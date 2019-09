Dha yurt bülteni - 16

Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel istismardan tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, evlat edindiği R.T.'yi (10) görmeye gelen ablası N.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiısayla gözaltına alınan Bayram T., (51) mahkemece tutuklandı.

Bayramiç'teki Toluklarlar köyünde, Bayram T. ve eşi M.T., çocukları olmadığı gerekçesiyle 5 yıl önce R.T.'yi evlat edindi. R.T 'nin Bursa'daki ablası N.D., kardeşini görmek için köye geldi. N.D., R.T. ile hasret giderirken, kardeşinin üvey babası Bayram T.'nin cinsel istismarına uğradı. Olayın ardından N.D. durumu, Bayram T.'nin eşi M.T.'ye anlattı. M.T., N.D.'yi banyoya götürüp vücudundaki morluklara baktı. Ardından N.D.'ye, eşi olan Bayram T.'den şikayetçi olmasını söyledi. N.D., Bursa'ya döndüğünde, babası ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gidip, Bayram T. hakkında şikayette bulundu.

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bayramiç Jandarma Komutanlığı, Bayram T.'yi düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesi alınan Bayram T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Bayram T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocuğa içki içiren çifte, Uşak'ta gözaltı (3)

Bursa'da, Serkan D.'nin (36), 12 yaşındaki kızı C.Z.D.'ye, içki içirdiği fotoğrafları görüp, hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla gözaltına alınan eski eşi Y.Ç. (38) ve onun yeni eşi A.Ç. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızının Sosyal Hizmetler'de koruma altına alındığını öğrenen Serkan D., "Kızımı yanıma almak istiyorum. Hatta evimde bile kızımın odası duruyor. Kızımın sosyal hizmetlere değil, bana verilmesini istiyorum. Ben kızıma bakarım ve en iyi okullarda okuturum" dedi.

Bursa'da yaşayan ve 2006 yılında evlenen Serkan D. ve Y.Ç. çiftinin 1 sene sonra kızları C.Z.D., dünyaya geldi. 2 yıl sonra çiftin boşanması üzerine C.Z.D.'nin velayeti annesi Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında 1 kız çocuğu babası olan A.Ç. ile evlenip, Uşak'a yerleşti. Y.Ç. ve A.Ç. çiftinin 2017 yılında bir de erkek çocuğu dünyaya geldi. C.Z.D.'yi ziyaret zamanlarında gören babası Serkan D., bu sene görüştüklerinde kızının telefonuna bakarken, elinde içki bardağıyla fotoğraflarını gördü. Diğer fotoğraf ve videolara da bakan Serkan D., Y.Ç. ve A.Ç.'nin, C.Z.D.'nin yanı sıra 9 yaşındaki kızları ve 2,5 yaşındaki oğullarına da içki içirdiğini gördü. Bunun üzerine Serkan D., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondaki görüntüleri delil olarak sunan Serkan D.'nin şikayeti üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uşak'taki Y.Ç. ve A.Ç, dün akşam gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Çift hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi. Çiftin çocukları ise Uşak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Baba Serkan D., kızının, eski eşi Y.Ç. ve A.Ç.'nin elinden alınması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

'UŞAK'A GİDİP KIZIMI ALMAK İSTİYORUM'

İş yerinde Demirören Haber Ajansı'na konuşan Serkan D., "Çocuğumu içki içerken görünce şok oldum. Kendileriyle görüşmek istemiştik ama görüşmek istemediler. Çağrı mektubu gönderdik, çağrı mektubumuza gelmeyeceklerini söylediler. Hatta kızımı aratıp da söylediler, 'gelemiyorlar işleri var' diye. Bizim de yapacak bir şeyimiz kalmadı, adli makamlara başvurduk. Sosyal hizmetler çocukları almış diye duyduk. Hatta dün ben 181 hattını aradım, 'böyle bir durum varsa geleyim alayım' diye. Onlar da 'müracaatınızı yapın' dedi. Bugün onları görüştük, avukatım şu an adliyede bu süreçleri takip ediyor. Gerekirse hemen Uşak'a gidip kızımı almak istiyorum" dedi.

