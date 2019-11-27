DHA YURT BÜLTENİ-16

Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Özdemir, çocuklarının oyun oynayabilmesi için evinin karşısındaki boş bir araziye oyun parkı yaptı. Kendisine ait arsaya izinsiz yapı inşa edildiğini öğrenen Zafer Solak ise durumu belediyeye şikayet etti. Belediye, büyük bölümü tahtadan yapılan, salıncak ve kaydıraktan oluşan park için yıkım kararı aldı.

Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi 293 Sokak'ta yaşayan ve çocuklarının oyun oynayabileceği bir parkın bulunmadığını ifade eden inşaat işçisi Mehmet Özdemir, geçen hafta evinin karşısındaki boş araziye oyun parkı yapmaya karar verdi. Özdemir, büyük bir kısmı tahta parçalarından oluşan salınca ve kaydırak yaptı. Parkı gören arazi sahibi Zafer Solak bunun üzerine Merkezefendi Belediyesi'ne şikayette bulundu. Alanda inceleme yapan belediye ekipleri, izinsiz inşa edilen oyun parkının yıkılmasına karar verdi. Ekipler, çevrede park bulunmadığını iddia eden Özdemir'in evine 100 ve 150 metre uzaklıkta, belediyeye ait 2 çocuk parkının bulunduğunu bildirdi.

ARSA SAHİBİ: YIKILMASINI İSTİYORUM

Kendisinden izin alınmadığını belirten arazi sahibi Zafer Solak, "Arsama böyle bir şeyin yapıldığından haberim yoktu. Şikayetçi oldum. Belediyeye gidip yıkılmasını istedim. Kendim bu mahallede oturmadığım için yapıldığını görmedim. Çocuklar için de çok sağlıksız kaydırak ve salıncak yapılmış. Her şeyden önce benim iznim yok. Bu yapının yıkılmasını istiyorum" dedi. Çocuk parkını yapan inşaat işçisi Mehmet Özdemir ise, "Çocuklarım oynayabilecekleri bir oyun alanı olmadığı için yollarda oynuyorlardı. Araç çarpacak korkusuyla gidip, bu alana 1 hafta önce park yaptım. Zabıta öğrenip geldi. İzinsiz olduğunu ve yıkılması gerektiğini söylediler. Buranın sahibini uzun yıllardır hiç görmedik. Sahibi de geldi, yıkılmasını istedi. Biz de kabul ettik. Çocuklarımızın oyun parkını yıkacaklar. Arsa sahibine tepkiliyim. 50 yıldır bu arsayı kullanmıyor. Çocuklara bir salıncağı ve kaydırağı çok gördü. Biz kötü amaçlı bir şey yapmadık" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Funda Özdemir de olaya tepkilerini ifade ederek, 14 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirtti ve "Çocuklarımız burada oynuyor, yıllardır boş. Şimdi kıymete bindi. Bize göre kimseye bir zararı yok" dedi. Parkın yıkılmasını istemediklerini belirten ve bölgede yaşayan Neşe Özdemir ise, "Buradaki parkı madem yıkacaklar, yetkililerden bu alana park yapmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Arsadan görüntü

Çocuk parkından detaylar

Çocukların parkta olun oynaması

Arsa sahibi ile parkı yapan kişi arasında geçen diyalog

Arsa sahibi Zafer Solak ile röp.

Parkı inşa eden Mehmet Özdemir ile röp.

