DHA YURT BÜLTENİ-16

Gemlik açığında can pazarı; sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 ölü, 1 kayıp (EK)

20 SAAT SONRA CESEDİ SAHİLE VURDU

Kayıp 2 kişiden Natalie Sincan'ın cansız bedeni, Mudanya ilçesi Güzelyalı sahiline vurdu. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hayatını kaybeden kadının cansız bedenini, Mudanya Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırdı. Hastanede yapılan teşhis sonucunda cesedin, kayıplardan Natalie Sincan'a ait olduğu belirlendi. Dün saat 17.00 sıralarında denize giren Natalie Sincan'ın cesedi, kaybolduktan 20 saat sonra, saat 13.00 sıralarında bulunmuş oldu.

Öte yandan Natalie Sincan'ın eşi olan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan sürüyor.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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3 kişiye mezar olan traktör, yuvarlandığı yerden çıkarıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde, aynı aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktör, köylüler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, 7 Haziran'da, İskilip ilçesi İbik köyü Semerkaya mevkisinde meydana geldi. Galip Karatana yönetimindeki 05 HL 762 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Galip ile birlikte eşi Güllü (49) ve oğulları Berkay Karatana (11) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan akrabaları Süleyman Karatana (24) ise hastanede tedaviye alındı. Süleyman Karatana, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Karatana ailesinin, Ramazan Bayramı tatili için Ankara'dan Çorum'a geldiği, akraba ziyaretinden dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Galip ile eşi Güllü ve oğlu Berkay Karatana'nın cenazeleri, toprağa verilirken, hurdaya dönen traktör ise düştüğü yerden köylüler tarafından çıkarıldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği köyün sakinleri de toprak ve uçurumların yer aldığı köy yollarında sıkça kazalar olduğunu belirterek, yolda önlemler alınıp, yenilenmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Uçurumdaki traktörün çıkarılma çalışması

Ölen üç kişinin tabutlarla Mezarlığa götürülmesi

-Defnedilen üç kişinin mezarı

-Detaylar

(SÜRE 3 40 sn) (BOYUT 12.5 MB)

Haber-Kamera: -Serkan-Barış-ÇORUM

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Asit yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı

İzmit'te viraja hızlı giren asit yüklü tanker devrilirken, sürücü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-130 Karayolu'ndan D-100 Karayolu'na geçişi sağlayan bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Gölcük yönünden gelerek Ankara yönüne dönmek isteyen Feyzullah Bülbül(55) idaresindeki 33 BZJ 84 plakalı kostik asit yüklü tanker, viraja hızlı girmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah Bülbül'ü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bülbül, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza sonrasında tankerden sızan kimyasal maddenin yayılmaması için bölgede önlem aldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Güney Yan Yol üzerinde 1 şerit trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının araçtan çıkarılması

Ekiplerin çalışmaları

Kaza yerinden görüntüler

Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile birlikte lavantayı ve kullanım alanlarını tanıtmak için Edirne Lavanta Tarla Günleri ' düzenledi. Yarın başlayacak etkinlikler öncesinde bugün tarlalar öğrencilere tanıtılırken, gelin ve damadın da katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

++akya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, yeni üretimine başlanan lavantayı ve kullanım alanlarını tanıtmak için Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile birlikte 'Edirne Lavanta Tarla Günleri' etkinlikleri düzenledi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 dönümlük alanda yarın başlayacak ve 16 Haziran'a kadar sürecek etkinlikler öncesi, tarlalar ilkokul öğrencilerine açıldı. Çocuklar için düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan büyükler de mor tarlalar içinde fotoğraflar çektirirken, tarla fotoğraf stüdyosuna döndü.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile lavanta turizmi üzerinde 2 yıldır çalışma yaptıklarını belirterek, "Edirne Lavanta Tarla Günleri geçen yıl çok ilgi görmesi nedeniyle, binlerce hatta 10 binlerce insanın tarlaları ziyaret etmesiyle programlarımızı bu yıl biraz daha dolu yaptık. Toplam 7 gün sürecek etkinliklerimizde, lavanta tarla konserleri, uzman kişilerin konuşmaları, resim ve çocuk atölyeleri, lavanta gastronomisi üzerine denemeler el sanatları gibi benzeri etkinlikler düzenlenecek. Bugün 500 çocuğu burada lavanta tarlasıyla buluşturacağız. Asıl amacımız bir lavanta köyü oluşturmak. Tarımsal araştırmanın amacı da verimsiz topraklara lavanta ekimini yaygınlaştırıp çiftçinin gelirini artırmak. Yaklaşık 20 milyon kişi çıkan haberler sonrasında etkinliğimize ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Dünya lavanta üreticisi Bulgaristan'dan da yarın Edirne'ye açılışımıza çok sayıda lavanta üreticisinin katılmak istediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda burada 30 bin kişinin etkinlikler boyunca takip edeceğini ve sosyal medyadan da 10 milyon kişiye duyuracağımızı düşünüyoruz" dedi.

