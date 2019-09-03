Dha yurt bülteni - 16

Eşini öldüresiye döven o koca tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 çocuğunun annesi eşi Saime Akkurt'u (40), öldüresiye döven, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan güvenlik korucusu Medeni Akkurt (42), eşinin savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından tekrar gözaltına alındı. Akkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı. Akkurt'un, eşini namazdayken seccade üzerinde dövdüğü ve dövdükten sonra da 6 saat boyunca odaya hapsettiği öğrenildi.

Midyat'a bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde oturan 11 çocuk annesi Saime Akkurt, 4 Ağustos'ta ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada doktorlara 'Merdivenden düştü' denilen Saime Akkurt'nun vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi. Polislerin çalışması sonucu kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni Akkurt, tarafından dövüldüğü belirlendi. Saime Akkurt'un ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan eşi Medeni Akkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA'nın yaptığı haber, kamuoyunda büyük yankı bulurken, aile de tekrar suç duyurusunda bulundu. Ardından harekete geçen savcılık, Medeni Akkurt hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerince gözaltına alının Akkurt, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı.

Medeni Akkurt'un mahkemede verdiği ifadesinde, "Eşimin akli dengesi yerinde değil. Dövdüğüm ve şiddet uyguladığım doğru değil" dediği öğrenildi.

EŞİNE UYGULADIĞI ŞİDDETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Tedavisi devam eden Saime Akkurt'un yakın akrabası olan Ekrem Ete, şiddetin 20 yıldır devam ettiğini söyledi. 4 Ağustos günü Medeni Akkurt'un eşine uyguladığı şiddeti anlatan Ete, "Eşiyle severek evlendi. 11 çocuğu oldu, en küçüğü 6 aylık. Kadın olay günü namazlık üstünde kocasına yalvarıyor. Kadını çocukları önünde dövüyor sonra çocukları dışarı çıkarıyor kafasına vura vura bırakıyor. Tek amacı onu öldürmekti. Eşini, 6 saat odaya kilitliyor. Çocuklarına da 'Anneniz sizinle şakalaşıyor' diyor. Sonra komşuları kadını Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüyor" dedi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Öte yandan Saime Akkurt, tedavi gördüğü Midyat Devlet Hastanesi'nden alınarak, başka bir hastaneye götürüldü. Devlet korumasına alınan Saime Akkurt'un hangi hastaneye götürüldüğü, güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden görüntü

Kadının yoğun bakımdaki görüntüsü

Haber Kamera Nezir GÜNEŞ/ MARDİN

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Bakan Soylu: Bu terör örgütünü Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlarımız ve analarımız bitirecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yine teröre müzahir olan partinin kapısında anneler, babalar oturmuşlar 'Evlatlarımızı dağa götürdünüz' diye onlara kafa tutuyorlar. Aha burada söylüyorum; bu terör örgütünü Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlarımız ve analarımız bitirecek ve tarumar edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın Afyonkarahisar'da düzenlediği toplantıya katıldı. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda sendika temsilcisi ve üyeleri katıldı. Otel girişinde sendika üyeleri tarafından 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşılanan Bakan Soylu kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

'YAZIKLAR OLSUN'

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, ülkeye ve millete sadakatle bağlı olduklarını söyledi. Soylu, "Hepimizin hassasiyetleri var. Bu makamlar gelip geçer. Ama bu topraklarda niçin var olduğumuzu 2 bin 200 yıldır bir çadır devletinin emanetçisi olmadığımızı bile bilecek kadar Allah'ımıza şükürler olsun bu ülkeye de bu millete de sadakatle bağlıyız. Bunu şurada çok net söylüyorum. Benim içimi acıtıyor. Bu ülkenin evladı olarak içimi acıtıyor. Diyarbakır'daki çalıştırdığı insanların kimlik kartındaki ay yıldızlı bayrağı söküp atanlara, orada şehit annelerini kapının önüne koyup, terör müzahirlerini gelip devletin bunu çalıştıramazsınız dediği halde inadına belediyeye alanlara, inancımızın ve geleneğimizin bize bıraktığı isimleri terörist isimleriyle değiştirenlere, İstanbul'dan kalkıp gidip Atatürk portresi verip onlara Atatürk üzerinden temizlemeye çalışanlara Allah da şahittir, millet de şahittir ve hakkımız da helal değildir. Bu kadar net. Yazıklar olsun. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum" dedi.

'ALDIKLARI CEZA İSE 237 YIL 237 AYDIR'

94 belediye başkanının 33'ünün 237 yıl 237 ay hapis cezası aldığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"40 yıldır Türkiye PKK terörüyle uğraşıyor. 40 yıldır akşam haberlerinde şehit haberleri alıyoruz. 40 yıldır bu ülkenin ekonomisi, gücü, varlığı, morali teröre kurban edilmek isteniyor. Büktük ve bir noktasına geldik. Onlara tarihin en büyük hezimetini hep birlikte bu millet olarak yaşatıyoruz. Büyük bir gayretle. Bir rakam vereyim size, 94 belediye başkanı görevden alındı 2014-2019 yılları arasında. PKK terörüne iltisaklı. 94 belediyenin 33'ünün ilk derece mahkemeleri sona erdi. Aldıkları ceza ise 237 yıl 237 aydır. Biz boşuna mı iş yapıyoruz? Diğer 55'inin de ifade etmek istiyorum ki davaları devam ediyor."