Çevredeki Funda Özdemir ve Neşe Özdemir ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Marmaris'te yıkım için gelen ekibi görenler ağladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinin turistlik mahallesi Söğüt'te kaçak yapıları yıkıma gelen ekipler işlem yapmadan mahalleden ayrılırken, kepçeleri gören bazı mahalleli sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine 20 Ağustos'ta Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte, imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Marmaris'te yıkım için karar verilen 550 yapı için ekipler, bugün çalışma başlattı. Marmaris'in dünyaca ünlü turistlik mahallesi Söğüt'te bugün yıkılması planlanan 4 yapı için gelen ekipler, herhangi bir işlem yapamadı. Yıkılması planlanan yapılardan 3'ü için, Muğla İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı alındığı, bu nedenle yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Yıkımı planlanan 4'üncü yapıda ise, 2 katlı binanın kaçak olan üst katının yıkımının iş makinesiyle yapılması halinde alt kata zarar verebileceği, elle yapılmasının daha uygun olduğunun belirlenmesi üzerine yarına ertelendi. Ekipler, yıkım yapmadan mahalleden ayrıldı. Öte yandan yıkım öncesi yaklaşık 100 kişilik jandarma ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. TIR üzerinde kepçenin mahalleye girdiğini gören bazı kişiler sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

NEDEN YIKILIYOR?

13'ü kırsal olmak üzere toplam 25 mahallesi bulunan Marmaris'te, imara aykırı yapıların ağırlıklı olduğu yerler arasında arkası orman, önü deniz olan yerler başı çekiyor. Ünlü Şelalesi, Kızkumu ve tarihi yerlerin bulunduğu Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Turgut, Bozburun, Karacasöğüt, Çamlı ile Taşlıca mahallelerinde, imara aykırı yapıları çoğunlukla ahşap ile yüzer plastik iskeleler oluşturuyor. 550 yapı, turistik kırsal mahallelerde yer alırken, Marmaris merkezde imara aykırı yapının olmaması dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü

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Jandarma ekiplerinin görüntüsü

Mahallelilerden görüntü

TIR üzerindeki kepçeden görüntüsü

Kepçeye yaşlı gözlerle bakanların görüntüsü

Sinir krizi geçirenlerden görüntü

Şükran Ercan ile röportaj

Hüsniye Arılı ile röportaj

HABER: Cavit AKGÜN- Aykut KURT/ MARMARİS (Muğla),

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Motosikletlinin devrilme anı kask kamerasında

Karabük'te, ormanda patika yolda devrilen motosikletlinin şarampole yuvarlanması arkadaşının kask kemarasına yansıdı.

Motosiklet tutkunu 2 arkadaş motosikletleriyle Araıcak ormanında gezintiye çıktı. Patika yolda ilerleyen motosikletlerden biri devrildi. Sürücüsü ise şarampole doğru yuvarlandı. Yaşananlar ise arkadan gelen motosikletli arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Arkadaşlar bir süre sonra ise tepeye çıkmaya karar verdi. Tepeyi çıkmaya çalışan motosikletli tepede bekleyen arkadaşının motosikletine çarparak üzerine düştü. Bu yaşanan olay da kask kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletlinin düşme ve yuvarlanma anı(Kask kamerası)

-Motosikletlinin motosiklete çarpması ve üzerine düşmesi(Kask kamerası)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Dünyaca ünlü ödüllü şeflerden 'şırdan dolması'na yoğun ilgi

İstanbul'da 30 Kasım tarihinde düzenlenecek 'Uluslararası Gastromasa Konferansı' kapsamında 18 değişik ülkeden Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü şefler, Adana ziyaretinde şırdan dolmasına yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 30 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 5'incisi düzenlenecek olan ve gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği 'Gastromasa Konferansı' için 18 farklı ülkeden gelen dünyaca ünlü şefler ve haber yapmak için gelen gazeteciler, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olarak kenti ziyaret etti.

Dün akşam kent ziyaretlerine başlayan kalabalık gruba karides, mavi yengeç, lagos balığı, meze ve deniz ürünleri tattırıldı. Bugün sabah ise kentin turistik yerlerini gezen grup, öğle yemeği için bir restoranda buluştu. Ünlü şeflere yemekte Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve kent protokolü ile Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu da eşlik etti.

