Dha yurt bülteni-16

Uşak'ta orman yangını

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan iki helikopterle, karadan ise arazözlerle müdahale edilmeye başlandı.

Hasanköy yakınları Gebelidere Mevkii'ndeki sık ormanlık alanda, bugün saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan iki helikopterle, karadan ise Uşak Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ve çevre ilçelerdeki belediyelerden sevk edilen itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı. Yerleşim alanları için şimdilik bir tehdit oluşturmadığı öğrenilen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

- Alevlerden görüntüler

- İşçilerin alevlere müdahale etmesi

- Helikopterle su atılmasından görüntüler

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/UŞAK,

Yük treni kamyonete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Adana'da, hemzemin geçitte yüktreninin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçide kontrolsüz giren Ercan Bozkurt (32) yönetimindeki 01 EDC 36 plakalı DSİ'ye ait kamyonete, yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 50 metre sürüklendi. Kazada DSİ personeli Ercan Bozkurt yaşamını yitirdi, beraberindeki mesai arkadaşı Mustafa Küçükaytan yaralandı.

Yaralı Küçükaytan, götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, isimleri açıklanmayan makinistler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

------------------------

DSİ'ye ait kamyonet ve yük treninden genel ve detay görüntü

Olay yerindeki polis ve AFAD ekibi

Tren yolundan görüntü

Devrilen levhadan detaylar

Olay yerindeki kalabalık

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Tepki çeken 'Emine Bulut' paylaşımına gözaltı (2)

TUTUKLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Soner Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırşehir'de gençlik kampını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesinde Türkiye'nin farklı kentlerinden gençlerin buluştuğu kampı ziyaret etti. Oktay, "Burada muhteşem bir dostluk havası var. Biz biriz beraberiz ve he birlikte Türkiye'yiz. İnşallah güzel yarınlara hep birlikte ilerleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesinde Ahi Evran Gençlik Kampını ziyaret etti. Oktay, öğrencilerle birlikte yaklaşık 1 kilometre bisiklet sürdü, ardından macera istasyonunda yürüdü. Kamp bünyesinde Neşet Ertaş Amfi Tiyatrosunu ziyaret eden Oktay, kano sporu ile ilgilenen öğrencilerle sohbet etti. Ardından açıklama yapan Oktay, "Gençler burada gerçekten muhteşem. Güzel bir ekiple beraberiz. Beden gençleşmeye başladı. Muhteşem bir gençlik. İsmine layık şekilde hem sosyal hem de kültürel alanda çok güzel aktiviteler var burada. Gençlerimize bakınca bizlere cesaret veriyorlar" dedi.

Kampa çeşitli illerden çok sayıda öğrenci geldiğini belirten Oktay, "Burada güzel bir Türkiye manzarası var. Bir kızımız vardı Cizre'den gelmiş. Diğer kızımız da tesadüfen Çanakkale'den gelmişti. Burada bir Türkiye mozaiği oluşturuyorlar. Buraya 830 bin gencimiz başvurdu. Kapasitemiz 125 bin. Gençlerimiz kura ile burada bir araya geliyor. Gençlerimiz buradaki dostluklarını sonrasında da devam ettirecek. Türkiye'de bu şekilde 38 kampımız var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kapasiteyi 250 bine çıkaracağız. Burada muhteşem bir dostluk havası var. Biz biriz beraberiz ve he birlikte Türkiye'yiz. İnşallah güzel yarınlara hep birlikte ilerleyeceğiz" diye konuştu.

-Fuat Oktay'ın bisiklete binmesi

-Bisiklet sürmesi

-Macera istasyonundan yürüyüş yapması

-Fuat Oktay'ın konuşması

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KIRŞEHİR,

Çocuklarının ölümüne neden olan otobüs sürücüsünün serbest kalmasına tepki



Çorum'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un (8) acılı ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi. Hukuk mücadelesi başlatacaklarını söyleyen anne Betül Berksun, "Gözlerimin önünde otobüsün iki tekeri oğlumun üstünden geçti. Oğlum öldü. Çocuğumun odası yoktu. Alacağımız yeni evde oğlumun ayrı odası olacaktı. Sokakta bir köpek kazada ölüyor, yüzlerce insan ayağa kalkıyor. Çocuğum kazada ölüyor ama sürücü elini kolunu sallayıp geziyor" dedi.

