DHA YURT BÜLTENİ-16

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (5)

2 CAMİ KAPATILDI

Afyonkarahisar Vali vekili Dr. Mehmet Boztepe, Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar gördüğü Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünü ziyaret etti. Köyde Kaymakam Mesut Şahin ile birlikte incelemeler yapan Boztepe, hasar gören yerleri ve camileri ziyaret etti. Vali vekili Dr. Mehmet Boztepe, burada hasar gören 2 caminin kapatılması talimatını verdi.

ARTÇI DEPREM SIRASINDA PANİĞE KAPILDI

Valinin incelemesi sırasında küçük bir artçı sarsıntı yaşandı. Bu sırada caminin dışında bekleyen köylülerden Hanife Koyun (20) paniğe kapıldı. Bağırarak olduğu yerde oturup kalan Koyun'a köyde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Hanife Koyun daha sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Vatandaş röportaj

Yıkılan evin duvarı detay

Vali vekili Mehmet Boztepe'nin incelemesi

Vali vekili Mehmet Boztepe'nin muhtarla konuşması

Paniğe kapılan kıza sağlık ekiplerinin müdahalesi

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DAZKIRI (Afyonkarahisar),

========================

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (6)

ÇARDAK HAVALİMANI'NDA KULENİN TAVANINDAKİ SIVALAR DÖKÜLDÜ

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak Havalimanı'nda aprondaki asma tavanın çöktüğü, kuledeki tavandan sıvaların ve metal parçaların yere döküldüğü bildirilirken, uçuşa engel bir durumun söz konusu olmadığı dile getirildi.

DENİZLİ,

======================

TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler

TOPLU Konut İdaresi'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapacağı 300 konutun hak sahipleri kura çekilişiyle belirlendi. Kuradan isimleri çıkanlar ev sahibi olacak olmanın mutluluğunu yaşattı.

Gebze Kirazpınar Toplu Konut Projesi'nin hak sahiplerini belirlemek için Gebze Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. 150 adet 2 artı 1 proje için 6 bin 71, 150 adet 3 artı 1 proje için ise 6 bin 83 başvuru oldu. Kura çekilişi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Salonda koltuklar dolunca, vatandaşlar sahaya oturdu. Kuraların çekilmeye başlamasıyla birlikte kurada isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşadı. Nebahat Koçak kurada isminin çıkmanın sevinciyle gözyaşlarını tutamadı. 12 senedir kiracı olduğunu söyleyen Nebahat Koçak, TOKİ'ye teşekkür etti.

Kurada engelli kontenjanından ev sahibi olmaya hak kazanan Fatih Bozkurt ise, "Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kura çekilişinden görüntü

Salondan görüntüler

Röportajlar

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

======================

Tekirdağ'da 'çöp' tepkisi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, - TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeler ve merkez ilçenin evsel atık ve çöplerini depoladığı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Demirli Mahallesi sakinleri, çöp dökülmesini protesto etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel, "Bu çöplüğünün üzerinin kapatılarak mesire alanına dönüştürülmesini ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız adına istiyoruz. İlçemizde geleceğimiz olan çocuklara zehir solutmayacağız. Yer altı sularımız, tarım alanlarımız bu çöp sahasından olumsuz etkilenmekte" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeler ve merkez ilçenin evsel atık ve çöplerini merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi'ndeki çöp sahasında toplamasına bölgede yaşayanlar tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, 'Nefes alamıyoruz', 'Temiz bir hava ve sağlıklı yaşam alanları istiyoruz/ yazılı dövizler taşıyarak, Tekirdağ'ın 11 ilçesinin çöplerinin bu alana getirilmesini protesto etti.

Eyleme katılan Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Demirli ve ona bağlı kırsal mahallelerinden toplanan evsel atıkların taşındığı alandır. Tekirdağ'ın büyükşehir vasfı kazanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen bu alan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından il genelindeki tüm çöplerin toplanma sahasına dönüştürülmüştür. Süleymanpaşa ilçemiz diğer ilçelerin çöplüğü haline gelmiştir. Günde yaklaşık 1 milyon kilogram çöp ilçemize taşınmaktadır. Mahalle sakinlerimizin soluduğu havanın kalitesi günden güne düşmektedir. Ağır koku zaman zaman ilçe merkezinden de hissedilmektedir. Süleymanpaşa bütün şehrin çöpünü çekmek zorunda değildir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın aldığı karardan bir an önce dönmesini isteyen Yüksel, "Bu çöplüğünün üzerinin kapatılarak mesire alanına dönüştürülmesini ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız adına istiyoruz. İlçemizde geleceğimiz olan çocuklara zehir solutmayacağız. Yer altı sularımız, tarım alanlarımız bu çöp sahasından olumsuz etkilenmekte. Tüm vatandaşlarımızı hafta başından itibaren başlatacağımız imza kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çöp depolama alanı

-Çöp kamyonları

-Alana toplana kadın, erkek ve çocuklar

-Çocukların ellerindeki dövizler

-Başkan Yüksel'in konuşması

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



==============

Karabük'te çayda kurtarma tatbikatı

SAFRANBOLU(Karabük),- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği sele kapılan otomobilin sürücüsü ile çayda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nce Araç Çayı'nda kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikata Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Afet Acil ve Durum Müdürü Gazanfer Erbay, AFAD, UMKE ekipleri katıldı. Senaryo gereği sele kapılan otomobilin Araç Çayı'nda sürüklendiği ve 4 kişinin de aynı çayda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Arama ve kurtarma köpeği 'Çilek' in kullanıldığı çalışmalarda drone ile havadan yer tespiti yapıldı. Kurtarma ekiplerinin bir bölümü botla olay yerine giderken, bir bölümü de köprünün üzerinden halatlarla botun üzerine indi. Kurtarma ekipleri kısa sürede otomobilin sürücüsü ile 4 kişiye ulaştı. Yaralı sürücü sedye ile yamacın yukarısında bekleyen ambulansa taşındı. Suyun kenarında farklı noktalarda mahsur kalan 4 kişi de halatlarla köprüye çıkarıldı.

