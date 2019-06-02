DHA YURT BÜLTENİ - 16

HENDEK MERKEZLİ 4,6'LIK DEPREM, İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ (2)



SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre iller ile İstanbul'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü

Sakarya'nın Hendek ilçesi olarak belirlediği deprem saat 16.08'de meydana geldi. Yerin 7,06 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Sakarya'nın ilçeleri, çevre iller ve İstanbul'da hafif şekilde hissedilen depremde ilk tespitlere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü önce 4,7; daha sonra 4,4 olarak bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deprem anı (güvenlik kamerası)

Cadellerdeki vatandaşlardan detay

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), -

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BAKAN AKAR: BU ÜLKEYİ TERÖRDEN KURTARACAĞIZ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar "İnşallah bu ülkeyi terörden kurtaracağız. Bunun için olmazsa olmaz, siyasette ve iş hayatından birlik ve beraberlik" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına, Bakan Akar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Bakan Akar, memleketin bu dönemde ihtiyacı olan ilk şeyinin birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Tarihimizden, milli manevi değerlerimizden güç almak suretiyle ruh kökümüzden alacağımız güçle ileriye bakmak suretiyle modern araç ve imkanları kullanmak suretiyle bu ülkeye, bu asil millete borcumuzu ödememiz lazım. Gerçekten tarihimizde çektiğimiz sıkıntılar, gördüğümüz eza, cefa geldiğimiz noktada son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan atılımlar gerçekten kişilikli ve kimlikli bir siyaset, bütün dünyada Türk'ün, Müslüman'ın adını savunan, ortaya koyan, bunun değerlerini herkese anlatan bir politika ile devam ediyoruz. Bu çerçevede bizlerin de Kayseri olarak İstanbul ve Türkiye olarak yapmamız gereken çok şey olduğunu bilmemiz lazım. Birlik ve beraberlik çok önemli. Türkiye'ye karşı FETÖ-PKK-YPG-DEAŞ ve daha ne olduğu belirsiz onlarca terörist grup bu millete musallat oldu. Bunlara karşı sadece silahlı kuvvetler değil herkesin bilgili ve bilinçli bir şekilde bunlara karşı bulunduğu yerde yapması gerekeni yapmalı ve tedbir almalıdır. Ordumuz azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. İnşallah bu ülkeyi terörden kurtaracağız. Bunun için olmazsa olmaz siyasette ve iş hayatından birlik ve beraberlik."

ÖZHASEKİ: BİZİM TARAFIMIZ MİLLETTEN YANA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimi hatırlatarak "Yıllar içerisinde ufak tefek kırgınlıklar olabilir. Hiç kimse unutmasın ki kıyasıya bir mücadele var. Bu mücadelede bizler tarafız. Bizim tarafımız milletten yanadır. Karşı tarafa baktığımız zaman ise FETÖ'cü alçakların, PKK'lı katillerin nerede olduğunu görürsünüz. Siyasi uzantıları zaten mesajlarını vererek Cumhur ittifakına seçimi kaybettirmek istiyorlar. Kürdistan'da da kazanmak istediklerini utanmadan ilan ediyorlar. Bu gerçeklikler karşısında inşallah İstanbul'da yaşayan kardeşlerimizin oradaki tercihi doğrudan yana olacaktır. Hizmet edecek ve hizmet eri olan Binali Yıldırım'dan yana olacaktır. Sayın Binali Yıldırım'ın kafası yıldırım gibi çalışıyor. İstanbul'un sorunlarına çare bulacak tek adam Binali Yıldırım'dır. Uzmanlık alanı da ulaşımdır. İstanbul'a büyük projeleri getiren de kendisidir" dedi.

'ALLAH BİZE HARAM OY NASİP ETMESİN'

Oylar çalındığı için İstanbul seçiminin iptal edildiğini savunan Özhaseki, "Tespit edilebilen bin sandıkta oylar resmen çalındı. Tespit edilemeyen binlerce sandıkta her saydığımızda bizim oyumuz artıyor. 754 sandığın başında memur olması gerekirken memur olmayan insanlar var. Partililerin adamları var. 200 sandıkta sayım döküm çizelgelerinde imzalar yok, tutanaklarda imzalar yok. Hükümlülerin, evde oturanların yerine oylar kullanılmış. Biz bunlara itiraz etmeyelim mi? Biz yıllardır milli iradenin sandığa yansıması için mücadele vermiş insanlarız. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yoktur. Allah bize haram oy nasip etmesin. Milletin seçimden yorulduğunu elbette biliyoruz. Gelecek yıllarda güzel işler yapılacak ve ekonomide doğru adımlar atılacaktır. Oylar çalındıysa gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AK Pati Bayramlaşma töreni genel ve detay görüntü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Bayramlaşma görüntüsü

Diğer görüntüler

Süre: 13.40 Boyut: 1.5 GB

Haber- Kamera: NEVŞEHİR,

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OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

KOCAELİ'de ölüm yolu olarak bilinen Kandıra yolunda otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kocaeli'de ölüm yolu olarak bilinen Kandıra yolunun Davuldere mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Necdet Yıldız idaresindeki 34 AZ 8993 palakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recep Yaşar idaresindeki 41 TJ 590 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan hafif ticari araç sürücüsü Necdet Yıldız ile 3 yaşındaki kızı Azra Yıldız'ı ve otomobil sürücüsü Recep Yaşar ile 7 yaşındaki kızı Asya Nur Yaşar'ı bulundukları yerden çıkardı. Bu sırada acil sağlık ekipleri Nurgül Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Leman Yaşar ise 112 Acil ekibi ve hastanede yapılan müdahale ile yeniden yaşama döndürüldü.

Durumunun ağır olduğu belirlenen 3 yaşındaki Azra Yıldız ve babası Necdet Yıldız ile diğer araçtaki 7 yaşındaki Asya Nur Yaşar ile babası Recep Yaşar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Yaralıların ambulanslara taşınması

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli),

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OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 2 YARALI

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç-İnegöl Karayolu Çatalalıç mevkiinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Domaniç istikametine giden Bahri Çakır'ın kullandığı 34 FV 8135 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Bahri Çakır ve Zühre Özbaş yaralandı. Ambulansla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Olay yerinden,

-Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken,

-Yaralıların ambulansa götürülmesi,

-Uçuruma yuvarlanan otomobil,

-Ambulansın gidişinden çekilen görüntüler bulunuyor.

Boyut: 198,15 MB

KÜTAHYA

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BODRUM'DA SAHİLLER HAREKETLENDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bayram tatili için gelenler, sahilleri hareketlendirdi. Sıcak hava nedeniyle bol bol yüzen tatilciler, güneşin de tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler, plajları doldurdu. Yerli turistlerin dışında yabancı tatilciler de deniz ve güneşin keyfini sürdü. Tekne turu ile denize açılan turistler, bakir koylarda suya atladı. Plajlarda çocuklar kumdan kale yaparken, anne ve babalar kitap okuyup sohbet ederek dinlendi. Adrenalin tutkunları ise deniz paraşütü (parasailling) yaptı.

Bazı işletmelerin denizin içine koydukları salıncaklar tatilcilerin ilgisini çekti. Birçok tatilci, bu salıncaklarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum'da bayram hareketliliğinin yarın (pazar) akşam saatlerinde artması ve bayramın birinci gününde zirve yapması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahillerden genel detay görüntü

Sahilde oynayan çocuklardan görüntü

Denize girenlerden görüntü

Paraşüt ile koyları izleyenlerden görüntü

Mavi yolculuğa çıkanlardan görüntü

Koylardan sabah çekilmiş drone görüntüsü

Haber- Kamera: BODRUM, (Muğla),

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Kaynak: DHA