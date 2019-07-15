DHA YURT BÜLTENİ-16

Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci generali öldürüp, kalkışmanın seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını çok sayıda kişi ziyaret etti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sembol kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'n Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren, kendisi de şehit edilen Ömer Halisdemir, mezarı başında anıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, Ömer Halisdemir'in mezarı başında dua etti, karanfiller bıraktı.

Görüntü Dökümü

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-Mezarın başında dua edenler

-Muhabir Nuri Pir'in anonsu

-Mezarın başında toplanan vatandaşlar

-Mezarın görüntüsü

-Genel ve detaylar

Süre: 02'46" Boyut: 309 mb

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/BOR (Niğde),

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Turgutlu'da tehlikeli gerginlik: 2 yaralı



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yöre halkı ile Suriyeliler arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 2 Türk vatandaşı yaralandı. Polis, biber gazı sıkıp, havaya ateş ederek gerginliğin daha fazla büyümesini önledi. Suriyeli aile geniş güvenlik önlemleri altında sığındıkları evlerinden çıkartılıp, daha güvenli bir yere götürülürken, öfkeli kalabalık olay yerine gelen CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile görüştükten sonra ikna olup, dağıldı.

İddiaya göre, İstasyonaltı Mahallesi, İstekli Sokak'ta oturan Suriyeli bir aile, bugün saat 13.30 sıralarında, sokakta oyun oynayan çocuklardan rahatsız olup, azarladı. Çocukların durumu anlattığı yakınları ile Suriyeli aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredeki diğer kişilerin de katılmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada, sırtından bıçaklanan Erdal Çelik ile taş veya sopa gibi sert bir cisimle başına vurulan Fırat Çiftçi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, gerginliği biber gazı sıkıp, havaya ateş ederek önlemeye çalıştı. Polis, Suriyeli ailenin yaşadığı evin önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırdı. Ardından da geniş güvenlik önlemi alınıp, Suriyeli ailenin 5 ferdi, sığındıkları evlerinden çıkartılarak, daha güvenli bir yere götürüldü. Olayda yaralanan 2 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin Suriyelilerin huzuru bozduğunu belirtip, kendilerini burada istemediklerini belirtmeleri üzerine Başkan Çetin, sorunun çözümü için Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ile bir araya gelip, konuyu Manisa Valisi Ahmet Deniz'e ileteceklerini söyledi. Öfkeli kalabalık Belediye Başkanı Akın ile görüştükten sonra ikna olup, dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

-CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın mahalle sakileri ile görüşmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Samet, market çıkışı öldürüldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Samet Coşkun (16) alışveriş yaptığı marketten çıktığı sırada husumetli olduğu Bekir K. (55) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Nurdağı ilçe merkezinde meydana geldi. Samet Coşkun marketten alışveriş yapıp, dışarı çıktı. Bu sırada husumetli olduğu Bekir K., otomobille yanına gelip, pompalı tüfekle Coşkun'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle Coşkun kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Coşkun hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Samet Coşkun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin, olayın ardından kaçan Bekir K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Samet Coşkun'un fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Cenaze aracı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 104 MB

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Kalpleri duran anne ve kızı, kalp masajıyla hayata döndürüldü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda otomobilin orta refüjdeki yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kalbi duran anne ve kızı, 112 Acil ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ümit Kaya (34) idaresindeki 01 Y 9187 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Otomobil, buradaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ile birlikte eşi Zeynep, kızları Rüveyda (11) ve Eslem ile annesi Cevriye Kaya yaralandı. Yaralılardan Rüveyda ve Zeynep Kaya'nın kazanın ardından kalbi durdu. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Zeynep ve Rüveyda Kaya ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Zeynep ve Rüveyda Kaya'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik yeniden 3 şeritten sağlanmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Eslem ve Rüveyda Kaya'nın yerdeki ayakkabısı

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Rüzgarın uçurduğu çadır, kadının üzerine düştü



ERZURUM'da polisevi önünde 15 Temmuz etkinliği için kurulan çadır, caddeden geçen Z.K. (50) adlı kadının üzerine uçtu. Kafasından yaralanan Z.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Polisevi önünde bugün akşam yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan çadır, rüzgarın etkisiyle uçtu ve caddeden geçmeye çalışan Z.K.'nın üzerine düştü. Çadır demirlerinin çarptığı kadının kafasında ve burnunda kanama oldu. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaya müdahaleden önce basın mensuplarına tepki gösterdi. Çevredekiler ise geç geldiğini öne sürdükleri sağlıkçılara tepkilerini dile getirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde yaralı kadına müdahale eden sağlıkçılar, ambulansla bölgedeki eğitim ve araştırma hastanesine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rüzgardan uçan çadır ve olay yerine toplanan kalabalık

-112 ekiplerinin kadına ilk müdahalesi

-112 ekiplerinin basın mensuplarına tepki göstermesi

-Yaralının götürülmesi

-Rüzgardan uçan çadırdan detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 02.25 BOYUT: 271 MB

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