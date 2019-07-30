DHA YURT BÜLTENİ - 16

Sandıklı'da orman yangını

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 hektar meşe ormanı zarar gördü.

Sandıklı'ya bağlı Akharım beldesi Karadağ mevkisi Şerban korusunda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, Afyonkarahisar, Sandıklı ve Akharım'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma kapsamında yangın kontrol altına alınırken, 5 hektarlık alandaki meşe ağaçlarının yandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yangın çıkan alan görüntüsü

Yangın çıkan alanda helikopter yangın söndürme çalışmasından görüntü

Helikopter görüntüsü

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

===================

Salda'ya Millet Bahçesi ihalesinin iptali için dava

Turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlü Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, yargıya taşındı. Yeşilova sakinlerinden Osman Altınışık, Meral Türkoğlu, Özdemir Korkmaz, Aysel Alp ve Gazi Osman Şakar vekili olarak avukatlar Münip Ermiş, Tuncay Koç ile Mustafa Şahin, dava dilekçesini Isparta İdare Mahkemesi'ne sundu. Açılan davada, yapılacak Millet Bahçesi, genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları ile Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatıların yapımını içeren 31 Temmuz'daki ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Salda Gölü'nün 15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK)' ilan edildiğini belirten dava avukatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü sayfasından 10 Temmuz 2019 tarihinde duyurulan ilan ile de 1/25 binlik, 1/5 binlik ve 1/binlik uygulama imar planları yapıldığının açıklandığına işaret etti.

Avukatlar, yöre sakinleri ve kurumların değerlendirme sürecine dahil edilmeden, çevresel etkileri üzerinde etüt yapılmadan hazırlanan her ölçekteki imar planları henüz kesinleşmeden 140 bin 496,07 metrekarelik alanın müteahhide verilmesine yönelik ihalenin usulsüz ve yasal düzenlemelere aykırı olduğunu öne sürdü.

Salda Gölü ve çevresinin 1'inci derecede doğal sit alanı olduğu hatırlatılarak, "Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olarak Salda Gölü Tabiat Parkı'dır. Peyzaj özellikleri, endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve üreme alanıdır. Çok çeşitli habitatlara ev sahipliği yapmaktadır. Sulak alan olması nedeniyle biyolojik çeşitlilik yüksek seviyededir" denildi.

MARS'IN YÜZEY ÖZELLİKLERİYLE AYNI

Jeolojik ve kimyasal özelliklerinin barındırdığı endemik türlerle ÖDA ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağladığı da belirtilen dilekçede, "Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan Uluslararası ve Ulusal düzeyde öneme sahip bir alandır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

--------------

Salda Gölü drone görüntüleri

Ofisteki avukat ve muhabirden detay görüntüler

Avukatın çalışma görüntüleri

Salda Gölü Millet Bahçesi Çalışma Raporları

Raporlardan detay görüntüler

RÖP: Avukat Münip Ermiş

233 MB/// 2.08"

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

========================

Tabanca ile ateş eden alacaklısının üzerine yürüdü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, H.P. alacaklı olduğu M.G.'ye kurşun yağdırdı. M.G. silahla ateş eden H.P.'nin üzerine doğru yürürken bacaklarından vuruldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Hendek Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. H.P. alacaklı olduğu M.G.'ye ait dükkana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde H.P aracıyla gelerek M.G.'ye ateş etmeye başladı. Daha sonra aracından inen H.P. silahı ile ateş etmeye devam ederken, M.G. üzerine doğru yürüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, bacaklarından yaralanan M.G.'ye ilk müdahalede bulundu. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. H.P., Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

----------

Güvenlik kamerası

Vurulma anı

Haber-Kamera: Kadir KAZIN/HENDEK(Sakarya),

=====================

Elektrikli otobüsten çıkan duman korkuttu

Manisa'da elektrikli belediye otobüsünün motor kısmından yükselen duman korku yarattı. Yangın tüpüyle müdahale edilen olayda, dumanın kompresörden geldiği anlaşıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Şehir Hastanesi-Uncubozköy hattında çalışan 45 E 4700 plakalı elektrikli belediye otobüsü, Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldiğinde, otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine şoför A.E. (40) otobüsü sağa çekip, durdu. Dumanların yükseldiği kısma yangın tüpleriyle müdahale edildi. Bu sırada paniğe kapılan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, dumanların otobüsün kompresöründen çıktığı, herhangi bir yangının söz konusu olmadığı belirlenince, herkes rahat bir nefes aldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Dumanların yükselmesinden görüntü

-Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

=========================

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 Suriyeli tutuklandı

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta, hassas burunlu dedektör köpek 'Marco' ile yapılan aramada, bagajdaki valiz içine gizlenen 131 pakette toplam 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Suriye uyruklu Malek A. ve Fad İbrahim polis tarafından gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler birbirlerini suçladı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Polis köpeğinin arabada arama yapması

-Bulunan bavulda çıkan narkotik madde

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Süre: 01'39" Boyut: 182 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

==================

Varto'da HDP'li belediyeye işten çıkarma tepkisi

Muş'un Varto ilçesinde HDP'li belediye başkanı tarafından işten çıkarılan 16 kişi adına açıklama yapan Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Yaşar Kalır, "Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmıştır" dedi.

31 Mart seçimlerinde HDP'nin kazandığı Varto'da 16 kişinin iş akdi feshedildi. Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası hizmet binası önünde düzenlenen basın toplantında işten çıkarmalar kınandı. Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde de 36 kişinin işten çıkarıldığını belirten Şube Başkanı Yaşar Kalır, "Muş, Bitlis ilçe ve belde belediye başkanları maalesef CHP'nin izinden gitmeyi kendilerine görev edinmiştir. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmıştır. Çalışan emekçileri önce çöpe sonra eve göndermişlerdir. Keyfi uygulamalarla insanları mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Sebepsiz işten çıkarmaları kınıyoruz. Emekçilere yönelik keyfi tutum ve uygulamalar Muş ve Bitlis'te kamuoyunu rahatsız etmektedir. Sayın başkanlarımıza soruyoruz işten atılmalarının sebebi nedir? Haramsız çalışmak mı? Hilesiz çalışmak mı? Nedir? Sebepsiz işten atmak neye kime fayda sağlar?" diye konuştu.

Varto Belediyesi'nde işten çıkarılan personellerden Gökmen Bingöl ise, haksız yere işten çıkarıldıklarını ifade ederek, "Bizi haksız yere işten attılar. Beni alıp çöp işine verdiler. Ekmeğime ihanet etmedim, ekmeğime saygı duydum. Hak-İş Sendikası'na üye olmanın suç olduğunu bilmiyordum, devletçi olmanın suç olduğunu bilmiyordum. Beni işten attıkları için onları vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Şu anda çocuklarımız perişan bir durumda" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır'ın konuşması

-Genel detaylar

-Varto Belediyesinde işten çıkarılan personellerden Gökmen Bingöl'ün konuşması

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

==================

Balkondan düşen İshak bebek kurtarılamadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2'nci kattaki balkondan düşen 10 aylık İshak İhsan, hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 10 aylık bebek İshak İhsan, ikinci katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı İshak bebek, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İshak bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından İshak bebeğin cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), -