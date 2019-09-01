Dha yurt bülteni-16

Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti (1)



ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 41 metre uzunluğundaki 'Kanuni D.S' isimli Türk gemisinin kaptanı, saat 17.40 sıralarında telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne, geminin baş tarafından su aldığını rapor etti. Kaptan gemiyi kıyıya doğru ilerlettiğini bildirirken, bölgeye hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-6' römorkörü sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Serkan İLİK/ BOZCAADA-ÇANAKKALE, -

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Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (4)

'TEHLİKELİ' DİYE UYARILMIŞLAR

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, köylülerin gruptakileri uyardığı ortaya çıktı. Mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişiyi son gören kişi olan Süleyman Sukas, "Arkadaşları 'Güzergah tehlikeli, gitmeyin, en azından çocuğu götürmeyin' diye uyardım" dedi.

AFAD, UMKE ile jandarma ekipleri, 10 kilometrelik parkurda iz takip köpeği ve drone destekli arama çalışmasıyla 12 yaşında çocuğun da aralarında olduğu 6 kişiyi bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarında grubun kamp yaptığı noktaya ulaşıldı; ancak kayıp kişilerin izine rastlanılmadı.

'GÜZERGAH TEHLİKELİ GİTMEYİN, DEDİM'

Kamyonetle Küçükçayır köyüne gelen grubu son gören bölge sakini Süleyman Sukas, grupta çocuk olduğunu fark ederek, uyarılarda bulunduğunu anlattı. Sukas, "Ben arkadaşları 'Güzergah tehlikeli, gitmeyin, en azından çocuğu götürmeyin' diye uyardım. Sırtlarına ekipmanı alıp gitmek istediler. Bana dere boyundan yürüyerek Handüzü Yaylası'na çıkacaklarını, geceyi dere kenarında geçireceklerini söylediler. Çadırları ve ekipman eksikleri yoktu. Zaten yılda 2 kere burada kamp yaptıklarını söyleyince çok ısrarcı olmadım" diye konuştu.

'ORMAN ÇOK SIK'

Bölgeye sevk edilen arama- kurtarma ekiplerine yardımcı da olan Sukas, "Bölgeyi çok iyi bildiğim için ekiplere yardımcı olmak istedim. İşimi bırakıp ekiplerle iz sürdüm. Dere kenarında kamp yapacaklarını söylemişler ama yoğun yağmur sonrası onlar ormanlık alana doğru kaymış. Biz arama çalışmalarında ormanlık alanda gruba ait olduğunu düşündüğümüz kamp yerine rastladık. Ormanlık arazi çok sık ve zorlu olduğu için yardım istediklerini düşünüyorum. Ekiplerle Hem buradan hem de yayla istikametinde arayışlarını sürdürüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araziden detay

Jandarma ekiplerinden detay

Arama kurtama ekiplerine yardımcı olan köy sakini (Ali Sukas) röp

Grubu en son gören köylü Süleyman Sukas Röp

Muhabir anonsu ( Arzu Erbaş)

BOYUT: 449 MB FORMAT: HD

RİZE

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Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

KARABÜK'te, çarpıştıktan sonra savrulan otomobillerden biri çay yatağına uçarken diğeri ise asfalt aracına çarptı. Kazada 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük – Zonguldak yolu Soğuksu Mahallesi Çayan Köprü mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden M.A(54), idaresindeki 78 AV 819 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E. A(27), idaresindeki 78 DC 687 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri Filyos Çayı yatağına uçtu. Otomobilin suya gömülmesini ise ağaçlar önledi. Ters dönen otomobil ile savrularak yol kenarında park halinde bulunan Belediyenin asfalt aracına çarptıktan sonra durabilen otomobilde 2'si çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar ambulanstayken

Süre: (01.58) Boyutu: (222 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Çanakkale'de 280 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 280 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 107' Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu beldesi Sivrice Burnu Burunucu mevkisi ve Kadırga Burnu mevkisilerinde 6 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan, Kongo, Senegal, Yemen, Angola, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 280 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere, yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Van'da 1 Eylül Barış Günü mitingi düzenlendi

VAN'da, KESK, DİSK, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile birlikte 20'ye yakın sivil toplum kuruşu ve siyasi partinin oluşturduğu Van Demokrasi Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenledi.

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Van milletvekilleri ve Sivil Toplum kuruluşları üyeleri katıldı. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, mitingde konuştu. Güven, "Buradan Van'dan 1 Eylül vesilesiyle bir kez daha çağrı yapmak istiyorum, Kürtlerin ileri gelenlerine, değerlerine, siyasi partilerine ve bütün kazanımlarına. Gelin birliğimizi gerçekleştirelim. Gelin birliğimizi sağlayalım. 21'inci yüzyılda statüsüz olan Kürtlerin statü sahibi olması için, kendi topraklarında özgürce yaşayabilmeleri için, ülke bütünlükleri içerisinde çözüm geliştirebilmesi için birlik geliştirmemiz lazım" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, çalınan şarkılar eşliğinde yine halaylar çekti, ardından da dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mitinge katılanların halay çekmesi

-Mitingden detaylar

-Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in konuşması

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, -

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Buca Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu

İZMİR'in Buca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu yaşandı. Sultani üzümlerinin yetiştiği bölgede bağcılığı ve üzüm üretimini geliştirmek amacıyla düzenlenen şenlikte, lastik çizmelerle üzüm ezilen stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Buca Bağ Evi'nde 3'üncü Bağ Bozumu Şenliği düzenlendi. Sultani cinsi üzümlerin yetiştirildiği bölgede üzüm kültürü ve üzüm üretimini yeniden canlandırmak için yapılan şenlikte, Buca Belediyesi tarafından kurulan üzüm bağlarının hasat kutlaması yapıldı. Üzümlerin deve sırtlarında sergilendiği kortejle başlayan şenlikte, halk oyunları gösterileri ve konserler de yer aldı. Ziyaretçiler kendilerine dağıtılan şıra, keşkek ve üzümlerin tadına bakarken bir yandan da köy ürünleri stantlarından alışveriş yapma fırsatı buldu. Öte yandan şenlikte üzümlerin salkım gösterisi ve şıklığı, tat ve aroma, ilaç ve kalıntı durumuna göre en iyi üzüm üreticisi Turgay Aygün seçildi. Şenlikte yer alan üzüm sıkma standı ise ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Lastik çizmeleri giyen görevlilerin yöresel kıyafetlerle üzümleri ezdiği standdan elde edilen şıralar ziyaretçilere ikram edildi.

'EŞSİZ ÜZÜMLERE TADINI VEREN SEVGİYLE YETİŞMESİ'

Buca'nın üzüm bağlarıyla meşhur olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şunları söyledi:

"Buca'nın eşsiz üzümlerine tadını veren de sevgiyle yetiştirilmesidir. Belediyemizin logosu da bu toprakların tarihine ve kültürüne damgasını vuran üzüm olarak tercih edilmiş. Eskiden Türkiye'nin en iyi sultani üzümleri Buca'da yetişmekteydi. Zamanla maalesef kentimiz bu kimliği yavaş yavaş kaybetmiş. Oysa Buca, geçmişte olduğu gibi hala verimli topraklara sahiptir. Bu topraklara sevginizi verirseniz, o size bağlarından üzüm taşırmaya devam edecektir. Bunun en güzel örneği de bugün hasadını gerçekleştirdiğimiz bağlarımızdır. 3 yıl önce belediyemiz tarafından kurulan bağlar, yine Türkiye'nin en güzel üzümlerinden birini bizlere tüm cömertliğiyle sunmakta. Bizler yerel değerlerimizi zenginleştirip tanıtmak, yaşatmak zorundayız. Buca Belediyesi olarak bu kültürü yaşatabilmek için bağ evimizle, üzüm bağlarımızla bu topraklara yeniden tohum attık. Bu tohumu yeşertmek hepimizin görevidir. Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bağ bozumu coşkusunun, uzun yıllar boyunca artarak devam etmesi en büyük dileğimdir."

'ÜZÜM ÜRETİCİLİĞİ DEDE MESLEĞİ'

Şenlikte 'En güzel üzümlerin üreticisi' seçilen Turgay Aygün, birincilik nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim amcalarım ve babam da aynı cins üzümle daha önce düzenlenen yarışmalarda birinci oldular. Ben de onların evlatları olarak onlar için bu yarışmaya katıldım. Çocukluğumdan beri bağ içinde yetiştim ve bu işi severek yapıyorum. Bu sezon bizler için çok verimli geçti, yağışlar çok iyiydi. Bağ işi zordur. Kışın aralama ve budalama ile başlıyor, bağı kendi elimizle belliyoruz. Çapası yapılıyor, ilaç ve kükürtleri atılıyor. Elimizden geldiği kadar bağın içinden çıkmamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 7,5 dönüm arazimde Sultani üzüm cinsi yetişiyor ve bunları da 8 TL'den satışa sunuyorum" dedi.

' ÇEKTİRDİLER'

Şenlikte en yoğun ilgiyi gören stant ise üzüm sıkma standı oldu. Lastik çizmeler ve yöresel kıyafetler giyen görevlilerle birlikte fotoğraf çektirmek ve elde edilen taze üzüm suyunun tadına bakmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Şenlikte üzümleri lastik çizmeler giyerek sıkan görevli Tuğba Varol ise, "İlk defa böyle bir şey yapıyorum ama çok eğlenceli olduğunu gördüm. İnsanlar buraya gelip bizlerle fotoğraf çektiriyor ve bizim sıktığımız üzüm sularının tadına bakıyorlar. Böyle bir deneyim yaşamak benim için çok güzel" diye konuştu.

Bornova'dan şenliğe annesi ve ablasıyla birlikte gelen Serpil Kızılağıl da, "Hava çok güzel ve burası cıvıl cıvıl. Eğlence ve müzikler de çok güzel. Burada doğal üzümlerle buluştuk. Keşkek ve üzüm ikramlarının tadına baktık. Bu şenliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şenlikten genel detay görüntü

-Üzüm sıkma stantlarından görüntü

-Açılış konuşmaları

-Halk dansları gösterisi

-Vatandaşlarla röp.

-Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,



