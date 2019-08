Dha yurt bülteni - 16

Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (5)



VALİ KAYMAK: METREKAREYE 140 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Samsun Valisi Osman Kaymak, Salıpazarı ilçesinde selin meydana geldiği bölge ile heyelanlı bölgeleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Kaymak, bölgede metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünü, sel ve heyelan sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yağışın başladığı andan itibaren tüm ekiplerle teyakkuz durumuna geçtiklerini kaydeden Kaymak, "Bugün öğlen başlayan sağanakla metrekareye 140 kilogram yağış düştü. Bu havza geniş bir havza, aynı zamanda Terme Çayı'nı da besleyen bir havza. Maalesef bu yağışlar sonucu 2 vatandaşımız rahmetli oldu. Sele kapılanlardan 1 vatandaşımız hayvanlarını kurtarmaya çalışırken suya kapılmış, onun cesedine ulaştık. Diğerinde ise heyelan oldu, 5-10 köyü ilçeye bağlayan yol. Şu anda o yolu açmaya çalışıyoruz. Bu heyelan sonucu da 1 vatandaşımız maalesef toprak altında kaldı, onun da cesedine ulaştık. Son 3- 4 saattir büyük bir risk altındaydık. Terme Çayı'nın taşma tehlikesi vardı. Geçmiş yıllarda bu çayın taşması çok sayıda ölümlere neden olmuştu. Biz de tüm ekipleri teyakkuza geçirdik. Bizler tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Taşkın ve su baskınlarına karşı önlemleri artırdık. Su ve yağışlar şu anda azaldı. Bize ulaşan kayıp bilgisi yok. Şu anda tehlikeyi atlattık gözüküyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali Osman Kaymak açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY SAMSUN-DHA

============================

Diyarbakır'da HDP'lilerden oturma eylemi

Diyarbakır'da, HDP'li grup, Büyükşehir belediye başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın, terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasına tepki amaçlı oturma eylemi düzenledi.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı'ya destek için aralarında HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç'un ve milletvekillerinin de bulunduğu bir grup partili oturma eylemi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınlarında yapılan oturma eyleminde açıklamada bulunan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç, protesto eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "19 Ağustos'ta 3 büyükşehir belediyesinin eş başkanları görevden almasıyla bu suç karşısında hukuk mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, adalet mücadelemizi en meşru şeklinde sürdürmeye devam edeceğiz. Anayasadan kaynaklanan, yasalardan kaynaklanan Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız vardır. Bu meşru bir direniş hakkıdır. Anayasal suç işleyenlere karşı kullanılacak bu meşru bir direniş hakkından halk asla vazgeçmeyecektir. Her gün, her an bu işlenen suçu kabullenmediğimizi göstereceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından yapılan 10 dakikalık oturma eylemiyle HDP'liler olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

------------

Oturma eylemi yapanlar

Saruhan Oruç'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Selim KAYA-Kamera: Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

============================

Van'da, HDP'lilerin basın açıklamasına polis engeli

Van'da HDP'li milletvekillerinin, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bedia Özgökçe Ertan'a destek için yapmak istediği basın açıklamasına, polis izin vermedi. Bunun üzerine Van Milletvekili Murat Sarısaç, bekletildikleri yerde açıklama yapınca polis aracından uyarı anonsları yapıldı.

HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstermek ve Ertan'a destek olmak için 3 gündür kentte bulunan HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan, Van milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç ile Hakkari Milletvekili Sait Dede, basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında Bedia Özgökçe Ertan ile eski eş başkan Mustafa Avcı olduğu HDP'liler, Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyüşe geçip, Fekiye Teyran Parkı'na ulaşmak istedi. Polis ekipleri ise grubun önünü Sanat Parkı'nda, yürüyüşe izin olmadığını belirtti. Bunun üzerine HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, "Vali bizim açıklama yapmamızdan neden korkuyor? Neden böyle bir yasak uyguluyor? Biz bu ülkenin bir vatandaşı olarak, vekilleri olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Bir valinin yasağı anayasanın üzerinde değildir" dedi.

