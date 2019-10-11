Dha yurt bülteni - 16

Salihlili sivil şehit toprağa verildi

SURİYE'nin Tel Abyad kentinden teröristler tarafından atılan havan mermisinin isabet etmesiyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş (31), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde halkın yoğun katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Tel Abyad'tan Akçakale ilçesine düşen havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet ettiği Salihlili Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, dün (perşembe) şehit oldu. Şehit haberi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Salihli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli babası Süleyman Güney, emekli hemşire annesi Zekiye Güneş ve kız kardeşi Cansu Güneş'e acı haber verildi. Şehit Cihan Güneş'in 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak, Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakele Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı belirtildi.

VATANDAŞLAR UĞURLADI

Sivil şehit Cihan Güneş'in cenazesi bugün, havayoluyla Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Cenaze aracına alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan da karayoluyla memleketi Salihli Devlet Hastanesi'ne getirilerek morga konuldu. Bir süre sonra ise şehidin naaşı, morgdan alındı. Son kez baba ocağına götürülen şehidin tabutuna, yakınları sarılıp, gözyaşı döktü. Ardından helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, Hamidiye Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına şehidin babası Süleyman Güney başta olmak üzere yakınlarının dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir ile binlerce kişi katıldı.

Baba Süleyman Güneş ve anne Zekiye Güneş ile kız kardeşi Cansu Güneş, güçlükle ayakta durabildi. Güneş ailesini, protokol üyeleri ve yakınları teselli etti. Şehit Cihan Güneş için ikindide cenaze namazı kılındı. Ardından şehit Güneş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alınıp cenaze aracına konuldu. Bu arada aracın önüne şehidin babası Süleyman Güney ile Bakan Albayrak birlikte oturdu. Şehidin naaşı, 4 kilometre mesafedeki Karaağaç Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hamidiye Camii'nden görüntü

Şehit cenazesinin camiye getirilişi

Ailenin göz yaşları

Cenaze namazı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görüntüsü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL, Emre SAÇLI- Mücahit BEKTAŞ/ SALİHLİ (Manisa), DHA)

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Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudur

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadına şiddet, tüm dünyada bir insanlık suçudur. Hiçbir hafifletici sebebi yoktur. Hafifletici sebeplerin onur kırdığını belirtmek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcılığını yürüttüğü KADEM'in Adana Temsilciliği'nin açılışı Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, törende yaptığı konuşmasında Fırat'ın doğusunda devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan asker ve vatandaşlara rahmet diledi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bugün Adana'nın da ailemizin bir parçası olmasından gurur duyuyoruz. Mesajımız ete kemiğe bürünmüş şekilde kadınlarımızın yanında olmak. Herhangi bir nedenle dara düşmüş kadına, keşke demeden ulaşabiliyorsak bu bize yeter. Çok yönlü çalışmalara imza atıyoruz. Çalışma alanlarımızdan biri olan kadına şiddet, tüm dünyada bir insanlık suçudur. Hiçbir hafifletici sebebi yoktur. Hafifletici sebeplerin onur kırdığını belirtmek isterim" dedi.

'KADINLAR TEK BAŞINA HESAP VERECEK'

Kadın ve erkeğin 2 cins olarak yarıştırılmaması gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Şiddetle mücadelede her ne kadar güçlü uygulamalarımız olsa da aksaklık olduğunu görüyoruz. Değerlerimizin özümsenmesi, gündelik pratik haline getirilmesi gerekir. KADEM olarak bizim anlayışımızda kadın ve erkeğin iki cins olarak yarıştırılması yoktur. Adalet zemininde birbirini tamamlayan kadın ve erkek anlayışımız vardır. Kadınlar Allah karşısında tek başına hesap verecektir. Tüm sorumlulukların en başında bir kuldur. Kendi iradesiyle hareket etmesi gereken bir bireydir" diye konuştu.

'DESTEK OLACAĞIZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise şunları söyledi:

"Adana'da kadın konusunda hassasiyet ve farkındalık çok yüksek. Siyasette her zaman kadın eli olmuştur. KADEM'in yapacağı çalışmalarda hep destek olacağız. Hükumetimizin kadın konusu en önemli gündem maddelerinin birisiydi. Ama ve fakatsız kadın alanı AK Parti'nin en önemli çalışma yaptığı alanlardan bir tanesidir. Bizler burada güçlü şekilde temsil makamında yer alıyorsak, bunda partimizin yapmış olduğu çalışmaların etkisi büyüktür. AK Parti, 'Kadınsız toplum, güçlü noktalara gelemez' anlayışıyla hareket etmektedir. Kadının mutlu olması bir ailenin de mutlu olmasıdır. Biz 'aile güçlü olursa toplum güçlü olur' diye düşünüyoruz. Kadınsız bir toplumun güçlü şekilde başarılı noktalara gelemeyeceğine inanıyoruz. Kadın ve erkeği birbirine rakip olarak görmek değil, bir elmanın iki yarısı olarak görmektir amacımız. Kadınların yüzde 28'lere ulaşan istihdam oranı, İŞKUR'un işe yerleştirme rakamlarında kadınların performansı yüksektir."