Kaza, 18 Ağustos günü Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Ünal Yılmaz'ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Emir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun, gözyaşları içinde toprağa verilirken, gözaltına alınan otobüs şoförü Ünal Yılmaz adli kontrolle serbest bırakıldı. Yılmaz'ın, ifadesine çocuğun koşarak otobüsün önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazanın yer aldığı kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun aniden otobüsün altında kaldığı, kaza anında sürücünün biriyle konuştuğu görülüyor.

'YENİ EVİMİZDE ODASI OLACAKTI'

Kazada, çocuklarını kaybeden Betül-Fatih Berksun çifti, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kazanı anını anlatırken gözyaşlarına boğulan anne Betül Berksun, "Çocuğumla birlikte okul alış verişlerini yapmak için gitmiştik. Oğlum karşıya geçmek isterken iki araç geçti. Arkadan gelen halk otobüsü oğluma çarptı. Otobüsün şoförü, çocuğuma çarptığında, onu kesinlikle görmedi. Görmedi çünkü, sürücü oğluma çarptığın anda yüzü sağ tarafa dönük, birisiyle sohbet ederek araç kullanıyordu. Çığlık attım. Hiçbir şekilde fren bile yapmadı. Gözlerimin önünde oğlumun vücudunun üzerinden iki teker geçti, sürücü yoluna devam etti. Öğrendik ki sürücü serbest bırakılmış. Sokakta bir köpek kazada ölüyor yüzlerce insan ayağa kalkıyor. Çocuğum kazada ölüyor, sürücü elini kolunu sallayıp geziyor. 15 gün önce sünnet düğününü yaptırdım. Oğlum hayatı seven bir çocuktu. Çocuğumun odası yoktu. Ev arıyorduk ve alacağımız evde oğlumun ayrı odası olacaktı. Hatta mezar taşına da 'Hep bir odam olsun dedin, Cennette köşkün oldu yavrum' diye yazdırdık" dedi.

'SONUNA KADAR HUKUK SAVAŞI VERECEĞİM'

Fabrika işçisi baba Fatih Berksun da "Oğlumuzu defnettik ve o gün sürücünün serbest bırakıldığını öğrendik. Nasıl bir karar alındı da bu kişi serbest bırakıldı anlamış değilim. Hukuk savaşımı sonuna kadar sürdüreceğim. Avukatım gerekli işlemleri titizlikle sürdürüyor. Cezası neyse çekmesini istiyorum" diye konuştu.

-Baba Fatih Berksun röp.

-Anne Betul Berksun röp.

- Otobüs sürücüsü araç kullanırken

- Yiğit Emir Berksun'un otobüsün altına girme anı

-Baba Fatih Berksun'un oğlunun kaza yaptığı yerde uzun süre beklemesi

-Kaza sırasında yolcuların panik hali

-Yiğit Emir'in sünnet düğünü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı

İzmir'de, solunum güçlüğü şikayetiyle bir ay önce hastaneye kaldırılan, akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 91 yaşında vefat eden Sami Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sezen Aksu'yu, acılı gününde ünlü isimler de yalnız bırakmadı.

Türk pop müziğinin güçlü ismi, 'Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu'nun babası, emekli okul müdürü Sami Yıldırım, solunum güçlüğü nedeniyle gittiği Çiğli'deki bir özel hastanede, akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle, dün saat 12.30'da hayata gözlerini yumdu. O sırada hastanede bulunan Sezen Aksu, 2016 yılında yaşamını yitiren emekli fen bilgisi öğretmeni annesi Şehriban Yıldırım'ın (91) ardından, babasını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

İzmir'de yaşayan Sami Yıldırım için, Konak ilçesinin Küçükyalı semtinde bulunan Hacı Ahmet Tatari Camisi'nde bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Sezen Aksu, oğlu Mithat Can Özer ve ağabeyi Nihat Yıldırım hazır bulundu, baş sağlığı dileklerini kabul etti. Sezen Aksu'yu bu acılı gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Sibel Can, Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sıla, Müjde Ar, eşi Ercan Karakaş, Demet Akbağ, Ceylan Ertem ve Saba Tümer'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Sibel Can, taziyeleri kabul eden Sezen Aksu'yu bir an olsun yalnız bırakmadı. Törene katılamayan Zülfü Livaneli, Ebru Gündeş, Hıncal Uluç, Sertab Erener, Müjdat Gezen, Nazan Öncel ve Uğur Yücel'in de çelenk gönderdiği görüldü. Yaşamını yitiren Sami Yıldırım'ı komşuları ve yakınları da son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sezen Aksu, taziyeleri kabul ettiği sırada kendisine verilen çiçeği de elinden bırakmadı. Aksu, kendisine taziyede bulunanlara, "Elbette acılıyız, ancak güçlü olmaya çalışıyoruz" dedi.

