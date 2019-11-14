DHA YURT BÜLTENİ - 16

Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı (2)

'BU GÖRÜNTÜ YANLIŞ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, okulda öğrencisi olan veliler de görüntüyü doğru bulmadıklarını belirtti. İnanç ve saygının farklı kavramlar olduğunu ifade eden öğrenci velisi İlyas Okka, "Şaşırdık. Eğitimde böyle yanlışların olmaması lazım, inançla eğitim ayrı kavramlar. Bu şekilde secde görüntüleri yanlış. İleride çocuklarımızın din ve saygıyı karıştırmasına neden olur. Bu duruma devletimizin el atması, uyarması lazım. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan detaylar

-Röportajlar

-Süre: 02.22 Boyut: 264 MB

Haber: Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK, (Bursa),

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Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir (2)

AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valilik ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti. Şentop, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. 4 Eylül Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencilerine hitap ederek, "Dünyada 143 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. Eğer değerlendirebilirsek muhteşem bir genç nüfusumuz var. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını istiyoruz. Çünkü onlar bizim kökü mazide olan atimiz. Bu sebeple istikbalin güçlü devleti, gelişmiş milleti olmak için çocuklarımızı, gençlerimizi, yarının dünyasına hazırlamaya gayret ediyoruz. Onlar bizim kökleri inancımızın, itikadımızın esaslarından beslenen, aklın ve bilimin ışığıyla dalları uzayan çınar ağaçlarımız. Onlar, manevi kalkanlarla kuşanmış, milli hedeflerimize koşmaya hazırlanan akıncılarımız. Eğer çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek hedeflerimiz doğrultusunda yetiştirebilirsek mutlaka başarırız. Başarmanın birinci şartı çalışmak, inanmak ve ümitli olmaktır. Bizim kitabımızda ümitsizlik diye bir şey yok. Gençlerimiz de hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, yayında gerilmiş ok gibi ileri atılmaya hazır olmalıdırlar. Çalışmayı ibadet kabul etmeli, yeni şeyler öğrenmeyi servetine servet katmak gibi görmelidirler. Akıl ve bilginin değerli olacağı sanayi 4.0 çağında Allah'ın adaletinin tecelli ettiğine şahit olacağız. Yüce Allah'ın bize yaptığı emir ve tavsiyelere uyarsak adalet mutlaka bizim lehimize tecelli edecektir. Geçmişimizde olan altın çağlarımızı 21'inci yüzyılda ihya etmek ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Biz yarının umutlarına sarılalım. Millet olarak, Müslümanlar olarak buna ihtiyacımız var. Umudunu bize bağlayan yüzlerce milyon insana karşı tarihimizden, kültürümüzden ve inancımızdan gelen sorumluğumuz var. Çünkü biz büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Vicdan medeniyetinin mensuplarıyız. Bugün de insanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz. Başkalarında da vicdani uyanışa vesile olmaya gayret ediyoruz. Dünyamızı daha yaşanılır hale getirmek zorundayız. Ülkemizin, dünyanın mamur olmasını istiyorsak görevimizi layıkıyla yapmalıyız" dedi.

Konuşmanın ardından CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, TBMM Başkanı Şentop'a hat sanatıyla 'Ya Fettah' yazılı tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü:

-Akademik yıl açılış programı

-TBMM Başkanı Şentop'un konuşması

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

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KETOB'tan konaklama vergisi önerisi

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen konaklama vergisinin otelcilerin üzerine kaldıramayacakları bir yük olacağını savundu. Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu da verginin 1 liraya indirilip, yerel idarelere verilmesi gerektiğini söyledi.

Kemerli turizmciler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen turizm tesislerinin konaklama vergisine tabi olmasına yönelik kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu ile KETOB Başkanı Şener Gürler, konaklama vergisinin turizmciler için büyük bir yük olacağını savundu.

'BU VERGİ YEREL İDARELERE ÖDENSİN'

Başkan Necati Topaloğlu, "Son günlerde konaklama vergisi gündemde. Bu tüm ülkenin genelini ilgilendiren bir şey ama kişi başı 18 lira gibi afaki bir fiyat. Otelciler bu işin altından kalkamaz. Zaten Turizm Tanıtma Vakfı'na veriyorlar. Bir de kişi başı 18 lira, çok çok fazla bir rakam. Artı bu gelen turistin büyük bir kahrını zaten yerel belediyeler çekiyor. Mesela biz yazın, sezonda 400 ton çöp topluyoruz. Şimdi eleman, araç takviyesi gibi masraflarımız var. Bu verilecekse yerel belediyelere verilmeli ve tanıtım için de kullanılmalı. Çok vermelerine de gerek yok 18 lira değil, yerel belediyelere 1 lira verseler kişi başı, 1 lira bizim için çok büyük bir katkı olur. Bunu hem tanıtımda kullanırız hem de çevreyi daha da güzelleştirmek için kullanırız" dedi.

