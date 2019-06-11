DHA YURT BÜLTENİ-16

Tunceli'deki Dünya Rafting Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele

Tunceli'de devam eden Dünya Rafting Şampiyonası'na katılan ülkelerin takımları, Munzur Nehri'ndeki zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

Munzur Nehri'nde devam eden şampiyona kapsamında, takımlar arasında sıralama yarışı yapıldı. Takımlar, dereceye girebilmek için Munzur Nehri'ndeki zorlu parkurda mücadele etti. Şampiyonaya devam edecek takımların belirlendiği yarışlarda; Dünya Rafting Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e, milli takım forması ve yarışma madalyası hediye etti. Çeyrek final, yarı final ve final yarışlarıyla devam edecek şampiyonanın ilgi gördüğünü belirten Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Dünya Rafting Şampiyonası, Türkiye ve dünya basını tarafından büyük ilgi gördü. 20 ülkeden yüzlerce sporcu yarışıyor. Ulusal medyada hatta uluslararası medyada sıkça yer aldığımızı gördük. 2 yıl önce temelini attığımız bu yarışmanın artık meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Artık Tunceli, dünyada rafting merkezi oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gelen sporcular yöneticiler Tunceli doğasına yarışma pistine hayran kaldı. İlgi beklediğimizin üzerinde oldu" dedi.

Vali Sonel ise Tunceli'nin turizm merkezi haline geldiğini belirterek, "Dünyanın 20 ülkesinden 800'e yakın sporcu, hakem ve teknik heyeti ağırlıyoruz. Bizler hem Tunceli olarak hem de Türkiye olarak konuklarımıza Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz. Huzur şehri haline gelen kentimizde dünya çapında organizasyonu başarıyla sürdürüyoruz. Tunceli artık bir turizm şehri olduğunu dünyaya kanıtladı. Herkes huzur içinde burada tatilini yapıyor, yarışmaları keyifle izliyor. Tunceli'ye görmek için herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Munzur Nehri

Yarışları izleyen seyirciler

Yarışların başlaması

Yarışlardan detay

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 785 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Kuaföre sopayla dayak kamerada

DİYARBAKIR'da kuaför Mehmet Yusuf Özten, tartıştığı dini nikahlı eşinin 7 yakını tarafından iş yerinde sopalarla dakikalarca dövüldü. Hastanede yaşam mücadelesi veren Özten'in dövülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yusuf Özten, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi ile tartıştıktan sonra işlettiği kuaföre geldi. Bir süre sonra ellerinde sopalarla iş yerine 7 kişi geldi. Eşinin yakınları olduğu belirtilen grup, Özten'e saldırdı. Özten, kendisini korumak için iş yerinin tuvaletine girip kapıyı kilitledi, ancak 7 kişi tuvaletin duvarını kırıp onu dışarı çıkardı. Mehmet Yusuf Özten'i yere yatırıp dakikalarca sopalarla döven şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özten, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özten'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Mehmet Yusuf Özten'in şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Ellerinde sopalar bulunan kişiler

Mehmet Yusuf Özten'in dövülmesi

Özten'in tuvalete girmesi

Tuvaletin duvarı ve kapısının kırılması

Özten'in çıkarılıp yerdeyken dövülmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB

Haber: Emrah KIZIL-Kamera: DİYARBAKIR,

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Balkondan düşen çocuk yaralandı

Bartın'ın Kozcağız Beldesinde balkondaki sandalyenin üzerine çıkan Nehir Ertan (3), 1'inci kattaki balkondan aşağı düşerek yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Kozcağız Beldesi Kale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, annesinin mutfakta bulunduğu sırada balkona çıkan Nehir Ertan, sandalyenin üzerine çıktı. Sandalyenin üzerinden aşağıya sarkan çocuk bir anda dengesini kaybederek, 1'inci kattaki balkondan beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Nehir'i gören annesi hemen durumu 112 Acile bildirdi. 112 Acil ekibi yaralanan çocuğu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çocuğun düştü ev

-Sokakta gezen çocuklar

-Balkondan ve sandalyeden detay

-Komşularla ile röp.

