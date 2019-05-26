DHA YURT BÜLTENİ-16

1)KUMLUCA'DA EV YANGINI

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir ev çıkan yangında maddi hasar gördü.

Kumluca merkez Ahmet Yesevi sokaktaki apartmanın birinci katında bulunan Ali Acar'a (55) ait dairede, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,

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2)BİSİKLETLE GEZİ KAZAYLA BİTTİ

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla bisiklet turuna çıkan Mert Özdemir(15), kaldırıma çarptıktan sonra yere düşerek yaralandı.

Saat 15.00 sıralarında, Gülüç beldesi kavşağında meydana gelen kazada, Mert Özdemir kullandığı bisikletin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarptıktan sonra yere düşen Mert Özdemir, yaralandı. Arkadaşlarının yardıma koştuğu Mert Özdemir, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Mert Özdemir'in vücudunda ezikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı anlatan arkadaşı Furkan Kayacan, "Gülüç tepesine çıkacaktık. Birden hızlandı. Bana çarpacak gibi oldu. O arada kaldırma çarptı." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Sağlık ekiplerinin Mert Özdemir'e müdahalesi

-Furkan Kayacan'ın olay anını anlatması

-Yaralı Mert Özdemir'in ambulansa alınması

-Mert Özdemir'in arkadaşları

-Ambulansın ayrılması

Süre: (1: 52) Boyut: (345 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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3)AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLEN EFLİN'İN ANNESİNİN GÖZYAŞLARI

ZONGULDAK'ta, 30 gün önce dünyaya gelen Eflin Demir, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Havva Demir, kızı helikopterle götürülürken, yakınların sarılıp, gözyaşı döktü.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 30 gün önce dünyaya gelen, Hava- Soner Demir çiftinin Eflin adlı kız bebeklerine diyafram fıtığı (ciddi solunum güçlüğü ve bebekte oksijen yetersizliği) teşhisi koyuldu. Doktorlar, bebeğin tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Eflin'in alınması için getirilen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu'na indirildi. Eflin bebek, sağlık görevlilerince helikoptere taşındı. Anne Havva Demir, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Kızı için dua eden Demir, yakınlarına sarılarak, ağladı. Eflin bebek, tedavisi için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Havva ve Soner Demir çifti de otobüsle Ankara'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Anne Hava Demir'in ambulansın önünde bekleyişi

-Ağlaması

-Bebeğin ambulanstan indirilmesi

-Helikoptere götürülmesi

-Anneden detaylar

-Helikopterin kalkması

Süre: (5: 34) Boyut: (623 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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4)FIRINDA GAZ SIKIŞMASI PATLAMASI: 1 YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, pide fırınında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada işçilerden İbrahim Şimşek (33), yaralandı. Hürriyet Mahallesi'nde bir markette bulunan pide fırınında çalışmak için gelen İbrahim Şimşek, ocağı yaktığı anda patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, Şimşek, kol ve yüzlerinden yaralandı. Patlamayı duyanların yaralı halde bulduğu Şimşek, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Görüntü Dökümü

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İslahiye Devlet Hastanesi acil girişi

İbrahim Şimşek acilde çıkarken

İbrahim Şimşek'in evi

İbrahim Şimşek ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375MB

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5)PATİ DOSTLARI FESTİVALİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

İZMİR'de Çiğli Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen 'Pati Dostları Festivali' hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Barınak hayvanlarının gönüllülük esasıyla sahiplendirildiği festivalde, köpekler için güzellik yarışması düzenlendi, hayvan barınaklarına mama bağışı yapıldı, hayvan haklarına dikkat çeken tiyatro skeci sergilendi. Can dostlara özel giysi ve süsleme satışlarının da yapıldığı festivalde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.