Sami Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından, Örnekköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında, 2016 yılında vefat eden eşi Şehriban Yıldırım'ın yanında toprağa verildi.

- Cenazeye katılan ünlülerden görüntü

- Gönderilen çelenklerden görüntü

- Sezen Aksu'nun gelişinden ve gidişinden görüntü

- Sezen Aksu'nun taziyeleri kabul etmesinden görüntü

- Aksu'nun elindeki poşetten ve çiçekten görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Cenazenin götürülüşünden görüntü

Haber: Davut CAN-Nevra UÇKAÇ-Melis KARAKUZULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü yakınlarındaki karaçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale edilirken, Kütahya Valisi Ömer Toraman, yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 20 arazöz ve 100 işçinin katıldığını açıkladı.

Gediz'in Saruhanlar köyü yakınlarındaki karaçam ormanında saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere arazözlerle karadan, helikopterle havadan müdahaleye başlandı. Kütahya Valisi Ömer Toraman da ormanlık alarak gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemedi. Alınan ihbar üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Vali Toraman, "Otman Bölge Müdürlüğü ekipleri anında olay yerine gelerek yangına müdahaleye başladı. Şuanda 5 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve 100 işçi ile yangına müdahale ediliyor. Etkili bir rüzgar olduğu için yangın büyümemesi adına çalışmaları sürdürüyoruz. Diğer illerden de takviye ekipler çağırıldı. Onlarda yoldalar" dedi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım da yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleriyle helikopter sevk edildiğini ve rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını ifade etti. Ormanlık alandaki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

-Uzaktan görünen dumanlar

-Yangın söndürmeye giden araçlar

-Vali Ömer Toraman'ın açıklaması

-Yangın söndürme çalışmaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Reyhanlı'da mısır hasadı başladı



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mısır hasadı başladı.

Havaların aşırı derecede sıcak geçmesi ile hasat zamanı gelen mısır, biçerdöverler ile hasat edilmeye başlandı. Üretici Hüseyin Ürkmez, mevsim şartları nedeniyle bu sezonda beklenen rekoltenin elde edildiğini söyledi. Dekar başına 1,.5 ton ile 1.7 ton arasında ürün aldıklarını belirten Ürkmez, "Mısırın tonunu bin 250 TL den satmayı planlarken 1.100 ile 1.150 TL arasında değişen fiyatla satıyoruz. Mısırın ekiminden hasadına kadar geçen zaman içerisinde yapılan harcamalarla değerlendirildiğinde bugünkü fiyatın yetersiz olduğunu görüyoruzö dedi.

-------------------------

-Üreticinin konuşması

-Mısır tarlasından detay

-Mısırdan genel ve detay

-Üreticiden görüntü

-Biçer döver hasat ederken

-Mısırı kamyona boşaltırken

-Hasattan genel görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

Tarsus'ta orman yangını



Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Tarsus'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nin Öküzini mevkisindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla orman ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 3 arazöz ve 2 helikopter ile sevk edilen ekipler, yangına müdahaleye başladı. Alevler, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



--------------------------

Helikopter ile söndürme çalışmaları

- İtfaiye erlerinin çalışmaları

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS (Mersin),

Mağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2 kadının mağazadan aldıkları kıyafetleri iade etmek bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışması, güvenlik kameralarına kaydedildi. Polis ekiplerince yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde mağazaya gelen 2 kadın, yaptıkları alışverişe karşılık 200 TL verip para üstünü aldı. Bir süre sonra aldıkları ürünü iade etmek isteyen kadınlardan biri, mağaza sahibinin verdiği paranın 100 TL'sini elindeki cüzdanın altına saklayarak 100 TL eksik verildiğini söyledi. Kadınların dolandırıcı olduğunu anlayan iş yeri sahibinin olayı polise bildireceğini söylemesi üzerine kadınlar parayı da bırakıp mağazadan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelip, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, L.G. ve F.D.'yi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yakalayarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlar tutuklandı.

Kadınların mağaza sahibini dolandırmaya çalışması ise işyerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.



-----------------------------

- Güvenlik kamerasası

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)