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da KADEM'in kadın hakları ve demokrasi hususlarında önemli faaliyetler yürüten STK'ların başında geldiğini kaydetti.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'ın okuduğu duaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

Görüntü Dökümü

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Sümeyye Erdoğan'ın salona girmesi

Kadınlar ile selamlaşması

Sümeyye Erdoğan'ın konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

Kurdele kesimi

SÜRE: 05'15" BOYUT: 582 mb

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA

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Kayseri'de fabrika çalışanlarından Mehmetçik için Fetih suresi

Kayseri Şeker Fabrikası'nda, Barış Pınar Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri için Fetih suresi okundu.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan fabrika çalışanları, 'Barış Pınarındayız, Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açtı. Fabrika bahçesine de pancarlarla 'Barış Pınarı' yazıldı. Fabrika yöneticileri ve çalışanlar, Türk askerinin zafere ulaşması için Fetih suresi okudu. Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Ülkemizin güney sınırlarının ilerisinde kahraman ordularımızla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatına' katılan kahraman Mehmetçiklerimizle bir ve beraber olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bugün bu harekata katılan kahramanlarımızın, tekbir sesleri eşliğinde harekata katıldığını biliyoruz. Bizler bedenen burada olsak da ruhumuzla onlarla olduğumuzu vurguluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dua okunması

-Başkan Akay'ın konuşması ve dua etmesi

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla destek

TRABZON'un Düzköy ilçesinde bulunan Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı eşliğinde destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için başlatılan bayrak kampanyasına Trabzon'un Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencileri sosyal medya aracılığıyla videolu destek verdi. İngilizce öğretmeni Kayıhan Gedikli, 8/A sınıfı öğrencileri ile özel video hazırladı. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın futbolculuk zamanında 'Ölürüm Türkiyem' isimli şarkıyı seslendirirken çekilen videosu sınıfın akıllı tahtasından izleyerek öğrenciler şarkıya eşlik etti. Trabzonspor forması giyen öğrenciler ardından da Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere şu mesajı gönderdi: "Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize selam olsun. Dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun." Öğrencilerin videosu kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Barış Pınarı Harekatına destek vermek için böyle bir şey hazırladıklarını belirten Gedikli, "Çocuklar Ünal Karaman'ı çok seviyor. Her fırsatta sürekli o eski kaydı dinliyorlar. O vesileyle bu anlamlı türküyü hepsi ezberlemişti. Bugün de askerlerimize moral olması için bu türküyle, Trabzon'dan, Trabzonspor'dan, Ünal Karaman'dan selam göndermek istediler. Sabah ilk derse onlar için dua ederek başlıyoruz. Ayaklarına taş değmeden dönerler inşallah" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin sınıftan görüntüleri

-Öğrencilerin 'Ölürüm Türkiyem' adlı şarkıya eşlik ederken görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

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Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 10'uncu kez kapılarını açtı.150 yayınevinin katıldığı fuarda 205 yazar okuyucularıyla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10'uncu Antalya Kitap Fuarı başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarın onur konuğu yazar Doğan Hızlan, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

SLOGAN: BİRLİKTE OKUYORUZ

'Birlikte Okuyoruz' sloganıyla düzenlenen fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in 10 yıl önce ilçe belediye başkanıyken 'Okumak lazım' sloganıyla fuarı düzenlediğini belirterek, Böcek'in fuarı kente çok önemli bir kültür sanat markası olarak hediye ettiğini söyledi. Gençlerin okuduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Gençler hem okuyor hem araştırıyor hem de yazıyor. Benim neslimden daha çok okudukları kesin. İşte bu fuarlar gençlerimizin, kitapseverlerimizin merak ettikleri yazarlarla buluşmasını onlarla temas sağlamasını, onlarla sohbet etmesini sağladığı gibi çok farklı konularda, farklı kitaplarda bir mekanda toplanmasının yolunu açacak" dedi.