Çiğli Belediyesi, hayvanseverleri bir araya getiren 'Pati Dostları Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Belediyeye ait Akvaryum Kafe'de gerçekleştirilen festival, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Hayvan hakları savunucusu olan dernekler ile hayvanlara özel giysi ve süsleme satışları yapan firmaların stant kurduğu festivale, güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler, can dostlarıyla beraber katıldı. Festivalde barınak hayvanlarının gönüllülük esasıyla sahiplendirildiği stant yoğun ilgi gördü. İçlerinde görme engelli olanların da yer aldığı 10 kedi ve 5 köpek de sahiplendirme standında bulundu. Öte yandan festivale sponsor olan mama firmasının açtığı stantta ziyaretçiler barınaktaki hayvanlara mama bağışında bulundu. Hayvan kostümü giyen tiyatrocuların hayvan haklarına dikkat çeken bir skeç sergilediği festivalde, düzenlenen güzellik yarışmasına özel olarak hazırlanan sevimli hayvanlar da dikkat çekti. Güzellik yarışması için can dostların

gelin ve damat olarak hazırlanmaları dikkat çekti.

YENİ YUVALARINA KAVUŞTULAR

Hayvan sahiplendirme standının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Yalçın, "Burada sokaklardaki sahipsiz canlılar için farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik düzenledik. Standımızı özellikle yeni yuvasını arayan canlılardan oluşturduk. Burada üçü görme engelli olmak üzere 10 kedi, 5 köpeğimiz bulunuyor. Bu hayvanların bir kısmı sokakta yaşayan, bir kısmı bakımevinde bakılan hayvanlardan oluşuyor. Umarız buradan yeni yuvalarına kavuşurlar" dedi. Festivalden köpek sahiplenen Erengül Korkmaz, "Oğlum kahverengi olan köpeği çok beğendi. Daha önce bir köpeğimiz vardı ancak öldü. Bu yüzden ben de sahiplenme konusunda tereddüt ediyorum. Hayvan dostlarımızı kaybetmemiz hepimiz için çok üzücü bir durum. Ancak yine de köpeği sahipleneceğiz. Barınaktan buraya getirildiğini öğrendim bu bizim için daha önemli" diye konuştu.

KENDİSİ DE KÖPEĞİ DE GELİN KOSTÜMÜYLE KATILDI

Kendisi de köpeği İzmir de gelin kostümüyle yarışmaya katılan Melis Yıldız, "Güzellik yarışmalarına mutlaka katılmaya çalışıyoruz. Daha önce de üç kez birincilik aldık. Bugün yine geldik. Köpeğimin kıyafetlerini kendim tasarlıyorum ve birlikte katılıyoruz. İzmir 10 yaşında artık yaşlı bir gelin oldu. Hayvan sevgisi bambaşka bir şey, bunun tarifi yok. Sadece kendi hayvanlarımızı değil sokaktaki hayvanları da çok seviyoruz. İnsanlar onlara zarar vermemeli, onların hiçbir suçu günahı yok"dedi.

'EVCİL HAYVANLARA BAKMA KONUSUNDA DAHA BİLİNÇLİYİZ'

Festivalde evcil hayvan ürünleri satışı yapan Sever Anaş, "Biz evcil hayvanlar üzerine kıyafet, tasma, şampuan, bakım kremleri, yatak ve mama kabı satışı yapıyoruz. İlgi çok güzel. Artık insanlar evcil hayvanlarına bakma konusunda daha bilinçli. Bu yüzden ürünleri daha fazla araştırarak temin ediyorlar. Hayvanlara özel sattığımız kıyafetlerin fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Genelde kız anneleri daha çok süslü kıyafetler tercih ediyor ama erkek annelerine özel kıyafetlerimiz de var" diye konuştu. Festivale ailesiyle birlikte gelen 12 yaşındaki Elif Vatan, "Bugün burada birçok kedi ve köpek gördüm. Ben de sahiplenmek istiyorum. Ben hayvan ayırt etmiyorum hepsini eşit derecede seviyorum. Sevgisiz yetiştirilen bir hayvan hırçın olur ama önemli olan onları sevgiyle büyütebilmek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Festivalden genel detay görüntüler

-Tiyatro skeci görüntüsü

-Elif Vatan ile röp.

Sever Anaş ile röp.

-Melis Yıldız ile röp.

-Erengül Korkmaz ile röp.

-Mustafa Yalçın ile röp.



Haber-Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,



Kaynak: DHA