Vali Fuat Gürel, "Bundan sonraki süreçte plansız ve habersiz birkaç tatbikat planlayacağız. Her şey olabilir. Kurumların koordinesini gerektiren bu tür afetlerde hızlı bir şekilde güvenliği sağlayabilmek, oradaki insanlara müdahale edebilmek önemliö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tatbikat detay

-Fuat Gürel'in açıklaması

Süre: (04.14) Boyutu: (473 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

================

VAN KALESİ'NDE URARTU TARİHİNE IŞIK TUTACAK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

VAN Kalesi çevresinde yürütülen kazı çalışmalarını incelemek için bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, çalışmalar sayesinde tarihin gün yüzüne çıkartılacağını belirtti.

Eski Van Şehri, kalesi ve höyüğünde 2010 yılından bu yana yapılan kazı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Konyar başkanlığında Türkiye'nin birçok üniversitesinden, alanında uzman 50 kişinin katılımıyla devam ediyor. Urartu tarihine ışık tutması beklenen kazı çalışmalarını inceleyen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'a, kazı başkanı Doç. Dr. Erkan Konyar ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Engin Akın eşlik etti. Doç. Dr. Konyar, kazılarla elde edilen bulgular ve tarihi eserlerle ilgili Başkan Ertan'a bilgi verdi.Kazının yapıldığı alanda çıkan tarihi eserleri dikkatle inceleyen Başkan Ertan, "Çok kıymetli ve değerli bir çalışma yürütüyorsunuz ve bir tarihi gün yüzüne çıkartıyorsunuz. Böyle bir çalışma yaptıkları için Erkan Konyar hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Doç. Dr. Konyar ise, yaptıkları kazı çalışmalarında Urartular ile ilgili önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, kendilerini ziyaret eden Başkan Ertan ve heyetine teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, daha sonra kale yolunda bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'ni ziyaret edip, eski Van şehri ile ilgili Doç. Dr. Konyar'dan bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kazı alanına giden Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve beraberindekiler

-İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Konyar, başkan Ertan'ı karyılarken

-Kazı alanındaki çalışmalar

-Çalışmanın yapıldığı bölgede incelemelerde bulunması

-Konyar'dan bilgi alan Başkan Ertan

-Ertan, tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'ni ziyaret etmesi

-Doç. Dr. Konyar'dan bilgi alması

-Konyar'ın bilgi vermesi

-Tarihi eserler

Behçet DALMAZ/VAN, -



==========

KAYSERİLİ KUAFÖRDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ BAYRAM TIRAŞI

KAYSERİ'de, berber Gökhan Tunç (29), Kurban Bayramı için maddi durumu iyi olmşayanlara ücretsiz bayram tıraşı yapmaya başladı. Tunç, imkansızlıklar nedeniyle bayram tıraşı olamayan özellikle yaşlılara ve çocukları iş yerine beklediğini söyledi.

Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'nde, 4 yıldır berberlik yapan Gökhan Tunç, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine bayramlık tıraş desteği verdiğini belirtti. Bayram tıraşının bir gelenek olduğunu anlatan Tunç, "Bazıları ne yazık ki, bayram tıraşını ekonomik sıkıntılar nedeniyle olamıyor. Daha çok yaşlılar ve bunun yanında çocuklarda bunu sıkça görüyoruz. Ben de bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine destek olmak istedim. Çünkü bayramlar paylaşmak ve yardımlaşmaktır. Benim de imkanlarım bu ölçüde ve bu alanda destek vermek istedim. Bazı nedenlerden ötürü bayram tıraşı olamayanları iş yerime bekliyorum. Şu an herkese duyurmaya çalışıyoruz. Bazı kardeşlerimizi de bu kapsamda tıraş ettik. İhtiyaç sahibi olanlar gelsinler hem kendileri hem de çocuklarını tıraş edeceğim. Bu çalışmayı önümüzdeki bayramlarda da sürdüreceğim" diye konuştu.

14 yıldır kuaförlük yaptığını kaydeden Tunç, bayram sonrası da imkan buldukça ilçelere, köylere giderek bu desteğini sürdüreceğini belirtti.

Diğer yandan bölgede esnaflık yapan İbrahim Tokpınar da, Tunç'un bu kararını desteklediklerini ve kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Esnafın, mahallelilerin zor gün dostu olduğunu dile getiren Tokpınar, "Mahalle esnafı önemlidir. Çünkü insanların acil ihtiyaçları olduğunda ilk esnafa gelirler ve esnaf yardımcı olur. Bu kapsamda arkadaşımıza da bu anlayışı yaşatıp, örnek olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kuaförden, tıraş yaparken görüntü

-Röportajlar

-Detaylar

Süre: 3 dakika 11 saniye Boyut: 356 MB

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA

