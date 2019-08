DHA YURT BÜLTENİ-16

Orgeneral Çetin, Kato Dağı'nda 'Kıran Operasyonu'nu yönetti



İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak, Hakkari ve Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu' kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakamlı Kato- Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde operasyonu yönetti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik İçişleri Bakanlığı'nca, 18 Ağustos günü, 129 timin katılımıyla Şırnak, Hakkari ve Van kırsalında başlatılan 'Kıran Operasyonu' sürüyor. Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakamlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesine geldi.

'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNE KADAR İNLERİNE GİRİYORUZ'

Üs bölgesinde incelemede bulunup, Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kıran Operasyonu'nun başarılı şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Ülkemizin birliği bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist unsurlarla, suç ve suç unsurları ile operasyonlar devam etmektedir. Dün Hakkari Kavaklı köyü kırsalında bulmuş olduğumuz silah deposunun ötesinde bugün de Beytüşşebap Marinos Tepe Acar üs bölgesinde operasyonu yerinde incelemek üzere Valilerimizle ve operasyon kuvveti komutanlarımızla buraya geldik. Burada operasyonun planladığın şekilde arkadaşlarımız başarıyla devam ediyorlar. Kahraman jandarmamız, kahraman polislerimiz, kahraman korucularımız, sayın valilerin emirleri doğrultusunda operasyonlarına devam etmektedir. Biz güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin inlerine giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonra da operasyonlarımız kesintisiz operasyon mantığı ile teröristlerin var olabileceği her yerde devam edecektir. Yüce milletimizin desteği ve hayır duasıyla bölge halkımızın desteği ile güvenlik kuvvetlerimiz mücadeleye kahramanca devam edecektir" dedi.

KÖR KANDİL DAĞI'NDA TERÖRİSTLERİN MAĞARASI BULUNDU

Orgeneral Çetin, Hakkari'de sürdürülen operasyonda Kör Kandil Dağları bölgesinde terör örgütü PKK'lıların kullandığı çok büyük bir mağara bulduklarını ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdiklerini söyledi.

'BURADAN DAHA YÜKSEK HERHANGİ BİR YERDE GÜVENLİK KUVVETİMİZ YOK'

Kato-Marinos Tepe Acar üs bölgesinin Türkiye'deki en yüksek askeri üs bölgesinin olduğunu belirten Orgeneral Çetin, "Ağrı Dağı'ndan sonraki en yüksek yer Hakkari'deki Cilo Dağı'dır. Orada 3 bin 450 metrede Düz Tepe, İki Yaka dağlarında üs bölgelerimiz var. Göller bölgesi, düz tepe ve daha birçok noktada üs bölgelerimiz var. Burası 3 bin 400 metre. Yani şu anda en yüksek üs bölgesinde bulunuyoruz. Buradan daha yüksek herhangi bir yerde güvenlik kuvvetimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün 3 bin 400 metrede üs bölgesi teşkil edip kahraman jandarmamız, polis özel harekatlarımız, komandolarımız güvenlik korucularımızla 24 saat, 12 ay bu tepede -30 derecede görev yapıyoruz. Bunu dünyada en fazla 6-7 ülke başarabilir. Ama dünyada bu sarp vahşi arazide kalabilecek bir ülke varsa o da Türkiye'dir. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman kuvvetlerin ulaştığı noktayı ifade etmek istiyorum. Yeteneğimizi kabiliyetimizi ifade etmek istiyorum. Burada 24 saat, 12 ay, 365 gün görev yapıyoruz. Bu şanlı bayrağımız, yüce milletimiz için. Hepimiz bu bayrağa bu millete bu devlete canımızı kanımızı feda etmeye hazırız. Kanımız, canımız, bütün varlığımız şu al bayrağımıza feda olsun, helal olsun, armağan olsun. Burada valimizle, jandarma komutanımızla, emniyet müdürümüzle, 82 milyon vatandaşımızın desteği ve duası ile bayrağımızın ülkemizin her karış toprağında bütün şer odaklarına karşı, bütün bölücü yıkıcı unsurlara karşı, her türlü terörist unsurlara karşı ülkemizin güvenliği vatandaşımızın huzurunu sağlayacağız bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN HASSAS BÖLGESİ'

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kıran Operasyonu'na katılan güvenlik güçlerine başarı dileklerinde bulunarak, şunları söyledi:

"Operasyona katılan tüm birliklerimize üstün başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması ve iç güvenliğimizin canla başla mücadele ediyorlar. Bizlerde elbette ki hem görevimiz gereği hem de bu ülkenin bir vatandaşı olarak fiilen yanında olmak istedik. Her türlü desteği de valilikler olarak kendilerine sağlıyoruz. Bu operasyon Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın himayesi ve direktifleriyle yürütülüyor. Buradaki incelemelerimizi yaptık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Operasyona katılan tüm birliklerimize başarılar diliyorum."

Hakkari Valisi Akbıyık ise, şu an Türkiye'nin en hassas bölgesinde Kıran Operasyonu'nun düzenlediğini ifade ederek, "Şırnak, Hakkari ve Van noktalarının kesiştiği noktadayız. Kavaklı, Kato-Marinos Dağı Acar üs bölgesi 3 bin 400 rakımdayız. Bölge itibariyle Türkiye'nin en hassas bölgesindeyiz. Kıran Operasyonu çok önemli bir konumdayız. Son terörist kalmayana kadar devam edecek bir operasyon" dedi.

Marmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangın



Marmaris'te, 1 gün arayla aynı bölgede 2'nci kez orman yangını çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.

Beldibi Mahallesi yakınlarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu sık orman alanında, 1 gün arayla bugün de yangın çıktı. Bugün saat 15.30 sıralarında bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 2 itfaiye aracı ile orman ekiplerine ait 2 arazöz, 20 orman işçisi, 10 yangın müdahale ekibi ve 1 helikopter çalışma başlattı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. 2 dönümü bugün olmak üzere 2 günde toplam 5 dönüm ormanlık alan yangında zarar gördü. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.

İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (6)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bundan sonra söndürme çalışmalarının yavaş yavaş sonlanacağını ve soğutma yapılacağını belirtti.

Taylan YILDIRIM/ İZMİR,

==========================

Bayraklı'da orman yangını

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Bugün saat 17.30 sıralarında, Bayraklı'daki Seyirtepe yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi ile söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine de yakın olan ve kuru otların da tutuşmasıyla büyüyen yangını söndürmek için havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi



Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarma, 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 bin yıllık kitap ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırmaların sonunda da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evine baskın düzenledi. Baskında isimleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Evde 5 bin yıllık olduğu belirlenen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılar ile hayvan figürlerinin bulunduğu kitap ele geçirildi. Jandarma kitabın, 5 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.

İlber Ortaylı'dan Rus öğrencilere Osmanlıca dersi



Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Rus öğrencilere Osmanlıca dersi vermeye başladı.

Moskova Devlet Üniversitesi Asya-Afrika Çalışmaları Enstitüsü Türkoloji Bölümü 3'üncü ve 4'üncü sınıfında okuyan 8 öğrenci, Bölüm Başkan Vekili Aliona Oglanova ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Taşansu Türker ile birlikte Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Osmanlıca, Paleoğrafya ile Türk-Rus Tarihi dersleri almak için Ayvalık'a geldi. Bir otelde gerçekleştirilen eğitimlerin 1 Eylül'e kadar süreceği öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin'in de da aralarında bulunduğu ilçe protokolü ile bir araya gelen gençlerin bitirme tezi yazmak ya da Osmanlıca öğrenerek Türk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla eğitime katıldığı belirtildi. Türk-Rus ilişkisinin önemine değinen ve Rusya'nın Stalin döneminde Osmanlı etütlerini bir siyaset meselesi olarak kesintiye uğrattığını ancak ilişkinin yeniden kurulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bugün artık gençlerimiz Rusya'yı biliyor, Rusya'da okuyor. Stalin'in mülkiyesinde kaç tane Türk okuyor. Ben böylesini tahayyül edemezdim. Yakında Türk Dış İşleri Bakanlığı'nda Milletlerarası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun olan Türkler'den kurulu olan bir bürokrat kadrosu olacak. Buna eminim ben. Çok iyi gençler yetişiyor. Beraberlik varsa öbür taraf teferruattır" dedi.

'EĞİTİME YARIŞMA SONUCU SEÇİLEN ÖĞRENCİLER KATILIYOR'

42 öğrencinin okuduğu bölümde yapılan yarışma sonucu seçilen 8 öğrencinin Ayvalık'a geldiğini belirten Türkoloji Bölümü Başkan Vekili Aliona Oganova, "Türkiye bizim yüreğimizde. İkinci evimiz gibi seviyoruz. Geçmişi bilmeyen araştırmayan ve anlamayan geleceği kuramaz diye düşünüyoruz. Genç Türkologlarımız geçmişi araştırıp çalıştıktan sonra sabit geleceğimizi kuracaktır" diye konuştu.

İlber Ortaylı'nın 'Gezin' cümlesini hatırlatan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ise "Sizlere buradaki süreniz içerisinde ilçemizi tanımanızı tavsiye ederim. Dünyanın bu parçasının iki büyük halkın birbirini tanıması ve anlaması adına bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi anladıktan sonra geleceğe dönük olarak daha büyük bir birlikteliğin adımlarının atılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, halkı ani su baskınlarına karşı uyardı.