Yemek öncesinde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın dünyada tanınması gerektiği kadar Türkiye'de tanınmadığını dile getirerek, "Seyhan Belediye Başkanı olduğumdan bu yana kentin tarihini, kültürünü, geçmişini ve yemeklerini tanıtmakla ilgili öncesinde olmadığı kadar çaba gösterdim, işler yaptım. Tayyar Zaimoğlu ve Valimiz Mahmut Demirtaş'ın da katkıları büyük. Hepinizin huzurunda Valimiz Mahmut Demirtaş'a teşekkür etmek istiyorum ki kendisi kentte Lezzet Festivali'ni başlattı. Fikir ve önderlik onun eseri. Bu festival sayesinde Adana daha iyi tanıtılmaya başlandı" diye konuştu.

TABAKLARI EKMEKLE SIYIRDILAR

Konuşmaların ardından dünyaca ünlü şef ve gazetecilere yüksük çorbası ikram edildi. Açık büfede ise kentin yöresel yemekleri olan kuru dolmalar, şırdan, mumbar, biber salçası, nar ekşisi, bal, tandır, içli köfte, sıkma, börek, gözleme gibi lezzetler şeflerin beğenisine sunuldu. Şırdan dolmasıyla ilk kez tanışan çok sayıda şef, yöresel lezzete yoğun ilgi gösterdi. Bazı lezzetlerin tadına doyamayan şeflerin tabaklarını ekmekle sıyırması dikkat çekti. Şeflerin akşam saatlerinde de Adana kebabı atölyesine katılacağı bildirildi.

ŞEFLERİN ÇOĞU MICHELIN YILDIZLI

Gastromasa etkinliği öncesi kente gelen birçoğu Michelin yıldızlı şeflerden oluşan isimler arasında dünyanın en ünlü çikolata şeflerinden Pierre Marcolini, yeni nesil Latin Amerika şefleri içinde bir itici güç olan Virgilio Martínez, Peru mutfağını dünya haritasına yerleştiren isim olarak bilinen Gaston Acurio, 'Duyuların ustası' olarak bilinen Danimarka'nın önemli restoranlarından olan ve iki Michelin yıldızlı AOC'nin şefi Søren Selin, dünyanın en iyi pasta şefi unvanına sahip şefi Albert Adria, dünyanın en önemli mutfak otoriteleri tarafından Barselona'da açtığı Dos Palillos için Asya dışındaki en önemli Asya Mutfağı'nın şefi Albert Raurich, Avrupa'nın en genç 3 Michelin yıldızı sahipli şefi Andreas Caminada, Andoni Luis Aduriz, Gert de Mangeleer, Elena Arzak, Gaston Acurio, German Martitegui, Cristina Bowerman, Alexandre Couillon gibi konusunda uzman 20 ünlü şefin yanı sıra ayrıca Singapurlu pasta şefi Janice Wong, Moskovalı ikizler Ivan - Sergey Berezutskiy, Bask ürünleri ile Arjantin mutfağı sunan San Sebastian'daki Amelia restoranının şefi Paulo Airado, sanatsal İspanyol mutfağının en prestijli şefleri arasında sayılan Paco Roncero, 2 Michelin yıldızlı ve Fransız restoran değerlendirme rehberi Gault Millau'da 20 üzerinden 19 puan alan şef Alexandre Couillon'ın da yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklama

Şırdanın tadına bakan şef ile röp

Programa katılan ünlü şefler

Yemek ikram edilmesi

Yemeklerden genel ve detay görüntüler

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Sel nedeniyle evine kayıkla giden Coşkun'u arayan arkadaşları, 'Denize sıfır villa sahibi mi oldun' dedi

Muğla'nın Datça ilçesinin Palamutbükü mevkisindeki evinin bahçesi sular altında kalınca, evine kayıkla giderken DHA tarafından görüntülenen Ali Soner Coşkun (62) ülke gündemine taşındı. Coşkun, yurt dışında yaşayan arkadaşlarının görüntüleri televizyonda izleyip, kendisini aradığını söyledi.

