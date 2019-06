DHA YURT BÜLTENİ - 16

Mühürlenecek iş yerindeki masa ve sandalyeleri ateşe verdiler

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir barın işletmeci ve çalışanları, içeride yakılan meşale ve maytaplar nedeniyle kolu hafif şekilde yaralanan müşterinin şikayeti üzerine iş yerini mühürlemeye gelen polis ekiplerine direnip, ortaya topladıkları masa ve sandalyeleri ateşe verdi. Yangın iş yerinin önündeki palmiye ağaçlarına da sıçrarken, turistler korkulu anlar yaşadı.

Marmaris'te, saat 24.00'ten sonra yüksek sesle müzik çalmanın yasak olduğu Uzunyalı'da, bu saatten sonra müzik yayınını kesmeyen bir bara geçen haftalarda şikayet üzerine yüksek miktarda bir ceza kesildi. İşletmeci ve çalışanlar ile çevredeki esnaf arasında şikayet nedeniyle çıkan kavgayı ise polis güçlükle ayırdı. Dün gece ise saat 23.00 sıralarında aynı işletmenin girişinde çalışanlar tarafından yakılan meşale ve maytaplar, bir müşterinin kolunun hafif şekilde yanmasına sebep oldu. Müşterinin şikayeti üzerine Marmaris emniyeti, 5 araçla mekanı mühürlemeye geldi. Emniyet güçlerine direnen işletmeci ve çalışanlar, "Yakarız burayı" diyerek polise direndi. Polis ekipleri işlem yapmaya çalışırken, masa ve sandalyeleri barın önüne toplayan işletmecilerden biri, benzin dökerek ateşe verdi. Bir anda büyüyen yangın, işletmenin önündeki palmiye ağaçlarına da sıçradı. Olaya şahit olan turistler büyük korku yaşarken, barın ve yanındaki işletmenin içinde kalanlar can havliyle koşarak kendilerini dışarı attı.

Marmaris itfaiyesinin söndürdüğü yangın sonrası polise mukavemet gösteren çalışanlar ve yangını çıkaran işletmeci olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de mahalle halkının yol çilesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi sakinleri 50 yıldır yaşadıkları mahallelerinde yol olmadığı için zor günler yaşıyor. Mahalle sakinleri yıllardır komşularının tarlalarını kullanarak evlerine ulaştıklarını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.

Cumaköy Mahallesi sakinleri, 70 haneli mahallede elektirik, su ve kanalizasyon olduğunu, fakat evlerine gidecek yol bulunmadığın söyledi. Cumaköy Mahallesi sakinlerinden Abdurahman Bektaş, "Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi Öteyüz mevkii burası. Belediye caddenin ismini verdi. Elektriğimiz geldi, suyumuz geldi ve kanalizasyon geldi. Ayrıca imar affından da yaralandık ama bizim bu kullandığımız yol kadostro yolu değil. Yolumuz yok, insanların arazisinden geçiyoruz. Buralar hep şahıslara ait. Şahıs arazilerinden elektrik hatlarını geçirdiler, kanalizasyonu geçirdiler, su geçirdiler ama bir türlü yolumuzu yapmadılar. Belediyeye gidip müracaat ettik. Bize buranın yolunu vermeyeceklerini söylediler. Kimse bizi umursamıyor. Bizim büyük sıkıntımız var. Bazen arazi ve tarla sahipleri kızıyor, yolu kapatıyorlar. Neden kapattın da diyemiyoruz, çünkü adamın kendi arazisi. Üstünden geçiyoruz. Türkiye'nin sanayide başkenti olan Gebze'nin merkezinde yaşıyoruz ama böyle bir mağduriyetimiz var" dedi.

'BİR AN ÖNCE YOL YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Mahallelerine bir an önce yol yapılması gerektiğini ifade eden Ahmet Bektaş ise "Şu an bulunduğumuz yer Ulu Dere Caddesi olarak geçiyor ama cadde olarak yol yok burada. Kullandığımız tarla yolunu kendi imkanlarımızla yaptık. Kanuni olarak bir yol yok. Çocuğum var spastik engelli, kaç sefer burada suların içerisine düşmesi sonucu tehlikeler atlattı. Ben 1970 yılından beri buradayım. Hala aynı. Çok perişanız. Devletimizden bir an önce yol yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'10 YILDIR VATANDAŞIN TARLASINDAN GEÇİYORUZ'

