Dha yurt bülteni-16

TÜRKİYE-SURİYE SINIRINA YÜKSEK GÜVENLİKLİ PANEL ÇİT VE JİLETLİ TEL ÇEKİLİYOR

Hatay'da, Suriye'den ülkeye kaçak yolla geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan beton blokların üzerine ek olarak yüksek güvenlik amacıyla panel çit ve jiletli tel çekiliyor.

Kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2,5 metre genişliğinde ve 2 ton 300 kilogram ağırlığında olan beton blokların, sınırdaki noktalara yerleştirilmesi devam ediyor.

Yaklaşık 21 kilometrelik sınır boyunca konulan beton blokların üzerine yüksek güvenlikli panel çit ve 2 metre yüksekliğinde direkler yerleştiriliyor. Direklerin, çitlerin üzerinde kalan çatal bölümüne ise 3 sıra jiletli tel çekiliyor. Duvarların monte çalışmasının yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlanıyor.

ALTINÖZÜ'NDEKİ SINIR HATTINDA ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Hatay'ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi'nde, 6 ay önce başlayan çalışma tamamlandı. Hacıpaşa Mahallesi'nde 20 kilometrelik sınır hattında da beton bloklar, sınırdaki noktalara yerleştirildi. Duvarların üzerine çit ve jiletli tel çekildi.

Görüntü Dökümü

-Sınırda yapılan çalışmadaki duvar ve teller

-Duvarların imalatı

-Betonların hazırlanması

-Tırlara yüklenmesi

-Tırın hareket etmesi

-Detay

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(HATAY),

FEYZİOĞLU: SON 25 YILDA BİR ADALET BAKANI, 'BUYURUN GELİN' DEMİŞTİR

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Son 25 yılda, Türkiye'de bir Adalet Bakanı, 'buyurun gelin, sorunları da birlikte tespit edelim, çözümleri de ortaya birlikte koyalım, ondan sonra da hep birlikte bunu hayata geçirelim' demiştir. Neticede bizim alkışladığımız desteklediğimiz işte bu davranıştır" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Barosu tarafından düzenlenen avukatlık ruhsatı verilmesi törenine katıldı. Törende konuşan Feyzioğlu, Meclis'te yeni yasama yılının bugün açılacağını ve Yargı Reformu Paketi'nin meclise geleceğini kaydetti. Peketin, vatandaşların adaletten beklentilerinin önemli bir kısmının çözümünü içerdiğini ve dolayısıyla paketin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Feyzioğlu, "Ama biz herhangi bir siyasi partinin hazırladığı belgeyi desteklemiyoruz. Biz hep birlikte hazırladığımız Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyetinin ortak aklının ortaya koyduğu bir belgeyi destekliyoruz. O paketin ilk parçası bugün meclise geliyor. O paketin içerisinde belki mucizeler yok ama hayatta zaten mucizeler yok. Hayat sürekli bir mücadele, yeter ki iyi niyetli olalım" dedi.

'BAROLARIMIZIN GÖREVİ MESLEKTAŞLARINA HİZMET ETMEKTİR'

Feyzioğlu, TBB'nin hiçbir siyasi partinin ne karşısında, ne de arkasında olduğunu belirterek, "Barolarımız da olmadı, olamaz. Türkiye Barolar Birliği'nin ve barolarımızın görevi meslektaşlarına hizmet etmektir. Meslektaşların da görevi vatandaşa hizmet etmek olduğuna göre, Türkiye Barolar Birliği ve baroların görevi vatandaşın adliyeye ilişkin sorunlarını çözme noktasında sahada mücadele vermektir" diye konuştu.

'DOĞRU YAPILDIYSA 'DOĞRU' DİYECEKSİNİZ'

Yargı Reformu Paketi'nin, herşeyden önce yapılış şeklinin çok değerli olduğunu kaydeden Feyzioğlu, "Esasından çok daha önem verdiğim husus usulüdür. Hep, 'ortak akıl' deriz. İlk kez Türkiye'de, en azından benim çeşitli makamlarda görev yaptığım son 25 yılda, Türkiye'de bir Adalet Bakanı, 'buyrun gelin, sorunları da birlikte tespit edelim, çözümleri de ortaya birlikte koyalım, ondan sonra da hep birlikte bunu hayata geçirelim' demiştir. Neticede bizim alkışladığımız desteklediğimiz işte bu davranıştır. Yoksa Türkiye Barolar Birliği, herhangi birinin, herhangi bir siyasinin, partinin destekçiliğini, karşıtlığını da yapmamaktadır. O zaman marifet iltifata tabidir. Doğru yapıldıysa 'doğru' diyeceksiniz ve bunu hep birlikte yaptık" şeklinde konuştu.

