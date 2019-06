DHA YURT BÜLTENİ-16

Trabzon'da taşkın: 2 kayıp, 1 yaralı (2)

4 EV YIKILDI, KAYIPLAR VAR

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkın Yeşilyurt Mahallesi'ni sular altında bıraktı. Sel nedeniyle yoları kapanan mahalleye karadan ulaşılamıyor. Görgü tanıkları sele kapılan çok sayıda kişinin kayıp olduğu ihbarında bulunuyor. Sele kapılan araç ve iş makinelerinin de suda sürüklendiği belirtiliyor. İlçede okul ve işyerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev ise yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazı altında kalanlar olduğu belirtildi. Kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Karadan ekipleri bölgeye ulaşmak için çalışma yürütüyor.

Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/ TRABZON,

Eskişehir'de Yeşiltepe Mahallesi'ni böcekler sardı

Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi'ni henüz türü tespit edilemeyen bir böcek türü sardı. Konya'dan toz bulutuyla geldiği sanılan binlerce böcek tarım arazilerine yakın ev ve sokaklara dolarken, mahalliden bazılar evlerine giren böcekler nedeniyle taşınmak zorunda kaldı. Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise mahalleye dolan böceklerden örnek alarak incelenmesi için bakanlığa gönderdi. Mahalle muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, numune böceklerin incelenmesinin ardından türü ve nasıl yok edileceğinin tespit anlaşılacağını söyledi.

Tepebaşı ilçesine bağlı 11 bin nüfuslu Yeşiltepe Mahallesi, adeta böcek istilasına uğradı. Tarım arazilerine yakın ev ve sokaklar henüz türü tespit edilemeyen binlerce böcekle doldu. Tepebaşı Belediye Başkanlığı, yaklaşık 10 gün önce ortaya çıkan böceklerle müdahale için ilaçlama çalışmalarına başladı. Günde 3 kez yapılan ilaçlamanın böcekler üzerinde çok etkili olmadığı tespit edildi. Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de Yeşiltepe Mahallesi'ne gelerek böceklerden örnekler topladı. Ankara'ya gönderilecek olan böceklerin türünün ve nasıl yok edileceğinin tespiti yapılacak.

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, böceklerin evlere de girmeye başladığını ve bazı mahalle sakinlerinin bu nedenle evlerini tahliye ederek yakınlarının yanına yerleştiğini söyledi. Muhtar Açıkgöz, "Yaklaşık 10 gündür böcek sıkıntısı yaşıyoruz. Yeşiltepe Mahallemizi tamamen saracak diye endişe ediyorum. Tepebaşı Belediyesi düzenli ilaçlama çalışması yaptı ama önüne geçemedik. Vatandaşlarımız evlerine giren böcekler nedeniyle terk etmek zorunda kaldı. Evlerin içlerine kadar böcekler girmeye başladı. Uykularını helak ediyorlar, çocuklarımız var. Mahallemizde kanser hastası insanlarımız var. İlaçlamayı yaparken de bunlara dikkat ediyoruz. Ama çözüm istiyoruz, vatandaşlarımız evlerini bu nedenle terk etmemeliler. Genellikle mahallenin tarım arazilerine daha yakın olan sokaklarında böcek var. Muhtemelen topraktan geliyor diye düşünüyoruz. Çünkü üreme alanı toprak, mahallenin merkezine doğru yayılmaya başladılarö dedi.

'TÜRÜ VE NASIL YOK EDİLECEĞİ TESPİT EDİLECEK'

Böceklerin 10 gün önce toz yığınıyla birlikte Konya'da civarından geldiğini tahmin edildiğini ifade eden Açıkgöz, "Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz burada numune alıyorlar. Bana verilen bilgiye göre, bu böcekler yaklaşık 10 gün önce Konya üzerinden gelen bir toz yığınıyla geldiği söyleniyor. Evlerini terk eden vatandaşlarımız var, insanların üzerlerinde yürüyor böcekler. Böceklerden numuneler alındı. Bunlar incelendikten sonra hangi tür ve nasıl yok edileceği belirlenecek. Çünkü klasik ilaçların hiçbir faydası olmadı. İnsanlar eczanelerde haşere ilacı bırakmadılar, kendi çaplarında önlem almaya çalıştılar ama yeterli gelmediö şeklinde konuştu.

BÖCEKLER NEDENİYLE EVİNDEN AYRILDI

Yeşiltepe Mahallesi'nde evine giren böcekler nedeniyle eşi ve çocuğuyla birlikte oturamaz hale geldiğini anlatan Sedat Tandoğan, "Cam aralarından evlerimize kadar giriyor. Bu sene ekimi yapılmayan tarladan geldiğini düşünüyoruz. Evin her yerinde varlar, 10 gündür arkadaşlarımızın evinde kalıyoruz. Devletimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Evde iki çocuğum var, biri hasta durumda. Böcekler olduğu için evimi boşaltmak zorunda kaldımö dedi. Yeşiltepe Mahallesi'nde oturan Gülnur Yılmaz da böceklerin evlerine kadar geldiğini belirterek, "Mahallede böcek vardı ama bu kadar çok değildi. Artık evlerimize kadar giriyor. Böcekler üzerimize yapışıyor, ısırmıyorlar ama huylandırıyorlar. Benim evime girmedi ama kapı eşiğindeler. Bir an önce her yeri sarmadan durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

