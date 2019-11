DHA YURT BÜLTENİ - 16

Çorumlular, 1 saatte en fazla fidanı dikmek için seferber oldu

1 SAAT İÇİNDE EN FAZLA FİDAN DİKME' REKORU DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çorum'da, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Endonezya'ya ait '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru denemesi gerçekleştirildi. 3 bin kişinin katıldığı denemede, bir saatte 300 binin üzerinde fidan dikildi. Rekor denemesinin sonucunu Guinnes Rekorlar Kitabı temsilcileri daha sonra Ankara'da açıklayacak.

Çorum'da rekor denemesi, Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı denemede Guinnes Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcilerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı. Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru dikilerek egale edilmeye çalışıldı. Denemede, 1560 dönümlük alanda 301 bin 111 fidan toprakla buluşturulup, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlandı. Etkinlikte bu sayıya ulaşıldığı belirtildi.

Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekor denemesinin tamamlandığı belirterek, "Sahadaki gözlemcilerimizin, alandaki dikilmeyen fidanların sayılmasının ardından hazırlanacağı raporları inceledikten sonra rekorun kırılıp kırılmadığı belli olacak. Sonucu, Ankara'dan açıklayacağız" dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de rekoru kırdıklarını dile getirerek, "Çorum'daki rekor denemesinde 305 bin adet fidan sahaya dağıtılmıştı. Şu anda yetkililer dikilmeyen fidanları sayıyor. 'Rekoru kırdık' diyoruz ama sayıyı veremiyoruz. Sayımların ardından kesin sonuç açıklanacak. Çorum'a ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Fidan dikmek için guruplar halinde araziye çıkan vatandaşlar

-Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik röp.

-Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici röp.

-Dron görüntü

-Fidan dikenler röp.

-Fidan dikme çalışması

-Binlerce kişinin araziden dönüşü

-Detaylar

SÜRE: 6 DK (BOYUT 1.93 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

=======================

Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü

İzmit'te geçen cumartesi gecesi sokak ortasında başından vurularak öldürülen Alim Kazancı'nın (34) katil zanlısı Doğan K.'nin olay anında sarhoş olduğu ve sokaktaki gürültü nedeniyle rastgele ateş ettiği öğrenildi. Kazancı toprağa verilirken, katil zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle evine giden Alim Kazancı, yolda gördüğü gençlerle sohbet ettiği sırada başından vurularak ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde Alim Kazancı'nın yeğeni Hüseyin Ü.'nün ifadesini aldı. Hüseyin Ü.'nün ifadesinde, arkadaşı Doğan K. ile birlikte alkol aldıklarını, sokaktan gürültü gelmesi üzerine Doğan K.'nin nişan almadan yola doğru ateş ettiğini söylemesi üzerine bu kişiyi aramaya başlayan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında şüpheliyi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki bir prefabrik konteynerin içerisinde saklandığını tespit etti. Konteynere operasyon düzenleyen ekipler Doğan K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce adam yaralama suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenilen Doğan K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Yakalanan zanlının adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli),-

===================

Trakya'da 302 bin fidan toprakla buluştu

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliği kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de 302 bin 500 fidan toprakla buluştu.

EDİRNE'DE 122 BİN 500 FİDAN

Edirne'de, '11 milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' etkinliği kapsamında il genelinde 122 bin 500 fidan dikildi. İl merkezindeki fidan dikim etkinliği Kestanelik Kışlası bölgesindeki etkinliğe Vali Ekrem Canalp, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada çocuk yaştan itibaren aşılanan ağaç sevgisi sayesinde Türkiye'nin orman varlığını arttıran az sayıda ülkeler arasında olduğunu dile getirdi. Türkiye'de aynı günde 11 milyondan fazla fidanın dikilmesinin bir rekor olduğuna dikkat çeken Canalp; "Bu dünya rekoru nasıl kırıldı?' diye baktığımız zaman, şöyle bir meydana bakarsanız bunu göreceksiniz. Çocuklarımız burada, gençlerimiz, yaşlılarımız burada. Biz millet olarak ağaç sevgisini ilkokuldan itibaren ruhumuza, gönlümüze işliyoruz. İşte bu sevgiden dolayıdır ki dünyadaki orman Türkiye, orman varlığını arttıran az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor" diye konuştu.

KEŞAN'DA 45 BİN FİDAN

Edirne'nin Keşan ilçesinde proje kapsamında 45 bin fidan toprakla buluşturuldu. Keşan'daki etkinlik, Hersekzade Ahmet Paşa İmam Hatip Lisesi ve Süleyman Paşa İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yapıldı. Etkinliğe, Kaymakam Nuri Özder, Keşan 4'üncü Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Orman İşletme Müdürü Ertunç Can Polat, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve öğrenciler katıldı. Saatler 11.11'i gösterdiğinde okul için ayrılan 2 bin çam, lavanta, çınar, selvi, taflan ve mazı fidanı katılımcılar ve öğrenciler tarafından toprağa ekildi.

