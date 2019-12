DHA YURT BÜLTENİ - 16

Defineciler, madenci gibi çalışıp 10 metrelik çukur açmış

Kütahya 'da patlayıcı madde kullanarak define arayan 8 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin büyük bir kayanın altını k10 metre kazdığı, çökme yaşanmaması için de madenciler gibi önlem aldığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası mevkiinde devriye gezerken, patlayıcı madde kullanarak define arayan şüphelileri suçüstü yakaladı. A.N.A., A.D., M.A., F.G., V.E., Y.E., M.A. ve Ş.Ö. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede kazıda kullanılan jeneratör, 2 hilti, 2 akülü aydınlatma sistemi, kazma, kürek, patlayıcı madde düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, işlemlerinin ardından Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi.

Şüphelilere izinsiz ve kaçak kazı yapmak suçundan mahkemece idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

10 METRE ÇUKUR KAZMIŞLAR

Şüphelilerin, Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası mevkisinde bulunan büyük bir kayanın altında yaklaşık 10 metrelik çukur açtığı, göçük yaşanmaması için de madenciler gibi önlem aldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca kazı sırasında yayla mevkiindeki bir çoban evinde kaldıkları saptandı.

Köylerinde ilk kez define arandığını ve daha öncesinde böyle bir olay yaşanmadığını ifade eden muhtar Rasim Altıntaş (58), "Köyümüzde bugüne kadar hiç böyle bir olay olmamıştı. Birkaç kez patlama sesi duyduk. Gece jandarmalar devriye zamanı geldiler. Arazide kaçak kazı yaparlarken yakalandılar. Biz böyle bir şey görmedik, jandarma ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

'YAKLAŞIK 15 GÜN ÇOBAN EVİNDE KALMIŞLAR'

Köy azalarından Recep Can da şüphelilerin büyük bir kayanın altını 10 metre kazarak define aradığını belirtti. Can, "Arkadaşlar burada bir kazı yapmışlar, tahminimizce 15 güne yakın burada çalışmışlar. Jandarma ekipleri devriye görevi yaparken, bu kişileri yakaladı. Olay yerine geldiğimde burada jeneratör, hilti, kazma, kürek, makara vardı. Yaklaşık kayanın altına 10 metreden fazla çukur kazmışlar. Bizim buralarda yani Türkmen Dağı'nda defineci, hazine arayıcısı ya da bulan kimseyi görmedik. Buralarda sadece kızıl geyik bulunur. Bu kazı yapanlar yukarıda çoban evi var, orada kalmışlarö dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "81 ilde, 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu protokolü imzaladık. 2020'de 17 okulu bitiririz" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret için Edirne'nin Keşan ilçesine geldi. Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, Rifat Hisarcıklıoğlu'na TOBB desteğiyle Keşan'a tarım lisesi kurulmasını talep ettiklerini iletti. TOBB'un eğitime her zaman destek verdiğini ve Türkiye'nin birçok ilinde okul yaptırdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "81 ilde, 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu protokolü imzaladık. 2020'de 17 okulu bitiririz. Allah nasip eder ve imkan da verirse okulu ilk yapacağımız yerlerden biri de Keşan olacak" diye konuştu.

'KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER ARTTI'

Ardından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu'na, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, odanın faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında Türkiye genelinde kadın ve genç girişimcilerin arttığını belirterek, "Keşan bugün baktığımız zaman tarım, ticaret ve turizmin merkezi. Keşan bir kavşak noktası aslında. Buradaki pazar adeta açık hava pazar merkezi gibi görev yapmakta. Yunanistan'dan gelenler alışveriş yapıyor. Bu kapsamda Trakya'daki oda ve bosalarla beraber İpsala Sınır Kapısı'nı modern bir hale getireceğiz. Bugün bunun için buradayız" dedi.

Son olarak Keşan Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, bölgenin önemli tarım merkezlerlerinden olduğunu söyledi. Keşan ve çevresinin bereketli topraklara sahip olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Hamzadere Barajı bittikten sonra yaklaşık 350 bin dönümlük arazi artık sulanmaya başlayacak ve buranın zenginliğini ve verimliliğini artıracak" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Keşan'a 70 bin ton kapasiteli lisanslı depo kurulması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Keşan'daki ziyaretlerinin ardından İpsala ilçesinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri şirketinin genel kurul toplantısına katıldı.

Dereye fabrika atıklarının boşaltılması kamerada

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikanın atıkları dereye boşaltıldı. Atıkların boşaltılma anları ise vidanjör firması şoförü tarafından görüntülendi.

Dilovası'nda İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik halat üretimi yapan fabrikanın atık suları dereye boşaltıldı. Tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjörü kullanan şoför, fabrikalardan aldığı atıkları dereye boşaltma anını cep telefonu ile görüntüledi. Şoför, görüntülerde fabrikanın atık sularını 02 FT 577 plakalı vidanjörle çekerken, firmanın ve fabrikanın durumdan haberinin olduğunu, kaçak döküm yaptıklarını, fabrikanın kantarına girdiğini belirterek, evrakı gösteriyor. Şoförün, fabrikanın atık sularını aldığı, kantarına girdiği, atık suları dereye boşalttığı her anı görüntülediği ortaya çıktı.

KANALİZASYONA ATIKLARI BOŞALTIRKEN YAKALANMIŞLARDI

Geçen ay Dilovası ilçesinde çevreye yayılan kokulardan vatandaşlar rahatsız olurken, kokunun kaynağını tespit edebilmek için zabıta ekipleri nöbet tuttu. Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi. Lisansı olmayan araçlarla, kimyasal maddeleri izinsiz ve kaçak döken firmaya 1 milyon 860 TL ceza kesildi.

Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Afyonkarahisar'da, bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı yapan 2 kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Mecidiye Mahallesi'nde cep telefonu alım satımı yapılan iş yerine 16 Aralık günü saat 10.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz 2 kişi, telefon almak istediklerini söyledi. İş yeri çalışanının tezgahtan çıkardığı cep telefonlarını inceleyen şüphelilerden biri, aldığı telefonu çalışana fark ettirmeden cebine koydu. Bir süre daha farklı telefonları inceleyen şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Şüpheliler ayrıldıktan sonra tezgahı düzenleyen çalışan, telefonlardan birinin olmadığını fark etti. Çalışanın durumu bildirdiği iş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra polisten yardım istedi. İhbar sonrası Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde içeri giren iki şüphelinin tezgaha doğru yaklaşıp, cep telefonlarını incelediği sırada birinin iş yeri çalışanına fark ettirmeden eline aldığı telefonu pantolonunun cebine koyduğu yer aldı.

Amasra'da maden işçilerinin maaş eylemi sürüyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde, özel maden ocağında çalışan işçiler, 2 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemini devam ettiriyor.

Amasra Tarlaağzı köyünde kömür çıkarmak için galeri çalışmalarına devam ettiren özel maden ocağında çalışan 98 maden işçisi 2 aylık maaşlarını ve sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. 12 gündür eylemde olan ve çalışmayan işçilere bugün sabah üyesi oldukları sendika temsilcileri destek verdi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP İl Başkanı Selim Karakaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iş yerine gelerek işçilerle görüştü.

İş bırakma eylemi yapan 98 işçi ve sendika temsilcileri slogan atarak, iş yerinin kapısının önünde toplanırken, jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, "Sizin sorununuz hepimizin sorunudur. 2006 yılından bu yana bu iş yerinde çalışma yapılıyor. 12 yıldan bu yana sendikamız üyesi olan kardeşlerimizle birlikte, sendika olarak biz de bu çalışmaları yakından izliyoruz. Zaman zaman sorunlar yaşadık ama bir şekilde çözüm yolunu bulduk. Bu işyeri açıldığında bölge insanlar, ciddi anlamda istihdam yaratılacağı için umutluydu. Burası sadece bölge insanı için değil, ciddi üretim hedefleriyle ülkemiz ekonomisi için de umuttu. Ancak süreç uzadıkça uzadı ve bir türlü üretim aşamasına geçilemedi" dedi.

Hakan Yeşil işverenle görüşmelerini sürdüreceklerini belirterek, "Her şeyden önce bu sürecin sorumlusu biz çalışanlar değiliz. Ama her zaman fatura bize kesilmek isteniyor. Sendikamız öncülüğünde zaman zaman eylemler yaparak işvereni uyardık. Öte yandan devlet ve siyaset nezdinde işverenin sorunlarının çözümü için yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Hal böyleyken ve burada çalışan sayısı 100 civarına inmişken hala işçi arkadaşların alın teri üzerine hesap yapılmasını kabul etmiyoruz. İşvereni, işçi arkadaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bizim niyetimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. İşveren ile görüşmeleri sürdüreceğiz, çözüm için her yolu deneyeceğiz. Biz kayıtsız şartsız sizin yanınızdayız ve birlikte mücadele vereceğiz" diye konuştu.

