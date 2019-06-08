DHA YURT BÜLTENİ-16

Yaralı dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, düşüp şehit oldu (2)

ŞEHİT ASTSUBAY'IN KONYA'DAKİ EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken ayağı kırılıp mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipten Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın düşüp, şehit olduğu, Konya'daki lojmanda kalan eşine askeri yetkililer tarafından bildirildi. Şehit Astsubay Uğur Görkem Harmankaya'nın (30) eşi, acı haberle gözyaşına boğuldu. Şehit Astsubay'ın anne ve babasının ise İzmir'de yaşadığı öğrenildi.

YARALI DAĞCI TABURCU EDİLDİ

Demirkazık Dağı'na tırmanırken ayağını kıran dağcı Bülent Tuncer helikopterle Niğde'ye getirildi. Ömer Haslidemir Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan dağcı Tuncer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şehit olan Teknik Ulş. Üst Çavş. Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi ise Konya'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Morg girişindeki asker polisler

Şehit cenazenin ambulansa bindirilmesi

Eskortun yola çıkması

Haber-Kamera: Ali KADI/-KONYA - NİĞDE,

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Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



Sivas'ta, yol kenarında yürürken, otomobilin çarptığı Gülbahar Çalışkan (70) yaşamını yitirdi, Elife Gürdaş ise yaralandı. Kaza sonrası otomobildeki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 TH 928 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Gülbahar Çalışkan ve Elife Gürdaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çalışkan, otomobilin altında kalırken, Gürdaş ise yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülbahar Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Gürdaş ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çalışkan'ın cesedi, Sivas Belediyesi itfaiye ekibinin yaptığı çalışmayla otomobilin altından çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülbahar Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sırasında otomobilde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu öğrenilirken, aracı kimin kullandığı henüz tespit edilemedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin çıkarılıp ambulans alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Çay bahçesinde sırtından vurulan adam, toprağa verildi

Bursa'da, çay bahçesinde otururken, sırtına mermi isabet etmesiyle ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mülayim Hastürk (47), Osmangazi ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi'ye bağlı Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde meydana geldi. Çay bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Mülayim Hastürk, aniden masaya yığıldı. Arkadaşları Hastürk'ü kontrol ettiğinde, sırtından kan geldiğini gördü. Hastürk'ün sırtından vurulduğunu anlayan arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Hastürk, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Mülayim Hastürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mülayim Hastürk için bugün ikindi vakti Osmangazi'ye bağlı Mollafenari Mahallesi Aydede Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede uzun süre gözyaşı döken baba Harun Hastürk'ün güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Namazın ardından Mülayim Hastürk'ün cenazesi, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Mülayim Hastürk'ün vurulmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından detaylar

-Mülayim Hastürk'ün babası Harun Hastürk ağlarken

-Dua edilmesi ve tabutun araca götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Global Wellness Day Kuşadası'nda kutlandı

Türkiye'den dünyaya yayılan Global Wellness Day'e (Küresel Sağlık Günü) dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nden başlayan, 3 gün sürecek toplam 42 kilometrelik maraton, bugün Aydın'ın Kuşadası ilçesinindeki Sevgi Plajı'nda sona erdi. Maratonun ardından 8. Global Wellness Day, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Global Wellness Day'e dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Efes Antik Kenti'nden başlayarak Kuşadası Sevgi Plajı'na kadar 42 kilometrelik etabın koşulacağı 3 gün sürecek maraton düzenlendi. Global Wellness Day'in kutlanacağı maratona oyuncu Ahsen Eroğlu, triatlet İpek Onaran, Global Wellness Day Türkiye elçisi ve paralimpik triatlet atlet Burak Abacıoğlu, Fatih Topçu ve atlet Neval Gördük, oyuncu Pınar Gülkapan'dan oluşan ekip katıldı. Maraton ekibi geçen 6 Haziran sabahı Efes Antik Kent'inden koşuya başladı. 6 kişilik ekip, 18 kilometrelik ilk etabı İzmir'in Selçuk ilçesinin kırsal Gökçealan Mahallesi'nde tamamladı. Marotunun dün (cuma) koşulan 14 kilometrelik ikinci etabı da Aydın'ın Kuşadası ilçesinin kırsal Kirazlı Mahallesi'nde tamamladı. Bu sabah saat 07.00'da tekrar başlayan maratonun 10 kilometrelik son etabı da saat 15.00'te Kuşadası Sevgi Plajı'nda tamamlandı. Maratonun tamamlanmasının ardından 150 ülkede 5 binden fazla noktayla aynı anda Global Wellness Day çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuşadası'nda yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı halka açık ve ücretsiz olan kutlamalarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu yıl Birleşmiş Millet Resmi Takvimi'ne de girmeye hazırlanan Global Wellness Day kutlamalarında, Cem Akcan 'yoga', Baha Cemali 'body boost', Ayşegül Demirsoy 'zumba', Ebru Karaduman 'Çocuklar Sporda' programları ile etkinliğe renk kattı. Kaan Öztürk de etkinlikler kapsamında konser verdi. Tüm gün çocuklar için resim sergisinin yer aldığı etkinliklerde yine çocuklar için tang-run, uçurtma atölyesi gibi özel aktiviteler de gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesinin desteğiyle düzenlenen aktivitelere CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı.

'GLOBAL WELLNESS DAY DÜNYAYI ETKİSİNE ALDI'

2012 yılında 'İyi yaşam herkesin hakkı' diyerek Global Wellness Day'i yaratan Belgin Aksoy, etkinlikteki konuşmasında, "Bugün tüm dünyada 150 ülkede 5 bin noktada sadece ücretsiz aktivitelerle kutlanan bir gün. Bu günü özel kılan şey Türkiye'den doğup tüm dünyaya yayılması. Bu günü Türkiye'de yaratıp tüm dünyaya yaymaktan gurur duyuyorum. 2012 yılında basit bir merak ile çıktı bugün ortaya. 'Acaba dünyada İyi Yaşam Günü ne zaman kutlanıyor' diye araştırırken, böyle bir günle ilgili kutlama olmadığını öğrenip, yaratmaya karar verdim. İlk kutlamayı Türkiye'de gerçekleştirdik. O gün sadece tek bir noktada kutlama yaparken, bugün Global Wellness Day binlerce noktada aynı şekilde kutlanıyor. Bugün dünyada çocukların saçlarından bitler ayıklanıyor, açlar doyuruluyor. Başbakanlar, cumhurbaşkanları, vakıflar, dernekler, Hollwood yıldızları, iş insanları tarafından destekleniyorlar. İhtiyaç sahiplerine yiyecek yardımları yapılıyor. Çok farklı yerlerde parklarda yoga, zumba, fitness aktiviteleri gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

İyi yaşama herkesin bir adım atmasını istediklerini de belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Global Wellness Day'in daha iyi bir yaşam için önerdiği 7 adımlık manifestosu var. İyi yaşamı bir hayat tarzı haline getirmek için Global Wellness Day, bu yedi basit adımı atmayı amaçlıyor. Önemli olan, hepsi olmasa bile bunların en azından birkaç tanesini düzenli olarak günlük hayatın bir parçası haline getirebilmek. Bir saat yürüyüş yapın. Daha fazla su için. Plastik şişe kullanmayın. Doğal gıdalarla beslenin. İyilik yapın. Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin. Saat 22.00'de uyuyun. Bunlardan hepsini olmazsa da bir kaçını uygulamanız halinde bir yıl sonra bugün kendi iyi yaşamınızı kurmuş olursunuz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinliklerden görüntü

-Global Wellness Day'in maronunun son gününden görüntü

-2012 yılında 'İyi yaşam herkesin hakkı' diyerek Global Wellness Day'i yaratan Belgin Aksoy ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),



Kaynak: DHA