'KIZIMIN ODASI DA VAR EVİMİZDE, BİZ BAKARIZ'

Kızının velayetini almak istediğini belirten Serkan D., şunları anlattı:

"Kızımın velayeti annesine verilmişti, sonra başka biriyle evlendi. Ondan bir çocuğu oldu. Kızım gelip giderken, ben telefonuna bakıyordum herhangi bir sıkıntı olmasın diye. İlk gördüğüm video, kendi çocuklarına rakı içirdikleri videoydu. O zaman da görüşmek istedim ama yine görüşemedik, aramız iyi değil zaten görüşmüyoruz. En son geldiğinde de kızımın rakı kadehinden alkol yudumladığı fotoğrafını görünce çağrı mektubu gönderdim. Onlardan iyi bakacağımı çok iyi biliyorum. Bursa'da daha iyi okullar var, imkanlar daha geniş. Öyle bir şey ki kızım o kadar zeki biri ki bizden duyduklarını onlara, orada yaptıklarını bizlere anlatmıyor. Biz sorsak da kaçak cevaplar verir, söylemez. Kendi 2, 5 yaşındaki çocuklarına bunu içirdiler. Ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Bizim gördüğümüz sadece bir tane fotoğraf. İçkili bir mekanda çekilmiş. Çocuklar alınmış şu an avukatım adliyede. Ön karar çıkarsa diye umut ediyoruz. Çıkmazsa da gidip oradaki başsavcı ile görüşeceğiz. Sosyal hizmetlerden de babasının yanında kalmasının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Annem var, babam var, kardeşim var. Kızımın odası da var evimizde biz bakarız."

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Uşak'ta çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. YÇ. ve E.Ç.'nin ifadesinde şaka amaçlı video çektiklerini, çocuklarına içki içirmediklerini belirttikleri öğrenildi.

HDP'nin Çorlu teşkilatında arama yapıldı, evraklara el konuldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde HDP ilçe teşkilatı binasına arama yapan polis terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile birlikte evrak ve dijital ortamdaki materyallere el koydu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir merkezinde bulunan HDP ilçe binasına baskın yaptı. İlçe binasında adama yapan polis ekiplerdi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın duvarda asılı fotoğrafları, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin fotoğraflarını indirip, aldı. Aramada bilgisayarlarda da inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda basılı evrak ve dijital ortamda bulunan materyale el koydu. Polis, ilçe binasında bulunan bir parti yöneticisini de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Polisin arama yaptığı sırada HDP teşkilatının bulunduğu iş merkezinin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kanalizasyon kokusuna halı ve brandalı önlem (2)

HALI VE BRANDALAR KALDIRILDI

Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon kokusu sızması nedeniyle taksici esnafının halı ve branda ile kapattığı mazgalda çalışma yaptı. Ekipler, branda ve halıyı kaldırıp, mazgalı açarak kanalı temizledi. Yaklaşık 1 saat süren temizlik çalışması ardından mazgal demirleri yerine konulurken, halı ve brandalar ise sahiplerine teslim edildi. Çevre sakinleri, temizlik çalışmasının ardından kötü kokunun daha da azaldığını söyledi.

Nazilli'de kurtuluş günü törenle kutlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü törenlerle kutlandı.

Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık ve Belediye'nin çelenklerinin konulmasıyla başladı. Ardından tören şiirlerin okunması, halk oyunları ekipleri ve mehteran takımının gösterileri ile devam etti. Törende konuşan İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'nin düşman işgalinden 5 Eylül 1922'de kurtarıldığını belirtip, "Allah bir daha bize böyle işgal göstermesin. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. 97 yıl önce çekilen bu zor günlerden el ve gönül birliğiyle herkes omuz omuza vererek kurtulmuştur. Bugün ülkemizde yaşanan sıkıntılardan da burhanlardan da bu şekilde kurtulacaktır. Bu topraklar tarihte Türk'tü, bugün de Türk, ilelebet de Türk kalacaktır" dedi.

Nazilli'nin Kurtuluş Savaşında çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da "Kurtuluş Savaşı'nda milletimiz, bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya kanıtlamıştır. Bu büyük mücadelede Nazilli halkı da üzerine düşeni yapmıştır. Rabbim bu memlekete bir daha Kurtuluş Savaşı yaptırmasın. Türk milleti var olduğu günden bu yana vatanını ve milletini sevmeyi, bağımsız yaşamayı ve bağımsızlığını canı pahasına korumayı ilke edinmiş bir millettir" diye konuştu. Tören, konuşmaların ardından, araçların oluşturduğu konvoyla yapılan geçit töreniyle sona erdi.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Muharif Gaziler Derneği üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki tören sonrası protokol üyeleri Eğriboyun Mezarlığı'na geçip, Kurtuluş Savaşı kahramanları Demirci Mehmet Efe ve Hacı Süleyman Efendi ile Nazillili Şehitler'in mezarlarını ziyaret etti.