GELİN-DAMAT TARLADA

Edirne Lavanta Tarla Günleri etkinliğine, Gürsoy-Fatoş Tatu çifte de katıldı. Mor tarlalar içinde mutlu günlerini fotoğraflatan çift büyük ilgi gördü. Damat Gürsoy Tatu, "Lavanta tarlasını seçmemizdeki amaç bu güzel günümüzde doğal ortamda anımızı ölümsüzleştirmek. Lavanta tarlaları kentte turizm akımı oluşturdu. Bozcaada lavanta tarlalarıyla biliniyordu ama artık Edirne'de lavanta ile anılıyor. Edirne tarihi kültürel güzellikleri ile bu şekilde de ön plana çıkmaya başladı. Bu yüzden özellikle lavanta tarlasını seçtik" dedi. Gelin Fatoş Tatu, "Lavanta moru beyaz ile çok güzel duruyor ve bizde bu anı ölümsüzleştirmek istedik" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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Mor tarlalardan detaylar drone ile

Çocuklar tarlalarda

Tarlalarda fotoğraf çektirenler

Tarlalar genel

Büyek Bacıoğlu'nun açıklaması

Tarlaları gezenler

Tarlalardan detaylar

Ziyaretcilerle röp.

Gelin damat tarlada

Damat ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY//EDİRNE, -

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Buzdolabından çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı evin birinci katındaki dairede bulunan buzdolabından çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Çakır Mahallesi Keçiören Sokak'ta Rıza Aslıtürk'e ait 3 katlı evin birinci katındaki dairede, evde kimsenin olmadığı saat 14.00 sularında yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören yan komşu Bayram Kılınç, ev sahibine ulaşamayınca durumu akrabalarına bildirdi. Komşular çıkan duman nedeniyle korku dolu anlar yaşarken, ev sahibinin akrabaları itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü. Buzdolabının motorunun arızalanması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Bayram Kılınç, "Yangın komşumuzun evinde meydana geldi. Önce biz banyo camından çıkan dumanları gördük. Yangın olabileceğini düşünerek ev sahibini aradık. Ev sahibine telefonla ulaşamadık. Ev sahibinin yakınını aradım. Sonra onlar geldi. Evde yangın olduğu tahmin edildi. İtfaiyeye haber verildi. İtfaiye yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın buzdolabından çıkmış" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan evin önünde itfaiye personeli çalışmasından görüntü

-Yangın çıkan mutfak bölümünden görüntü

-İtfaiye personeli yangın çıkan mutfağa su sıkarken görüntü

-İtfaiye personeli yangın çıkan buzdolabını incelerken görüntü

-RÖP: Bayram Kılıç (yangın çıkan evin yan komşusu)

177 MB/// 01.35"

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Besni'nin ilk kadın muhtarı mazbatasını aldı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 2 Haziran'da tekrarlanan Yeni Besni Mahallesi muhtarlık seçimini kazanarak ilçenin ilk kadın muhtarı Meltem Zengi mazbatasını aldı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde muhtar olarak seçilen ve yakınlarının düğüne giden Aydın Zengi, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 2 Haziran'da tekrarlanan seçime giren Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi, muhtarlığı kazandı.

2 Haziran'da tekrarlanan Yeni Besni Mahallesi seçimini kazanarak ilçenin ilk kadın muhtarı olan Meltem Zengi İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Görüntü Dökümü

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Meltem Zengi'nin mazbatasını alması

Meltem Zengi'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

Haber-Kamera -ADIYAMAN-DHA)

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Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nden 840 kişi gönderildi

Iğdır'daki Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yaklaşık 840 kişi ülkelerine ya da Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki mülteci kamp merkezlerine gönderildi. Iğdır Valisi Enver Ünlü, göçmenlerin bayram sebebiyle merkezde kaldıklarını, ilk mesai gününde otobüslerle ülkelerine gönderileceklerin konsolosluklara, bazı göçmenlerin de kamp merkezlerine gönderildiğini açıkladı.

Kaçak göçmenlerin ülkelerine iadesi için Iğdır'da kurulan ve yaklaşık bin 900 kişi kapasiteli Geri Gönderme Merkezi'nde dün 24.00 sıralarında olay çıktı. Ülkelerine gönderilmeyi istemeyen yaklaşık 200 göçmenin çıkardığı kargaşa yetkililer ve güvenlik güçlerinin devreye girmesi sonucu önlendi. Sükunetin sağlandığı merkezde bugün öğle saatlerinde beklenen tahliye gerçekleşti. Merkezde kalan Afganistan, Suriye ve Iraklılar'dan oluşan yaklaşık 870 göçmenden hasta oldukları için tedavileri süren 30 kişi haricindeki 840 kişi otobüslerle ülkelerinin konsolosluklarının yanısıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kamp merkezlerine gönderildi.

Iğdır'daki merkezin kamp yeri olmadığını belirten Vali Enver Ünlü, "Burası kamp merkezi değil. Biz bu insanları zaten ülkelerine geri gönderecektik. Ama araya bayram girince beklemek zorunda kaldık. Çünkü bayram sebebiyle konsolosluklar da tatil oldu. Bayram sonrası göçmenleri ülkelerine ya da kamp merkezlerine gönderiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Merkezden çıkan otobüslerin görüntüsü

-Otobüslerden genel ve detay

Haber: Suat DENİZ/ IGDIR,





Kaynak: DHA