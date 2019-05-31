DHA YURT BÜLTENİ -16

'Pençe Harekatı'nda 5'inci gün; teröristler tuzak kurup kaçıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlattığı 'Pençe Harekatı', 5'inci gününde sürüyor. 4 komando tugayının katıldığı harekatta, terör yuvaları karadan topçu atışlarıyla, havadan da savaş uçakları ve helikopterlerle bombalanıyor. Teröristlerin bulunduğu bölgelere patlayıcılarla tuzaklar kurup kaçtıkları belirtiliyor.

?TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, 27 Mayıs'ta harekat başlattı. 'Pençe' adı verilen harekata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 komando tugayı katılıyor. Teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, silah mevzii ve mağaralar, insansız hava aracı (İHA) ile belirlenip, fırtına obüsleriyle karadan ateş altına alınıyor. Malatya ve Diyarbakır'daki ana jet üslerinden havalanan jetler de sınırı geçip, hedeflere bomba yağdırıyor. Operasyonda, yerli taarruz helikopteri, ATAK'lar da kullanılıyor.

PATLAYICI TUZAKLAYIP, KAÇIYORLAR

Hava hücum harekatıyla helikopterlerle bölgeye indirilen komandolar, teröristlerce kullanıldığı belirlenen çok sayıda mağara ve sığınak tespit etti. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu mühimmat ve yaşam malzemeleri, bulundukları yerlerde imha edildi.

Eğitimli, tam teçhizatlı ve donanımlı Türk askerinin karşısında kaçacak delik arayan PKK'lı teröristlerin, terk ettikleri bölgelere patlayıcılarla tuzaklar kurdukları belirtildi. Bir bir tespit edilen el yapımı patlayıcı ve mayınların, kontrollü olarak patlatılarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HAREKAT, GECE DE SÜRÜYOR

Bölgede dün gece de jet ve helikopter hareketliliği yaşandı. Savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri, gece geç saatlere kadar belirlenen terör hedefleri bombaladı. Patlama sesleri Hakurk'un karşısındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinden de duyuldu. 2'nci Ordu Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla da gece Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek, askerlerle bir araya geldi.

20'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugün öğleden sonra da Derecik'ten Hakurk bölgesine yoğun top atışı yapıldı. Fırtına obüsleri, koordinatları verilen bölgelere, bomba yağdırdı.

Bu arada, harekatın başlangıcından bu yana 20'den fazla teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Gece helikopter trafiği

- Irak sınırı

- Zırhlı araçlar

Helikopterin inişi

Hakurk bölgesi

Mücahit Yolcu anons

Karla kaplı dağlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Behçet DALMAZ-Emrah KIZIL-Abdullah KAYA/ HAKKARİ,

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PKK şüphelisi, sınırda yakalandı



Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK şüphelisi A.T., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan A.T. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., mahkemece, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne),

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Marmaris'te yasa dışı su ürünleri avcılığına geçit yok

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesi için yapılan denetimlerde açık deniz ve körfeze bırakılmış toplam 15 av sepeti, 27 uzatma oltası ele geçirildi. Ele geçirilen sepetlerdeki 4 kilogram sinarit ve 2 ahtapot tekrar denize bırakıldı. Olta ve av sepetleri ise imha edildi.Marmaris Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı ve Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından geçen 28 Mayıs'ta Turunç, Selimiye, Bördübet, Hisarönü, İçmeler, Amos, Kumlubük, Çiftlik mahallesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 3 dalgıç ve 5 personel ile 3 gün boyunca 11.00 - 16.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde, açık denize ve körfeze bırakılmış av malzemelerinin yerleri tek tek tespit edildi. Dalgıçlar tarafından 7 noktada deniz ürünlerini avlamak için kullanılan toplam 27 uzatma oltası ve 15 av sepeti ele geçirdi. Ele geçirilen av malzemeleri Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü'nde hazırlanan tutanağın ardından imha edildi. Sepetlerde ele geçirilen ve kaçak avlandığı belirlenen 4 kilogram sinarit ve 2 ahtapot, tekrar denize bırakıldı. Ekiler, yapılan denetimleri ve ele geçirilen av malzemelerini kamerayla kayıt altına da aldı.

