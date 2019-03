Dha Yurt Bülteni-16

Kaynak: DHA

Kırklareli'de AK Parti seçim bürosu kurşunlandıKIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde Ak Parti seçim bürosu gece yarısı kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, jandarma şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.Olay, Kavaklı beldesinde gece yarısı meydana geldi. Bugün akşam saatlerinde Ak Partililer, gece yapacakları çalışmalar nedeniyle seçim bürolarını açmak için geldiklerinde camların kurşunlandığını görüp, durumu parti yetkilileri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de geniş kapsamlı çalışma yaptı. Çalışmada Ak Parti seçim bürosunun camlarına 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.Kavaklı'nın AK Partili Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Gürel Koşdemir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay duyan partililer de seçim bürosu önünde toplandı. Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, saldırıya üzüldüklerini belirterek, yapılan ilk incelemede seçim bürosunun camlarına tüfekle açılan ateşte domuz kurşunları isabet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Seçim bürolarının CHP ile yan yana olduğunu ve hiç kimseyi suçlamak istemediğini ifade eden Gürel Koşdemir, şöyle dedi:"Biz de şimdi öğrendik, gençler seçim bürosunu açmaya geldiğinde fark ediyorlar. Gece saat 03.30'a kadar gençlerimiz burada seçim bürosunda oturmuş iyi ki de gitmişler. Olayın saat 04.30'da olduğu söyleniyor. İyi ki de can kaybımız yok. İyi ki kimse yokmuş o anda .Bu sevindirici bizim için. Gece saat seçim büromuzu 4 el ateş ediliyor. Boşken yapılmış bir olay. Biz CHP'yi suçlamıyoruz. Bunun kendini bilmek bir arkadaş yapmış, bizde üzüldük tabi.. Burada bir demokrasi dersi veriyorduk yan yana seçim büromuzu. Çok da güzel giyordu. Kavgasız gürültüsüz bu işi götürüyorduk. Ben bir tane gencin burnu kanayacaksa seçilmeyeyim, koltuk sevdamız yok. Yeter ki bir gencimin burnu kanamasın" dedi.Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahatin Minsolmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Üzücü bir olay olduğunu söyleyen Minsolmaz, "Trakya'da seçimler her zaman huzur ve sunuket içinde geçer. Bölgemizde bir zaman siyasi saikle adayların değil herhangi silahlı saldırı, hiç bir surette birbirine sataşmadığın,ı saldırmadığını tecrübe ediyoruz. Tabi ki burası seçim irtibat bürosu içinde insanlar da olabilir. Sabahın erken saatlerinde olması birinin yaralanmaması, seçim bürosunun boş olmasından kaynaklanıyor. Teşkilat olarak geç saatlere kadar çalışıyoruz. İçeride insan da olabilirdi. Siyasi temel bir olay olmadığını düşünüyoruz. Zaten beldemizde herkes birbirleriyle arkadaş, adayları bile dostluk ve arkadaşlık içerisinde birbirlerinin konvoylarına, mitinglerine bile nezaketle yaklaşıyorlar" dedi.Görüntü Dökümü---------------------------Kurşunlanan seçi bürosundan detaylarKurşunların isabet ettiği camlarSeçim bürosu önünde toplanan kalabalıkJandarma ekiplerinin çalışmasıJandarmanın aldığı önlemlerBelediye BaşkanıGürel Koşdemir'in açıklamasıDetaylarMilletvekili Minsolmaz'ın açıklamasıDetaylarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,-=============Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü (2)EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞAlaplı ilçesinde belediye temizlik işçisi İsmail Çavdar'ı, belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizlerken öldüren belediye işçisi Nazım Akın, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde gazetecilere saldırmaya çalışan İsmail Çavdar'ın yakınlarına polis müdahalede bulundu. İsmail Çavdar'ın yakınları, "Adam mahvoldu. Adamın hayat bitti. İşinden oldu, ekmeğinden oldu, ailesinden çoluğundan çocuğundan oldu" dedi.1 YILLIK HUSUMET İDDİASIİsmail Çavdar ile iş arkadaşı Nazım Akın arasında 1 yıldan bu yana husumet bulunduğu kısa süre önce de tartışmalarından dolayı karakolda birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. İsmail Çavdar'ın sabah iş arkadaşının çalıştığı yere gelerek pusu kurduğu ve pompalı tüfekle 4 el ateş ettiği tespit edildi. İsmail Çavdar'ın emniyetteki ifadesinde cinayeti Nazım Akın'ın eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için işlediğini söylediği öğrenildi.Görüntü Dökümü-Olay yeri cep telefonu görüntüsü-Alaplı Devlet hastanesi detay görüntüleri-Alaplı Emniyet Müdürlüğü Detay görüntüleri-İsmail Çavdar'ın akrabasının haberi düzgün yazın uyarısı-Zanlının emniyetten çıkarılmasıHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),=============================Lord Robin Janvrin: "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek"İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Bursa'da iş adamlarıyla bir araya geldi. Türkiye ile işbirliğine önem verdiklerini belirten Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek." dedi.İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ve beraberindeki iş delegasyonu ile İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) Bursalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Bursa'nın iş potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Janvrin " Bursa çok önemli bir iş merkezi, potansiyeli de büyük. Sadece, İstanbul ve Ankara'ya odaklanmak yerine Bursa gibi şehirlerin de değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorum" açıklamasında bulundu.Robin Janvrin beraberindeki havacılık, savunma ve yüksek teknoloji gibi alanlarda faaliyet sürdüren 12 şirketle, KOBİ ve bireysel girişimcileri desteklemek için kentte bulunduklarının vurguladı. Brexit kararının ne olursa olsun Türkiye ile ticari ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade eden Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını biz de tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü---------------------------------------------------------Lord Robin Janvrin röportaj-Janvrin'in BUTEKOM'dan çıkışı-DetayHaber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Cansel ORUÇ/BURSA,============================Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)TRALLEİS ANTİK KENTİ'NDE İNCELEME YAPTIKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Didim'deki programı sonrası Efeler ilçesine geldi. Tralleis Antik Kenti'ni ziyaret edip, incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, antik kent hakkında bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Ersoy, "Tralleis, çok geniş bir yapı ve alana sahip. Zamanında 150 bin nüfusa hitap ediyormuş. Gelecek yıla kadar, dosyalar tamamlanıyor. Türkiye'ye, 40 proje daha dahil etmek istiyoruz. Bu projelerden biri de Tralleis olacak. Buralar tabii çok büyük kazı bölgeleridir. Ziyaretçi sınıfına alınabilmesi için işleri hızlandırmamız lazım. Kendi sistemini oluşturarak, kendi kazı çalışmasını yapmamız da önemli. Biz, böyle bir sistem geliştirdik. Tamamlanırsa, kazı alanları gişe gelirleriyle kendi kendisini korur hale geliyor. Dosyalar tamamlandığı an, bu yılın açığını kapatacak şekilde çalışmalarımız gelecek yıl devam edecek" dedi.Bakan Ersoy daha sonra, Kuşadası'ndaki programına katılmak üzere kentten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Tralleis Antik Kentinden görüntüBakan Ersoy'un konuşmasıHaber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,===============================Öğrencilerden Mehmetçiğe mektupSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Elbirlik İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektup Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı. Nöbet tutan askerler mektupları okurken, çekilen görüntüleri öğrencilere gönderdi.18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası nedeniyle Elbirlik İlkokulu öğrencileri, Gülyazı Köyü üs bölgesinde bulunan askerlere mektup yazdı. Mektuplar komutanlar tarafından kar altındaki mevzilerde nöbet tutan askerlere verildi. Askerler, çocukların yazdığı mektupları okurken, çekilen görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonra görüntüler Elbirlik İlkokulu yöneticilerine gönderildi.Askerlerin gönderdikleri mektupları okumaları nedeniyle çok duygulandıklarını söyleyen Elbirlik İlkokulu Müdürü Mahmut Sami Tuncal, "Öğrencilerimizi vatan, millet, bayrak gibi mukaddes değerlerimizi önemseyen bir nesil olmaları için okul idarecileri ve öğretmenleri olarak çalışıyoruz." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKomutanın askerlerin nöbet tuttuğu yere gelmesiAskerlerin komutanın verdiği mektupları okumasıHABER: İsmail ÇETİNTAŞ/SAKARYA,=========================Dabakhane Mescidi, 119 yıl sonra ibadete açıldıELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yeri Harput Mahallesi'nde bulunan, 450 yıllık Dabakhane Mescidi, restorasyon çalışmalarının ardından, 119 yıl sonra ibadete açıldı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, mescitte öğle namazını kıldırdı.Elazığ Belediyesi'nce Harput Mahallesi'nde, 17'nci yüzyılda inşa edilen Dabakhane Mescidi, 1900 yılında bir bölümü yıkılınca ibadete kapatıldı. Tarihi mescit, belediye tarafından restore edildi. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi mescitte, 119 yıl sonra ezan okundu. Mescidin ibadete açılmasıyla ilk namazı, öğle vakti, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz kıldırdı. Namaz çıkışı açıklama yapan Başkan Yanılmaz, Harput'un devamlı gelişen, büyüyen ve tarihi misyonuna kavuşan yer olduğunu söyledi. Yanılmaz, "Dabakhane Mescidi, yaklaşık 450 yıllık bir mescit; ancak bin 900 yılında burası yıkılmış, kendi haline terk edilmiş ve ibadete kapanmıştı. Tamamen yok olmaya mahkum duruma gelmişti. Sadece hilal şeklinde bir duvarı kalmıştı. Elazığ Belediyesi olarak buranın projesini hazırladık. İlgili kurumlar onaylattırdık ve restorasyon çalışmasını da yaptık, bitirdik. 119 yıl sonra inşallah bu mescitte yeniden namaz kılmaya başlayacağız" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------Mescidden görüntüRöportajNamazın kılınmasıGenel ve detay görüntüHaber: Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,