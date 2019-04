Dha Yurt Bülteni -16

Kaynak: DHA

Yunusemre ilçesinde partililer arasında gerginlikManisa'nın Yunusemre ilçesindeki belediye başkanlığı sonuçlarına yapılan itiraz sonrası, İlçe Seçim Kurulu'nun yer aldığı adliyede bulunan AK Parti ve MHP'liler ile CHP ve İYİ Parti'liler arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri tarafları sakinleştirirken, adliyedeki bekleyiş sürüyor.Yunusemre Belediye Başkanlığı'nı, 61 oy farkla Cumhur İttifakı adayı mevcut başkan AK Parti'li Mehmet Çerçi kazandı. Yunusemre Belediye Başkan adayı İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan ile Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'liler, itiraz için İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyeye geldi. Bir süre sonra AK Parti ve MHP'liler de binaya geldi. İddiaya göre bahçede telefonla konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'a, bir AK Parti'li laf attı. Bunun üzerine taraflar arasında adliye bahçesinde gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri başta çevredekilerin araya girmesiyle tarafları sakinleşti. Her iki tarafın da adliyedeki bekleyişi sürüyor.Millet İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan, ittifak üyelerine seslenerek, "Sevgili Yunusemreli hemşerilerim, biliyorum hepiniz bugünü beklediniz. İnşallah kutlu olan bugün, Miraç Kandilinde, çok güzel bir sonuç alacağız. Sizlerin emekleriyle, alın terleriyle toplanmış olan oylara sahip çıkıyoruz. Sadece 61 oyla bu seçimi kaybettiğimizi sananlar, bu akşam çok büyük üzüntüye kapılacaktır. Çünkü 524 sandık tutanağını tek tek, ben ve ekibim 60 saat uykusuz kalarak teker teker inceledik. Bu seçimi İYİ Parti olarak biz kazandık arkadaşlar" dedi.AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de adliye binası içerisinde açıklamada yapıp, "AK Parti Yunusemre'de Mehmet Çerçi ile kazanmıştır. Şimdi itirazlar oluyor, bu süreç işlemektedir. Sonuçlar ilan edildiğinde Şehzadeler'de Ömer Faruk Çelik, Yunusemre'de de Mehmet Çerçi belediye başkanlığını kazanmış olacaktır. Arkadaşlara da desteğinden ötürü teşekkür ederim. Tüm sonuçları da İlçe Seçim Kurulu hakimi açıklayacaktır. Bu itiraz süreçleri nereye giderse gitsin, sandık görevlilerimizin başarısı, seçmenlerimizin başarısı seçimi bize kazandırmıştır. Bunun dışında da spekülatif hiçbir haberi muhatap kabul etmiyoruz" dedi.Yangında, pencereden sarkıtılan anne ve oğlunu esnaf kurtardıSivas'ta 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında ikinci kattan sarkıtılan anne ve oğlunu mahalle esnafı Adnan Topçu, tutup indirerek sağlık görevlilerine teslim etti.Yangın, 15.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 23'ncü Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıktı. Binada oturan Mustafa Özkale'nin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, apartmanın dış cephe kaplamasındaki izolasyon malzemesinin tutuşmasıyla diğer katlara da sıçradı. Binadan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.PENCEREDEN SARKITILAN ANNE VE ÇOCUĞU İNDİRDİYangın sırasında apartmanın 2'nci katında oturan Sevdanur Bayrak (23) ve oğlu Oğuz Kaan Bayrak(2) dumanlar nedeni ile mahsur kaldı. Minik Oğuz Kaan Bayrak yardıma giden komşuları tarafından pencereden aşağı sarkıtıldı. Yangını görerek olay yerine gelen esnaf Adnan Topçu, Oğuz Kaan'ı havada tutup indirerek 112 sağlık görevlilerine teslim etti. Topçu, daha sonra pencereden sarkıtılan çocuğun annesi Sevdanur Bayrak'ı da indirerek ambulansa götürdü. Binada ayrıca dumandan etkilenen Mustafa Özkale ile en üst katta oturan Zahide Gürlevük de(70) görevlilerin yardımı ile binadan çıkarılarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan bu kişiler daha sonra kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Yangını görünce olay yerine geldiğini belirten mahalle hırdavatçısı Adnan Topçu "İkinci katta 2 kişi vardı, üstten attılar ve yakalayarak ambulansa verip gönderdim. Bir de yaşlı kadın vardı onu da sağlıkçılar en üst kattan aldılar" dedi.Van'ın iki ilçesinde AK Parti ve HDP'den seçim sonuçlarına itirazVan'ın Erciş ilçesinde AK Parti, Gevaş'ta ise HDP, oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kurullarına itiraz dilekçeleri verdi.Erciş ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Belediye Başkan adayı Yıldız Çetin rakibi AK Parti'li Menaf Turan'dan 2 bin 533 oy fazla alarak seçimi kazandı. Çetin 35 bin 619 oy, Turan ise 33 bin 86 oy aldı. AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak oyların tekrer sayılmasını istedi. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından ilçedeki toplam 342 sandıkta oylar yeniden sayılmaya başlandı.AK Parti İlçe Başkanı Aydın, "Seçimde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 33 bin 86, HDP ise 35 bin 619 oy aldı. Partimiz ile HDP arasındaki fark ise 2 bin 533. Geçersiz oy sayısının ise 5 bin 30 olduğu açıklanmıştır. Geçersiz sayılan oy farkının iki katı göz önüne alındığında, seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak; doğru, kesin, adil ve güvenilir olmasının sağlanması için tüm oyların yeniden sayılmasına karar verilmesini Erciş İlçe Seçim Kurulu'na ilettik. Bugün saat 13.00'te yaptımız itirazımız kabul gördü ve oy sayım işlemleri başladı. Yarın saat 17.00'ye kadar sonuçların netleşmesini bekliyoruz" dedi.GEVAŞ'TA HDP'DEN İTİRAZGevaş ilçesinde ise HDP İlçe Eş Başkanı Ali Sümer ve Belediye Eş Başkan adayları Melek Arapoğlu ile Veysi Şeker, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi. HDP İlçe Başkanlığı yetkilileri, "İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdik. Seçimde toplam 1048 oy geçersiz sayılmış" ifadelerini kullandı.31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Murat Sezer 7 bin 223 oy, HDP'nin Eş Başkan adayları Melek Arapoğlu ile Veysi Şeker ise 6 bin 411 oy aldı.İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldıTürkiye'de mobilya sektörünün buluştuğu 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde törenle açıldı. Açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hindistan Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Shafique Porbanderwala, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.KDV İNDİRİMİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDITOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğine vurgu yaparak, sadece üretmenin yetmediğini, aynı zamanda üretilen ürünleri marka haline getirerek dünyaya tanıtmak gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "İnegöl 1 asırdır mobilya üretiyor. İnegöl 1,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ülkemizin 18'inci büyük kentidir. İnegöl, Türkiye'nin mobilya ihracatının da yüzde 17'sini tek başına yapıyor. Türkiye'nin ihracat artığı yüzde 7 iken mobilyada ihracat artığı yüzde 14 oldu. İhracat hedefimiz bu yıl sonunda yüzde 20'dir. 4 milyar dolara yaklaşmasını temenni ediyoruz. 20 sene önce dünya mobilya ihracatında ilk 20'de bile yoktuk, bugün 12'nci sıradayız. En yakın hedefte de ilk 10'a girmek var. Tüm bu başarılarda MODEF fuarı gibi gelişen, büyüyen küresel bir fuarın da payı çok büyük. TOBB olarak mobilya sektörümüzün her zaman yanında olduk ve destek verdik. Sizlerden gelen KDV indirim talebini hükümetimize ilettik ve sağ olsun yerine getirdiler. KDV indirimi 30 Haziran'a kadar uzatıldı, o tarih geldiğinde piyasaların durumuna göre tekrar hükümetimize taşıyabiliriz" dedi.'KDV İNDİRİMİ 2023'E KADAR DEVAM ETMELİDİR'İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İ İnegöl olarak 1,320 milyon dolar ticaret hacim büyüklüğüne ulaşarak Türkiye'de 22'nci büyük ekonomi olduk, 691 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek Türkiye'nin en büyük 8'inci ekonomisi olduk. Bu rakamlara katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. 2025'lerde, 2030'larda bu şehir gelişmeye ve büyümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. Başkan Uğurdağ ayrıca fuar alanının yetersiz kaldığını ve daha fazla metrekarede modern bir fuar alanı dilekleri olduğunu sözlerine ekledi.'GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİNE İNANIYORUZ'Hindistan Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Shafique Porbanderwala da yaptığı konuşmada, "Ülkenizde olmaktan ve böyle güçlü bir platformda kendimizi tanıtmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizler şu anda ev mobilyası üreten bir şehir olarak Hindistan'ın ihtiyacının yüzde 65'ine hitap edebilirsiniz. Neden Hindistan yükselen bir pazar? Hindistan'ın nüfusunun büyük bir oranı gençlerden oluşuyor. Bu gençler daha çok üretip harcamaya dayalı bir yaşam biçimine sahiptir. Bu yüzden Hindistan ekonomisi yükselen bir ivmeye sahip. Her ülkede olduğu gibi Hindistan devleti de üretimi destekliyor. Sizleri Hindistan'da üretim yapmaya davet ediyoruz. Uzun dönemli sürdürülebilir bir iş birliği kurmak için buradayız. Güçlü bir iş birliğine inanıyoruz" dedi.Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Ardından konuklar fuarı gezip, ürünleri inceledi.Görüntü Dökümü------------Genel görüntü-Konuşmalar-DetaylarGörüntü süresi: 3.58, Boyut: 444 MBHaber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,===================Zonguldak'ta iki beldedeki geçersiz oylar tekrar sayılıyorZonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova belde belediyelerinde seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine, geçersiz oyların tekrar sayılmasına başlandı.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde Belediye Başkanı ve tekrar aday olan AK Parti'li Zerrin Güneş 1111 oy aldı. CHP adayı Alim Genç ise 1132 oy aldı. 21 oy farkla seçimi kaybeden mevcut Başkan Zerrin Güneş, İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Perşembe beldesinde de mevcut Belediye Başkan CHP'li İsmail İnam 887 oy aldı. Seçimi 24 oy farkla kaybeden AK Parti'li aday Turhan Okumuş, sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, iki beldenin de geçersiz oylarının tekrar sayılmasına karar verdi. Kurul, saat 18.00 itibarıyla Perşembe beldesindeki 123 geçersiz oy ile Saltukova beldesindeki 153 geçersiz oyun sayımına başladı.CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, belediye başkan adayları Alim Genç ve İsmail İnam ile birlikte Çaycuma Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar hakkında bilgi aldı. Partililerin adliyedeki bekleyişleri sürüyor.Haber: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), -==================MHP Mersin'deki sonuçlara itiraz ettiMersin'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı.Gölgeli, kent genelindeki 13 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oylara ilişkin birleştirme tutanaklarında bazı yanlışlıklar tespit edildiğini ve bu nedenle itirazda bulunduklarını söyledi.İtiraz dilekçelerinin ilçe seçim kurullarına verildiğini ifade eden Gölgeli, kurullardan gelecek cevabı beklediklerini bildirdi.MERSİN, -