Datça'da dün (salı) gerçekleşen yağmurdan ilçe merkezi etkilenmezken, Palamutbükü mevkisindeki 15 ev ve iş yerini su bastı. DHA muhabiri tarafından evine kayıkla giderken görüntülenen Ali Soner Coşkun, ülke gündemine oturdu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından sadece ülkedeki değil İsviçre ve İtalya gibi ülkelerdeki arkadaşlarının kendini arayanların olduğunu söyleyen Coşkun, "Beni arayan arkadaşlarım, 'Gözün aydın evinin önüne deniz gelmiş', 'Oltayla balık yakalarsın', 'Kaptanlık belgen var mı', 'Denize sıfır villa sahibi mi oldun' diye espri yaptılar. Bu esprilerilere gülüp geçtim de daha büyük bir felaket olmasın. Ekipler gece boyunca bahçedeki suları çekti. Kayığa ihtiyaç kalmadı" diye konuştu. Yağmur sularının evin deposunda büyük hasara yol açtığını ifade eden Coşkun, "Yeni aldığım zirai ilaçlar suda eridi. Bahçeye ektiğim ıspanak ve marullar çamur altında kaldı. Dinamo ve çamaşır makinesi zarar gördü" dedi. Datça'nın Palamutbükü mevkisinde 20 yıldır oturan Ali İhsan Özlü (69) ise, yağmurla Palamutbükü'nde hayatın felç olduğunu belirterek "Burada asıl sorun, imar ve alt yapının olmaması. Biriken sular, denize ulaşmıyor. Henüz tam anlamıyla kış gelmedi ama yarından endişeliyiz. Bir arkadaşımızın kayıkla evine gittiğini gördük. Oradaki sular ekipler tarafından çekildi. Ancak diğer yerler hep aynı. Burada değil kayık, gondol ve hatta sürat teknesi bile yüzdürebilirsiniz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ali Soner Coşkun 52 ile röp.

Ali Soner Coşkun'un bahçesinden görüntüler ve kendisine, geçmiş olsuna gelenler..

Palamutbükü'nden görüntüler.

Ali İhsan Özlü 69 ike röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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80 yaşında ilk doğum gününü huzurevinde kutladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Huzurevi'nde kalan 3 kadın için doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü kutlananlardan 80 yaşındaki Sabahat Doğan'ın ilk kez yaş gününü kutladığı öğrenildi.

Erdemli Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Huzurevi yaşlılar için doğum günü etkinliği düzenledi. Sabahat Doğan (80), Melahat Avcı (79) ile Orhan Akçaalev (75) için düzenlenen etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları da mini bir konser verirken huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Orkestra eşliğinde doğum günü kutlaması gerçekleştirilirken, pastalar kesildi.

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Habib Altın, huzurevinde kalan yaşlılar için sık sık etkinlikler yaptıklarını belirterek, "3 sakinimizin yaş günlerini birlikte kutladık. Ancak Sabahat Doğan'ın bundan önce hiç doğum günü kutlanmadığını öğrendik. Bunun üzerine ilk kez 80'inci yaş günü kutlamasını merkezde birlikte yaparak, mutlu olmasına neden olduk" dedi.

80 yıldır kendisi için hiç yaş günü kutlaması yapılmadığını ifade eden Sabahat Doğan, "Yaş günümü unutmayan ve benim için yaş günü kutlaması için pasta hazırlayan kurum yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler" diye konuştu.

Kutlamalardan sonra huzurevi sakinleri orkestra eşliğinde pasta yedi, gönüllerince hareketli müzik eşliğinde eğlendi.

Görüntü Dökümü

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-Doğum günü pastası hazırlanırken

-80 Yaşındaki Sabahat Doğan pastayı kesmeye gelirken

-Huzurevi Müdürü Habib Altın'ın konuşması

-Pasta kesilirken

-Yaşlıların görüntüsü

-Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent orkestrasının konseri

-80 yaşındaki Sabahat Doğan ile röportaj

-Toplu halde oynanırken

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),