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler bir anda evin tamamını sardı. Durumu fark eden mahalle sakinelri yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin olaydan 1 saat önce evi terk ettikleri, bu nedenle evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-Yangından görüntü-İtfaiyeden görüntü-Alevlerden görüntüSüre: 3.19 DK Boyut: 493 MBHaber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA=====================Anamur'a iskele ve hastane müjdesiMERSİN'in Anamur ilçesini ziyaret eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, yapımı devam eden Anamur İskelesi ve yapımı Devlet Hastanesi'ni temmuz ayında hizmete açacaklarını söyledi.Halka hitabında Cumhur İttifakı adaylarının desteklenmesini isteyen Elvan, yerel yönetimlerin hükümetle uyum içinde çalışması ile hizmetlerin daha hızlı hayata geçeceğini kaydetti. Anamur'da yaşanan sorunların süratle çözülmesini sağlayacaklarını dile getiren Elvan, yapımı devam eden çalışmalarla ilgili olarak, "Kapalı devre sulama sisteminin bir an önce bitirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bizim en önemli projelerimizden birisi olan Anamur'da yapmış olduğumuz devasa iskelemiz. Aslında bizim hedefimiz bu yılın başında bitirmekti ancak sizler bu yıl ciddi felaketlerle karşı karşıya kaldınız. Fırtına, hortum ve sel fekaleti ile karşı karşıya kaldınız, ciddi sorunlar yaşandı. Betonlama çalışmaları başladıktan sonra bu felaketler limandaki çalışmayı engelledi. Havaların düzelmesi ile birlikte çalışmalar başladı. Temmuz ayında iskelenin üzerinde yürüyeceksiniz" dedi.Mersin ile Antalya'yı birbirine bağlayan Akdeniz Sahil Yolu üzerindeki 10 tünelin 2.5 yıl içinde açıldığını anımsatan Elvan, "Mersin'den çıkan bir kardeşimiz, 5 ila 5.5 saatte Anamur'a gelirken, şimdi 2.5 saatte Anamur'a gelebiliyor. İnşallah bu yıl 3 tünelimizi daha tamamlayacağız. En zor kesim olan bölümlerden kurtulacaksınız ve 14 kilometrelik bir yolu tünelleri ile birlikte açıp sizlerin hizmetine sunacağız. Anamur Devlet Hastanesi inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Temmuz ayında da açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------------------Toplananlardan görüntüLütfi Elvan'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerSÜRE: 05'30" BOYUT: 358 MBHaber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),========================Şırnak'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi başladıŞIRNAK Valiliği ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı'nca düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin başlangıcı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un katılımıyla yapıldı.Şırnak'ta 82 okuldan bin 230 çocuğun katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi başladı. Takımlar, iki ay süreyle mendil kapmaca ve seksek oyunlarında mücadele edecek. Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin başlangıç törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Mehmet Aktaş, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı.Etkinlikte konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çocukken oynanan ve çocukların birbirine kenetlenmesine, kucaklaşmasına vesile olan oyunların kültürün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Ersoy, bu değerlerin tekrar çocukların gönlünde vücut bulmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Bakan Yardımcısı Ersoy, çocukların elleri taş ve sapan değil, kalem tutması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:'YAVRULARIMIZIN HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMASI İÇİN ANT İÇTİK'"Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak isteyen, memlekette haydutluk yapmak isteyenler, korku salmak isteyenler, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan bıktık sizden diyoruz. Biz bu ülkede makul her insanın kanında insanlık olan herkesin isteyebileceği şeyleri istiyoruz. Biz bu topraklar üzerinde Hakkari'den Edirne'ye, Muğla'dan Ardahan'a bütün bu coğrafyada sadece kardeşçe yaşamak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz, mutlu etmek istiyoruz. Ağlamak, üzülmek istemiyoruz. Herkes işinde gücünde olsun istiyoruz. Dükkanlarımız açık olsun, tarlalarımız ekinli olsun, yaylalarımızda hayvanlarımız otlansın istiyoruz. Biz kan ve gözyaşı istemiyoruz. Biz analar ağlasın istemiyoruz. Bu salonda gördüğünüz yavrucakların eli ne taş tutsun ne sapan tutsun onların eli kalem tutsun istiyoruz. Geleceklerini kazansın okusunlar, eğitilsinler istiyoruz. Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak isteyen, memlekette haydutluk yapmak isteyenler, korku salmak isteyenler, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan bıktık sizden diyoruz. Tükiye'nin her yanında olduğu gibi Şırnak'ta da çocuklarımızın yavrularımızın huzur, kardeşlik içerisinde yaşaması için ant içtik bunun için mücadelemize devam edeceğiz."'KAMU KAYNAKLARININ SONUN KADAR ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN SEFERBER EDİYORUZ'Vali Mehmet Aktaş ise devlet olarak en büyük amaçlarının geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmelerine ortam hazırlamak olduğunu aktardı. Vali Aktaş, "Hiç şüphesiz devlet ve millet olarak, en büyük amacımız, geleceğimiz emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir ortamda yetişmeleri, iyi bir ortamda eğitim almaları ve bizleri bu güne kadar dimdik ayakta milli ve manevi değerlerine bağlı olarak, yetişmeleri ve geleceğe hazırlanmalarıdır. Bu doğrultuda bize kamu kaynaklarının sonun kadar çocuklarımızın geleceği için seferber ediyoruz. Bunun yanında ailelerimiz hiç şüphesiz en fazla çocukların eğitimi için, çocukların geleceği için masraf ediyorlar. Fakat buna ilaven sivil toplum kuruluşların ve gönüllü kuruluşların da burada olduğu gibi bu işe destek vermesi, hiç şüphesiz çok anlamlı ve çok değerlidir. Geleneksel spor dallarımızdan olan seksek ve mendil kapmaca oyunu üzerinden kurgulanmış çok geniş kapsamlı bir turnuvanın Şırnak'ımızda icra etmiş olması bizi çok sevindirmiştir" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Aktaş çocuklarla birlikte seksek oynadı ve mendil kapmacada mendil tuttu.Görüntü Dökümü:------------------------Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un gelişiBakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un konuşması- Vali mehmet Aktaş'ın konuşmasıSeksek ve mendil kapmaca oynanmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,