Dha Yurt Bülteni-16

Kaynak: DHA

Van'da 'Mavi Balina' ölüm getirdi (3)ABİ ERKAÇMAZ, 'ACIMIZ BÜYÜK HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN'Hayatını kaybeden Sevda'nın ailesi taziyeleri kabul ederken, abisi Haluk Erkaçmaz, ailelerin ve okul yönetimlerinin çocuklara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Erkaçmaz, "Acımı belki ifade edemem ama herkesin çocuğuna sahip çıkmasını istiyorum. Okul yönetimleri öğrencilerine sahip çıksın. Evde herhangi bir telefonu yoktu. Evde internet yoktu. Televizyon ve annemin tuşlu telefonundan başka birşey yok. Tuşlu telefonda ne oynayabilirki? Sevda bize hiçbir şey fark ettirmedi. Keşke birşeyler fark etseydik. Çocuk intihar ettikten sonra kolunda dövmeler olduğunu falan söylediler. Bizim acımız çok büyük dilerim ki başka aileler yanmasın" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kızın ağabeyi Haluk Erkaçmaz ile röportaj-Akrabalarından detaylar-Taziye evi tabelası-DetaylarVAN=============Van'da 'Mavi Balina' ölüm getirdi (EK)VALİLİKTEN AÇIKLAMAVan Valiliği, Sevda E.'nin ihtiharı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 14 yaşındaki kız çocuğunu intihara motive eden faktörün 'Mavi Balina' isimli sanal oyun olduğu belirtilerek, şöyle denildi:"02.04.2019 günü ilimiz Akköprü Mahallesi'nde bulunan yüksek kayalıklardan 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi bir çocuk atlayarak, intihar eylemini gerçekleştirmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yakınlarında aynı eylemi gerçekleştirme ihtimali bulunan çocukların olup olmadığının tespiti amacıyla zaman geçirmeksizin, derhal polis helikopteri ile tespit çalışmaları başlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar sonucunda, çocuğu intihara motive eden faktörün 'Mavi Balina' isimli sanal oyun olduğu anlaşılmıştır. Tahkikati derinleştiren Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri aynı oyunu oynayan 7 çocuğu tespit ederek, istenmeyen olası vakaların oluşumunu engellemişlerdir. Konu hakkında uzman görevlilerden de faydalanılarak, çocukların korunma altına alınması için gerekli tüm kurumlar harekete geçirilmiştir. Benzeri üzücü hadiselerin yaşanmaması için ailelerin üzerine önemli görevler düşmektedir. Çocukların davranışlarında farklılıklar, anormal davranışlar, yalnız kalma isteklerini gören ailelerin zaman geçirmeden Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlileri ile iletişime geçmeleri önemli rol oynamaktadır."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polis helikopterinden çekilen tespit görüntüleriVAN======================YALOVA'DA SANDIKLAR YENİDEN SAYILDI, CHP'Lİ SALMAN YİNE ÖNDE ÇIKTI31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yalova'da Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Vefa Salman 28 bin 796 oyla ilk sırada yer aldı, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Öztabak ise 28 bin 183 oyla ikinci oldu. AK Parti, tutanaklarda hata yapıldığı gerekçesi ile 61 sandıkta oyların yeniden sayılması istemiyle İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, 7 sandıktaki oyların tümünün yeniden, 54 sandıkta ise geçersiz oyların sayılmasına karar verdi.Kararın ardından yaklaşık 25 saat süren oy sayım işlemi tamamlandı. İlçe Seçim Kurulu, CHP'li Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanlığı'nı 332 oy farkla kazandığını açıkladı.Sayımın tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi önünde açıklama yapan Vefa Salman, "Seçimi benim kazandığımı karşı taraf da biliyor. 2014'e geri gidiyorum, ilk seçimi 28 oyla aldık. İlçe Seçim Kuruluna itiraz ettiler, olmadı. İl Seçim Kuruluna itiraz ettiler, olmadı. 