Süre: 1.31 Boyut: 47,3 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Taşla camı kırıp cep telefonlarını çaldılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, telefon bayisinin camı taş atıp kırarak içeri giren hırsızlar 20 saniye içerisinde 1 bilgisayar ile 4 telefonu çalıp kaçtı.

Saat 04.00 sıralarında, Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinin önüne gelen 2 kişi, taş atarak camı kırdı. 2 hırsız daha sonra vitrin camını tekme atıp, elleriyle iterek camın yere düşmesini sağladı. İçeri giren hırsızlar, bir dizüstü bilgisayar ile 4 cep telefonunu çaldı. Her şey 20 saniye içerisinde olurken, camın kırıldığını duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, işyeri sahiplerine bilgi verdi. İşyeri ve çevredeki kameraları izleyen polis, 2 kişinin plakası bulunmayan bir otomobil ile dükkanın bulunduğu yere geldiğini, otomobilde bir kişinin 2 kişiyi beklediğini tespit etti. Polis, işyerinde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Vitrine taş atıp kırmaları

Tekme atıp, camı elleriyle itmeleri

İçire girip çıkmaları

Dükkandan görüntüler

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Bakanlar, EPDK Başkanı Yılmaz'ı, acı gününde yalnız bırakmadı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz (89), Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi. Yılmaz'ı acılı gününde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yalnız bırakmadı.

Gaziantep'te özel bir hastanede, yaşlılığa bağlı tedavi gören EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın babası Türkmen Yılmaz, dün gece vefat etti. Ölümü ile yakınlarını üzen Türkmen Yılmaz'ın cenazesi, bugün yaşadığı Nizip ilçesinin Kesiktaş Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisindeki cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, protokol üyeleri ile Yılmaz'ın oğlu EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve yakınları katıldı.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Türkmen Yılmaz, mahalle mezarlığında defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanların gelişi karşılama

Cenaze namazının kılınışı

İmamın helallik istemesi

Cenazenin omuzlarda gidişi

Cenazenin defni

Taziyelerin kabulü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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Letonya Büyükelçisinden Başkan Topaloğlu'na ziyaret

Letonya Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Letonya Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. İki ülke arasında ekonomik, ticari ve turizm ilişkilerinin konuşulduğu ziyarette, Başkan Topaloğlu'na Başkanvekili Emin Gül ve Letonya'nın Antalya Fahri Konsolosu ve Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Aslı Bayar Ulukapı da eşlik etti.

Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin vatandaşları bir araya geldikleri sürece dostlukların artacağını söyledi. Dostlukların artmasıyla birlikte iş hayatının da gelişeceğini ifade eden Başkan Topaloğlu, "Kemer'imizi tanıtmak için aracı olan meclis üyemiz Aslı Bayar Ulukapı'ya teşekkür ederim. Letonya'nın kuzeyinde Baltık Denizi kıyısında Jurmala isimli şehrin Kemeri adında bir ilçesi var. İlçemizle aynı ismi taşıyor. Bu iki ilçeyi de kardeş şehir yapmak için gerekli işlemleri başlatacağız. Bu sayede iki ülkenin vatandaşları birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulacak" dedi.

'RUSLAR BİZİM BİR PARÇAMIZ'

