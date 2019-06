DHA YURT BÜLTENİ - 16

Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü (2)

ESKİ SEVGİLİ KAVGASI

Diyarbakır'daki bir barda, avukat Armanç Arkaş'ın yaşamını yitirdiği kavganın kadın meselesi yüzünden çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre, Armanç Arkaş, bara bir kadın arkadaşıyla birlikte gitti. Bu sırada mekanda bulunan iş insanı A.D., Armanç Arkaş ile yanında bulunan, eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadının yanına gitti. Burada Arkaş ile A.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanları araya girerek tarafları ayırdı.

GERİ DÖNÜP ÖLDÜRDÜ

Mekandan ayrılan A.D., bir süre sonra geri döndü. Arkaş ve A.D arasında yeniden kavga çıktı. Boğuşma sırasında Armanç Aktaş, A.D.'nin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Diyarbakır Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan A.D.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DİYARBAKIR

Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı (2)



ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne seyreden Metro Turizme ait 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsünün yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiği kazada, 25 kişinin yaralandı. Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİ

Sürücü Memiş Dilek (27) ile aralarından 5 çocuğunda bulunduğu 25 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Konya'dan Antalya'ya seyreden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün, yağmur nedeniyle kaydığı, sürücü Memiş Dilek'in direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Olay yerinden araç görüntüsü

Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), -

Polonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokat



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Daria Tselishceva, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, bir kişinin motosiklet sürücüsüne tokat attığı görüldü.

Olay, 20 Haziran Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Polonya uyruklu Daria Tselishceva'ya M.Z.E.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Daria Tselishceva yaralandı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Polonyalı kadın, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürüldü. Daria Tselishceva'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen bir grup yayanın, geçide geldiği sırada bir otomobil durup, yayalara yol verdi. Grup hareketlendiği sırada gelen motosikletin Daria Tselishceva'ya çarptığı anlar görüntülerde yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle Polonyalı kadın yere düşerken, çevredekilerin hemen yardımına koştuğu görüldü. Gelen polis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kaldırıma alınan Daria Tselishceva daha sonra gelen ambulansla hastaneye götürülmesi görüntülere yansıdı. Diğer yandan kazanın hemen ardından bir vatandaşın motosiklet sürücüsünün yanına gelerek tokat attığı anlar da kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Güvenlik kamerası)

--------------

Motosikletin kadına çarpması

Bir vatandaşın motosiklet sürücüsünü tokatlaması

Vatandaşların kadına yardım etmesi

HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),

Ayı saldırısına uğrayıp, helikopterle alınan dağcının sağlık durumu iyi

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, ayı saldırısında yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Kepir Sırtları bölgesinde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı. Saldırıda Serhan Poçan, aldığı darbenin etkisiyle kayalık bölgeden düşerek sağ ayağından yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 kobra, 1 de sikorsky tipi 3 helikopter sevk edildi. Güvenlik güçleri ve sağlık görevlerinin girişimiyle helikoptere alınan Poçan, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------

Helikopterdekiler

Helikopterin dağcıların bulunduğu yere gelişi

Mahsur kalan dağcılar

Yaralı dağcının helikoptere alınması

Yaralı dağcıya helikopterde yapılan müdahale

Helikopterin hastane pistine inişi

Yaralının sedyeyle hastaneye götürülüşü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Çocuklarını alabilmek için iş istiyor



KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Elif Polat (49), maddi imkansızlıklar nedeniyle bakamadığı için devlet korumasına alınan 2 çocuğunu yanına almak için çalışması gerektiğini belirterek, hayırseverlerden iş istedi.

Çayırova ilçesinde geçimini yaptığı el işlerini satarak sağlamaya çalışan Elif Polat'ın evinin elektriği, suyu ve doğal gazı faturaları ödeyemediği için kesildi. 4 yıldır eşinden ayrı yaşayan Elif Polat'ın maddi imkansızlıklar nedeniyle bakamadığı çocukları Halil Can (14) ve Serhat Polat (11), 2 yıl önce devlet korumasına alındı.

Bir an önce iş bulup çocuklarına kavuşmak istediğini söyleyen Polat, "Devlet çocuklarımı işsiz olduğum ve bakamadığım için aldı. Evde yalnızlık çekiyorum, bazen korkuyorum. Bu yüzden bir iş bulup çocuklarımı yanıma almak istiyorum. Kiramı ödeyemediğim için ev sahibi evden çıkarmak istiyor. 10 gün süre verdiler. Evi boşaltmamı istiyorlar ama benim ne ev tutacak param, ne de taşınacak gücüm var. Bir an önce iş bulup çocuklarıma kavuşmak istiyorum, onları çok özledim. Hayırsever vatandaşların bana iş bulmaları istiyorum. Bir an önce çocuklarıma kavuşmak için yardım bekliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-Elif Polat ile röp

-Yaşadığı evden detaylar

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), -

Yozgat'ta çocuklar kendi halı sahalarını yaptı



YOZGAT'ta bir grup çocuk, mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı sahaya dönüştürdü.

Yağmur yağınca halıları topladıklarını, hava açıp yerler kuruyunca da yeniden sererek maç yaptıklarını söyleyen çocukları ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, çocuklara futbol topu hediye etti.

Aşağınohutlu Mahallesindeki bazı çocuklar, bir süre önce belediye binasına yaklaşık 200 metre mesafedeki boş arazide maç yapmaya başladı. Çocuklar daha sonra arsayı önce temizledi, ardından ise evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek kendilerine 'halı saha' yaptı. Taşlardan kale yapan çocuklar burada futbol oynamayı sürdürdü.

Daha önce cadde ve kaldırımlarda futbol oynadıklarını söyleyen çocuklar, belediyenin arsanın etrafını çevirmesiyle kendileri için oyun alanı oluştuğunu söyledi. Evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri yere seren çocuklar, burasını halı sahaya dönüştürdüklerini ifade etti. Çocuklar yağmur yağınca halıları topladıklarını, hava açınca da yeniden serdiklerini kaydetti.

Bu arada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, boş arsayı halı sahaya dönüştüren çocukları ziyaret edip, onlara futbol topu hediye etti. Parlak ayrıca çocukları yaz okullarına davet etti.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de 10 mahalle için halı saha yapımı projeleri olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocukların kendi imkanlarıyla yaptığı halı sahadan görüntü

-Futbol maçından görüntü

-Detay

-Çocuklara futbol topu hediye edilmesi

-Çocukların konuşmaları

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