205 YAZAR FUARDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarın gelişim sürecini anlattı. Bugünleri gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Böcek, "Çadırlarda başladık, çadırımızda kitaplarımız ıslandı. 5'incisinde çadırda yer bulamadık ve sonrasında Büyükşehir Belediye başkanlarımız sayesinde Cam Piramit alanını aldık ve orada yapmaya başladık" dedi. 'Ben bu şehre aşığım' adlı eseriyle de imza gününde yer alacağını belirten Böcek, fuarda 150 yayınevi ve 205 yazar olduğunu söyledi.

HIZLAN'DAN, VALİ VE BAŞKANLARA ÇAĞRI

Kitabın onur konuğu yazar Doğan Hızlan ise nerede kitap varsa kültürün ve okumanın başkentinin orası olduğunu söyledi. Hızlan, "Bu 10 gün boyunca kültürün başkenti Antalya olacak. Kitap fuarlarını başlangıçtan itibaren izlediğim için bilirim, kitapçıya gittiğiniz zaman hep son kitapları görürsünüz ama kitap fuarına geldiğiniz zaman sevdiğiniz yazarların bütün kitaplarını görürsünüz. Ayrıca herkes bir parça indirim bekliyor, bu da önemli. Onun dışında yazarları merak edersiniz ve onlar da fuarlarda imza gününde yer alır. Turizmin çok yaygın olduğu yerlerde kültür turizmi de yaygınlaşıyor, çünkü gelenler sadece bir yerin denizini, güneşini kumunu tanımıyor. Oranın insanları ne yapıyor, bunu da merak ediyor. Ben Antalya'da birçok yazarın eserinin yabancı dile çevrilmiş kitaplarından da kütüphane yapılmasını belediye başkanı ve valimizden istirham ediyorum. Çeşitli ülkelerden gelenler yazarlarımızı okur. Dünyanın her yerinde yazarların kısa hayatları var. Bu şekilde tanıtıma katkı da sağlayabiliriz. Ayrıca bana onur konuğu unvanı verildiği için şeref duyuyorum" diye konuştu.

ANTALYA MÜZE VE SANAT MERKEZİ OLMALI

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise kitap fuarlarının heyecan veren en önemli etkinliklerin başında yer aldığını söyledi. Antalya'nın müzeler ve sanat kenti olması için çalıştıklarını belirten Çetin, "Çünkü bu şehir bu sene 16 milyon turist ağırlayacak. 5-6 milyon da ülke içinden gelenler var. Onun için gelişimini çok iyi gerçekleştirmesi lazım. Kültür ve sanata çok ağırlık vermeliyiz. Bu kitap fuarı kentte çok önemli bir yer tutuyor. Bu fuar sadece bir kitap fuarı değil, aynı zamanda yazarların geldiği, çok ciddi derinliklerin konuşulduğu bir etkinlik" dedi.

Konuşmaların ardından Karaloğlu ve Böcek, onur konuğu Doğan Hızlan'a teşekkür plaketi verdi. Katılımcılar daha sonra fuar alanını gezdi. 10. Antalya Kitap Fuarı 20 Ekim Pazar gününe kadar 10.00 -20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü

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Protokolün görüntüsü

Belediye başkanı Muhittin Böçek'in konuşması

Doğan Hızlan'ın konuşması

Doğan Hızlan'a plaket verilmesi

Kurdela kesimi

Protokolün standları gezmesi

Standlardan görüntü

Kitapları inceleyen ve satın alanlardan görüntü

Röportajlar

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HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Canan Karatay: İşlenmiş zeytinyağı çok tehlikeli

MERSİN'in Mut ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği'ne konuşmacı olarak katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 'riviera' olarak adlandırılan işlenmiş zeytinyağının çok tehlikeli olduğunu belirterek, "'Riviera sağlıklıdır' diye devamlı söyleniyor fakat sakın kullanmayın. Çünkü onların içinde işlenmiş oldukları için bütün besin öğeleri vücudumuzun ihtiyacı olduğu vitaminler minareler yok olmuş oluyor" dedi.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda, Mut Belediyesi'nce düzenlenen 8'inci Mut Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği'ne Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, STK temsilcileri ve halk katıldı. Şenlikte konuşan Prof. Canan Karatay, zeytinin altından daha değerli olduğunu belirterek, "Altın için insanlar asırlardır birbirini öldürdü. Gençlerimiz yok oldu, şehirler yok oldu. Zeytin sağlık bahşediyor. Zeytin ağacı uzun ömür bahşediyor, mutluluk bahşediyor. Zeytin ve zeytinyağı uzun ömür bahşediyor. Ben bir kalp profesörü olarak, iç hastalıkları profesörü olarak konuşuyorum zeytin ve zeytinyağı hastalıkları önlüyor" dedi.

