DHA YURT BÜLTENİ-16

Okulun önünde minibüsün çarptığı Aysel öğretmen öldü, kaza anı kamerada

Yalova'da, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Aysel Akın (37), 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Aysel öğretmenin ölüm haberini alan öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

Sınıf öğretmeni, 2 çocuk annesi Aysel Akın, önceki gün minibüsle görev yaptığı Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'na gitti. İndiği minibüsün arkasından, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Akın'a, karşı yönden gelen bir başka minibüs çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenip, başını yere çarpan Aysel öğretmen yaralandı. Çağırılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Akın'ın iç kanama geçirdiği tespit edildi. İki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Akın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'BU BEN ÖLÜRSEM SİZE HATIRA KALSIN' DEMİŞ

Aysel Akın'ın öğretmeni olduğu 4/B sınıfı öğrencileri, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Kazanın olduğu gün, Aysel öğretmenle birlikte sinemaya gitmeyi planladıklarını belirten öğrencilerden İbrahim Uğur, kendisiyle çekildiği fotoğrafı gösterdi. Küçük İbrahim, "Öğretmenim bu fotoğrafı çektirirken 'Bu fotoğraf ben ölürsem size hatıra kalsın' demişti. O öldü, şimdi bu fotoğraf ondan hatıra kaldı. Kazayı gördüm. Öldüğünü duyduğumda odama gittim, ağladım" dedi. Öğrencileri, öğretmenleri ile aynı gün sinemaya gideceklerini de söyledi.

Görüntü Bilgisi:

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-Öğretmenin minibüs içerisinden görüntüsü

-Öğretmenin kaza anı görüntüsü

-Olay yerinden detaylar

-Öğrencisi ile röportaj

Haber: İsmail ÖZTÜRK - Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, DHA

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Uyarı için gelen polisleri görünce sulama kanalına atladılar

ADANA polisi, sulama kanallarına giren çocukları uyarmak için kent genelinde broşür dağıttı. Bazı çocukların, polisleri görünce kanala atlayıp, yüzdüğü görüldü.

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına, tehlikeye rağmen serinlemek için giren çocukları korumak amacıyla broşürle uyarı çalışması başlatıldı. 'Bir ömür varken, bir nefeste hayatını kaybetme. Onlar da yüzme biliyordu' yazılı broşürler, polisler tarafından kanallarda yüzen çocuklara verilirken, sözlü uyarı da yapıldı. Bazı çocukların, bu sırada polisleri görünce tekrar sulama kanalına atlayıp, yüzdüğü görüldü. Uygulamaya yaz boyunca devam edilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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Polislerin çocukları uyarması

Bir çocuğun uyarıya rağman kanala atlaması,yüzmesi

Polislerin çocuklarla konuşması, broşür vermesi

Polislerin yetişkinlerle konuşması, broşür vermesi

Kanala atlayan çocuklardan görüntüler

SÜRE: 03'30" BOYUT: 387 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

ADIYAMAN'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın, öğleden sonra Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Uyanık'a ait tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevlere, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye erleri müdahale etti. Yarım saatlik çalışmada söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Evden dumanlar yükselmesi

Toplanan kalabalık

Ekiplerin soğutma yapması

Polislerin önlem alması

Genel ve detay görüntüler

-Evi yanan Ayşe Uyanık ile röp.

Haber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA)

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Tavşanlı'da 2 katlı ahşap ev yandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde yan bahçede yakılan ateşin sıçraması sonucu 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında, ev kullanılmaz hale gelirken önünde bulunan traktör ve otomobil yandı.

Kuruçay beldesinde oturan İsmail Akan'ın bahçesinde yakılan ateşten sıçrayan alevler, Halil İbrahim Taşkın'ın oturduğu evi tutuşturdu. İki katlı ahşap evde alevler kısa sürede yayılırken, yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kütahya'nın yanı sıra, Tavşanlı ilçesinde de itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Orman İşletmesine ait itfaiye ekipleri de yangın söndürmeye destek verdi. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Evin önünde park halinde bulunan traktör ve otomobilde yandı. Yangın çıktığı sırada evinin çatısında anten tamiri yaptığını ifade eden Mehmet Özerdem, yangını görünce hemen itfaiyeye haber verdiğini belirterek, "Yangın kısa sürede büyüdü, alevleri görünce itfaiyeye haber verdim. Büyük bir yangın atlattık, başka evlere sıçramadan söndürüldüö dedi. Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Yanan ev itfaiye ekipleri

-Yanan traktör ve araç

-Ahşap evden görüntüler

-Kurtarılan büyükbaşlar

-Yangını görenlerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

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Denizden 7 dakikada iki çuval atık çıkartıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediyeye bağlı dalgıç ekipleri denizden 7 dakikada iki çuval atık çıkardı.

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çevre Şenliği' kapsamında Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalış ekibi tarafından denizde temizlik yapıldı. Amfi tiyatro mevkiinden dalış yapan balık adamlar, yaklaşık 7 dakika süren dalışın ardından denizden plastik, cam, şişe, metal, hortum, bidon araç lastiği gibi çok sayıda atık malzeme çıkardı. 5 dalgıcın katıldığı çalışmada, botlarla karaya getirilen atık malzemeler burada bir süre sergilendi. Çevrenin korunması bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı.

Ereğli Belediye başkanı Halil Posbıyık, ilçe genelinde çevreciliğe önem verdiklerini ifade ederek, gençlere çevreciliği ve çevre kirliliğine karşı mücadeleyi aşılamak istediklerini söyledi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş de etkinlik hakkında açıklamalarda bulunarak, "1 jet ski, 2 bot ile birlikte 5 kişilik dalış ekibi etkinlikte yer aldı. 7 dakikada cam şişe, plastik ambalaj kutuları, kablolar, hortum gibi değişik malzemelere ulaştık. Farkındalık yaratmak istedik. Denizlerimiz başta olmak üzere çevremizin temiz tutulması gerekiyor. Çıkarılan atık malzemeler de vatandaşlara sergide gösteriyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

-Belediye dalgıç ekibinin botlarla gelişi

-Dalgıçların dalması

-Toplanan pisliklerin kıyıya getirilmesi

-Toplanan atıkların sergilenmesi

-Muhammet Ali Ateş ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Trafik şube müdürü kazaları anlattı, yolcular kemerlerini taktı



ÇORUM'da, trafik polisleri, Ramazan Bayramı öncesi otogar ve yolcu otobüslerinde denetim yaptı. Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun'un, otobüsün içinde, kazalarda yaşananları anlattığı yolcular, hemen kemerlerini taktı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan otobüs seferlerine ilişkin eğitim uygulamaları gerçekleştirdi. Ekipler, otogar çıkışındaki uygulama noktasında, şehirler arası otobüsleri durdurup, hem yolcuları hem de sürücüleri emniyet kemeri takmaları için uyardı. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun olduğu otogarda, Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun da çeşitli firmalara ait otobüslere binerek, özellikle otobüs kazalarında yolcuların neler yaşadıklarını anlattı. Dursun'un anlattıklarının ardından otobüsteki yolcular, hemen emniyet kemerlerini taktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüs emniyet kemeri denetimi

-Otogar görüntü

-Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun yolculara emniyet kemerinin önemini anlatması

-Detaylar

(SÜRE: 3 dk) (BOYUT 322MB)

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM,

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Kaynak: DHA