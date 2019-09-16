Dha yurt bülteni-16

Makilik alandaki yangın mahalleyi dumanla kapladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından yangın söndürülürken, oluşan yoğun duman bölge halkını ve ekipleri zorladı.

Serik'e bağlı Kökez Mahallesi Yazır mevkisindeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan sebebi bilinmeyen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda yayıldı. Yangın sonrası bölgeyi kaplayan duman çevrede oturan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yoğun duman nedeniyle bölge halkı, yangın söndürme ekipleri ve güvenlik güçleri nefes almakta güçlük çekti.

Öte yandan ilçeye bağlı Akbaş Mahallesi Gücükler mevkii yakınlarında da orman yangını çıktı. Buradaki yangın da ekiplerin hızlı çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Bölge halkı yangının büyüme ihtimaline karşı nöbete başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu)

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Yanan alandan görüntüler

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

Bodrum ilçesinin Karabağ Mahallesi kırsalında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Amlevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Yangından görüntüler

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Yangın söndürme çalışmaları

Haber: BODRUM(Muğla),

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Polisten kaçtıkları otomobille kaza yaptılar



ELAZIĞ'da polisin 'Dur' ihtarına uyumayan sürücü, kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille park halindeki cipe çarptı. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alınırken, tabancası kazara ateş alan 1 polis yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tiryakiler Sokakta giden 35 GB 1453 plakalı otomobilde bulunan kişilerden şüphelenen polisler, 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü Y.A., uyarıya uyumayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli aracı takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, çıkmaz bir sokakta park halindeki 23 HS 099 plakalı cipe çarparak durabildi. Sürücü Y.A. ile otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

SİLAHI KAZARA ATEŞ ALAN POLİS YARALANDI

Şüphelilerin gözaltına alındığı sırada bir polis memuru, tabancasını kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan araçtan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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