'KADINLARIMIZ VE ANALARIMIZ BİTİRECEK'

Terör örgütünü bitirecek olanların kadınlar ve analar olacağına dikkati çeken Bakan Soylu, "Diyarbakır'a gidiyorsun ve terör sebebiyle görevden aldığımız belediye başkanları ile kucaklaşıyorsun da evladı PKK tarafından kaçırıldıktan sonra dağa götürülmek istenen ve ortaya koyduğu onurlu mücadeleyle bir terör örgütünü pes ettiren acılı ananın hatırını niye sormuyorsun? Doğru bir politika izliyoruz. Buna herkesin emin olmasını isterim. 2009 yılında terör örgütüne müzahir belediyenin kazandığı belediye sayısı 98'dir. 2014 yılında 103'tür. 2019 yılında ise 59'a düştü. Doğru bir politika izliyoruz. Ham bir politika izliyoruz. Bugün yine teröre müzahir olan partinin kapısında anneler, babalar oturmuşlar, 'evlatlarımızı dağa götürdünüz' diye onlara kafa tutuyorlar. Aha burada söylüyorum; bu terör örgütünü Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlarımız ve analarımız bitirecek ve tarumar edecek. Yıllarca kadın istismarı yapanlar ve terör örgütünü güçlendirmeye çalışanlara tarih çok güzel bir cevap vermektedir. Artık insanların burasına kadar gelmiştir. Orada atılan adımlar milletimizin demokrasi işleyişinde de çok önemli bir süreci beraberinde taşımaktadır" diye konuştu.

'ABD, ANKARA'DAKİ LGBT DERNEĞİNE 22 MİLYON DOLAR YARDIM YAPIYOR'

ABD'nin Ankara'da LGBT derneğine 22 milyon dolar yardımda bulunduğunu söyleyen Soylu, "Dünyanın en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, bir taraftan PYD'ye yardım ediyordu. Ama size yardım yaptığı bir yer daha söyleyeyim mi? LGBT'ye yardım yapıyor. Ankara'daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım yapıyor. Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi cereyanla karşı karşıya kaldığımızı konuşmamıza gerek var mı. Aslında temel hedefin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı olduğunu ifade etmem için bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı acaba?" dedi.

Görüntü Dökümü

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Soylu'nun otele gelişi

Soylu'nun protokol tarafından karşılanması

Soylu'nun salona girişi

Soylu sendika üyeleri ile fotoğraf çektirilmesi

Soylu'dan detay

Toplantıya katılanlardan detay

Soylu'nun konuşması

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Sürücünün ayakkabı değiştirmek için durduğu otomobildekilere, hafif ticari araç çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün ayakkabısını değiştirmek için yol kenarına çektiği otomobilden inenlere, arkadan gelen hafif ticari çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 karayolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Amasya Cezaevinde bir yakınının açık görüşüne katıldıktan sonra Ordu'nun Gölköy ilçesine dönen 52 AC 321 plakalı otomobilin sürücüsü Erdal Yücel (51), ayakkabısını değiştirmek için aracı güvenlik şeridine çekerek durdu. Sürücünün araçta bulunan eşi Yıldız Yücel ve kızları Rümeysa (14) ve Hayrünisa Yücel (15) de otomobilden inerek hava almak istedi. Bu sırada Kocaeli'den Gümüşhane'ye giden Mürsel Koca (54) yönetimindeki 41 TF 654 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki otomobilin sağında duran Yıldız Yücel ile kızları Rümeysa ve Hayrünisa Yücel'e çarptı. Kazada Yıldız Yücel olay yerinde hayatını kaybederken Rümeysa ve Hayrünisa Yücel ile hafif ticari araçtaki sürücü Mürsel ile Elif (64) ve İpek Koca (52) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemelerin ardından Yıldız Yücel'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sırasında başka araçta bulunan ve olayı duyarak gelen Yıldız Yücel'in kız kardeşi Hanife Tepe de sinir krizi geçirdi. Ayakkabı değiştirmek için aracını durduran ve olayı yara almadan atlatan sürücü Erdal Yücel de gözyaşlarına boğuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Eşini kaybeden sürücünün yaşadığı şok

-Yakınlarının üzüntüsü

-Yaralıların götürülüşü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Boşanma aşamasındaki eşi Murat Çetinel tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel için ikindi namazından sonra Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, Sibel Çetinel'in akrabaları, çocukları ve vatandaşlar katıldı. 11 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızı da cenaze namazında saf tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından Sibel Çetinel, Niğde Derbent Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,