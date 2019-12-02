DHA YURT BÜLTENİ-16

Veli ve öğrencilerden, o öğretmene destek

İzmir'de, 4'üncü sınıf öğrencisi S.S.'nin babası Hakan S.'nin, kızının başına kitapla vurduğu iddiasıyla kadın öğretmen G.B.'den şikayetçi olmasının ardından, veliler öğretmene destek olmak için okulun önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. Öğrenciler de ellerinde dövizleriyle öğretmenlerini savundu.

Mustafa Urcan İlkokulu 4'üncü sınıfta okuyan S.S.'nin babası Hakan S., sınıf öğretmeni G.B. hakkında, cuma günü Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliği'nde şikayetçi oldu. Baba Hakan S., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldıklarını söyleyerek, "Kızımın kafasına, İngilizce kitabını evde unuttuğunu söylediği için sinirlenip, kitapla vurmuş. Bugün okuldan haber geldi, kızımı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Suçu sadece kitabı evde unutmakmış. Buraya geldik ve öğretmen hakkında şikayetçi olduk" dedi. Bunun üzerine, sınıftaki diğer veliler de, öğretmen G.B.'ye destek olmak için, bugün saat 13.00'da, Mustafa Urcan İlkokulu önünde bir araya geldi. Öğrenciler de, ellerinde, 'Öğretmenime dokunma', 'Benim öğretmenim fedakar, merhametli, iyi kalplidir', 'G.B.'nin öğrencisiyim ve bundan gurur duyuyorum', 'Benim öğretmenim yalancı değil' dövizleriyle, öğretmenlerini savundu. Basın açıklamasını okuyan veli Nilhan Dağdelen, öğretmen G.B.'nin bir iftiraya maruz kaldığını belirterek, şöyle dedi:

"En kötü gününde, sesi çıkmayacak kadar hasta oluğunda bile derse gelen, desteği ile velileri de hiç yalnız bırakmayan biridir G. öğretmen. Kimimiz buraya İzmir'in bir ucundan geldi. Çükü kimimiz yuvasının tüm sırlarını evladı için G. öğretmenle paylaştı, kimi çalıştığı için yavrusunun ateşini G. öğretmenden öğrendi. Bu güzellikleri ve iyilikleri inkar edebilir miyiz? İngilizce kitabını getirmediği için çocuğunun darp edildiğini iddia eden veli bilsin ki, İngilizce dersi veren öğretmenimiz zaten G. hocamız değil. İngilizce dersinin olduğu gün de olayın meydana geldiği Cuma günü değil, bir önceki Cuma günüdür. Tüm iddialar, hayatın normal akışına uymuyor. Hakkında bu kadar şikayet dilekçesi verdiğiniz, taciz ettiğiniz ve hatta darp ettiğiniz öğretmenin, 3 buçuk yıldır kendi iradenizle velisi olduğunu hatırlatmak isteriz. Bizler, vatanına, bayrağına, öğretmenine, büyüklerine, arkadaşlarına önce saygı, ayağının dibindeki kediye, böceğe bile sevgiyle yaklaşan insanlar olarak G. öğretmenimizin her daim yanında olacağız."

Veliler, basın açıklamasının okunmasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın açıklamasının okunmasından görüntü

Çocukların tuttukları dövizlerden görüntü

Okuldan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

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DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede

Bolu'da, geçen 22 Kasım'da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları iddiasıyla Sakarya'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin DEAŞ üyelerinin yurda kaçak yollarla girişini sağladığı ve ülke içinde faaliyetlerde bulunmasına yardımcı oldukları öğrenildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu 22 Kasım'da Bolu'da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüphelinin Sakarya'nın Hendek ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis, Hendek'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi S.Ş. (33) ve H.İ.Ö. (46) yakalandı. Bolu'ya getirilen şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda doküman, dijital materyal ve yasaklı kitaplar ele geçirildi. Ayrıca, DEAŞ şüphelisi S.Ş. ve H.İ.Ö.'nün Irak ve Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerinin ülkeye kaçak yollarla girmelerini sağladığı ve ülke içerisinde faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı oldukları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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350 bin liralık dolandırıcılık, bardak ve peçetelerden aydınlatıldı

Kahramanmaraş'ta, sahte plakalı TIR'a yükledikleri 350 bin liralık metal mutfak eşyasını adrese teslim etmeyerek fabrikayı dolandıran şahıslar yakalandı. Polis, TIR'ın ön torpidosunda yan yana duran bardak ve peçetelerden gerçek plakaya, oradan da dolandırıcılara ulaştı.

Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası üreten bir fabrika, 350 bin lira değerindeki malzemeleri Gaziantep'e götürmesi için bir nakliye firması ile anlaştı. Malzemeler, perşembe günü 51 plakalı bir TIR'a yüklenerek yola çıktı ancak saatler sonra Gaziantep'ten gelen "Mutfak eşyaları gelmedi" telefonu üzerine dolandırıldığını anlayan fabrika sahibi poliste ihbarda bulundu.

KİMLİK VE PLAKA SAHTE ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliyecilerin sözleşmede kullandığı kimlikler ile malzemelerin yüklendiği TIR'daki plakaların sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine TIR'ın fabrikadan ayrılış saatinden itibaren güzergah üzerindeki tüm güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı.

2 BARDAK, 6 PEÇETE ELE VERDİ

Polis, görüntüleri incelediğinde fabrikadan ayrılan TIR'ın ön torpidosundan yan yana duran 2 bardak ve 6 peçetenin aynısının 63 plakalı bir TIR'ın ön torpidosunda da olduğunu fark etti. Yapılan detaylı incelemede, malzemelerin yüklendiği TIR ile hareket eden bir otomobil de olduğu ve Şanlıurfa'ya gittikleri saptandı. Hemen Şanlıurfa'ya giden ekipler, burada Şanlıurfa polisi ile 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TIR ve malzemeler bir depoda ele geçirilirken, İsmail T. (31), Davut T. (32) ve Hasan Y. (27) gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirildi.

GAZETECİLERE KÜFRETTİ

3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterip küfretti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpheliler polisler arasında

Gazetecilere tepki göstermeleri

Hastaneye alınmaları

Hastaneden çıkarılmaları

Polis otosuna bindirilmeleri

Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Uyuşturucu parası vermeyen annesini, uyurken başına odunla vurarak öldürmüş

Adana'da uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu Güden'i (54) başına odunla vurarak öldüren Erol Güden (33), tutuklandı. Güden, sorgusunda tartışmanın ardından yatan annesini, uyurken başına odunla vurarak, öldürdüğünü anlattı.

Olay, dün Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3810 Sokak'taki Güden Ailesi'nin evinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol Güden, 29 Kasım günü uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu Güden ile tartıştı. Erol Güden, tartışma sırasında evin camlarını kırdı. Anneyi büyük oğlu, kendi evine götürdü. Ancak anne Güden, Erol Güden'in sakinleştiğini düşünerek, önceki gün evine döndü. Ancak Erol Güden, annesinden bir kez daha uyuşturucu parası istedi. Olumsuz yanıt alınca da annesiyle tartışmaya başladı. Bu kez de araya sesleri duyan komşuları girdi. Aynı günün akşamında Erol Güden, diş ağrısı çekmeye başladı. Anne Güden, ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri, Güden'i yüksek dozda ağrı kesici aldığı için rahatsızlandığını belirleyerek, hastaneye götürdü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gece yarısı taburcu edildi. Geldiği evde annesiyle yeniden uyuşturucu parası için kavga etti. Komşular bir kez daha araya girip, kavgayı sonlandırdı. Dün sabah ise Erol Güden, Karslılar Mahallesi'ndeki ablasının evine giderek, para istedi. Kardeşinin hareketlerinden şüphelenen abla, ismi açıklanmayan diğer kardeşini arayarak, annesinin evine gitmesini istedi. Eve giden kardeş, annesini kanlar içinde yatakta buldu. İsmi açıklanmayan kardeş, 112 Acil'i aradı. Kardeşleri, Erol Güden'i Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim etti. Evde inceleme yapan polis, Durdu Güden'in başına sert cisimle defalarca vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Erol Güden, ifadesi alınmak üzere Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken, anne Güden'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Güden'in kızları ise geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.

TUTUKLANDI

Erol Güden, sorgusunda uyuşturucu nedeniyle tartıştıklarını ardından annesinin uyuduğunu, kendisinin de evin girişinde bulunan odunu alarak, annesinin kafasına defalarca vurduğunu anlattı. Annesini öldürdükten sonra evden çıktığını, sabah da ablasına gittiğini söyledi. Yüzünde tırnak izleri olduğu görülen Erol Güden, sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adli tıp kurumuna getirilmesi

Zanlının adli tıp kurumundan çıkışı

Adli tıp tabela

Haber: Nuri Pir - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,