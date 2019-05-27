DHA YURT BÜLTENİ-16

Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (3)

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

İzmir'de, üvey oğlu Abdülkadir Doğan'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ilk etapta suçunu kabul etmeyip, "Motosiklet çarptı" diyen Bilal T.'nin daha sonra itiraf ettiği belirtildi. Minik Abdülkadir'i darp ettiğini kabul eden ve motosikletin çarpmadığını söyleyen Bilal T., bugün öğleden sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside minik Abdülkadir'in vücudunda, sigara yanığına benzer izlere de rastlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bilal T.'nin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Kuzenin otomobiline ateş açtı; şans eseri aracın arkasındaki çocuklar yara almadan kurtuldu

KARAMAN'da Müslüm U.,, çocuklarının kavgası yüzünden aralarında husumet olan kuzeni Zeynel U.'nin park halindeki otomobiline belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle ateş açtı. Otomobilde hasar oluşurken, şans eseri aracın arkasında oynayan çocuklar yara almadan kurtuldu.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Kırbağ Mahallesi 316 Sokakta meydana geldi. Müslüm U., yanında oğlu Levent U. ve damadı Bülent U. ile birlikte, çocuklarının kavgası yüzünden aralarında husumet olan kuzeni Zeynel U.'nun evinin önüne gitti. Yanında getirdiği av tüfeğiyle belirlenemeyen nedenle kuzeninin park halindeki otomobile ateş açtı. Otomobilde hasar oluşurken, şans eseri aracın arkasında oynayan çocuklar yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırının ardından kaçan Müslüm U., oğlu ve damadı kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Otomobilden detay

Polis ve çevredekilerden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Dedektörle define ararken jandarmaya yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta dedektörle define arayan Ali E. (27), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ali E.'nin üzerinde de 25 sikke ele geçirildi.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler önleyici kolluk devriyesi sırasında, Elmalar Mahallesi'nde Ali E.'nin dedektörle tarla üzerinde arama yaptığını fark etti. Bir süre devam eden takipten sonra define aradığı belirlenen Ali E., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ali E.'nin üzerinde ise yazıları silinmiş ve hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen 25 sikke ele geçirildi.

Ali E. sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ele geçirilen sikkelerin incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma tabelası

Dedektör

Sikkeler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kayıp balıkçı, 6 gündür aranıyor

SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.

Kumkapı sahilinden 21 Mayıs'ta 'Suat' isimli teknesiyle denize açılan Suat Öztuğrul'un geri dönmemesi üzerine ailesi, sahil güvenliğe başvurdu. Sahil güvenlik, AFAD ekipleri ve deniz polisinin de desteğiyle kayıp balıkçıyı arama çalışması başlattı. Öztuğrul'un teknesi Adabaşı açıklarında bulunurken, kendisinden bir ize ratlanmadı. Dalgıç ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 helikopter ve geminin de eşlik ettiği çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilemedi.

Görüntü Dökümü:

-Drone ile havadan görüntüler

-Arama çalışmaları

(SÜRE: 02: 30 Dk) (BOYUT: 259 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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OTOMOBİLLE DUVAR ARASINDA KALAN KADIN YARALANDI, O ANLAR KAMERADA

MANİSA'nın Kula ilçesindeki kapalı otoparka giren otomobil, duvar kenarındaki 40 yaşındaki Aysun Demirdaban'a çarparak ağır yaraladı. Duvarla otomobil arasında kalınca yaralanan Demirdaban, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza anı ise otoparkın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Yunus Emre Kent Meydanı Kula Belediyesi Kapalı Otoparkı girişinde meydana geldi. Ahmet Asil Özsoy, yönetimindeki 34 BHP 692 plakalı otomobille kapalı otoparka girmek istedi. Bu sırada tekstil fabrikasında çalışan ve mola esnasında duvar kenarında bekleyen 40 yaşındaki Aysun Demirdaban'a çarptı. Aysun Demirdaban, otomobille duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Aysun Demirdaban, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Asil Özsoy ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise otapark girişinde bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

Kaynak: DHA