Feyzioğlu ayrıca, kentte eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut davasını da takip edeceklerini belirtti. Feyzioğlu, konuşmasının ardından 13 avukata ruhsatlarını takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törenden görüntü

-Feyzioğlu'nun konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ'NDE HUZUREVİ SAKİNLERİNE 'BOCCE' SÜRPRİZİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri için 'Bocce Sahası' açıldı. Huzurevi sakinlerinin fiziksel sağlığını koruması amacıyla 2 yıl önce oluşturulan takım, yeni sahalarında ilk atış denemelerini gerçekleştirdi.

Yaşlı bireylerin sağlık alanında bilinçlenmesi amacıyla her yıl 1 Ekim'de kutlanan 'Dünya Yaşlılar Günü', Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde unutulmadı. Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve iş insanı Mesut Sancak ile huzurevi sakinleri katıldı. Etkinlikte yaşlılara yönelik fiziksel aktivite çalışmaları kapsamında 2 yıl önce huzurevi sakinlerinden oluşturulmuş bocce takımına, özel bir şirket tarafından inşa edilen yeni saha hediye edildi. Yeni sahanın açılış kurdelesini bocce takımıyla birlikte kesen protokol üyeleri, sahada takımla birlikte atış yaptı. Daha önce günde en az iki saatlik antrenmanını Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi'nde yapan 7 kişilik takım ise yeni sahalarında atış denemeleri gerçekleştirdi.

'AKTİF YAŞLANMA SÜRECİ OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Tüm yaşlıların Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, "Sürekli yaşlanan bir dünyada sürekli artan bir yaşlı nüfusuyla karşı karşıyayız. Yaşlı yoksa huzur yoktur. O yüzden geçmişimizle geleceğimiz arasındaki en önemli köprü, büyüklerimizdir. Yaşlılarımızın her türlü bakım ve ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu süreçte temel hedeflerimizden biri yaşlılarımızın toplumsal yaşamla iç içe olmalarını sağlamak. Sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma oldukça önemli kavramlar. Sağlıklı yaş alma sürecinde bocce oyunu ile yaşlılarımızın aktif yaş alma sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bizim yaşlılarımız bu anlamda çok aktifler. Bugün yeni bir bocce sahasının açılışını yapıyoruz" dedi.

Huzurevi sakinlerinin her zaman kalbinde olduğunu söyleyen Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ise, "Bugün çınarlarımızın günü. Her birine nice yıllar, nice ömürler diliyorum. İhtiyarlık, yaşlı demek değildir. İhtiyar, iyiyi doğrudan ayırabileni bilge olan, hayırlı insan demektir. Allah bilgeliğinizi arttırsın. Dünya hayatı böyle süreçlerden ibaret. Folkart ailesini gönülden tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Protokol konuşmaları

-Kurdele kesimi

-Pasta kesimi

-Sahadan görüntüler

-İlk atış denemelerinden görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

SUŞEHRİ'NDE TYP KAPSAMINDA 45 KİŞİ İŞE ALINDI

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Toplum Yararına Programlar(TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 45 kişi kura ile belirlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda, noter huzurunda düzenlen kura ile temizlik görevlisi ve güvenlik olarak çalıştırılacak 45 kişi belirlendi. Temizlik işçisi için yapılan ura çekimine 706 kişi, 5 kişinin alınacağı güvenlik görevlisi kura çekimine ise 79 kişi katıldı.

Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, ise başlayacakların 9 ay süreyle ilçede bulunan okullarda temizlik hizmeti yapacağını söyledi. Kura çekiminde ismi çıkanların 14 Ekim'de işe başlayacakları duyuruldu. Yapılan kura çekimlerinde temizlik kadrosu için 35 kadın, 10 erkek işçi belirlendi. Ayrıca; Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerine de alınacak olanların çekimleri Suşehri ilçesinde yapıldı. Koyulhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 20, Akıncılar ve Gölova Milli Eğitim Müdürülüğüne 10'ar kişi kurayla alındı.



Görüntü Dökümü:

-Salondan görüntüler

-Başvuru yapanların oluşturduğu kuyruk

-Kura çekimi

-İsmi çıkanların sevinci

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Hüseyin ÇİÇEK -SİVAS,