Mahallede oturan Kaya Ayyıldız da, "Denizli, Mollafenari, Cuma Köy ve diğer çevre köyleri olmak üzere yüzde 98 kadastro yolu yoktur. Fakat dedelerimizin, ninelerimizin yüzlerce yıldır kullandıkları yol ile herkes birbirinin tarlasından geçerek ulaşımlarını sağlıyorlardı. Biz de 10 yıldır bir vatandaşın tarlasını yol olarak kullanıyorduk. Buradan geçip gidiyorduk. İleride evimiz var, hayvanlarımız var, bahçemiz var. Fakat bu tarlayı mülk sahibi kapattı. Biz burada yerimize ulaşamıyoruz. Biz yetkililerden 60- 70 hanenin yol sorununu çözmesini istiyoruz" dipye konuştu.

Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü (2)

KAZA KAMERADA

Manisa'nın Kula ilçesinde, bisikletli Necdet Sarıtaş'ın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Sarıtaş'ın Uşak yönüne giden iki TIR'ın arasından çıktığı, aniden manevra yapıp kavşağa ters istikamete girdiği görüldü. Kavşakta durmadan anayola kontrolsüz çıkan bisikletli çocuğa, otomobilin çarptığı görüntülerde yer aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Necdet Sarıtaş'ın cenazesi, bugün Merkez Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası, Kula Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Karaman'da yolda yürüyen bir kadın, fırtına nedeniyle devrilen ağacı fark edip, kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın, kaldırım üzerinde bulunan ve şiddetli fırtına nedeniyle devrilme aşamasında olan ağacı fark edip, koşarak kenara kaçtı. Kadının kaçmasının hemen ardından ağaç gürültüyle yola devrildi. Kadın, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ASKON Genel Başkanı: ABD ile ticari hacmimizi geliştirme hedefimiz devam ediyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini değerlendirdi. Aydın, "Trump'ın değindiği bir iki konu biraz dikkat çekici oldu. Daha önceden de planlamış olduğumuz ticari hacmimizi geliştirme konusundaki hedefimiz devam ediyor. İnşallah bugün Sayın Trump'ın da açıklamalarına bakarak, 5 katına artacak bir ticari hacim bekleniyorö dedi.

ASKON'un '5. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı' Çanakkale'de bir otelde yapıldı. Toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamları katıldı. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini değerlendirdi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Trump görüşmesinde ortaya çıkan sonuçlara, ASKON olarak daha rahat varılabileceğine inandıkları bir sürecin ortaya çıktığını söyledi. ABD ve Çin arasındaki krizden Türkiye'ye imkan doğacağına inandıklarını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Çok sürpriz açıklamalar değildi. Ancak sayın Trump'ın değindiği bir iki konu biraz dikkat çekici oldu. Gündeme oturacak konular bunlar. Daha önceden de planlamış olduğumuz ticari hacmimizi geliştirme konusundaki hedefimiz devam ediyor. İnşallah bugün Sayın Trump'ın da açıklamalarına bakarak 5 katına artacak bir ticari hacim bekleniyor. Bizlerin de hedefini koymuş olduğumuz 75 milyar dolar seviyesindeki ABD ile olan bir ticari hacmimizi, yapılacak yatırım ve anlaşmalarla aslında çok rahat gelinebileceğine biz ASKON olarak da inanıyoruz. Çünkü çok ufak dokunuşlarla, karşılıklı anlaşılacak olan vergi anlaşmalarıyla bu rakamlara ulaşmanın çok güç olmadığını uzun süredir konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda ABD-Çin arasındaki bu krizden Türkiye'ye imkan doğacağına inanıyoruz. Birçok üründe tekstil, inşaat, çelik, otomobilden bir çok alanda artık Türkiye'ye imkan ve imtiyaz sağlandığından, çok hızlı bir şekilde bu hedeflenen ticaretin 5 katına artması hedefi, inşallah ulaşılacak bir konudur."