'ZEYTİN İTFAİYE, ZEYTİNYAĞI İTFAİYE ERİ'

Erkeklerde göbeklenmenin vücuttaki yangının göstergesi olduğunu söyleyen Prof. Karatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk beylerini görüyoruz, biraz göbekleri şişmiş. Bu vücutta bir yangının bir alevlenmenin olduğunun göstergesidir. 'Ben sağlıklıyım' demeyin eğer göbeğinizde biraz şişlik varsa beyefendiler, bu alevlenme buna yangın diyoruz, her hücrede oluyor. Koroner arterlerde olmuyor. Tıkandı da ilaç verdik de düzeldi de değil. Bütün vücudun hücrelerinde, bütün organları düşünün her hücrede yangın başlıyor. İşte zeytin ve zeytinyağı bu yangını söndüren, vücudun bütün hücrelerini sağlık bahşeden bir itfaiye, itfaiye erleri ve itfaiyenin suyu. Vücuttaki yangını söndürüyor. Bu yeni bir şey değil. Hipokrat zamanından beri biliniyor. Hipokrat, M.Ö. 5'inci yüzyılda yaşamış tıbbın babası. Zeytin yaprağı ile kolerayı tedavi ediyor. Mut'ta ilaçlama yapılmıyor. Bu o kadar önemli ki bunun kıymetini bilin. Yüksek antioksidan olunca vücutta alevlenme sönünce ne oluyor? Troid hastalığınız iyileşir. Alzheimer'ı, kalp krizini önler. Hakiki soğuk sıkım zeytinyağı kanı sulandırır."

'ASPİRİN'DEN FAYDALI, KALORİ HESABI YAPMAYIN'

Zeytinyağı aspirinden bin kat daha yararlı olduğunu vurgulayan Karatay, şöyle konuştu:

"Aspirin yaşlılarda ve çocuklarda tehlikelidir. Yaşlılarda mide kanaması ve bir sürü sinir sistemi problemi yapıyor. Zeytinyağı mide ve bağırsak sistemini eski haline getiriyor. Çok doğal bir probiyotiktir. Probiyotik demek bağırsak sistemindeki dost bakterileri, savaşan bakterileri çoğaltan demektir. Bu yönden antidepresftir. Zeytinyağı karaciğeri yağlandırır mı? Kilo aldırır mı? Kalori hesabı yapmayacağız. Kalori hesabı yapmak demek, sizin kandırıyorlar demek. Kalorinin kaynağı, nereden geldiği önemlidir. Zeytinyağından gelen kalori ile işlenmiş beyaz şekerden gelen kalori aynı değil. İşlenmiş modern undan gelen kalori aynı değil. Çünkü onların içinde işlenmiş oldukları için bütün besin öğeleri vücudumuzun ihtiyacı olduğu vitaminler minareler yok olmuş oluyor. İleri derece işlenmiş olan her gıda bu sebeple tehlikeli, bu sebeple hastalık bahşediyor. Çünkü bütün hastalıklar depresyon dahil, şeker hastalığı dahil, bağırsak sisteminin çöktüğü hastalıklar bağırsaklardan başlıyor. 3 trilyon hücremiz, bakterimiz var. Ne işe yaradıkları da daha keşfedilmiş değil. Bu bakterilerin dost olanı var, düşman olanı var. Biz dost olanı çoğaltırsak hastalıklar önleniyor. Ameliyata gerek kalmıyor. Lüzumsuz ilaçlara gerek kalmıyor. Kabız olamayacaksınız. Bütün hastalıklar bağırsaklar da başladığı için kabızlığınızı önleyeceksiniz. Sabah akşam bir kahve fincanı Mut zeytinyağı içerseniz kabız olmazsınız."

Şenlikte konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, ilçede 12.5 milyon zeytin ağacı varlığı olduğunu bu yıl 220 bin ton zeytin rekoltesi beklediklerini söyledi.

Daha sonra ise Karatay, ilçe merkezinden geçen D-715 karayolunda yabancı plakalı araçlara Mut zeytinyağı dağıttı. Ardından da Karatay, ilçeye bağlı Haydar Mahallesi'nde bulunan bin 300 yaşındaki Anıt Zeytin Ağacından meyve topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜKÜMÜ

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-Şenliğe katılanlardan genel

-Belediye Başkanı Volkan Şeker'in konuşması

-Kaymakam Muammer Köken'in konuşması

-Prof. Dr. Canan Karatay'ın konuşması

-Karatay ve ilçe protokolünün geçen araçlara zeytinyağı vermesi

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)