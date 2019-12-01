DHA YURT BÜLTENİ - 16

Serbest kalan dayakçı koca, bu kez tutuklandı

GAZİANTEP'te, sokak ortasında çocuğunun gözü önünde eşini tekme tokat döven ve gözaltına almasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Emrah Ç. (32), savcılığın genişlettiği soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı. Emrah Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Kasım'da, 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Ç., sokak ortasında tartıştığı, 8 yıllık eşi olan, 3 çocuk annesi Büşra Ç.'yi (24) tekme tokat dövdü. Küçük kızlarının ağladığı sokakta şiddete maruz kalan Büşra Ç., olay sonrası İstanbul'daki ailesinin yanına gitti. Genç kadının dayak yediği anlarda çevreden birinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler ise sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

Görüntülerin 28 Kasım'da haberlere konu olmasının ardından çalışma başlatan polis, şiddet mağduru kadına İstanbul'da, kocasına ise Gaziantep'te ulaştı. Gözaltına alınan, ifadesinde eşine ilk kez el kaldırdığını ve pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., 'darp' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamuoyunda tepki çeken olayın ardından savcılıkça genişletilen soruşturma kapsamında, Emrah Ç., ikinci kez gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "29/11/2019 tarih ve 20 nolu basın açıklamasına konu edilen internet üzerinden yayın yapan haber siteleri ile basın ve yayın organlarında "Gaziantep'te sokak ortasında kadına şiddet" başlığıyla yer alan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızda devam eden soruşturmada şüpheli E.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilmiş bu karar sonrasında genişletilen soruşturmada suça yönelik yeni deliller elde edilmiş olup yeni deliller kapsamında yeniden gözaltına alınan şüpheli bugün sev edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Polis ekipleri

Şüphelinin getirilmesi

+++

(Cep telefonu kamerası)

Kaldırımda duran çift

Erkeğin kadını tekme tokat dövmesi

Kızının yanında kadının dayak yemesi

Yoldan geçenler

Kadının uzaklaşması

Adamın kadına bağırması

Kızın ağlayarak annesinin arkasından gitmesi

Genel ve detay görüntüler

GAZİANTEP

==============================

'Okul müdüründen aday öğretmenlere talimat' iddiasına inceleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü S.S.'nin, aday öğretmenlere çeşitli talimatlar verdiği iddia edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iddialar üzerine inceleme başlatıldı.

Ofis Mahallesi'nde bulunan Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü S.S., iddiaya göre, aday öğretmenlerle toplantı yaptı. S.S.'nin, toplantıda, "Amire selam vermek yükümlülüktür. Kasten verilmediği taktirde cezası vardır. İdarecilerle konuşmalarda üsluba dikkat edilecek. Resmiyette rica etmek emirdir. İtiraz etmeden eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. Aday öğretmen adaylığını bilecek. Adaylığı kalksa bile gerekli vazifeleri yapmadığı taktirde görevden alınabilir" dediği öne sürüldü. Bazı aday öğretmenlerin, iddia edilen talimatların yazılı olduğu metinle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "Bazı internet haber sayfaları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'nün aday öğretmenlere tebliğ ettiği iddia edilen metin ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise sosyal medya hesabından "Hepimiz öğretmenlerimiz için varız. Onlara sevgimizi vererek, güven ortamı oluşturarak ancak kendimizi kabullendirebiliriz. Öğretmenlerimizin kalbine girmeden, onlara hükmetmeye çalışmak yanlıştır, kabul edilemez" paylaşımında bulundu.

Görüntü Dökümü

-----------

Silopi kız İmam hatip lisesi

Okulun tabelası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB

=====================

Faslı geline Balıkesir'de köy düğünü

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi kırsal Ağacık Mahallesi'nde yaşayan Seracettin Tunca, Faslı Meryem Amagemi ile dünyaevine girdi. Çift için yöre sakinlerinin de katıldığı köy düğünü yapıldı.

Burhaniye'de yaşayan ve kasaplık yapan Seracettin Tunca, elektrik teknikeri olan Fas uyruklu Meryem Amagemi ile hayatını birleştirdi. Çift, köy düğünü düzenleyerek, yöre sakinlerini de davet etti. İlk danslarının ardından çift, çiftetelli oynadı. Meryem Amagemi'nin yakınları ise Arap müzikleri eşliğinde oynadı. Düğüne katılan kadınlar, Faslı gelinle yakından ilgilenip, fotoğraf çektirdi. Seracettin Tunca'yı çok sevdiğini belirten Meryem Amagemi, "Ben Fas'tan geldim. Kocamı çok seviyorum. Çok mutluyum. Türkiye'yi de çok sevdimö diye konuştu.

Meryem Amagemi ile evlendiği için çok mutlu olduğunu anlatan Seracettin Tunca ise "Meryem'i Fas'tan getirdim. Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Düğünümüze katılanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Düğünden genel ve detay görüntüler

-Meryem Amagemi röp

-Seracettin Tunca röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

============================

Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Görüntü Dökümü:

-Kocayayla mevkii

-Trafikteki araçlar

-Kar yağışı ve yoğun sis

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),-