Yasa dışı avcılığa yönelik çalışmalara bundan sonra da devam edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Marmaris Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı ve Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin denetiminden cep telefonu ile çekilmiş görüntüler

Haber: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Dilencilerin üzerinden çıkan ses sistemi şaşırttı



Çorum'da, dilencilik yaparken yakalanan ve üzerlerinden ses sitemi çıkan Hüseyin A. ve Durmuş K., ne için kullandıklarını soran zabıta görevlilerine, "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilencilik yaparken yakalanan Hüseyin A. ile Durmuş K.'nın üzerlerinden 500 TL ve çeyrek altın ile mikrofonlu ses düzeneği çıktı. Zabıta görevlilerinin ses sistemini ne için kullandıklarını sorduğu Hüseyin A., "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruzö yanıtını verdi. Konya'dan Çorum'a geldikleri belirlenen dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er TL idari para cezası kesildi. İki kişi, il sınırına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zabıta ve dilenciler arasında geçen konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Sahte baz istasyonu sözleşmesiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

Denizli dahil 7 ilde, kendilerini 'GSM şirketi yetkilisi' olarak tanıtıp, arazilerine baz istasyonu kurarak, yıllık en az 200 bin lira ödeme yapacakları, bunun için önce bir miktar vergi ödenmesi gerektiği yalanıyla 17 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 8 kişi, Tavas ilçesinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen dolandırıcılık şüphelilerinin, güven sağlamak için sahte baz istasyonu sözleşmesi imzalattığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Kale ilçesinde, son 1 ayda 4 köylü, sahte kimliklerle kendilerini 'GSM şirketi yetkilisi' olarak tanıtan, arazilerine kurulacak baz istasyonları karşılığında yıllık en az 200 bin lira para verecekleri; ancak öncesinde bunun vergisini almaları gerektiği yalanını söyleyen kişilerce dolandırıldı. Köylülerin, dolandırıcılara 5 ile 60 bin lira arasında değişen miktarlarda para verdikleri anlaşıldı. Dolandırıcıların, köylüleri ikna etmek için hazırladıkları sahte sözleşmeleri imzalattıkları da ortaya çıktı. Parayı alan kişilerin ortadan kaybolması üzerine dolandırıldıklarını anlayan köylüler, jandarmaya başvurdu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, benzer yöntemle Manisa'da 4, Aydın'da 1, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Isparta'da da 2'şer kişiyi dolandırdığı belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma, sahte plakalı araçlarla gezdikleri belirlenen şüphelileri, Tavas ilçesinde olduğunu tespit ederek, dün suçüstü yakaladı. Operasyonda şüphelilerin üzerleri ile ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda; başkalarına ait toplam 122 kimliğin fotokopisi, sahte olduğu belirlenen ve GSM şirketleri adına düzenlenmiş 2 görevli kimliği, 16 kira sözleşmesi, 50 kartvizit, 24 kaşe, 1 yetkilendirme belgesi ve 1 otomobil plakası ele geçirildi. Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BAYBARS/ TAVAS (Denizli),

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Gaziantep'te, kamu görevlileri erken bayramlaştı



Gaziantep'te Ramazan Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Davut Gül, bayram tatiline gidenlerin bayramını kutladı.

