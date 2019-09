Dha yurt bülteni - 16

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

ECEABAT (Çanakkale),

=============

Kayseri'den, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere destek

KAYSERİ'de, MAZLUMDER üyeleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin Diyarbakır HDP binası önündeki oturma eylemine destek amacıyla 30 dakikalık oturma eylemi düzenledi.

Kayseri MAZLUMDER üyesi kadın ve erkeklerden oluşan 30 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Cami önünde toplandı. Grup, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin Diyarbakır HDP binası önündeki oturma eylemine destek amacıyla 30 dakika cami önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. 'Çocuklarımızı istiyoruz' yazılı pankart açan gruba çevredekiler destek verdi. Grup 30 dakika süren destek eyleminin ardından dağıldı.

'SİLAHSIZ VE KAVGASIZ HAK ARIYORLAR'

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, eylemin başladığı günden beri ailelere destek verdiklerini belirterek, "Diyarbakır HDP İl binası önünde toplanan yüreği yanık anneler HDP tarafından kandırılıp terör örgütü PKK'ya teslim edilen yavrularına geri kavuşmak için bir oturma eylemi başlattılar. Silahsız, saldırısız, kavgasız ve medeniyet içinde hak arama mücadelesi veriyorlar. Bizde eylemin başladığı günden bugüne Kayseri toplumu olarak onların yanında olduğumuzu gündeme getirmiştik. Onların acısını paylaşmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek için burada oturacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Destek veren gurubun cami önünde oturması

-Pankartlardan detaylar

-Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş'ın konuşması

-Diğer detaylar

Süre: 3,44 - 419 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

============

Erkek hemşire ile hasta yakını kavga etti



GAZİANTEP'te, hastalanan çocuğunu götürdüğü hastanede görevli erkek hemşire Cuma B. ve diğer sağlık çalışanlarınca dövüldüğünü öne süren Mehmet Koca (39), darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayda kolu kırılan Cuma B. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Mehmet Koca rahatsızlanan oğlu Mehmet Ali Koca'yı (11) hastaneye getirdi. İddiaya göre, çocuğuyla ilgilenilmediğini söyleyen Mehmet Koca ile erkek hemşire Cuma B. arasında tartışma çıktı. Bu esnada Cuma B., başka bir odaya çağırdığı Mehmet Koca'ya kafa attı daha sonra da tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Yaşanan olaydan sonra başka bir hastaneye giden Koca darp raporu alarak, Cuma B. hakkında şikayetçi oldu. Olayda kolu kırılan ve alçıya alınan Cuma B. ise tedaviye alındı.

'GELEN HERKES BANA VURDU'

Hemşirenin kendisine saldırdığını ileri süren Mehmet Koca olay anında yüzüne çok sayıda darbe aldığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Oğlumu kusma ve ateş şikayetiyle hastaneye getirdim. Tahlilleri yapıldı ve doktor yatışının yapılması gerektiğini söyledi. Ben de annesinin 40 günlük çocuğu olduğunu söyledim öyleyse siz kalın dedi. Ben de tamam dedim. Yatışımız yapıldı. Bir gece tedavisi yapıldı. İkinci gece çocuğum ateşlendi. Ben de hemşireyi çağırmak istedim geliyoruz dediler ama gelmediler. İki üç defa daha gittim yine gelmediler. Çocuğumun durumdan korkuyorum gelin bakın dedim. Bana siz başında durun dediler. Ben de çocuğumu aldım serumla çıktım. Güvenliğe şikayet etmek istediğim yeri sordum. Görevli memura şikayette bulundum. Sonra yerimi değiştirdiler. Yukarıya çıktım hemşire hanıma doktorun ne zaman geleceğini sordum. Saat 09.00'da geleceğini söylediler ben de teşekkür ettim. Daha sonra hemşire odasında hemşireler toplantı halindeydiler. Bana odaya gidelim dedi. Ben de bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek şikayetçi olmayın diyecek diye düşündüm. İçeriye girdik bana küfür ederek kafa attı. Burnum kanlar içinde kaldı. Gözümü şişirdi. Ayağa kalktım yine kafa attı. Kanlar içinde yere düştüm. Benim kanlar içinde kaldığımı görünce kolunu ters çevirip, kolunun üzerine atlayarak kolunu kırdı. İçeriye giren bütün hemşireler beni darp etti. Gelen herkes bana vurdu. Çocuğumun gözü önünde dövdüler. Polisler geldi beni aldı. Emniyete gidip ifademi verdim ve darp raporunu aldım. Şikayetçiyim gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

SAĞLIK-SEN OLAYI KINADI

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sağlık çalışanına yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Arayıcı açıklamasında, "Ne yazık ki, sağlıkta şiddet haberlerine her gün yenileri ekleniyor. Sağlık hizmeti sunarak kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti nefretle kınıyoruz. Bunun son olmasını dilerken, yetkililerden sağlıkta şiddetin önüne geçecek caydırıcı yasal düzenlemelerin zaman geçirilmeden bir an önce hayata geçirmelerini bekliyoruz" dedi.

Hastane yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmayacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Mehmet Koca ile röp.

Hastane dış görütüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 679 MB

================

Özhaseki'den, deprem açıklaması: İnsanoğlu tabiatla dövüşmemeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, "Burada bize düşen tedbir almak. Yerin altındaki hareketliliğe uygun bir şekilde davranmak. İnsanoğlu tabiatla dövüşmemeli, kavga etmemeli onu anlamaya çalışmalı" dedi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi. Özhaseki, Cuma namazı sonrası gazetecilere İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Özhaseki, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, "Burada bize düşen tedbir almak. Yerin altındaki hareketliliğe uygun bir şekilde davranmak. İnsanoğlu tabiatla dövüşmemeli, kavga etmemeli onu anlamaya çalışmalı. Onunla kavga ederek, onun zıttına işler yaparak başarılı olmakta ne yazık ki mümkün değil. Bunu hepimizin de bilmesi gerekiyor. Özellikle bakanlığım döneminde de bu konuya çok dikkat çekmeye çalıştım." dedi.

'BELEDİYELERE VE VATANDAŞA İŞ DÜŞÜYOR'

Özhaseki, uzmanların deprem ve jeoloji konusunda görüş bildirdiğini ve 4 tane aktif fayın bulunduğunu söylediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunların da günü geldiğinde kırılacağı ve bu kırılmanın da çok büyük şiddetle olacağı noktasında dikkat çekiyorlar. Burada devlete, hükümete, belediyelere, vatandaşa elbette iş düşüyor. Bu noktada 1999 depreminden sonra epeyce bir yasa değişikliği yapıldı. Kentsel dönüşüm ile ilgili bir takım temel kurallar ortaya konuldu. Teşvikler getirildi. Bakanlığım dönemimde şehircilik şuralarında kentsel dönüşümün temel kurallarını ortaya koymaya çalıştık. Bizzat gidip İstanbul'da ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızı toplayıp uyarmaya çalıştık. Kimi arkadaşlarımız bunu doğru anladılar ve hareket ettiler. Ama üzülerek söylüyorum, kimi arkadaşlarımız ise benim bu anlattıklarım karşısında çok lakayt tavır takılarak, 'sen konuş da git' havası içerisinde oldular."

'DEPREM GELDİĞİNDE A PARTİLİ B PARTİLİ AYIRMAZ'

Deprem konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine değinen Özhaseki, "Deprem bir gerçeklikse ve bir felaketse kapımızda da bekliyorsa hepimizin buna uygun hareket etmesi gerekiyor. Deprem geldiğinde A partili B partili ayırmaz. Deprem geldiğinde, 'iyi insan, kötü insan' diye ayırmaz. En sevdiklerimizi alır götürür. Bunu bilerek herkesin sorumluluk içerisinde bu şuur içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Benim Allah'tan dileğim; dün bir deprem oldu, artçıları devam etti. İnsanlar heyecanlandı bir gayrete geldi. Birkaç gün sonra ortalık sakinleşince herkes unutup gitmemesi. Sonuna kadar buna dikkat etmesi. Tabiki burada belediyelerimize çok iş düşüyor. Kentsel dönüşüm anlamında. Tabi ki insanlarımıza da iş düşüyor. Gücü yeten herkesin kendi yaşadığı mekanı o evi ölçtürüp depreme dayanıklı olup olmadığı hususunda gözden geçirmesi gerekiyor. Bu bize ders olmuştur. Bundan güzel dersler çıkarırız. Sonucunda kimsenin canı yanmaz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Mehmet Özhaseki'nin konuşması

-Genel detay

Süre: 4.48 dk-537 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ,DHA

======================

Diyarbakır'da gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı

DİYARBAKIR'da UMKE, AFAD ve sağlık görevlilerinin katılımıyla yapılan kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı.

Diyarbakır'da Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile sağlık görevlilerinin katılımıyla kurtarma tatbikatı yapıldı. Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yapılan tatbikatta senaryo gereği, bölgede gezen turist kafilesinden bir kişinin meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem sırasında aşağı düşmesiyle kurtarma çalışma başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla turisti kurtarmak için bölge çok sayıda AFAD, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemlerini almalarının ardından aşağı düşen insan maketini çıkarmak için çalışma başlatıldı. 6 kişilik AFAD ekibi halat desteğiyle aşağı inerek mahsur kalan kişiyi, başarılı bir şekilde kurtararak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü. Kurtarma çalışmaları sırasında turistin bazı yakınları panik haller yaşarken, bazıları da gözyaşı dökmeleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

----------

Tatbikatın yapıldığı yer

Zerzevan Kalesi

Tatbikatta katılan ekipler

Uçurumdan düşen maket insanı kurtarma çalışması

Maket insanın kurtarılması

Sağlık ekiplerinin maket insana müdahalesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 569 MB

===========================

Hisarcıklıoğlu'ndan üniversiteli gençlere girişimcilik dersi

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) akademik yıl açılış töreninde ilk dersi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gençlere girişimci olmalarını önererek "Tek kurtuluş ülkede girişimci yetiştirmek. Birçok ülke sadece girişimci yetiştirmiyor ithal ediyor. Silikon Vadisi'ne bakın yatırımcıların yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. Türkiye'de 1 milyon 500 bin işletme var. 15 milyon istihdam var. Her girişimci iş demek. İnsana en faydalı olacak iş bir kişiye iş ve AŞ vermektir" dedi.

İEÜ'nün 19'uncu akademik yılı açılış töreni TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, çeşitli oda ve birlik başkanları ile birlikte milletvekilleri, rektörler ve öğretim üyeleri de eşlik etti. Protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından konferans salonunda düzenlenen toplantıda üniversite hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, bu yıl yüzde 91 dolluluk oranına ulaşıldığını ve öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yüzde 16 arttığını ifade etti.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dünyada ve Türkiye'de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her 10- 20 yılda bir kuşakların farklı isimler aldığını söyleyerek "X kuşağı Y kuşağı Z kuşağı insanlık tarihinde teknolojinin ve endüstrinin en hızlı ilerlediği dönem olan 20. yüzyıl ve 2000'li yıllar daha önce 100- 200 yıllık dönemde yaşanan gelişmeleri 20 yıl içinde artık çağlar değişiyor. Dünya üzerindeki her insanın yaşam standartları öncelikleri ihtiyaçları kısa sürede çok farklı yönlere gidebiliyor. Elektronik çağı ve bilgisayar çağı tek bir döneme sığabiliyor. Döneme ayak uydurmak için eğitimli insan gücü önemli" dedi.

'BU DEVİRDE ZENGİN OLMANIN TEK YOLU GİRİŞİMCİLİKTEN GEÇER'

İlk ders konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasına yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek başladı. İEÜ'nün kendisi için de özel bir üniversite olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası ile İZTO'nun bir ilke imza atarak üniversite ihtiyacı nedeniyle aynı anda çalışmalara başladıklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu, "Üniversitelerin kurulmasında bizim de katkılarımız oldu. Ben bu okuldan mezunum. Bana 2009 yılında fahri doktora verildi. Bunu onurla taşıyorum" dedi. Üniversitenin hızla büyüyerek Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer aldığını ifade eden TOBB Başkanı

Rifat Hisarcıklıoğlu, bu üniversitede öğrenci olmanın da hizmet etmenin de bir ayrıcalık olduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, 217 üniversitenin birbiriyle yarıştığını söyleyerek ilk 10'a girmenin de bir başarı olduğunun altını çizdi. Başkan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerle bir araya geldiğimde mutluyum. Gençlik demek zenginlik demek. Bir yerde ne kadar eğitimli genç varsa o kadar yeni fikir var. Bu devirde zengin olmanın tek yolu girişimcilikten geçer. Çocuğunun zengin olmasını istiyorsan da girişimci olmak zorundasın. 1912'de Fransız gazeteci Türkiye'ye gelmiş tespiti Türklerin ya memur ya asker olmak istedikleri, yapmak istemedikleri iş ise girişimcilik. Oysa dünyada milletlerin gücü topla tüfekle değil girişimci gücüyle ölçülür. Sovyetler Birligi 1990'da yıkılına kadar en büyük süper güçtü. Uzay teknolojisinde geldikleri seviye ve askeri güç açısından ABD'nin önündelerdi. Sovyetler Birliği teknolojide ve askeri güçte bir numarayken tek kurşun atılmadan yıkıldı, gitti. Bunun sebebi girişimci yoktu, rekabet yoktu. İkinci Dünya Savaşı sonrası yerle bir olan Japonya ve Almanya aradan 70 sene geçti ve dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alıyor. Bu iki ülke dünyayı ekonomide yönetiyor. Bunun sebebi de girişimciler. Tek kurtuluş ülkede girişimci yetiştirmek. Birçok ülke sadece girişimci yetiştirmiyor ithal ediyor. Silikon Vadisi'ne bakın yatırımcıların yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. Türkiye'de 1 milyon 500 bin işletme var. 15 milyon istihdam var. Her girişimci iş demek. İnsana en faydalı olacak iş bir kişiye iş ve AŞ vermektir. Anadolu bununla gurur duyuyor. Her yıl 1 milyon istihdam artışı var. Her yıl en azından 100 bin genci girişimci olarak çıkartmalıyız."

'HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN'

TOBB bünyesinde 9 bin kadının genç kızları girişimciliğe heveslendirmek için çalıştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu Türkiye'de girişimciliğin moda olmasına en büyük katkıyı verenlerden biri olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, gençlere şu tavsiyeleri verdi:

"Her şey hayal ile başlar. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur demiş Muhammed Ali. Çok çalışmadan başarı gelmiyor. Cesur olup kaybetmekten korkmamamanız lazım. Bugün sermayeye ihtiyaç yok. Bugünkü girişimciliğin sermayesi tek bir bilgisayardır. Son 40 yılda tarım ihraç eden bir ülkeden sanayi ülkesi haline geldik. Türkiye 3 milyar dolar ihracat yapıyordu yüzde 92'si tarım ürünüydü. Yıllar içinde ticaret ilişkileri değişti ve gelişti. Avrupa'nın en çok otomobil ithal ettiği ülke Türkiye. Dünyanın en kaliteli malını üretiyoruz. Biz bunu 40 senede yaptık. Geleceğimiz gençlerimiz bizden sonra bize yakışır şekilde ülkeyi dünyanın en büyük ekonomisi haline getirecek. Kimseyi ötekileştirmeyin. Hiçbirimizin parmak izi birbirine benzemiyor. Farklı olacağız. Oturup tartışacağız."

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tasarlanan bir halı hediye edildi. Fakülte birincisi öğrencilerin protokol ile toplu fotoğraf çekiminden sonra 2019- 2020 akademik yılı açılış töreni sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rifat Hisarcıklıoğlu'nun gelişinden görüntü,

-Protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumundan görüntü,

-Salondan genel ve detay görüntü,

-Mahmut Özgener'in konuşmasından görüntü,

-Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasından görüntü,

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,