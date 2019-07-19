DHA YURT BÜLTENİ-16

1)BİTLİS'TE BİNBAŞI ROKETLİ SALDIRIDA ŞEHİT OLDU; 1'İ KORUCU 2 YARALI

BİTLİS'te PKK'lı teröristlerin askerlerin kullandığı sivil araca düzenledikleri roketli saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile sürücü yaralandı. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sarılarında PKK'lı teröristler tarafından bir araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, isabet alan askerler tarafından kullanılan araçtaki binbaşı ile yanındaki korucu ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan binbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Güvenlik korucusu ile sürücünün tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların Bitlis Devlet Hastanesine getirilişi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA

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HAKURK'TA ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT

2)BAKANLIKTAN AÇIKLAMA; 1 ASKER ŞEHİT, 5' İ HAFİF 6 ASKER YARALI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Pençe-2 Harekatı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Görüntü Dökümü

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-Yüksekova Devlet hastanesine ambulansların yaralı askerleri getirmesi

YÜKSEKOVA/DHA

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Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (9)

3)7 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU KÖY HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Düzce'nin Akçacoka ilçesinde, sel felaketinin ardından 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü drone ile havadan görüntülendi. İlçeye bağlanan ana yolun çöktüğü köyde ulaşım, ormanlık araziden açılan toprak yoldan sağlanmaya başlandı. Düzce Valiliği ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Drone ile havadan görüntülenen köyde selin felaketi ortaya çıktı. Dere kenarındaki bazı evlerin yan yattığı, elektrik direklerinin devrildiği, dere üzerinden geçen köprünün her iki tarafının da yıkıldığı görüldü. Köyde bulunan AFAD, Türk Kızılay, jandarma, gönüllü kurtarma ekipleri vatandaşlara yiyecek ve gıda yardımı yapıyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

DÜZCE

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4)SEL BÖLGESİNE MOBİL JENERATÖRLER KURULACAK

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'de selden etkilenen bölgelere elektrik verme konusunda çalışma yapacaklarını ifade ederek, hatları tamir edemedikleri alanlara mobil jeneratörler konulacağını söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'nin Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan 24 köyün etkilendiği sel ve su baskınlarının zarar verdiği bölgelerde inceleme yapmak için Düzce'ye geldi. Bakan Dönmez ilk olarak Düzce kriz merkezinde Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve bölgede çalışan kurumların sorumlularından brifing aldı. Bakan Fatih Dönmez toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "17 Temmuz akşam saatlerinde başlayan 18 Temmuz öğleden sonraya kadar devam eden 12 saatlik aşırı yoğun yağış nedeniyle Düzce'de ki 3 ilçemizde önemli oranda afet söz konusu oldu. 7 vatandaşımız kayıptı. Az önce valimizden aldığımız bilgiye göre 1 kadın vatandaşımızın cesedine ulaşılmış oldu. 6 kayıp var. Ben kayıplarımızın bir an önce bulunacağını düşünüyorum. Çünkü gerek AFAD ekipleri, gerekse güvenlik birimleri hem yerleşim yerlerinde, hem derelerde hem de denizde bu aramaları yoğunlaştırmış durumdalar. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da şifalar diliyoruz. AFAD ve güvenlik birimleri olay gerçekleşir gerçekleşmez afet bölgesine intikal etmek sureti ile gerekli arama kurtarma çalışmalarını başlattılar. Şu anda 5-6 köye ulaşım imkanı yok. Ancak biraz önce aldığımız bilgiye göre 1 gün içinde köylerimize fiziki olarak ulaşım imkanı sağlayacağız. Afetten 24 köyümüz ve 1 ilçe merkezimiz etkilenmiş durumda. Yağış oranlarına bakınca metrekareye 160 kilogram düşen bir yağış, bu bölgede hemen hemen 100 yılda yaşanabilecek bir şiddete yağdığını göstermiş oluyor.ö dedi.

"BÖLGEYE MOBİL JENERATÖRLER GÖNDERECEĞİZö

Bakan Dönmez, bölgeye mobil jeneratörler aracılığı ile elektrik verme konusunda çalışma yapacaklarını ifade ederek, "Enerji Bakanlığı olarak hem elektrik şebekeleri hem doğalgaz şebekeleri açısından gerekli bilgileri aldık. Doğalgaz şebekesinde bir sorun yok. Afetin yoğun olduğu bölgelerde elektrikler kesilmişti. Yapılan çalışmalardan sonra 3 köyümüze elektrik verdik. 24 saat içinde 4 köyümüze daha elektrik ulaşacak. Köylere ulaşım açılır açılmaz ise ekiplerimiz olay yerlerine gitmek sureti ile elektrik şebekesini ayağa kaldıracaklar. Acil olarak elektrik götüremediğimiz köylere ise mobil jeneratör temin etmek sureti ile oralarda ki hayatı süratle normalleştirmeye çalışacağız. Elektrik olmayınca suyun intikali hatta bir müddet sonra haberleşme sınırlamaları da başlayacağı için ilk etapta elektriği bu bölgelere ulaştıracağızö diye konuştu.

"100'ÜN ÜZERİNDE DİREK KAYIPö

Bakan Fatih Dönmez, 100'ün üzerinde elektrik direğinin sel nedeniyle kayıp olduğunu söyleyerek, şu açıklamada bulundu:

"1 trafo merkezimiz tamamen sele kapılmış durumda, 100'ü aşkın direğimiz ise şu anda kayıp durumda. Yaklaşık 5 kilometrelik alternatif hat üzerinde ekiplerimiz çalışıyor. Bu bölgeden sorumlu elektrik dağıtım şirketinin tüm ekipleri buradalar. Takviye amaçlı bölge dağıtım şirketlerinden buraya hem personel hem de ekipman temini yapacağız. Süratle bu bölgeyi normalleştirmeye çalışacağız. Sel bölgesinde inceleme yaptıktan sonra gerek bakanlığımızla ilgili gerekse devletimizin diğer organları ile ilgili tedbirleri süratle alacağız. Tekrar büyük geçmiş olsun.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Fatih Dönmez'in kriz merkezine gelmesi

Bakanın toplantısından görüntü

Bakanın açıklamaları ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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5)SİSLİ HAVADA YAYLADA KAYBOLAN ENGİN, HER YERDE ARANIYOR

TOKAT'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde dün yaylaya çıkan Engin Çelikdemir(13) sisli havada kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgede Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

İlçeye bağlı Çevreli beldesi yakınlarındaki Çifte Tekke yaylasında hayvancılıkla uğraşan İsa ve Nefse Çelikdemir çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan, Engin Çelikdemir otlayan hayvanları geri getirmek için sisli havada 15.00 sıralarında çadırdan ayrıldı. Saat 17.00 sıralarında çocuğun barınağa getirmeye gittiği hayvanlar, kendiliğinden döndü. Hayvanlarla birlikte Engin'in gelmediğini fark eden ailesi, kendi imkanları ile bölgede arama çalışması başlattı. Ancak aile çocuğa ulaşamadı. Bunun üzerine Jandarmadan yardım istendi. Gece saatlerinde bölgeye giden Jandarmaya ait bora timine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Gece boyu bölgede arama yapıldı. Çalışmalar bugün de gün boyu devam etti. Ancak bölgede havanın yağışlı ve sisli olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülürken, henüz Engin'in izine rastlanmadı.

Kayıp çocuğu arama çalışmalarına katılan belde sakinlerinden Tahir Karaca, "Yayladaki arkadaşlarımızın çocuğu dün saat 15.00 sıralarında hayvanlar arazide otlatıldığı için hayvanların yanına gitmiş. Elverişsiz hava şartlarından dolayı arazide yolunu kaybetmiş. Dün akşamdan beri aralıksız olarak tüm güvenlik güçlerimizle beraber bizlerde aramaya devam ediyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bölgeden görüntüler

-Ekiplerin arama çalışmaları

-Sis ve yağış nedenile yaşanan sıkıntı

-Aramaya katılan belde sakinin açıklaması

-Kayıp çocuğun fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ALMUS, (Tokat),DHA

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6)DERİK'TE TAŞ, SOPA VE SİLAHLI ARAZİ KAVGASI: 4 YARALI

MARDİN'in Derik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Derik ilçe merkezinde meydana geldiı. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Demir ve Kantik ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Seydoş Kantik (58), Serkan Kantik (25), Servet Kantik (27) ve Hamdullah Kantik (42) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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Derik Devlet Hastanesi

Ambulans

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 61,1 MB

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7)YAMAÇTA MAHSUR KALAN KÖPEK, KURTARILDI

SAMSUN'da çıktığı yamaçta mahsur kalan köpek için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenden korkan köpek, yamaca tırmanan Zekeriya Koç adlı vatandaş tarafından alınarak yere indirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 3 polis, cezaevinden dönerken İlkadım ilçesi Gürgendağı mevkiinde yamaçta mahsur kalan bir köpek olduğunu fark etti. Narkotik polislerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenini uzatarak köpeği bulunduğu yerden kurtarmak istedi. 30 metre yükseklikte mahsur kalan köpek uzun süren çalışma sırasında korkarak itfaiye personelinden uzaklaştı. Köpeğin imdadına Zekeriya Koç (53) isimli vatandaş yetişti. Tepeye tırmanan Koç, köpekle birlikte aşağıya indi. Susuyan köpeğe narkotik polisi Serdal Tahta eliyle su içirdi.

Görüntü Dökümü:

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Mahsur kalan köpekten detaylar

İtfaiyenin olay yerine gelişi

Narkotik polisinin çalışmaları izlemesi

İtfaiyenin çalışmalarından detay

İtafiye personelinin merdivenle yukarı çıkması

İtfaiye personelinin köpeği severek yanına çağırması

Köpeğin korkarak uzaklaşması

Zekeriya Koç isimli vatandaşın tepeye tırmanarak köpeği kucağına alması

Zekeriya Koç'un köpeği itfaiye personeli ile yardımlaşarak indirmesi

Narkotik polisi Serdal Tahta'nın köpeğe su vermesi

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN -

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 595 MB

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