Valilikte düzenlenen törenine; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal, milletvekilleri, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Davut Gül, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti, "9 günlük tatil nedeniyle erken bayramlaşıyoruz. Kamu kurumlarında çalışanlar ailelerini ziyaret edebilirler, başka programları da olabilir. Buna engel olmamak için bayramlaşmak istedik. Bayramda biz buradayız. Bayram günü sabah ve öğle namazında arkadaşlarımızla ve vatandaşlarımızla bayramlaşacağız. Aynı şehirde olup mesajla bayramlaşmak bizlere yakışmazdı. Şimdiden bayramınız mübarek olsun" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Davut Gül'ün konuşması

Protokolün bayramlaşması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir

Antalya Serbest Bölge'de, birçok ülkedeki iş insanları için birbirinden lüks toplam 403 yat üretimi yapıldı. Toplam uzunlukları 7 bin 687 metreye ulaşan bu ultra süper lüks yatların üretiminden 1 milyar 165 milyon dolar gelir sağlandı.

Konyaaltı ilçesinde 1989 yılında kurulan ve 2000'li yılların başından itibaren süper lüks yat üretiminde kümelenmenin yaşandığı Antalya Serbest Bölge, bugün dünyanın en önemli üç süper lüks yat üretim merkezinden biri. Bölgede faaliyet gösteren 100 civarındaki firmanın yüzde 50'sini yat üreticileri oluşturuyor. Firmalar başta Rus zenginler olmak üzere dünyanın her yerindeki müşterileri için özel tasarım ultra lüks yatlar üretiyor.

403 YATIN UZUNLUĞU 7 BİN 687 METRE

Antalya Serbest Bölge AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 50 yat firmasının 43'ünün üretim, 7'sinin ise bu firmalara hizmet sağlayıcı konumunda olduğunu söyledi. Serbest Bölge'de 2000 yılından itibaren başlanan süper lüks yat ve tekne üretiminde Mayıs 2019 itibariyle toplam 403 yatın denize indirildiğini belirten Zeki Gürses, bu yatların toplam uzunluğunun 7 bin 687 metreye ulaştığını söyledi. Gürses, 403 yatın toplam gelirinin ise 1 milyar 165 milyon dolar olduğunu açıkladı.

SÜPER LÜKS YATIN KİLOGRAMI 47-48 DOLAR

Gürses, ABD, İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkedeki zengin iş insanları için üretilen süper lüks yatların yanı sıra Katar, Umman, Jamaika ile Norveç gibi ülkeler için de sahil güvenlik ve ticari tekneler üretilip satıldığını ifade etti. Türkiye'de bugün toplam ihracata bakıldığında kilogram değerinin 1.3 dolar seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Zeki Gürses, bir süper lüks yatın kilogramda ortalama 47- 48 dolar gelir sağladığına işaret etti.

MAYIS ORTASINA KADAR 9 YAT DENİZE İNDİ

2018 yılında 117 milyon dolar değerinde toplam 22 yat üretimi yapılan bölgede, bu yıl mayıs ayı ortası itibariyle 5'i sahiplerine teslim edilen, 4'ü ise rıhtımda deneme aşamasında 9 yat bulunduğunu belirten Gürses, bu yatların toplam uzunluğunun 249 metre, toplam değerinin de 91 milyon dolar olduğunu kaydetti.

BU YILKİ HEDEF 25 TEKNE, 150 MİLYON DOLAR

Antalya'da yaklaşık 19 yıldır üretimi yapılan süper lüks yatların bugün dünyanın bütün denizlerinde yol aldığını anlatan Gürses, 2019 yılı hedefinin ise 25 tekne, 150 milyon dolar civarında gelir olduğunu söyledi. Gürses, bu yılki tekneler arasında 63 metre, 56 metre ve 19 metrelik güneş enerjili hibrit bir tekne bulunduğunu da aktardı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FUARLARINA KATILIM

Antalya'daki firmaların, ürettikleri yatlarla her yıl Monaco, Cann ve Florida'daki fuarlar olmak üzere yurtdışında birçok fuara katıldığını kaydeden Zeki Gürses, bu sayede kişiye özel süper lüks yat ve kümelenmenin getirdiği avantajlarla Antalya'nın bu alanda ciddi bir potansiyel oluşturduğunu ve tanıtım sağladığını kaydetti.

Görüntü dökümü

-Yatlardan genel ve detaylar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA