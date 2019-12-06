DHA YURT BÜLTENİ-16

Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 8 yaralı (2)- Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 5 yaralı' haberimizi yaralı sayısı ve isimlerindeki değişikliklerle yeniden geçiyoruz.

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(YENİDEN)

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), - EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı minibüsle ziyarete giden ailesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza geçirdi. Demirtaş'ın annesi, babası ve kardeşi dahil 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, TEM'in Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden ailesinin bulunduğu, Özkan Yalgı yönetimindeki 34 ZN 6617 plakalı minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Demirtaş'ın annesi Sadiye ve babası Tahir Demirtaş, kardeşi Sadiye Demirtaş Buluttekin ile Mehmet Akkaya, Süleyman Akkaya, Tahir Elçi Yalgı, Roni Türkmen ve Fesih Türkmen hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan

8 kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.

BULDAN VE TEMELLİ, ÇORLU'DA

Kazanın ardından HDP Basın Bürosu'ndan kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne Cezaevi'ne gitmek için yola çıkan ailesi trafik kazası geçirmiştir. Kazada yaralanan aile üyeleri hastaneye kaldırılmış ve durumları iyidir. Kazadan sonra Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çorlu'ya doğru yola çıkmıştır" denildi.

Buldan ve Temelli, geldikleri Çorlu'da özel hastanede bulunan yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı

Görüntü Dökümü

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Hastane önünden detaylar

Yaralıların hastaneye getirilmesi

Baba Demirtaş'ın sedyede taşınması

Diğer yaralıların indirilmesi

Hastane önünde bekleyen kalabalık

Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin gelmesi

Buldan ve Temelli'den detaylar

Hastane acil tabelası

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),

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TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (2)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ VE CAMİ AÇILIŞLARINA KATILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Bahçeşehir Koleji'nin yeni eğitim binasının açılışını gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Şentop, "Eğitim, milli davamız. Eğitim olmadan bir ülkenin, bir toplumun gelişmesi, güçlenmesi, güzelleşmesi mümkün değil. Biz de ülkemizin insanlarımızın eğitim seviyesini yükselterek gelişeceğine inanıyoruz. Bu sebepledir ki 2002 yılına kadar yeterli kaynak ayrılmayan eğitim bütçemizi, 2003 yılından itibaren ilk sıraya çıkardık. Önümüzdeki yılın bütçesinde de eğitim harcamalarına 176 milyar lira ayırdık. Yani bütçemizin yüzde 16'sını eğitim hizmetlerine ayırdık. Toplam öğrenci sayımız 18 milyondan fazla, 143 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencisi olan bir ülkeyiz. Özel okullarda öğrenim gören çocuklarımızın sayısı 1 milyon 440 bin. Doğu Akdeniz'de bize kafa tutan Kıbrıs Rum Kesimi'nden çok daha fazla. Yani öğrencilerimizin yüzde 8.7'si özel okullarda öğrenim görüyor. Bu oran her yıl artarak, yükseliyor. Eğitimde özel okulların sayısı ne kadar artarsa devletimizin eğitim yükü de o kadar azalacaktır. Bu anlamda Bahçeşehir okullarının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini düşünüyorum" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Bursa'nın İnegöl ilçesine geçerek, buradaki Hacı Yusuf Şahin Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Şentop ile protokol üyeleri, cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Muammer İRTEM- Yavuz YILMAZ- Mehmet İNAN/BURSA,

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Yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman (80), kamyonun çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi'nden, İlyas Bey Caddesi'ne dönüş yapan Remzi Bolat (47) yönetimindeki 34 JC 6227 plakalı kamyon, caddeden yaya geçidini kullanarak, yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman'a çarptı. Danışman yaralanırken, kazayı fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarıları üzerine durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan Sabriye Danışman, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü Bolat, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kadına sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralı kadının sedyeye alınması

-Yaralı kadının ambulansa bindirilmesi

-Çevrede toplananlar

-Polisin incelemesi

-Yaya geçidinde duran kamyon

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Ambulans şoförleri yarış pistinde hünerlerini sergiledi

Kocaeli'de görevli ambulans şoförleri, Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen 'ASTE All Star' yarışmasında yarıştı. Sürücüler, çeşitli parkurlarda en iyi puanı almaya çalıştı.

Kocaeli'de çeşitli kamu kurumlarında görevli ambulans şoförleri, her yıl düzenlenen Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi All Star Ambulans Şoförü Yarışları'nda hünerlerini sergiledi. Körfez ilçesinde bulunan TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlarda ambulans şoförleri, sedye değişimi ve slalom gibi çeşitli parkurlarda en iyi süreyi alarak birinci olmak için ter döktü. Ambulans şoförlerinin trafikte yaşadığı sıkıntıların en aza indirilmesi ve sürücülerin bu sorunlarla en kolay şekilde başa çıkabilmeleri için pratiklerinin artırılması amacıyla düzenlenen yarışmada 20 ambulans sürücüsü dereceye girmek için yarıştı.

Acil sağlık personelinin motivasyonu ve trafikteki sıkıntıların en aza indirilmesi konularında bu tip etkinliklerin çok önemli olduğunu söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, "Sahada 112 araçlarımız, ambulanslarımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü trafikte hastalara ve yaralılara ulaşmakta zorluklar yaşıyorlar. Bununla ilgili, bu tip çalışmalar yapılarak halkımızın farkındalık düzeyi arttırılmış oluyor. Şu anda Kocaeli'de yaklaşık 45 tane acil sağlık istasyonu, 70 tane ambulansımız ve 650 personel ile halkımıza 7 gün 24 saat hizmet etmekteyiz. Bugün de Sağlık Bakanlığımızın farkındalık çalışmaları kapsamında Körfez Yarış Pisti'ndeyiz. Burada değişik kamu kurumlarında ambulans şoförü olarak görev yapmakta olan 20 şoförümüz arasında yarışma yapılıyor. Bu yarışmada en hızlı giden şoförü değil, bir takım özel sürüş tekniklerinin uygulandığı ve ambulansların kurallara ve nizamlara en uygun şekilde, en kısa zamanda varış yerine ulaşmasını sağlayan şoförü bulmak. Bu yarış ile aynı zamanda sağlık personellerimizin motivasyonu artıyor. Her sene bu yarışa 1 yıl boyunca hazırlanıyorlar. Ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bugün de en iyi 3 ambulans şoförümüzü seçmiş olacağız." dedi.

"BECERİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sürüş becerilerinin geliştirilmesi için bu yarışmaların önemli olduğunu söyleyen ambulans şoförü İsmail Okar ise, "Kocaeli bölgesinde çok yoğun trafik ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. İl sağlık müdürlüğümüz bu aşamada bizlerin daha rahat çalışabilmesi için, teknik anlamda da becerilerimizi geliştirebilmemiz için bir ASTE yarışı organize etti. Burada bizler becerilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki sahada da birçok vaka ile karşılaşıyoruz. Yayaların bizden yol istemesi, araçların aniden önümüze fırlaması, ambulansa yol verilmemesi gibi birtakım sıkıntılarımız var. Bunları da çeşitli etkinlikler ile bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Buradaki etkinlik, bizim acil durumlarda daha etkin araç kullanabilmemiz için tasarlanmış bir etkinlik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarışlardan drone görüntüleri

Yarışlardan aktüel görüntüler

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ile röp.

Ambulans şoförü İsmail Okar ile röp.

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),