Polis amiri ise HDP'li vekillere valiliğin yasak kararını hatırlatarak, yapılan eylemin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Polis aracından ise 'Basın açıklaması yapacağınız yer kendi binanızdır. 3 gündür kanuna aykırı eylem yaparak halkın günlük yaşamını çekilmeyecek derecede olumsuz etkiliyorsunuz. Yaptığınız eyleme 2 dakika içinde son verin' anonsları yapıldı. Bunun üzerine HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, bekletildiği yerde açıklama yaptı. HDP'li Sarısaç, "Demokrasiyi tekrar bu ülkede inşa edebilecek toplumsal zeminin hazırlayıcıları olan biz, bütün demokrat kesimleri, devrimci kesimleri, muhafazakar demokratları, herkesi birlikte bu ülkeyi inşa edebilecek ortamı yaratmaya çağrıyoruz. Bunun asla Türkiye'ye bir faydası yok. Halkların iradesini hiçe saymak yaramıyor. Bu halk bu belediyelere dört duvar olarak bakmıyor. Bu bizim için dört duvar değil" diye konuştu.

HDP'li Sarısaç'ın konuşması sırasında polis aracından sık sık uyarı anonsları yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-HDP'li Milletvekillerinin önünü kesen polis ekipleri

-Polis amiri ile HDP'li Milletvekileri arasındaki konuşması

-HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, polis amiri ile konuşurken

-Polis aracından yapılan anonslar

-HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın açıklama yapması

-Açıklama sırasında yapılan anonslar

Behçet DALMAZ/VAN,

============================

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı nedeniyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri başladı



Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yılı nedeniyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "Geçmişini unutan devletlerin geleceği olmaz. Çanakkale ile başlayan Malazgirt ve Ahlat'la devam eden geçmişimizi unutmama çabası için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçenin Çarho mevkiinde düzenlenen açılış programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Bayraklı yolda kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Hemen arkamızda tespit edilmiş 10 bin civarında şahadete eren yiğitlerin huzurundayız. Şu bayrakların altında etkilenememek mümkün değil. Bizlere burayı yurt edenlerden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın işareti ile devletimizin her kademesi Ahlat'a gözünü dikmiş durumda. Ahlat sakin şehir unvanı da aldı. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözbebeği haline geldi. Kıbrıs'tan gelen gençlerden bahsediliyor. Ahlat, Kıbrıs'tır. Kıbrıs Ahlat'tır. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, Türkiye'de ikinci Cumhurbaşkanlığı köşkünü Ahlat'a yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kiler, "Geçmişini unutan devletlerin geleceği olmaz. Çanakkale ile başlayan Malazgirt ve Ahlat'la devam eden geçmişimizi unutmama çabası için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ahlat'ımıza Türkiye'de ikinci köşkü yaptığı için. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'AHLAT MALAZGİRT'TİR'

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Hira'da 'oku' emri ile başlayan büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Malazgirt'ten, Mezopotamya'ya, Kudüs'ten Endülüs'e uzanan büyük bir medeniyetiz. Anadolu'da büyük bir başlangıç yapan yüce Allah'a şükürler olsun. Vatanımız, bayrağımız, toprağımız için dün olduğu gibi bugün de canımızı vermeye hazırız. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Vatan vazgeçilmez hak mücadelesinin yeridir. Ahlat Malazgirt'tir. Buradan başladı ilelebet devam edecektir. Dün ecdadın vatan olarak bıraktığı Kıbrıs'taydık. Bugün Anadolu şehitlerini anmak ve anlamak üzere 160 gencimizle birlikte dedelerinin kabrine geldik" dedi.

Konuşmalardan sonra etkinlik alanındaki stantlar gezildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Etkinlik alanının girişinden detaylar

-Standlardan detay görüntüler

-Bayraklı yoldan detaylar

-Çadırlardan detaylar

-Katılımcılardan görüntü

-Muhabir anonsu

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması

-AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in konuşması

-Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS (Ahlat), -

============================

Kaporta ustasından 300 araçlık koleksiyon



Elazığ'da, kaporta tamircisi Selami Günaydın (54), emekli olduktan sonra evinin bahçesinde 300'e araçla yakın koleksiyon yaptı.