6 oya kadar indirmişlerdi farkı 28'den. Allah'ın adaleti var. Ben artık çoklu seçim kazanmaktan yoruldum. Allah'a güveniyorum, halka güveniyorum, Yalovalılara güveniyorum" dedi.'DAMDAN DÜŞENİN HALİNDEN DAMDAN DÜŞEN ANLAR'Tekrarlanan 2014 yerel seçimleri nedeniyle antrenmanlı olduklarını söyleyen Salman, "Arkadaşlara bir yerden talimat gelmiş. Bakın Yalova her şeyde örnek oldu. Geçen seçimde de örnekti. Biz antrenmanlıyız. Yalova bu işi iyi biliyor. Çünkü kazanan bendim, aday bendim, kazanan da bendim. Aday yine benim, kazanan yine benim. Bunu Türkiye'de benden iyi kimse bilemez; ne oluyor, ne gidiyor, sistem nasıl işliyor, ne yapılıyor, sandık başında ne oluyor, sandıktan sonra adliyeye gelindiğinde ne oldu, ne yapıldı? Ama şimdi Türkiye'de birçok yerde aynı olay var. Yani benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Damdan düşenin halinden en iyi damdan düşen anlar. Dolayısıyla Türkiye'deki yaşanan bu olay Yalova'nın 2014'te yaşadığı senaryonun motamot aynısı neredeyse" diye konuştu.Adliye dışında bekleyen partilileri ve kent sakinlerini de bilgilendiren Vefa Salman, "Onlar itirazlarını yaptılar. Biz de itirazlarımızı yaptık. Belediye başkanlığı oylamasıyla ilgili 5 sandığın tamamı sayıldı. Belediye meclisi ile ilgili 2 sandığın oylarının tamamı sayıldı. Topu topu 2 oy fark etti. Daha sonra da yaklaşık 50 sandıkta geçersiz oylara itiraz ettiler. Yalova merkez tamam. Bunu AK Parti'nin milletvekilleri, il başkanları, karşımdaki belediye başkan adayları da biliyor" dedi.Görüntü Dökümü:--------------Başkan Salman'ın konuşması-Adliyeden görüntüler-Partililerden görüntülerSüre: 4.56 dk Boyut: 552 mbHaber: Süheyla GÖZDERELİLER-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA====================SASON BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'Lİ ARSLAN GÖREVE BAŞLADIBATMAN'ın Sason ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Muzaffer Arslan, mazbatasını alıp görevine başladı.Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan Muzaffer Arslan, belediyeye geçti. Arslan, burada görevi, 30 Mart 2014 seçimlerinde Saadet Partisi'nden Belediye Başkanı seçilip AK Parti'ye geçen, sonrasında ise bu partiden aday gösterilmeyince CHP'ye geçip aday olan Cuma Uçar'dan görevi teslim aldı.Arslan, ilçeye faydalı işler yapacaklarına inandıklarını belirterek, "Halkımız iradesini kararlı bir şekilde ortaya koydu. Karşı tarafın tüm olumsuzluklarına rağmen çok büyük bir farkla kazanmış bulunmaktayız. Bugün halkımızla birlikte mazbatamızı aldık. Hizmetlerimizin tamamı bu insanlarımızın istihdamı, sosyo-kültürel etkinliği üzere olacaktır. Koltuğa ve makama oturmak için gelmedik. Bugünden itibaren tüm halkımızla gençlerimizle birlikte çalışmaya başlayacağız" dedi.Görüntü Dökümü------------Sason BelediyesiBaşkanlık makamıDua edilmesiTebriklerin kabulüSason Belediyesi'nden detaylarBaşkan Muzaffer Arslan ile röp.Haber-Kamera: SASON (Batman),===============================İLK İCRAATI MAKAM KAPISINI SÖKTÜRMEK OLDUDÜZCE Akçakoca Belediye Başkanı seçilen MHP'li Okan Yanmaz mazbatasını alarak görevi teslim aldı. Başkan Yanmaz'ın ilk icraatı belediye başkanlığı makamı kapısını söktürmek oldu.Akçakoca ilçesinde seçimleri MHP'nin adayı Okan Yanmaz kazandı. Okan Yanmaz öğle saatlerinde Akçakoca İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Okan Yanmaz, Akçakoca Belediye Başkanlığı makamında Akçakoca Belediyesi eski Başkanı AK Partili Cüneyt Yemenici'den görevi devraldı. Yanmaz, eski başkan Yemenici'yi uğurladıktan sonra ilk icraatı seçim propaganda sürecinde söz verdiği belediye başkanlığı makam kapısını söktürmek oldu. Yanmaz, "Arkadaşlar burası bundan sonra sizin." diyerek büyük alkış alırken, daha sonra tebrikleri kabul etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜVatandaşların çektiği görüntüMakam kapısının menteşelerinin sökülürken görüntüsüBelediye Başkanı Okan Yanmaz'ın konuşmasıOkan Yanmaz'ın tebrikleri kabul ederken görüntüsü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,========MAZBATASINI ALAN BAŞKANIN KOLTUĞUNA KIZI OTURDUNİĞDE Belediye Başkanı seçilen AK Partili Emrah Özdemir, mazbatasını aldı. Devir teslim töreninden sonra Niğde Belediye Başkanlığı makamına geçen Özdemir burada makam koltuğuna oturmak istemedi. Başkanın yerine ise törende yorulan 8 yaşındaki kızı Beren oturdu.Emrah Özdemir ilk olarak Niğde Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'den mazbatasını aldı. Adliyede yapılan mazbata töreninin ardından Özdemir, AK Parti İl Başkanlığı'na giderek kendisini karşılayan kalabalıkla buluştu. Özdemir daha sonra mehteran takımı eşliğinde Niğde Belediyesi'ne gitti. Özdemir burada yapılan devir teslim töreniyle Niğde Belediyesi'nin mührünü aldı.BİZ ARTIK BÜYÜK BİR AİLEYİZNiğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir belediye önünde yaptığı konuşmada, "Büyük bir aile olduk, inşallah bizi Allah bizi mahcup etmezö dedi. Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra Başkan Özdemir, eşi Duygu Özdemir ve çocukları Beren, Demir ile birlikte belediye başkanlığı makamına geçerek kutlamaları kabul etti. Özdemir burada makam koltuğuna oturmak istemedi. Başkanın yerine ise törende yorulan 8 yaşındaki kızı Beren oturdu.Görüntü dökümü---------------------------Mazbata töreninden görüntü-Meydanda bekleyen kalabalıktan görüntü-Mehteran takımı eşliğinde yeni başkanın belediyeye gelmesi-Yeni başkanın, eski başkan Rıfat Özkan'dan belediyenin mührünü alması-Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in konuşması-detay görüntü-Belediye Başkanlığı makamına girmesi-Makam koltuğunu kenara çekmesi-Küçük kızının koltuğa oturması-Detay görüntülerSüre: 03'56" Boyut: 265MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,===================ADANA'DA YANGIN ÇIKAN BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİADANA'nın Saimbeyli ilçesinde bir ev, bacadan çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.Olay, saat 16.00'da Saimbeyli ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Cangüven'e ait evin bacasında yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.Görüntü Dökümü-------------------------Vatandaşların yangını söndürme çalışmasından görüntülerSÜRE: 01'15" BOYUT: 138 mbHaber-Kamera: İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana),================TRABZONLU KADINLARDAN SURİYE'YE YARDIMTRABZON İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyesi kadınlar Suriye'de yetim çocuklarla bir araya geldi.Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye savaşında yetim kalan çocuklar için başlattıkları kampanya kapsamında, Suriye'nin Azez kırsalında bulunan Şemmarin kampındaki yetimlere çeşitli hediyeler dağıttı. İHH sorumlularından Gülderen Mumcu, "16 saatlik uzun bir yoluculuğun ardından Suriye'ye gelerek yetim evlatlarımızla bir araya geldik. Buraya gelmemizin amacı yetimlerimizin yüzünde tebessümü görebilmek. Şu an çok heyecanlıyım ve aynı zamanda derinden etkilendim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Yardım dağıtılırkenÇocukların sevinçleriYetkilinin konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)============================