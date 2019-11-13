DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kiraz'da vahşet; çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü - Yeniden

İzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A. (35), evini bastığı amcasının oğlu İbrahim A. (45) ile eşi Döndü A. (40) ve oğlu Kemal A. (16) ile sesler üzerine koşup gelen diğer amcasının oğlu Erol A.'yı (36) tabancayla vurarak, öldürdü. Olaydan sonra jandarmaya giderek, teslim olan Murat A., cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiaya göre, saat 09.00 sıralarında, amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve eşi Döndü A. panikle kapıya çıktı.

Bu sırada Murat A. belindeki tabancayı çıkarıp, çifti, peş peşe ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları Kemal A., Murat A.'yı elinde silahla görünce kaçmaya başladı. Ancak zanlı, Kemal A.'yı da tabancayla vurarak, öldürdü.

Murat A., olay yerinden ayrılacağı sırada, 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyup, gelen diğer amcasının oğlu Erol A. ile karşılaştı. Murat A., kendisini gördüğü gerekçesiyle Erol A.'yı da tabancayla vurup, öldürdü.

Murat A., olayın ardından elindeki tabanca ve tüfek ile jandarmaya gidip, teslim oldu. Gözaltına alınan Murat A.'nın ilk ifadesinde, "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenildi. Öldürülen 4 kişinin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Öldürülerin fotoğrafları (SIRASIYLA) Erol A. , İbrahim A. ve Kemal A.

Olayın meydana geldiği evin dışardan görüntüsü

Cenaze araçlarından görüntü

Meraklı kalabalığın görüntüsü

Olay yerinde bulunan av tüfeğinin görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ KİRAZ,

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Resulayn'da kamu hizmetleri verilmeye başlandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde sağlık, içme suyu ve diğer kamu hizmetleri verilmeye başlandı. Kentte inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yerel hizmetlerin düzenli ve aksatılmadan sağlanması için Türkiye'den görevlendirilen personelin yanında Suriyelilerin de görev aldığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile yaklaşık 30 bin Suriyelinin evlerine döndüğü Resulayn'da, kamuya ait binalarda incelemelerde bulundu. Başta sağlık olmak üzere içme suyu, elektrik ve diğer kamu hizmetlerinin aksatılmadan verilmesi için Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi aracılığıyla yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Erin, Resulayn Hastanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Resulayn Belediye binası ve kamuya ait diğer binalarda da incelemelerde bulunan Vali Erin, yerel hizmetlerin düzenli ve aksatılmadan sağlanması için Türkiye'den görevlendirilen personelin yanında Suriyelilerin de görev aldığını, çok sayıda Suriyeli kamu görevlisinin Resulayn ve Tel Abyad'da görev yaptığını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Resulaynda yetkililer tarafından karsılanan Vali Abdullah Erin

Hastanede incelemede bulunan Vali Erin

Yetkililerden bilgi alan Erin

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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Beton makinesinin altında kalan işçi öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kalan Fikret Enteş (56) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Belen Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Fikret Enteş, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kaldı. Mesai arkadaşları Fikret Enteş'i makinenin altından çıkartarak sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikret Enteş'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 5 çocuk babası Fikret Enteş'in hayatını kaybettiği iş yerinden emekli olduğu, ancak çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Olayı haber aldıktan sonra iş yerine gelen Enteş'in kızları Ayşe ve İrem Enteş ise babasını son kez görmek için gözyaşlarına boğuldu. Ayşe ve İrem Enteş'i yakınları teselli etti. Fikret Enteş'in cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Fikret Enteş çalıştığı iş yerinde detay

-Cumhuriyet Savcısının incelemeleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Fikret Enteş'in cansız bedeninin tabuta konulması

-Tabutun işyerinden çıkarılması

-İş kazasının meydana geldiği makinadan detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Gübre yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gübre yüklü kamyonet, şarampole devrildi. Kazada sürücü Süleyman Karasu (55) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Arguvan-Arapgir yolunda meydana geldi. Süleyman Karasu yönetimindeki 44 HE 103 plakalı gübre yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Karasu ve yanındaki yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri de yaptığı kontrolde, Süleyman Karasu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen yaralı ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Süleyman Karasu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Devrilen kamyonet

Ekipler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı

Antalya'da iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 455 Sokak'ta meydana geldi. İki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ertuğrul K. pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Meltem Çalı, Ertuğrul Çalı, Tahsin Çalı, Müjgan Çalı ve Alev Kocabıyıkoğlu çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirmek için uzun süre uğraş verdi. Kavgada yaralanan 5 kişi tedavilerinin yapılması için hastaneye götürüldü.

Polis, Ertuğrul K.'nin yanı sıra gözaltına alınan adı açıklanmayan 3 kişiyi polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Polisin şüpheliyi gözaltına alması

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Polisin ortalığı yatıştırmaya çalışması

-Ambulansa alınan yaralılardan görüntüsü

-Kavga eden adamı polisin uzaklaştırmaya çalışması

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Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,