'OTELCİLERİN KALDIRAMAYACAĞI BİR YÜK'

KETOB Başkanı Şener Gürler, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen konaklama vergisi yasalaşması halinde 2018 ve 2019'da yakalamış olduğumuz artan turizm ivmesini aşağıya çekeceğini düşünmekteyim. Türk turizmi Thomas Cook'un iflasıyla zaten bir darbe aldı. Tanıtım Ajansı payı, üstüne üstlük konaklama vergisinin kesinleşmesi halinde otelcilerin üzerine kaldıramayacağı bir yük yüklenmiş olacak. Bölgemizde tesislerimiz 2020 yılı acente sözleşmelerini tamamlamış olup, fiyatlara bu konaklama vergileri yansıtılmamıştır. Ayrıca otel ve müşteri ilişkilerinin bu vergilerin konulmasıyla bozulma eğilimine gideceği düşüncesindeyim" diye konuştu.

Konaklama vergisinin istihdam sorunları, kayıt dışı ekonomi ve misafirlerin başka destinasyonlara yönelmesi gibi sorunlara neden olabileceğini savunan Şener Gürler, "Bu tasarı yasalaşmadan önce konuyla ilgili turizm birlikleri, Turizm Bakanlığı ile beraber ortak bir komisyon kurarak değerlendirilmesiyle sonuçların daha sağlıklı olacağına inanmaktayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sahillerden detaylar

Başkan Necati Topaloğlu röportaj

Sahilden detay

Şener Gürler röportaj

Sahilden detay

Şener Gürler röportaj

Sahilden detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Bodrum'da çevre dostu temizlik aracına kadın şoför

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 aylık kiralama yöntemiyle belediyenin filosuna katılan hem kuru hem de ıslak temizlik yapabilme özelliğine sahip çevre dostu elektrikli süpürge aracı, cadde ve sokaklarda temizlik hizmetine başadı. Elektrikli süpürgenin yeni sürücüsü olarak evli ve bir çocuk annesi Mediha Ergül görevlendirildi.

8 yıldır Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Mediha Ergül, gerekli oryantasyon eğitimlerini aldıktan sonra Kumbahçe Mahallesi'nde yeni görevine başladı. İş hayatının birçok alanında kadınların çalışabileceğine dair güzel bir örnek oluşturan Ergül, Belediye'ye yeni kazandırılan elektrikli süpürge aracıyla Bodrum sokaklarının daha temiz hale gelmesini sağlıyor. İlk defa şoför olarak çalıştığını belirten Mediha Ergül, kendisini görenlerin önce şaşırdığını sonra ise takdir ettiğini söyledi. Yeni görevinde başarılı olmak istediğini belirten Ergül, "Erkeklerden farkımız yok. Her şeyi başarabileceğimize inanıyorum" dedi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan da Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın 'Bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla başlattığı kent temizliği projeleri kapsamında temin ettiği elektrikli süpürge aracının, 8 saat kendini şarj edip 30 kilometre temizlik yapabilecek kabiliyette olduğunu söyledi. Aracı 2 aylık kiralama yöntemiyle filolarına kattıklarına dikkati çeken Doğan, "Yeterli verimi aldığımız takdirde bu araçlarımızın artırılmasını sağlayarak kent temizliğinde doğa dostu araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Bu araçta 8 yıldır Bodrum Belediyesi'nde çalışan Mediha Ergül'ü görevlendirdiklerini belirten Doğan, "Arkadaşımıza gerekli eğitimlerini verdik. Şu anda kendisi bu aracı kullanmakta. Kadınların çalışma hayatındaki yerleri bizim için çok önemli. Başkanımızın da son derece önem verdiği bir konu" diye konuştu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Haber: BODRUM (Muğla),

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77 ailenin ev sahibi olma sevinci

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yaptırılan 79 konutun kurası çekildi. Kura sonucunda 77 aile, ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.

TOKİ tarafından Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde yaptırılan, '2+1' ve '3+1' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Kuraya katılanlar, kendilerine daire çıkmasını meraklı gözlerle bekledi. Kura çekimi sonunda başvuruda bulunan 77 kişinin daireleri belirlendi. Ev sahibi olan aileler ise mutluluk yaşadı.

Görüntü dökümü:

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Kura çekiminden detaylar

Vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip sonunda 5 kullanıcıya uyuşturucu sattığı belirlenen Fırat K. (38), Bedrettin D. (41) ve Sait Ç. (55), polisin adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek tehdit etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin polis otosundan indirilmesi

Hastaneye alınmaları

Şüphelinin gazeteciyi tehdit etmesi

Hastaneden çıkarılmaları

Polis otosuna bindirilmeleri

Polis otolarının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 329 MB

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FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne beraat

ZONGULDAK'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, beraat etti.

Zonguldak'ta 2010-2014 yılları arasında emniyet müdürü olarak görev yapan ve FETÖ soruşturması kapsamında 2 Ağustos 2016'da tutuklanan Metin Seyfi Sazak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sazak'ın darbe girişiminden bir gün önce kente geldiği, girişimin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sazak, 20 Eylül 2017'deki duruşmada tahliye edildi. Bugünkü duruşmada tutuksuz yargılanan Sazak ve avukatı hazır bulundu. Karar öncesi son sözü sorulan Sazak, "FETÖ ile ve hiçbir terör örgütüyle bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Sazak'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair herhangi bir somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

ZONGULDAK

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