DHA YURT BÜLTENİ 16

Baraj gölüne giren genç boğuldu

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Kılınç (19), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Çatak mevkiinde meydana geldi. Arkadaşları ile bölgede piknik yapan Mustafa Kılınç, iddiaya göre sıcak havadan bunalarak baraj kıyısındaki sazlık suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Kılınç gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine su altı arama kurtarma polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baraj gölü

Gencin boğulduğu sazlık alan

Dalgıç polislerin çalışması

-Sudan çıkarılan ceset

Sağlık ekibinin müdahalesi

Cesedin ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: - Mehmet SEZGİN–ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB

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Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

AFYONKARAHİSAR'da 3 arkadaşıyla balık tutmak için gittiği barajda bindikleri sandalın ters dönmesi sonucu suya düşen İbrahim Çardak (53) boğuldu. Arkadaşları kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, İbrahim Çardak'ın cansız bedenine 2 saat sonra ulaşılabildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki barajda meydana geldi. İbrahim Çardak ve 3 arkadaşı öğle saatlerinde balık tutmak için geldiği barajda sandalla suya açıldı. Bu sırada sandal henüz bilinmeyen nedenle ters dönünce İbrahim Çardak ve 3 arkadaşı suya düştü. Arkadaşları kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başarırken, İbrahim Çardak suda kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112, jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Çardak'ı aramaya başladı. Suda yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından ekipler İbrahim Çardak'ın cansız bedenine ulaştı. Gebeceler beldesinde oturduğu öğrenilen Çardak'ın yakınları olay yerinde fenalık geçirirken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

Jandarma, AFAD ve 112 ekiplerinden detay

Tekneden detay

Yerde yatan cesetten detay

Genel detaylar

Barajdan detay

AFYON

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Tartıştığı genci gözünden yaralayan yabancı uyruklu kişiye linç girişimi

ERZURUM'da, tarıtştıkları Ömer Faruk Özcan'ı (20), muşta ile gözünden yaralayan 3 yabancı uyruklu kişiden biri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Araya giren polis ekipleri olayları güçlükle yatıştırdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen yabancı uyruklu 3 kişiden biri, bilinmeyen nedenle tartıştığı Ömer Faruk Özcan'ı cebinden çıkardığı muşta ile gözünden yaraladı. Olay gören çevredekiler gence yardım etti. Bu sırada yabancı uyruklu 2 kişi olay yerinden kaçarken, birini yakalayan kalabalık linç etmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Yabancı uyruklu genci kalabalığın elinden jop kullanarak alabildi. Polis otosuna bindirilen genç, olay yerinden uzaklaştırıldı. Gelen takviye kuvvet ise toplanan kalabalığı dağıttı.

Linç edilmek istenen kişi ile olaydan sonra kaçan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan'ın tedaviye alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinde yaşananlar

Polisin önlem alması

Detaylar

Haber-Kamera:/ ERZURUM,

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Düğün magandaların havaya ateş etmesine, sosyal medyada tepki

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki düğün öncesi magandalar, davetliler ve çocukların arasında dakikalarca tabancalarla havaya ateş etti. O anlar da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

İleçde düğününde düğün öncesi dua eşliğinde gelinin baba evinden çıkışının ardından bir grup tabancalarını çıkardı. Grup, davetliler ve çocukların da yer aldığı kalabalık arasında tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. Sosyal medya da paylaşılan görüntülere, pek çok takipçi ise yorumda bulunup tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Havata ateş edilmesi

HABER KAMERA: SAMSUN-DHA

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Çıra için gövdesi oyulan ağaçların tedavisi memnunlukla karşılandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Küçük Yaylada geçen yıl çıra çıkartmak için gövdesi oyulan ağaçların tedavi edilmesi memnunlukla karşılandı.

İlçeye bağlı Hacıali köyü yakınlarında bulunan Küçük Yaylada geçen yıl kimliği belirsiz kişiler tarafından çıra çıkartmak için tahrip edilen ağaçların bulunduğu noktada Yaprak Festivali düzenlendi. Geçen yıl çıra için 44 ağaç gövdesinin oyulduğu alanda Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tedavi çalışması başlattı. Bu sayede ağaçların yaşaması sağlandı. Festival için alana gelen vatandaşlar da tedavi edilen çam ağaçlarının korunuyor olmasını memnuniyetle karşıladı.

Festival kapsamında piknik yapmak için yaylaya gelen Mehmet Özdilek "Bugün hep beraber pikniğe geldik buraya. Ağaçları gördük. Daha önce bunlar oyulmuş çıra almak amacıyla. Galiba insanlar bunları oymuşlar ve tahrip etmişler. Tabi ki de bu davranış hoş bir davranış değil. Bence böyle yapılmaması gerekiyor. Ağaçlar geleceğimiz, oksijen kaynağımız. Pikniğe gelen insanların da odunlarını yanlarında getirerek ağaçlara bu şekilde yapmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Drone görüntüleri

-Piknikçiler

-Tedavi edilen ağaçlar

-Konuşmalar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR - Halil İbrahim YEL/ERBAA, (Tokat),

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Tesadüfen paraşütle yarışmanın ortasına inen turist ödüllendirildi

RİZE Belediyesi tarafından 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4'üncü Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Gezi amaçlı bölgede bulunan İsviçreli turist Yauuic Schueider, paraşütüyle yarışma alanına indi. Kendini bir anda yarışmanın içerisinde bulup şaşkınlık yaşayan turist, günün anısına madalyayla ödüllendirildi.

Rize Belediyesi tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Sırahoz Tepesi'nde uçuşların yapıldığı ve 3 turda gerçekleştirilen yarışmaya, Rize ve pek çok farklı illerden yamaç paraşütçüleri katıldı. Her yıl gelenekselleşen yarışmada diğer yıllardan farklı bir gelişme yaşandı. İsviçre'den ailesiyle birlikte Doğu Karadeniz bölgesini gezmek için gelen İsviçreli turist Yauuic Schueider, yarışma dışında uçtuğu paraşütüyle, yarışma alanına iniş yaptı. İniş noktasında bir anda kendisini yarışma içerisinde bulan Yauuic Schueider, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İnişini başarıyla tamamlayan turist, tam not aldığı etkinliğe katılanlardan da alkış aldı. Yarışmadan haberi bulunmadığını ancak kendisine güzel bir sürpriz olduğunu belirten Yauuic Schueider, bu uçuşun kendisinde büyük bir anı olarak kalacağını söyledi. Kendisini tesadüfen yarışma içerisinde bulan Schueider'e günün anısına madalya takdiminde de bulunuldu.

Öte yandan yarışmada dereye giren paraşütçülere, Rize Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Köroğlu, Çay Borsası Genel Sekreteri İsmail Kocaman ve komite ekibi tarafından ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Turistin paraşütünden detay

-Turistin inme anından detay

-Yarışmadan detay

-Ödül töreni

- Turist Schueider'in açıklaması

Haber: Mehmet Can PEÇE / RİZE, -

Boyut: 219 MB HD

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