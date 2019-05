DHA YURT BÜLTENİ - 16

PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor (2)

SINIRA SEVKİYAT

Hakkari'nin Derecik ilçesinde sabah saatlerınden itibaren baslayan hareketlilik devam ederken, Yüksekova İlçesi'nden de aynı bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Öğle saatlerinde Yüksekova 3. Piyade Tümen komutanlığından çıkan zırhlı arçların, Kuzey Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine doğru gittikleri gözlendi. Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinden Derecik ilçesine doğru giden araçlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Görüntü Dökümü

----------

-Zırhlı araçların geçişi

-Araçların geçişinden detaylar

HAKKARİ,

================

Ambulans, öğrenci servisi ile çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tufan Paşa mahallesi Hükümet Caddesi Rasim Ünal İlkokulu civarında meydana geldi. İddiaya göre öğrenci almaya giden Sezai K. Yönetimindeki 80 S 7259 plakalı servis minibüsü ile hasta almaya giden Rahim C. yönetimindeki 80 HC 032 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Ambulans bir evin istinat duvarına çarparak dururken servis minibüsü de elektrik direğine çarptı. Büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada ambulans şoförü Rahim C. ile servis şoförü Sezai K. yaralandı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 sürücü gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--

-Ambulansın istinat duvarına girmiş görüntüsü

-Servis minibüsü ve ambulansın görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

-112 ekipleri gelen yetkililere kazayı anlatması

SÜRE: 01'12" BOYUT: 134 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

===================

Yüksekova'da sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Ölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta arama yapıldı. Aramada, sığınakta 3 pil bloğu ve çok sayıda pil,1 adet 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan kazma, çekiç, murç gibi malzemeler ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Sığınağın bulunduğu bölge

-Sığınak

-Sığınakta ele geçirilen malzemeleri anlatan jandarma görevlisi

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, -

===================

16 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

İzmit'te, çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce 2 defa cezaevinden firar ettiği öğrenilen Emin A.(18) polisin operasyonu ile yakalandı. Emin A. adliyeye sevk edilirken gazetecilere küfür ederek tekme atmaya çalıştı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık, yağma, gasp, konut dokunulmazlığı ihlali' gibi çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce 2 defa cezaevinden firar ettiği öğrenilen Emin A.'nın peşine düştü. Polis, Emin A.'yı Doğan Mahallesi Kuruçeşme Meydanı yakınlarında yakaladı. Emin A.'nın, İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli'de hırsızlıklara karıştığı ve 2018 yılından bu yana arandığı öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin A., gazetecilere küfür ederek, tekme atmaya çalıştı. Emin A. adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------

-Emin A.'nın adliyeye götürülmesi

-Emin A'nın basın mensuplarına küfür ederek tekme atmaya çalışması

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

======================

Mersin'de tartışılan festival, ertelendi

Mersin'de 5-7 Haziran tarihleri arasında caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil bölgesinde yapılması planlanan PopFest 2019 ertelendi.

Merkez Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirileceği duyurulan PopFest 2019, yer seçimi nedeni ile eleştirilerin hedefi oldu. Aleyna Tilki, Simge, Hande Yener, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettan Can gibi birçok ünlü popçunun sahne alacağı organizasyonun yaratacağı ses ve ışık kirliliğinin sahile çıkan caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarını olumsuz etkileyebileceği üzerine kentte yaşayanlar, hayvanseverler ve bazı sanatçılar, etkinliğin başka bir yerde yapılmasını istedi.

TBMM gündemine de taşınan konu bugün Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Sanayicileri ve İş Adamaları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ve PopFest'in organizatörlerinden olan iş adamı Hüseyin Çalışkan tarafından masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Hüseyin Çalışkan, çevreye etki edecek durumlardan kaçındıklarını Mersin kamuoyunun sesine kulak verdiklerini ve festivali ertelediklerini belirterek, "Konuya duyarlılık gösteren MESİAD Başkanımız Hasan Engin'e, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a, çevreye ve doğaya sahip çıkan Mersin kamuoyuna teşekkür ederiz" dedi.

Canlıların yaşam haklarına saygı duyduklarının altını çizen MESİAD Başkanı Hasan Engin ise " Türkiye'nin her tarafından yoğun ilgi ile karşılaşacak bu etkinlik Mersin'in tanıtımı için önem taşıyor. Organizasyon aynı zamanda kentteki esnafın para kazanmasını ve otellerdeki doluluk oranının artmasını sağlayacak ama canlıların yaşam hakkı her şeyden önce gelir. Bu nedenle bir araya gelip organizasyonun ileri bir tarihte yapılmasına karar verdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, -

==================

Fethiye'de şifreli fuhuş çetesine darbe: 16 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 5 ayrı ülkenin vatandaşı toplam 17 kadını fuhuşa zorladıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Kurtarılan yabancı uyruklu 17 kadından 2'sinde HIV virüsü tespit edilirken, şüphelilerin polisler için 'amca', kadınlar için 'usta' şifresini kullandığı belirlendi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yabancı uyruklu kadınları fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde 4 otel ve 10 villaya düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temini ettikleri iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu 17 kadın kurtarıldı. Yapılan sağlık taramasında yabancı uyruklu kadınların 2'sinde HIV virüsü bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polisleri 'amca', kadınları ise 'usta' olarak kodladıkları tespit edildi.

Haber: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), -

Kaynak: DHA