Uzay yürüyüşü' aleti, küçük İlayda'nın parmağını ezdi

Tokat'ta spor parkında binmek istediği 'Uzay Yürüyüşü' aletinin üzerine düşen İlayda Yıldız'ın (11) sol el baş parmağı ezilerek damarı patladı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Dudayev Parkı'nda meydana geldi. Zeynep-Hamza Yıldız çiftinin çocukları İlayda, Ahmet (15) ve Ayşe Yıldız babalarıyla birlikte parka gitti. Küçük İlayda spor parkındaki aletlerle oynayan kardeşlerinin yanına doğru koştu. Küçük kız bu sırada dengesini kaybederek binmek istediği 'Uzay Yürüyüşü' adlı aletin üzerine düştü. Hareket halindeki alet, küçük kızın sol el baş parmağının uç kısmı sıkıştırarak atardamarın kopmasına neden oldu. Durumu gören baba Hamza Yıldız (40) çocuğunu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Hemen ameliyata alınan İlayda Yıldız'ın parmağı 2 saat süren operasyonla dikildi.

Olayı anlatan İlayda Yıldız, "Ablam ve ağabeyim oyun oynarken ben de onlarla oynamak istedim. Binmek isterken birden parmağım sıkıştı" dedi.

Baba Hamza Yıldız çocukların parkta oynadığı sırada birden bu durumla karşılaştıklarını söyledi. Hastanedeki tedavi sonrası parmağın iyileşmesini beklediklerini belirten Yıldız, doktorların iyileşme olmaması durumunda ezilen kısmın kesilebileceğini söylediklerini ifade etti.

'PARK GÜVENLİ DEĞİL'

Parkta önlem alınması gerektiğini belirten anne Zeynep Yıldız ise, "Kardeşleri oynarken bir anda spor aletine parmağını kaptırmış, damarı kopmuş. 2 saatlik operasyonla kurtarmaya çalıştılar ama parmağın henüz ne olacağı belli değil. Tedavisi devam ediyor. Park güvenli değil. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

'PARMAK KESİLEBİLİR'

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ataç Çelik ise, "Acil serviste sol el başparmağında ciddi bir ezilme tespit ediliyor. Hemen ameliyata alınıyor. Ameliyatta atar damarın uç kısmının zedelendiği görülüyor. Ameliyat ile gereken işlem yapılıyor ve şuan itibari ile servisinde yatıyor. Tamir yapılmış durumda. Buradaki sıkıntı iyileşmeye bırakılan parmak. Parmaktaki ezilmeden dolayı doku kaybı olup parmağının uç kısmı kesilmek zorunda kalınabilir. ya da burası iyileşerek parmağı kurtarılabilir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Bodrum'daki kaçak göçmen faciasında, 2'si Türk, 5 kişi gözaltında



Bodrum açıklarında, 3'ü çocuk 12 kaçağın yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 5'e çıkarken, ihbardan 8 dakika sonra bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanlarında can simidi bulunmayan kaçaklara can simidi atarak, 31 kaçağı kurtardığı ortaya çıktı.

Dün saat 06.51'de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin battığı ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, tam 8 dakika sonra gittiği 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriyeli, 2'si Yemen ve 2'si Somali uyruklu 31 kişiyi kurtardı. Bota çıkarılan kaçaklara, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kaçaklarla yaptıkları görüşmede, kayıp 12 kişinin olduğu bilgisine ulaştı.

HİÇBİRİNDE CAN SAMİDİ YOKTU

Ayrıca, teknede bulunan hiçbir kaçağa can simidi verilmediği, olaya ilk müdahale eden 2 sahil güvenlik botundaki görevlilerin suda çırpınan göçmenlere can simidi attıkları ve ardından da sırayla bota çıkardıkları belirtildi. Daha sonra bölgeye 1 dalış timi ve 1 sahil güvenlik helikopterinin yanı sıra, 1 bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın ve 3'ü çocuk 12 kaçağın cansız bedenine ulaştı.

KİŞİ BAŞI 5 BİN EURO'YA ANLAŞMIŞLAR

Kaçakların cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı. Kaçakların yola çıktığı 7 metrelik fiber teknede 43 kişinin olduğunu ve aşırı yük nedeniyle su aldığını belirleyen sahil güvenlik ekipleri, kaçakların organizatörlerle kişi başı 5 bin euro karşılığı anlaştığını tespit etti.

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Türkiye uyruklu bir kişi, yasa dışı geçişi organize edenlerden olduğu şüphesiyle, Turgutreis Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen ve sorgusu yapılan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, soruşturma genişletildi. Daha sonra yapılan baskınlarda, 1'ü Türk, 3'ü yabancı olmak üzere, 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, gözaltına alınan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BODRUM,

Mursi için Manisa'da gıyabi cenaze namazı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizinden ölen Muhammed Mursi için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler'deki Hatuniye Camisi'nde ve Yunusemre'deki Mesir Camisi'nde, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi sala verilerek, vatandaşlar camiye davet edildi. Manisa Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Manisa Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Tekin Güzel, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

