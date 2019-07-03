DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bozcaada'daki cinayette 5 şüphelinin serbest kalmasına tepki

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, 29 Haziran günü, barda çıkan kavgada Ramazan Öksüz'ün (31) dövülerek öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilçe halkı tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ın da aralarında bulunduğu kalabalık, oturma eylemi ve alkışlarla kararı protesto etti.

Olay, Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Eğlence mekanında eğlenen Ramazan Öksüz ile bir grup arasında çıkan tartışa, kısa sürede büyüyüp sokağa taştı. Dışarıda çıkan kavgada, Ramazan Öksüz, dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartlıyla serbest bırakıldı.

Bozcaadalılar, 8 şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kararın ardından dün saat 23.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın da aralarında olduğu kalabalık, 'Hak, hukuk, adalet', 'Adalet istiyoruz' sloganları attı.

Yapılan oturma eyleminin ardından Ramazan Öksüz'ün arkadaşı Emrah Ataol, kalabalık adına basın açıklaması yaptı. 23 yıldır Bozcaada'da oturan sanatçı Feridun Düzağaç da basın açıklaması sırasında Ramazan Öksüz'ün fotoğrafını elinde tuttu.

Emrah Ataol, şüphelilerden sadece 3'nün tutuklanmasının Bozcaada halkının vicdanında yara açtığını söyleyerek, "Şüphelilerin çoğu mahkemede verdikleri ifadelerde Ramazan Öksüz'ü darp ettiklerini kabul etmelerine rağmen ve kamera görüntülerinin de bunu teyit etmesine rağmen alınan bu haksız kararı Bozcaada halkı kabul etmemektedir. Bu cinayete dahil olan her şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Ramazanımız öldü, Bozcaada susmaz, Bozcaada unutmaz, Bozcaada ayakta" diye konuştu.

'Unutulmayacaksın' yazan Ramazan Öksüz'ün fotoğrafını elinde tutup açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç ise "Aslında insanlığa yakışmayan bir şeyin Bozcaada'da yaşanıyor olmasından çok derin bir acı yaşıyorum. Fakat bugün elimize tutuşturulan adalet ve vicdan duygusu maalesef çocuklarımıza güzel şeyler anlatmak için bizi çok gönülsüz koyan bir haksızlıktır. Bugün bile isteyerek, döverek adam öldüren 11 meczubun sadece 3'ünün tutuklu kalması, sadece güzel insanların vicdanlarına yapılmış bir şey değil, Türkiye'de adalet isteyen, Türkiye'de adaleti tescil etmek için görevlendirilmiş insanların da bir acziyetidir" dedi.

Bozcaadalılar, sosyal medyada da 'Bozcaadaayakta' hasthag'i ile kampanya düzenledi. Kısa sürede binlerce tweet atıldı.

Görüntü Dökümü

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Ramazan Öksöz için düzenlenen oturma eyleminden görüntüler.

Sloganların atılmasından görüntü.

Emrah Ataol'un açıklamaları.

Feridun Düzağaç'ın konuşması.

Oturma eylemi yapanların ışık yakması.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),

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İş yeri adeta mühimmat deposunu andırdı

Denizli'de, otomobil yedek parçası satan bir işyerine yapılan baskında, ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle birlikte çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde yedek otomobil parçası satışı yapan bir kişinin işyerinde, yasa dışı yollardan piyasaya ruhsatsız tabanca ve tüfek sürdüğünü tespit etti. Dün (salı) söz konusu işyerine operasyon düzenlendi. İşyerini arayan polis ekipleri, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, bidon kutuları içinde 9 bin 345 adet av tüfeği fişeği, 307 tabanca mermisi, 20 bıçak, 7 şarjör ve 6 tabanca kabzesi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polisin işyerinde arama yapması

Saklanan tabancaların bulunması

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Afyonkarahisar'da 750 kişilik TOKİ konutlarına 7 bin başvuru

Afyonkarahisar'da TOKİ tarafından yapılması planlanan 750 konut projesinin kura çekimi yapıldı. 7 bin kişinin başvurduğu kuralarda 750 hak sahibi belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Küçükçobanlı Mahallesi'nde yapılacak toplam 750 konut için hak sahibi belirleme kurası yapıldı. Proje kapsamında 2+1 500, 3+1 250 konut için toplam 7 bine yakın başvuru oldu. Başvuruların projede yapılacak konut sayısından çok olması dolayısıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kocatepe Spor Kompleksi'nde bulunan Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, başvuru yapan çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN ZEYBEK DE KATILDI

Salonun sıcak olması ve yoğun katılım yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Oturma yerlerinin az olmasından dolayı vatandaşların bazıları yerlere oturmak zorunda kaldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başvurularla ilgili bazı bilgiler verildi. Daha sonra Afyonkarahisar 3. Noteri Selçuk Topay gözetiminde gerçekleştirilen kuranın ilk çekilişini, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptı. Zeybek, 3+1 konutlar için başvuru yapan şehit ailesi yakının ismini açıkladı. Kura çekiminde sevinenler kadar üzülenler de oldu. Kimi mutluluk gözyaşı dökerken kimi de üzülerek evine döndü.

750 KONUT İÇİN 7 BİN BAŞVURU

TOKİ uzmanı Levent Cenkci, proje için yapılan başvurular hakkında verdiği bilgide, şunları kaydetti:

"500 adet yapılması planlanan 2+1 konutlar için 3 bin 449 kişi başvurdu. 250 adet yapılması planlanan 3+1 konutlar için ise 3 bin 524 kişi başvuru yaptı. Yapılacak konutların yüzde 5'i engelliler için, yüzde 10'u şehit aileleri için, yüzde 15'i ise emekliler için sınıflandırıldı. Hak sahibi belirleme işlemlerinin ardından kurada adı çıkan kişilerle sözleşme imzalanacak. Maliyetler yapılıp, proje ihaleye çıkacak. İhalenin ardından 3 yıl içinde konutları bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. Çıkmayan vatandaşlarımız moralini bozmasın. Afyonkarahisar'da yeni TOKİ projeleri yapılacaktır. Çünkü Afyonkarahisar'da TOKİ projelerine çok büyük ilgi var" dedi.

'ÇOCUĞUM KİRADAN KURTULACAK'

Kurada adı çıkan Enver Çetinkaya, 3+1 konut için başvurduğunu, kuradan çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Bir çocuğunun kirada durduğunu, onun için konut alabilmek amacıyla başvurduğunu anlatan Çetinkaya, "Allah'a şükür çıktı. Oğlum için çıktı. Ben köyde oturuyorum. İnanın çocuğumun adına çok mutluyum. Çocuğumu kiradan kurtarmak istiyorum. Daha önceden de başvurdum. Ama çıkmamıştı" diye konuştu.

KURADAN İSMİ ÇIKTI, EŞİNİ ARADI

Konut almaya hak kazanan Emine Ortaç da mutluluğunu telefonda eşi Ömer Ortaç ile paylaştı. Göz yaşlarına hakim olamayan Emine Ortaç, kura çekimine birlikte geldiği annesine ve kardeşine sarılarak mutluluğunu paylaştı. Ortaç, "Eşimi aradım. Çok mutluyum. Aslında hiç umutlu değildim. Şükürler olsun çıktı. İlk defa başvurmuştum" dedi.

Kuradan isminin çıkmasının ardından hemen eşini aradığını söyleyen Ortaç, "Eşim de çok sevindi. Telefonda eşim de heyecanlıydı. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kura çekiminin yapılacağı salona vatandaşlar gelirken

-Salon önünde bekleyen vatandaşlardan detay

-Belediye başkanı kura çekimine katılırken

-Kura çekimine katılanlardan detay

-Salondan genel detaylar

-TOKİ uzmanı Levent Cenkci'nin konuşması

-Yerde oturan vatandaşlardan detay

-Kura çekimini adaylar projeksiyondan izlerken

-Enver Çetinkaya ile röp

-Kura çeken noter heyetinden detay

-Emine Ortaç ile röp

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Yaralı bulduğu sokak kedisine sahip çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tekme atılması sonucu kalça kemiği kırıldığı iddia edilen sokak kedisi ameliyat edildi.

Ereğli Elmatepe Mahallesi'nde yaşayan Semra Öztürk evinin önünde yaralı bulduğu sokak kedisini veteriner hekime götürdü. Kalça kemiğinde kırık tespit edilen kedi, ameliyat edildi. 'Nazlı' adı verilen kedi, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu, kedinin bir aylık bakımının ardından iyileşebileceğini söyleyerek, "Yaptığımız muayene ve tahliller sonucunda kalçasında kırık olduğunu tespit ettik. Dün gece ameliyatını gerçekleştirdik. Bir gün boyunca yoğun bakımda kalacak. Yaklaşık 1 ay süresince de bakımı olacak. Bir ay sonra da eski hayatına dönecek. Kırığı fiziksel travma ile oluşmuş. Bu bir trafik kazası, yüksekten düşme veya insanların yapmış olduğu bir travma sonucu olmuş olabilir" dedi.

Kedinin tekme atılması sonucu yaralandığını düşündüğünü söyleyen Semra Öztürk, "Kedinin bağırmasını duydum. Baktım kapının arkasına saklanmış. Seslendim gelmedi. Sonra yemek verdim. Yürümekte zorlandı. Sırtında yarayı gördüm, yaradan zannettim. İki gün bekledim. Baktım yürüyemiyor, Hakan beye gösterdik. O da kırık olduğunu söyledi. Araç çarpma durumu olacağını zannetmiyorum. Çünkü bağırmasını duyar duymaz dışarıya çıktım. Baktım kedi korkudan saklanmış" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan kedi

-Hakan Türkoğlu ile röportaj

-Semra Öztürk ile röportaj

-Semra Öztürk'ün kediyi sevmesi

-Hakan Türkoğlu'nun kediyi muayene etmesi

-Kedinin röntgeni

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Bağbaşı Yaylası'nda serinlik keyfi

Denizli'de 1400 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası, yaz mevsimi ile birlikte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşların akınına uğruyor. Doğal güzelliği, eşsiz manzarası ve serin atmosferiyle ilgi odağı haline gelen yayla, misafirlerini kendine hayran bırakıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında hizmete açtığı tesisi 'Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası', yılın 4 mevsimi yoğun ilgi görüyor. Bağbaşı Yaylası'ndaki tesis, özellikle hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte şehir içi ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Kent merkezinde de aşırı sıcaktan bunalanlar, teleferikle Bağbaşı Yaylası'na çıkıp, 1400 metre rakımda serinlemenin keyfini yaşıyor. Bağbaşı Yaylası'na çıkan vatandaşlar, gönüllerince zaman geçirmenin yanı sıra burada kendileri için hazırlanan bungalov evlerde ve çadırlarda konaklama imkanı buluyor. Yayla havası alarak doğa ile iç içe olan vatandaşlar, sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, bölgenin yayla turizminin merkezilerinden biri olduğunu söyledi. Yazın sıcaktan bulanların, kışın ise kar görmek isteyenlerin tercihi haline gelen yaylanın kente kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu kaydeden Zolan, "Tesisimiz alternatif turizm anlamında şehrimize yeni bir soluk getirdi. Teleferik ve Bağbaşı Yaylamız, 4 mevsim cazibe merkezi haline geldi. Ben tüm vatandaşlarımızı mutlaka tesisimizi görmeye, bu sıcak yaz günlerinde serin yayla havası almaya davet ediyorum" dedi.

ZİYARETÇİLER HAYRAN

Sivas'tan gezi için Denizli'ye geldiğini belirten Sebile Yılmaz, bölgeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Teleferik güzel, 1400 metre yukarıya çıktık. Tesisler çok güzel temiz. Ben çok beğendim. Doğal güzelliğine hayran kaldım. Sıcak havadan kaçıp dinlenmek için oldukça elverişli bir yer" diye konuştu. Muğla'nın Bodrum ilçesinden kente ziyarete gelen Şükran Argın ise, "Burayı çok beğendim, havası çok temiz. Bodrumluları da buraya bekliyorum. Yeme-içme alanları, piknik alanları, teleferik hepsi çok güzel. Herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yayladan detaylar

-Teleferikten detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Yaylaya çıkan vatandaşlar ile röp

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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110 yaşındaki Fatma teyzeye özel bakım

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeğen Fatma Kurnaz (65) ile birlikte yaşayan 110 yaşındaki Fatma Durmaz, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ekibi tarafından 15 günde bir ziyaret edilerek kişisel bakımı yapılarak sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Tarsus ilçesindeki Eski Ömerli Mahallesi'nde yeğeni Fatma Kurnaz ile birlikte yaşayan 110 yaşındaki Fatma Durmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık ve bakım hizmetinden yararlanıyor. 15 günde bir bakım hizmeti vermeye gelen yaşlı bakım teknikerleri ile büyükanne-torun ilişkisi kuran Fatma Teyze, personelin yolunu gözlüyor. Güler yüzleri, özverili çalışmaları ve verdikleri güvenle sevgisini kazanan teknikerleri artık aileden biri olarak gören Fatma Kurnaz, yaklaşık 1,5 yıldır bakım hizmeti alırken, her seferinde sarılıp öperek ve dualarla uğurluyor.

Görüntü Dökümü

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-Ekibin araçtan inmesi

-Ekibin eve gelmesi

-Evdeki fotoğrafların görüntüsü

-Görevli yaşlı teyze ile sohbet ederken

-Bakımını yaparken

-Görevliler teyzeyi yürütürken

-Teyzenin yeğeni ile röp

-Genel ve detay

(BOYUT: 407 mb) (SÜRE: 3,38 dk)

Haber-Kamera: MERSİN;

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Gaziantep'te 29'uncu ayakkabı fuarı açıldı

Gaziantep'te '29'uncu GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı' açıldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu'nca Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 11 bin 750 metrekare alanda gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Osman Toprak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile davetliler katıldı. Yurtiçi ve çeşitli ülkelerden 150 firma ile 400 markanın ürünlerini sergilediği fuarda konuşan Vali Davut Gül, Ar-Ge, tasarım, patent, marka ve pazarlama ağı oluştuğunda Gaziantepli firmaların dünyanın her tarafında rekabet üstünlüğü sağlayacağını belirterek, "Gaziantep sanayi ticaret ve üretim merkezidir. Bizim dünyadaki gelişmeleri iyi okuyup bir adım ileri gitmemiz lazım. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim Ar-Ge merkezimiz olması lazım. Bu merkezi firma olarak yapabiliyorsak firma olarak yapmamız lazım. Firma olarak yapamıyorsak sektör olarak yapmamız lazım. Özetle Ar-Ge, tasarım, patent, marka ve pazarlama ağı oluştuğunda inanıyorum ki Gazianteplinin bu birikimi dünyanın her tarafında bizlere rekabet üstünlük sağlayacaktırö dedi. Vali Gül ve beraberindekiler açılış sonrası stantları gezdi.

Görüntü Dökümü

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Programa katılanlar

Vali Davut Gül'ün konuşması

Kurdele kesimi

Protokolün stantları gezmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 364 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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