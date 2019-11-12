DHA YURT BÜLTENİ-16

Gaza bastı, ölmekten kurtuldu

Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.'nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı olduğu halde otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaşan Bülent Y., soluğu semt polikliniğinde aldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis kaçan saldırganları arıyor.

Olay öğle saatlerinde, Başiskele Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Bülent Y.'nin otomobiline seyir halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle art arda ateş açıldı. Yaralanan Bülent Y., hızla olay yerinden uzaklaşıp, Barbaros Mahallesi'ndeki Başiskele Semt Polikliniği'ne gitti. Silahlı saldırıya uğradığını söyleyen Bülent Y., ambulansla ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bülent Y.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçtaki saçma izlerinden görüntü

Ateş açılan yerde polisin olay yeri incelemesi

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Erbaş, Adıyaman'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansa katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, "Allah Resulü, Kuran ifadesiyle, 'Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildi' ifadesiyle cahiliyetin en azgınlaştığı bir dönemde bütün insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir peygamberdir" dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk olarak Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak Türkiye Petrolleri (TP) konferans salonuna geçti. Burada düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansta konuşan Erbaş, Hazreti Muhammed'in yeryüzündeki cehaleti ortadan kaldırmak için gönderildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"1441 yıl olmuş hicretten bu yıla kadar, hicret öncesi de var. Allah Resulü, Kuran ifadesiyle, 'sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildi' ifadesiyle cahiliyetin en azgınlaştığı bir dönemde bütün insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir peygamberdir. ve kıyamete kadar cehaleti ortadan kaldırmak, karanlıkları ortadan kaldırmak için onun getirdiği Kuran-ı Kerim bütün insanlığın önünde rehber olacak ve Allah Resulü sünneti ile insanlık aydınlanmaya devam edecektir. Rabbimiz bütün toplumlara peygamber gönderdiğini Kuran-ı Kerim'de ifade buyuruyor, 'Biz her ümmete bir peygamber gönderdik'. O peygamber gönderildiği ümmeti sadece Allah'a ibadet etmelerini onlara tabilik etsin Allah'tan başkasına tapmaktan uzak dursun diye her ümmete bir peygamber gönderildi. O peygamberler vazifelerini yaptılar, davetlerini yaptılar. Allah Resulü efendimiz İslam'ın son peygamberi efendimiz bütün insanlığa gönderildi. Önceki peygamberler toplumlarına gönderildiler. Ama Allah Resulü efendimiz bütün insanlığa gönderildi. Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam. Bizim inancımıza göre yeryüzünde insanoğluna verilen en büyük nimetin İslam olduğunu anlıyoruz. Müslüman olmak onun için en büyük nimettir. Bütün peygamberler yeryüzünden cehaleti kaldırmak için gönderildi. Allah Resulü karanlıktan aydınlıklara çıkartılmak için gönderildi. ve öyle bir cehalet vardı ki; onun geldiği dönemde kız çocukları diri diri toprağa gömülecek kadar cehalet azgınlaşmıştı. İnsanlar pazarlarda köle alıyorlardı, köle satıyorlardı. Faiz, tefecilik öyle bir azgın hale gelmişti ki; sömür düzeni adeta çarkları işliyordu. Irkçılık almış başını gidiyordu onlarca yıl ırk savaşları vardı. Kabile savaşları vardı. O yüzden Allah Resulü efendimiz İslam'ın son peygamberi olarak gönderildi" dedi.

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Solunum güçlüğü çeken genç kadının akciğerinden karanfil çıktı

Denizli'de, solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye başvuran S.E.T.'nin (22) akciğerinden karanfil çıktı. Genç kadının daha önce çiğnerken derin nefes alması nedeniyle karanfilin sağ akciğerine kaçtığı belirtilirken, uyarılarda bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, hastaya erken müdahale edilmemesi durumunda ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

Denizli'de yaşayan S.E.T., solunum güçlüğü ve hırıltı şikayetiyle PAÜ Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede kontrolleri yapılan kadının sağ akciğerinde, daha önce yuttuğu karanfilin bulunduğu tespit edildi. Tedaviye alınan S.E.T.'nin, akciğerindeki karanfil, bronkoskopi işlemi yapılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. S.E.T.'nin 5 gün önce yaşadığı baş ağrısı nedeniyle karanfil çiğnediği, karanfil ağzındayken derin nefes alması sonucu karanfili yanlışlıkla yuttuğu belirtildi.

'ERKEN MÜDAHALE EDİLMEZSE AKCİĞERLER BÜZÜŞEBİLİR'

PAÜ Göğüs Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, hastaya başarılı bir işlem uygulandığını ve sağlığına kavuştuğunu belirtti. Vatandaşları karanfil çiğneme konusunda uyaran Doç. Dr. Uğurlu, hastaya erken müdahale edilmemesi durumunda akciğerlerin büzüşmesi ve görevini yerine getirememesi, tıkanıklık sonrasında zatürre gibi komplikasyonlarla karşı karşıya kalınabileceğini, bu durumun ölümle bile sonuçlanabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Deniz TOKAT/DENİZLİ,