Başkan Topaloğlu, ayrıca Rusya'da Türk Günleri etkinliği yapılacağını da hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu organizasyona biz de katılacağız. Türk Günleri üç gün düzenleniyor ve yaklaşık 100 bin kişinin katılması düşünülüyor. Zaten bizim misafirlerimizin çoğunluğu Ruslar. Artık Ruslar bizim bir parçamız oldu. Biz onları seviyoruz, onlar da bizi. Bu dostlukları pekiştirmek ve tanıtım atağını devam ettirmek için belediye olarak bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Meclisimizde turizmci Aslı Hanımın olması bizim için avantaj. Kemer'e daha fazla turist getirebilmek için her türlü tanıtımı yapmaya ve elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Büyükelçi Peteris Karlis Elferts de kendisini sıcak ve samimi şekilde misafir eden Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti. Geçen sene Letonya'nın bağımsızlığının 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen festivalde Antalya ve Kemer'e dünyanın 13 ülkesinden Letonyalı turistlerin geldiğini hatırlatan Elferts, "Özellikle Kemer'e gelen Letonyalılar burayı çok beğendi ve güzel ilişkiler kurdu. Doğasına hayran kaldılar ve tekrar gelmek istediklerini söylediler. 2 hafta sonra Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya'dan yaklaşık 42 işadamını Letonya'ya götüreceğiz. Bu sayede iki ülkedeki işadamları bir araya gelecek ve ekonomik ilişkiler güçlenecek. Amacımız bu yönde. Türk vatandaşlarını Letonya'ya davet ediyorum. Çünkü Letonya'nın kuzeyinde Baltık Denizi kıyısında Jurmala diye bir şehrin ilçesi var. İsmi Kemeri. Kemeri ile Kemer ilçesini de kardeş şehir projesini başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten sonra Büyükelçi Elferts, Başkan Topaloğlu'na Letonya'nın tarihini ve kültürünü anlatan iki kitap hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başkan Topaloğlu'nun Büyükelçi Elferts'i karşılaması

Topaloğlu ve Elferts'den detaylar

Hediye edilen kitap detay

Büyükelçi Elferts kısa konuşma (İngilizce)

Başkan Topaloğlu röportaj

Topaloğlu'nun Büyükelçiyi uğurlaması

311 MB/// 02.49"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),

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Pozantı'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi

ADANA'nın Pozantı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi etkinliğinde el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen yıl sonu sergisine Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kursiyerler katıldı. Pozantı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, kursiyerlerce yapılan eserlerin sergilendiği etkinlikte, keman resitali, halk oyunları, karete gösterileri ile koro dinletileri de büyük bir beğeni ile izlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Taytaş serginin açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verdi ve yıl içerisinde açılan 141 kursla iki bin 110 kursiyere eğitim verildiğini söyledi. BAŞARI VARSA HERKESİN

Kaymakam Muammer Sarıdoğan ise, "Her yaştan kursiyerimizin el emeği, göz nuru olarak bir emeğin karşılığında ortaya çıkardıkları nadide eserlere baktıkça öğrenmenin yaşının ve sınırının olmadığını da hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle öncelikle yılsonu sergisinde eserlerini sergileyen birbirinden kıymetli kursiyer kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ortada bir başarı varsa herkesindir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Açılış kurdelesinin kesilmesi

Sergiye katılan kalabalık

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Gösteriler

Ürünlerden görüntüler

SÜRE: 02'51" BOYUT: 188 mb

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/POZANTI, (Adana),

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Hatay'da Teknouzay Bilim Şenliği-2 projesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi

Hatay'da TUBİTAK 4007 Bilim Toplum Destek programları kapsamında 'Teknouzay Bilim Şenliği-2' projesi gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Halil Alabeyoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından desteklenen Teknouzay Bilim Şenliği-2 projesinin TUBİTAK 4007 destekleme programı ile bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacı taşıdığı belirtildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, "Gençlerimize bilimi anlatmak, bilimi sevdirmek ve gençlerimizin bilimle yatıp kalkmasını sağlamak önemlidir, çünkü bilimden ötesi yoktur. Bu memleketin geleceği yetişmiş kaliteli insanların omuzlarında olacaktır. Bilindiği gibi Türkiye'nin dört bir tarafında terör, savaş sürekli var; bizim güçlü olmamız lazım. Bu güçlü olmak da öğrencilerimizin, gençlerimizin eğitim kalitesinin yüksek olması lazım" dedi. Gerçekleşen konuşmaların ardından üniversite öğrencileri tarafından yapılan projelerin yer aldığı fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Fuar alanında incelemelerde bulunan Hatay Mustafa Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, sergilenen eserler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Konferans salonundan genel ve detay görüntüler

-MKÜ Rektörü Hasan Kaya'nın konuşması

-Projenin açılış kurdelesinin kesimi

-Katılım gösteren protokolün sergi alanında incelemelerde bulunması

-Sergilen projelerden detay görüntüler

-Sergiyi ziyaret edenlerden detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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Kaynak: DHA