'S-400 KONUSUNU MERAKLA BEKLİYORDUK'

S-400 konusuyla ilgili gelişmeler hakkında, Trump'dan gelecek açıklamayı merakla beklediklerini söyleyen Aydın, şöyle devam etti:

"S-400'ler inşallah Temmuz sonlarında, hedeflenen tarihte ülkeye gelecek. Ama Trump'ın Obama üzerinden böyle bir mesaj vermesini de, 'aslında biz hata yaptık' mesajı olarak algılıyoruz. 'Biz aslında bunu Türkiye'ye yapmamalıydık' mesajını algılıyoruz. Tabi ki Obama zamanında Patriot'larla alakalı bir karar vermişler, ama Trump şu anda devlet başkanı olarak bunu kendi yöntemleri, kendi yollarıyla düzeltebilirdi. Ama olmadı. Gelecek açıklamaları bekliyoruz. G20'den daha müspet sonuçlar bekliyoruz, ama en önemlisi bugün özellikle Trump'ın basın karşısında vereceği demeçlerden ziyade kendisinin ABD'ye geri döndüğünde nasıl aksiyonlar alacağı bizim için önemli. Bugüne kadar birçok ABD devlet başkanında aynısı gördük. Sayın Trump'da da üzülerek benzerlerini yaşıyoruz. Ekran karşısında söylediklerini konu icraat olduğunda maalesef göremiyoruz. İnşallah bu G20 zirvesinden müspet sonuçlarla ve gerçekten konuşulanı icra edecek bir ABD başkanı artık görmek istiyoruz. İnşallah bizim için vergisel anlamda karşılıklı anlaşmalar yakın sürede hayata geçerse hedeflenen 75 milyarlar, hatta 100 milyar dolarların ABD ile karşılıklı yapacağımız ticarette çok rahat olacağına da net bir şekilde inanıyoruzö deyi konuştu.

'ÖNÜMÜZDE SEÇİMSİZ KOSKOCA BİR 4 YIL VAR'

Yerel seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin önünde seçimsiz bir 4 yıl bulunduğuna işaret eden Aydın, "İstanbul'da bir seçim yenilenmesi oldu. O da bitti. Şimdi önümüzde koskoca bir 4 sene var. İş dünyamızın, ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin, esnafımızın, tüccarımızın hızla inşallah işine dönmesi gerekiyor. Geleceğimize neler katabiliriz, bunun üzerine çalışacağız. Belediye seçimleri oldu. Burada yerel seçimlerin sonucunda iş dünyası bir beklenti içinde olmadı. Bizler sadece belediye başkanlarını seçtik, hükümeti seçmedik. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu vizyon üzerine, 2023 hedeflerine ASKON olarak 4 elle sarıldık. Önümüze ödevlerimizi, üzerimize düşen vazifelerimizi aldık, inşallah 2023 için 4 elle var gücümüzle çalışıyor olacağız" şeklinde konuştu.

Bitlis'te bin 500 çocuk yaz spor okuluna başladı

Bitlis'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarına bin 500 çocuk kayıt yaptırdı. 26 ayrı branşta açılan yaz spor okullarında eğitim alacak çocuklardan yetenekli olanlar ise altyapıya kazandırılacak.

Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz spor okulları açılış programı düzenlendi. Açılışa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Savaş Bulan, Şube Müdürü Faruk Budak, antrenörler, sporcular ve velileri katıldılar. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, her yıl olduğu gibi bu yılda İl Spor Merkezleri ile Engelli Spor Merkezlerinin bugün startını verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"İlimizde 26 branşta yaklaşık bin 500 sporcu bu kurslardan faydalanacak. Bu branşların temel bilgilerini alacaklar. Bizim buradaki amacımız spor kültürünü kazandırmak. iyi bir vatandaş olmalarını sağlamak, kötü alışkanlıklardan alıkoymak. Bu eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Çocuklarımızın tüm malzemelerini müdürlük olarak bakanlığımızın desteğiyle biz karşılıyoruz. Biz alt yapı kültürünü oluşturmak istiyoruz. Bu sürede yetenekli çocuklarımızı burada tespit edip onları profesyonel anlamda daha ileri aşamalara mesafe kat etmelerine yardımcı olacağız. 59 eğitmen bu genç kardeşlerimize yardımcı olacak.ödedi.

Denizde akıntıya kapılan öğretmen kayboldu, arkadaşı kurtarıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı (36) kayboldu, arkadaşı Kenan Samet Çilingir (36) ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçedeki Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki arkadaştan Çilingir, plajdaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı, Balcı'ya ise ulaşılamadı. Çilingir, 112 Acil ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum, AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kaybolan Balcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı'nca, bugün ve yarın denize girilmemesi yönünde Giresun Belediyesi aracılığıyla kentte anons yaptırarak halka uyarılarda bulunuldu.

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/TİREBOLU (Giresun), -