Dha yurt bülteni - 16

Alman otomobil devinin yatırım yapacağı Manisa'da gözler gayrimenkul fiyatlarında

Otomobil devi Volkswagen'in Manisa'ya yatırım yapmak için harekete geçmesiyle, gözler bu kez kentteki gayrimenkul fiyatlarına çevrildi. Kentteki istihdamla birlikte konut fiyatlarının ve kiraların da artmanın beklendiği belirtildi.

Türkiye'de üretim yapmayı planlayan Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Şirketin sermayesi, 943.5 milyon TL olarak belirlendi. Şirket otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu. Kent esnafı ve vatandaşlar, Manisa'ya katma değer katacak yatırımdan memnun olduklarını belirtti.

Manisa'da istihdamla beraber gelen taleple, gayrimenkul fiyatları ve kira bedellerinin de artması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve aynı zamanda Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, "Öncelikle Volkswagen yatırımı, ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bu Manisa için bulunmaz bir nimet. Fabrikanın ilk etapta 5-6 bin kişiyle çalışacağı, yan sanayileriyle birlikte 20 bin kişiye kadar istihdam sağlayacağını öngörüyoruz. Bu fabrikanın kurulması işsizliğe çare olacak" dedi. Tarım ve sanayisinin güçlü olması nedeniyle uzun yıllardır Manisa'nın göç aldığını belirten Akyüz, "Volkswagen'in kurulmasından sonra da mutlaka göçler olacaktır. Konut satışları artacaktır. Ama şu an için normal düzeyinde seyrediyor. Şu an halihazırda fabrikanın kurulacağı alana yakın bölgede, TOKİ'nin yapımını sürdürdüğü 5 bin 500 konutluk proje devam ediyor. Müteahhitlerimiz de inşaatlar yapıyor. Şu anda da yok, fabrika kurulunca da konut sorunumuz olmayacaktır inşallah" dedi.

İMAR SORUNU ÇÖZÜLSÜN ÇAĞRISI

Manisa'nın 30 yıldır süren bir imar sorunu olduğunu belirten Akyüz, "Bu sorun da artık çözülmek için son düzlüğe girdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 10 yıldır, bu çalışmalar devam ediyor. Son günlerde bu çalışmalar hız kazandı. Üst düzey bürokratlar Manisa'ya, ülkemize yapılan bu yatırımı görerek çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeleri gerekiyor. Önümüzdeki yıl, yani fabrika kurulmadan önce bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bu imar sorunu yaşanan bölgede, fabrikaya yakın bölgeler. İmar sorunuyla birlikte kentteki çarpık yapılaşma düzelecek. Bu imar sorunun çözülmesiyle birlikte konut sorunumuz iyice ortadan kalkacak" dedi.

Yozgat'ta yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, PYD/YPG adına Suriye'de faaliyetlere katıldığı belirlenen M.H.'nin, Yerköy'de olduğu tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, M.H.'yi kaldığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 silah ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, İzmir, Adana ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

BAKIR KAZANDAN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerden H.Ç.'nin evinde bakır kazana saklanmış kalaşnikof silah ele geçirildi. Operasyonda kalaşnikof dışında 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 4 pompalı tüfek, 193 kalaşnikof mermisi, 231 tabanca mermisi, 79 tüfek fişeği, 2 kalaşnikof şarjörü ile 7 tabanca şarjörü ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.

Diğer illerde yakalanan şüpheliler Kahramanmaraş'a getirildi. 9 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ö.A.'nın hastaneye koltuk değneğiyle gelmesi dikkat çekti.

Kazara eniştesini vuran kayınbirader ile kavgaya karışan 2 kişi adliyede

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, ailelerin kavgasını ayırmaya çalışan eniştesi Hasan Nail Çalgı'nın (32), kazara ateş alan tüfeğiyle vurulup, yaşamını yitirmesine neden olan Sergen D. ile kavgaya karışan A.B. ve Ş.B., adliyeye sevk edildi.

Olay, çarşamba günü gece saatlerinde, Edremit'e bağlı İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. 3 aile arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Nail Çalgı, kayınbiraderi Sergen D.'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak, hayatını kaybetti. Kavgada rastgele açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 10 kişi ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla Edremit'teki hastanelere kaldırdı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Sergen D.'yi ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Akçay Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Kavgaya karıştığı belirtilen A.B. ve Ş.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sergen D., A.B. ile Ş.B., bugün adliyeye sevk edildi.

Nesli tükenmekte olan 'Mısır Akbabası' doğaya bırakıldı

MERSİN'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeni ile düzenlenen etkinlik kapsamında, hızla nesli tükenmekte olan Mısır Akbabası, tedavisi tamamlanarak, doğaya salındı.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı. Etkinlikte Tarsus Hayvan Parkı'nda tedavi edilen ve sağlığına kavuşturulan Mısır Akbabası doğaya bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de hayvan dostu öğrencilere mama dağıttı.

Başkan Seçer, "İçinde bulunduğunuz hayvan barınağı oldukça geniş imkanlara sahip. Burada hayvan sağlığına ilişkin önemli faaliyetler yapılıyor. Herhangi bir sebeple sakatlanmış hayvanlarımızı rehabilite edecek ortamlarımız var. Ameliyathanemiz, laboratuvarımız var. Daha da geliştirmek istiyoruz. Mersin'in her bölgesinde bunun gibi hayvan bakım evleri oluşturuyoruz. Bozyazı'da var. Silifke'de inşaatına yeni başlayacağımız bir projemiz var, 14 dönüm arsa üzerinde bir hayvan bakım merkezi olacak. Anamur'dan Tarsus'a kadar her bölgede, hizmete sunacağımız hayvan bakım evlerini, ihtiyaç oranında hayata geçireceğiz" dedi.