TEKİRDAĞ'DA 100 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Tekirdağ Yeniköy'de Vali Aziz Yıldırım, AK PArti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla fidanlar dikildi. İl Müftüsü İsmail İpek'in dua okumasının ardından konuşan Vali Yıldırım, "Tekirdağ da her yıl ortalama 700 bin fidan dikiyoruz. Ülkemizin her bir yerinin yemyeşil bir cennet vatan olabilmesi içinde, gayret sarf ediyoruz. Tekirdağ valisi olarak da bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Gördüğünüz gibi, binlerce insan burada, öğrencilerimiz, STK'larımız, siyasilerimiz, bürokratlarımız ve vatandaşlarımız katılıyor. Ben bütün katılanlara teşekkür ediyorum. Bu bir farkındalıktır. Bu sadece fidanları toprakla buluşturup bırakmıyoruz. Bu fidanların Orman İşletme, Milli Parklar müdürlüklerimiz tarafından bakımlarını gayet güzel yapıyoruz. Ancak buradan vatandaşlarımızdan bir ricam var. Bu ortaya konulan emekler boşa çıkmamalı. Yani biz bu fidanları korumalıyız. Bu fidanların yanmaması ve kurumaması için hep birlikte elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu konuda her birey kendisini bir orman görevlisi, bir vatan görevlisi görmesi gerekiyor" diye konuştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise Velimeşe Organize Sanayi bölgesine 20 bin fidan dikildi. Kaymakam Cafer Sarılı, 500 öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.Çorlu Aysel ve Abdullah Öğücü Ortaokulu öğrencisi Elif Naz Sarıduman, yanında getirdiği su matarasındaki suyu ile diktiği ağacını suladı. İlk kez ağaç diktiğini belirten Sarıduman, "Benim artık bir ağacım var. Çok mutluyum, ilk kez bir ağaç diktim. Öğretmenlerimiz ile birlikte geldik, arkadaşlarımla ağaç dikerek ağaçlarımız oldu" dedi.

KIRKLARELİ'DE 80 BİN FİDAN

Kırklareli'de il genelinde 14 ayrı roktada 80 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine Vali Osman Bilgin, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

EDİRNE

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali ve protokolün fidan dikilen alana gelmesi

Valinin öğrencilerle fidan dikmesi

Öğrencilerin fidan dikmesi

Vali Ekrem Canalp açıklama

Vali ve protokolün fidan dikmesi

Fidan dikilen alandan detaylar

KEŞAN

-Fidanlarını hazırlayan öğrenciler

-Tören alanında ki hazırlıklar

-Öğrencilerin fidanlarını dikmesi

-Fidanlarını sulayan öğrenciler

-Protokolün fidan dikmesi

-Öğrencilerle röp.

-Detaylar

TEKİRDAĞ

-Dikim alanındaki binlerce vatandaş ve yetkikiler

-Vali, Vekiller ve protokol fidan dikimi yapması

-Vali ve başsavcı açıklamaları ve Roportaj

-Alandan detay görüntüler

ÇORLU

Ağaç dikenler

-Çocukların ağaç dikmesi

-Öğrenci Elif Naz Sarıduman ile Röp.

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Ünsal YÜCEL-Olgay GÜLER/EDİRNE, TEKİRDAĞ,

====================

Kahramanmaraş'ta 222 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 81 ilde hayata geçirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Kahramanmaraş'ta 222 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Çınarlı mevkiindeki etkinliğe Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte saatler 11.11'i gösterdiğinde çalan düdükle 19 noktada 221 bin fidan toprakla buluştu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, kendi sorumluluk sahaları olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis'te 500 bin 400 fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Çınarlı mevkiindeki törene 2 bin 500 kişinin katıldığını ifade eden Koç, "Bu sahada 2 bin 500 civarında kişi törenimize katıldı, 222 bin civarında fidanımızı toprakla buluşturuyoruz aynı anda. Orman Bölge Müdürlüğü olarak da 45 noktada bayram havasında dikim töreni yaptık. 500 bin 400 fidanı sorumluluk sahamız olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis'te toprakla buluşturduk. Ayrıca vatandaşlarımızın www.gelecegenefes.com da sahiplendiği fidan sayısı da 580 bini geçmiş durumda. Biz bu 80 bin fidanı da Kasım ayı içerisinde toprakla buluşturmuş olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

Tören alanının drone görüntüsü

Tören alanında detay

Vahdettin Özkan'ın tören alanına gelmesi

Fidan dikenler

Özkan'ın fidan dikmesi

Fidan dikenlerden detay

Mustafa Koç ile röp.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 580 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=====================

'Domates ambarı'ndan Rusya'ya ihracat

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden, yılın ilk 10 ayında toplam 83 bin 629 ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı. İhracatta 82 bin 339 ton ile domates, ilk sırada yer aldı.

Muğla'nın 'domates ambarı' olarak bilinen Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden yaş sebze- meyve ihracatı, bu yılın ilk 10 aylık diliminde, toplam 83 bin 629 ton olarak gerçekleştirildi. İhracatta domates, 82 bin 339 ton ile ilk sırada yer aldı. Ayrıca 250 ton limon, 325 ton nar, 293 ton biber, 185 ton kabak, 133 ton salatalık ile yaklaşık 10 bin ton portakal, fasulye ceviz gibi çeşitli ürünlerin ihracatı da yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülke Rusya olurken, sırasıyla Belarus, Ukrayna, Romanya ile Polonya takip etti. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, ihracatın artması için yapılması gerekenleri, sık sık genel merkezlerine rapor olarak sunduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Halde ve dalında domates

-TIR'la ihracaattan arşiv görüntü

-Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit ile röp.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

=====================