Elazığ'da, 40 yıl boyunca kaporta tamirciliği yapan Selami Günaydın, emekli olduktan sonra 11 dönümlük evinin bahçesinde araç koleksiyonu yaptı. Çalıştığı dönemden bu yana aralarında nostaljik araçların da bulunduğu 300 aracı bahçesine getiren Günaydın, hepsinin bakımını her gün yaptığını söyledi. Bahçesindeki yaklaşık 300 aracın büyük bölümünün çalışır halde olduğunu söyleyen Günaydın, "Bahçemde araçlarımla vakit geçiriyorum. Bu araçları toplamamın nedeni, emekli olduktan sonra mesleğimden kopamamamdır. Bu tür araçlara ilgim var. Burada kendimce bir koleksiyon yapmaya çalışıyorum. Şu an tahmini olarak 300'e yakın araç var. Tabi bunların içinde geri dönüşüme göndereceklerim de var. Araçlar içinden orijinal olanları seçeceğim. Bahçemin alt tarafında kapalı bir alan yapacağım. Araçların bakımlarını da kendim yapacağım. Biz ailece bu tür araçlara meraklıyız. 2 çocuğum da benim mesleğimi yapıyorlar. Eşim de yıllardır benim işimi biliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

Araçlardan görüntü

Selami Günaydın'ın araçları temizlemesi

Röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

============================

Diyarbakırlı iş insanlarından Güzeloğlu'na destek ziyareti



İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, kentteki iş insanları destek ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Vali Hasan Basri Güzeloğu atandı. Güzeloğu'nu aralarında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı'nun da olduğu bir grup iş insanı ziyaret etti.

Ziyarette Güzeloğlu'na desteklerini ileten OSB Başkanı Odabaşı, birlikte çalışacaklarını söyledi. Odabaşı, "Sayın valimiz bugüne kadar bizden desteklerini esirgemediler. İnşallah bundan sonra daha yoğun bir şekilde beraber çalışacağız. Yeni göreviniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın" dedi.

İş insanlarına, yaptığı ziyaret için teşekkür eden Güzeloğlu ise şunları söyledi:

"Her dönem ve tarihin her aralığında belirleyici merkez bir büyük şehirdir. Bu kimlik ne yazık ki gerideki son 40 yıla yakındır bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarının, iş birlikçilerinin ihanetiyle hep sekteye uğramış. Bu aziz ve kadim kent kalkınmasında ve gelişmesinde geriye bırakılmış. Bu huzur ve güven ortamının meyvelerini almış her açıdan ve her aşamada bunu hissetmeye başlamıştır. Yürütülen büyük projeler ve şüphesiz bununla ilgili bir dönem artarak devam edecektir. Şüphesiz bu anlamda yeni dönemde şahsımıza tebliğ edilen büyükşehir belediye başkanlığı ile birlikte bugün olduğu gibi Diyarbakır'ın reel tüm kesim ve dinamikleri ile biz Diyarbakır'ın huzuru refahı barışı ve kalkınmasının peşinde olacağız. Diyarbakır sokaklarını karıştırmak insanlarının galeyana getirmek, emeğiyle geçinen emekçinin minibüsünü yakarak protesto gösterisi yapmak ve bu anlamda bir sonuç almak gibi hem hukukun dışına taşan hem de vicdanları sızlatan tavırlar yerine iş ve istihdam sağlamak, tıpkı burada bulunan sanayicilerimizin sağladığı gibi. İnsanlara ekmek kazandırmak ve ilin her anlamda gelişimini sağlamanın peşinde olacağız. Bu amaçla gelecekte inşallah daha güzel gelişmeleri Diyarbakırlımıza taşıyacağız. Projelerimiz hazır."

Görüntü Dökümü

--------

Ziyaretten görüntü

Aziz Odabaşı'nın konuşması

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR,